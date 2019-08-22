Девятая платформа ALT

Представлен выпуск Девятой платформы (p9) - новой стабильной ветки репозиториев ALT, основанных на репозитории свободных программ Сизиф (Sisyphus). Платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений широкого спектра - от встроенных устройств до серверов предприятий и датацентров; создана и развивается командой ALT Linux Team, поддерживается компанией "Базальт СПО".

ALT p9 содержит репозитории пакетов и инфраструктуру для работы с восемью архитектурами:

Сборка для всех архитектур производится исключительно нативно; образы для ARM/MIPS включают в себя и варианты для запуска в QEMU. Список архитектурнозависимых пакетов для e2k доступен вместе с информацией по обычным веткам. С 2018 года в нестабильном репозитории Sisyphus поддерживается архитектура rv64gc (riscv64), которая будет добавлена в p9 после появления пользовательских систем на ней.

Девятая платформа предоставляет пользователям и разработчикам возможность использования российских систем «Эльбрус», «Таволга», Yadro, «Элвис» и совместимых, широкого спектра оборудования мировых производителей, в том числе мощных серверов ARMv8 Huawei и разнообразных одноплатных систем ARMv7 и ARMv8 (например, nVidia Jetson Nano, Raspberry Pi 2/3 и основанные на Allwinner вроде Orange Pi Prime; работы по RPi4 ведутся).

Основной версией ядра Linux (std-def) на момент выпуска является 4.19.66; также доступно более новое ядро (un-def) 5.2.9. Существенным отличием от p8 является переход менеджера пакетов RPM на версию 4.13 в качестве основы (ранее применялся глубокий форк версии 4.0.4); среди прочего это даёт поддержку rpmlib(FileDigests), чего ранее недоставало многим сторонним пакетам вроде Chrome, и центра приложений GNOME для страждущих магазина.

Добавлена поддержка отечественных криптоалгоритмов при помощи openssl-gost-engine; также появился новый пакет gostsum, позволяющий вычислить контрольную сумму по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012.

Значительное внимание уделено инфраструктурным свободным решениям, включая унифицированную сборку Samba, пригодную для развёртывания как файловых сервисов, так и контроллера домена Active Directory.

Образы Docker для архитектур aarch64, i586, ppc64le и x86_64 доступны на hub.docker.com; образы для LXC/LXD - на images.linuxcontainers.org.

Для быстрого начала работы с Девятой платформой «Базальт СПО» предлагает пользователям, предпочитающим самостоятельно определять состав и оформление системы, загрузочные образы комплектов входа (starterkits) для поддерживаемых архитектур.

Доступны также бета-версии дистрибутивов Альт на Девятой платформе - Рабочая станция (обычная и К), Сервер, Образование; выпуск 9.0 запланирован на осень 2019 года. Также ведутся работы над Simply Linux 9 и новым дистрибутивом - Альт Сервер виртуализации. "Базальт СПО" приглашает всех разработчиков к совместному тестированию для обеспечения совместимости с Девятой платформой ALT.



