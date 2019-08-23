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Уязвимость, позволяющая выйти из изолированного окружения QEMU

23.08.2019 11:11

Раскрыты детали критической уязвимости (CVE-2019-14378) в обработчике SLIRP, по умолчанию применяемом в QEMU для организации канала связи между виртуальным сетевым адаптером в гостевой системе и сетевым бэкендом на стороне QEMU. Проблема также затрагивает системы виртуализации на базе KVM (в режиме Usermode) и Virtualbox, в которых используются бэкенд slirp из QEMU, а также приложения, применяющие сетевой стек в пространстве пользователя libSLIRP (эмулятор TCP/IP).

Уязвимость позволяет добиться выполнение кода на стороне хост-системы с правами процесса-обработчика QEMU при отправки со стороны гостевой системы специально оформленного очень большого сетевого пакета, для которого требуется проведение фрагментации. Из-за ошибки в функции ip_reass(), вызываемой при пересборке входящих пакетов, первый фрагмент может не уместится в выделенный буфер и его хвост будет записан в следующие за буфером области памяти. Для тестирования уже доступен рабочий прототип эксплоита, в котором в том числе предусмотрен обход ASLR.

Уязвимость уже устранена в Fedora и SUSE/openSUSE, но остаётся неисправленной в Debian, Arch Linux и FreeBSD. В Ubuntu и RHEL проблема не проявляется из-за неиспользования slirp. Уязвимость остаётся неисправленой в последнем выпуске libslirp 4.0 (исправление пока доступно в виде патча).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.bi0s.in/2019/08/2...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 4.1
  3. OpenNews: Критическая уязвимость, позволяющая выполнить код вне гостевой системы в Xen, KVM, VirtualBox и QEMU
  4. OpenNews: Уязвимость в устройстве QEMU PCNET позволяет выполнить код вне гостевой системы
  5. OpenNews: Уязвимость в IDE-подсистеме QEMU позволяет скомпрометировать Xen, KVM и VirtualBox
  6. OpenNews: QEMU/KVM и Xen подвержены уязвимости в коде эмуляции VGA
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: https, chrome
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