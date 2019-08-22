Девятая платформа ALT

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|1.1, user90 (?), 08:06, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И списочек бы: используется в таких корпорациях, как .. Для солидности.
Synaptic для rpm тоже довольно странный выбор.
Не куплю ;)
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|2.12, Аноним (12), 08:54, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это черные списки. Заодно с выявлением уязвимостей все будут знать кого хакнуть.
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|2.18, midyukovanton (ok), 09:12, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В алте systemd или другая система инициализации?
В дистрибутивах только systemd. В части стартеркитов используется system V init.
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|1.4, Аноним (4), 08:20, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Единственное, зачем нужен альт линукс теам -- это их достаточно информативная вика. Для всего остального есть мастеркард^W более, кхм, мейнстримные рпм-дистры, как для десктопа, так и для бузинеса. Особенно я люблю доверять тем рпм-спекам, которые пишутся той же корпорацией, которая разрабатывает саму рпм. А тут у альта какой-то "особый путь", какие-то "глубокие форки" (по заверениям розалаб, размер патча альта - более 50% от апстримных исходников рпм - http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/RPM5#RPM_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BD. )
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|2.7, Аноним (3), 08:24, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное, зачем на самом деле нужен альт линукс - заработок на всяких цветных наклейках и липовых сертификатах имени Импортозамещения™.
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|2.28, Аноним (28), 09:53, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Единственное, зачем нужен альт линукс теам -- это их достаточно информативная вика.
Чем она лучше арчвики?
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|2.30, Аноним (30), 09:58, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>по заверениям розалаб
я бы удивился, если бы они хвалили.
Но в отличие от остальных чудофорков мандраки, Альт хоть и пилит по-своему, но пилить это осиливает и пилит это качественно, один из самых крупных репозиториев, rpm в связке с apt, что на мой взгляд именно плюс.
Самый стабильный и удобный rpm-десктоп из всех rpm дистрибутивов, сервера не хуже красношляпоцентовых!
Что все приколебались к названию Сизиф? Ведь это ролинговая тестовая платформа, куда для обкатки закидываются самые свежие, только собранные пакеты, это считай, как Sid у дебиана, дистрибутив, который никогда не релизится.
С технической точки зрения Альт очень годный и надёжный дистрибутив, поэтому если бы я был ватой и мне было бы нечего скрывать, я бы использовал именно его, потому что это патриотично, и гораздо приятней общаться с русскоязычными майнтейнерами!
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|1.5, Аноним (3), 08:22, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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MITM-сертификат от Товарища Майора присутствует в поставке? Надеюсь что да, ибо мне хочется быть в безопасности от всяких преступников и террористов.
Также надеюсь, что использутеся исключительно ГОСТ шифрование Стрибог и Кузнечик. Хоть там и нашли закладки, но это наши, отечественные службы - они не будут злоупотрелять такими возможностями, а лишь действовать в интересах национальной безопасности Государства Российского.
Спасибо, Михаил!
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|2.10, Аноним (3), 08:28, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ой, мои извенения. Проглядел! В новости же всё написнао:
> Добавлена поддержка отечественных криптоалгоритмов при помощи openssl-gost-engine; также появился новый пакет gostsum, позволяющий вычислить контрольную сумму по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012.
Просто великолепно!
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|2.24, Аноним (30), 09:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>ГОСТ шифрование Стрибог и Кузнечик.
>Хоть там и нашли закладки,
А пруфы будут, или как всегда гломкий пук в лужу?!
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|4.35, Аноним (35), 10:20, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свободно можно сослаться на то, что всё это потстроили шпиёны, проникшие в хату, эта статья лишь показывает, что стойкость сомнительная, и лично я бы уже по этой причине свои секреты им не доверил, не то что гостайну, однако это не доказывает наличие бэкдора напрямую, в статье только предположения, и если он таки есть, то это не доказывает, что бэкдор сделан по распоряжению нашего тащ майора, а не инициатива разработчика или по приказцу их тащ. майора, вариантов достаточно, но повторюсь, ситуация мутная и я бы пользоваться этим не стал, даже для пересылки своих ню-фото!
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|1.6, Аноним (6), 08:24, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Альтовцы даже не утруждают себя хотя бы новые обои сделать уже много лет
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|1.11, Anonymchik (?), 08:31, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем вообще нужна сборка ppc64le (Power8/9)? В России такое, наверное, даже, если очень захочешь (>= 3000$ лишние), то вряд ли купишь. Или на такое есть запросы в каких-то корпоративных кругах?
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|2.17, Аноним (12), 09:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если быть прям точным по закону Яровой юзают сервера Yadro VESNIN на процессоре повер. Вот на нем альт и тестировали. Там что можно считать нашего местного персонажа сообщником.
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|1.19, Аноним (19), 09:25, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребята уже прямым текстом говорят что занимаются сизифовым трудом :-)
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|2.21, A.Stahl (ok), 09:33, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заниматься бестолковым трудом за деньги намного лучше чем заниматься чем-то полезным за те же деньги -- намного меньше отвественность.
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|1.22, Аноним (22), 09:37, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Содержит ли репозиторий средства обработки нехватки памяти nohang и oomd? Если нет, то почему? Есть ли в репах earlyoom?
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|2.27, Аноним (3), 09:50, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочется надеяться, что ребята понимают всю практическую бесполезность своих трудов и что такое название - самоирония...
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|1.29, Аноним (3), 09:57, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Михаил, вы планируете в будущем включить Metaprog в официальные репозитории АльтЛинукс?
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|2.33, Аноним (3), 10:13, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тоже задался этим вопросом, там в новости уже есть ответ:
> Добавлена поддержка отечественных криптоалгоритмов при помощи openssl-gost-engine
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