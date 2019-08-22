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Девятая платформа ALT

22.08.2019 07:17

Представлен выпуск Девятой платформы (p9) - новой стабильной ветки репозиториев ALT, основанных на репозитории свободных программ Сизиф (Sisyphus). Платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений широкого спектра - от встроенных устройств до серверов предприятий и датацентров; создана и развивается командой ALT Linux Team, поддерживается компанией "Базальт СПО".

ALT p9 содержит репозитории пакетов и инфраструктуру для работы с восемью архитектурами:

  • четырьмя основными (синхронная сборка, открытые репозитории): x86_64, i586, aarch64 (ARMv8), ppc64le (Power8/9);
  • двумя дополнительными (догоняющая сборка, открытые репозитории): mipsel (32-битный MIPS), armh (ARMv7);
  • двумя закрытыми (отдельная сборка, образы и репозитории доступны владельцам оборудования по запросу): e2k (Эльбрус-4С), e2kv4 (Эльбрус-8С/1С+).

    Сборка для всех архитектур производится исключительно нативно; образы для ARM/MIPS включают в себя и варианты для запуска в QEMU. Список архитектурнозависимых пакетов для e2k доступен вместе с информацией по обычным веткам. С 2018 года в нестабильном репозитории Sisyphus поддерживается архитектура rv64gc (riscv64), которая будет добавлена в p9 после появления пользовательских систем на ней.

    Девятая платформа предоставляет пользователям и разработчикам возможность использования российских систем «Эльбрус», «Таволга», Yadro, «Элвис» и совместимых, широкого спектра оборудования мировых производителей, в том числе мощных серверов ARMv8 Huawei и разнообразных одноплатных систем ARMv7 и ARMv8 (например, nVidia Jetson Nano, Raspberry Pi 2/3 и основанные на Allwinner вроде Orange Pi Prime; работы по RPi4 ведутся).

    Основной версией ядра Linux (std-def) на момент выпуска является 4.19.66; также доступно более новое ядро (un-def) 5.2.9. Существенным отличием от p8 является переход менеджера пакетов RPM на версию 4.13 в качестве основы (ранее применялся глубокий форк версии 4.0.4); среди прочего это даёт поддержку rpmlib(FileDigests), чего ранее недоставало многим сторонним пакетам вроде Chrome, и центра приложений GNOME для страждущих магазина.

    Добавлена поддержка отечественных криптоалгоритмов при помощи openssl-gost-engine; также появился новый пакет gostsum, позволяющий вычислить контрольную сумму по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012.

    Значительное внимание уделено инфраструктурным свободным решениям, включая унифицированную сборку Samba, пригодную для развёртывания как файловых сервисов, так и контроллера домена Active Directory.

    Образы Docker для архитектур aarch64, i586, ppc64le и x86_64 доступны на hub.docker.com; образы для LXC/LXD - на images.linuxcontainers.org.

    Для быстрого начала работы с Девятой платформой «Базальт СПО» предлагает пользователям, предпочитающим самостоятельно определять состав и оформление системы, загрузочные образы комплектов входа (starterkits) для поддерживаемых архитектур.

    Доступны также бета-версии дистрибутивов Альт на Девятой платформе - Рабочая станция (обычная и К), Сервер, Образование; выпуск 9.0 запланирован на осень 2019 года. Также ведутся работы над Simply Linux 9 и новым дистрибутивом - Альт Сервер виртуализации. "Базальт СПО" приглашает всех разработчиков к совместному тестированию для обеспечения совместимости с Девятой платформой ALT.

    1. Главная ссылка к новости (http://altlinux.org/p9...)
    2. OpenNews: Первый выпуск ALT p9 starterkits
    3. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
    4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 8.2
    5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE
    6. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
    Автор новости: Michael Shigorin
    Тип: Программы
    Ключевые слова: altlinux
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
    Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 08:06, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И списочек бы: используется в таких корпорациях, как .. Для солидности.
    Synaptic для rpm тоже довольно странный выбор.
    Не куплю ;)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:54, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это черные списки. Заодно с выявлением уязвимостей все будут знать кого хакнуть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:09, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В алте systemd или другая система инициализации?
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 09:00, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это важно systemd 242.  
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:00, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.altlinux.org/%D0%94%D0%B5%D0%B2%;D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_ALT_--_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5

    > Версии подсистем и пакетов

    systemd 242

     
  • 2.18, midyukovanton (ok), 09:12, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В алте systemd или другая система инициализации?

    В дистрибутивах только systemd. В части стартеркитов используется system V init.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:19, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сизифов труд.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:30, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скарабеев.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:20, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственное, зачем нужен альт линукс теам -- это их достаточно информативная вика. Для всего остального есть мастеркард^W более, кхм, мейнстримные рпм-дистры, как для десктопа, так и для бузинеса. Особенно я люблю доверять тем рпм-спекам, которые пишутся той же корпорацией, которая разрабатывает саму рпм. А тут у альта какой-то "особый путь", какие-то "глубокие форки" (по заверениям розалаб, размер патча альта - более 50% от апстримных исходников рпм - http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/RPM5#RPM_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BD. )
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 08:24, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное, зачем на самом деле нужен альт линукс - заработок на всяких цветных наклейках и липовых сертификатах имени Импортозамещения™.
     
  • 2.28, Аноним (28), 09:53, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственное, зачем нужен альт линукс теам -- это их достаточно информативная вика.

    Чем она лучше арчвики?

     
  • 2.30, Аноним (30), 09:58, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >по заверениям розалаб

    я бы удивился, если бы они хвалили.
    Но в отличие от остальных чудофорков мандраки, Альт хоть и пилит по-своему,  но пилить это осиливает и пилит это качественно, один из самых крупных репозиториев, rpm в связке с apt, что на мой взгляд именно плюс.
    Самый стабильный и удобный rpm-десктоп из всех rpm дистрибутивов, сервера не хуже красношляпоцентовых!

    Что все приколебались к названию Сизиф? Ведь это ролинговая тестовая платформа, куда для обкатки закидываются самые свежие, только собранные пакеты, это считай, как Sid у дебиана, дистрибутив, который никогда не релизится.

    С технической точки зрения Альт очень годный и надёжный дистрибутив, поэтому если бы я был ватой и мне было бы нечего скрывать, я бы использовал именно его, потому что это патриотично, и гораздо приятней общаться с русскоязычными майнтейнерами!

     

  • 1.5, Аноним (3), 08:22, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    MITM-сертификат от Товарища Майора присутствует в поставке? Надеюсь что да, ибо мне хочется быть в безопасности от всяких преступников и террористов.

    Также надеюсь, что использутеся исключительно ГОСТ шифрование Стрибог и Кузнечик. Хоть там и нашли закладки, но это наши, отечественные службы - они не будут злоупотрелять такими возможностями, а лишь действовать в интересах национальной безопасности Государства Российского.

    Спасибо, Михаил!

     
     
  • 2.10, Аноним (3), 08:28, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, мои извенения. Проглядел! В новости же всё написнао:

    > Добавлена поддержка отечественных криптоалгоритмов при помощи openssl-gost-engine; также появился новый пакет gostsum, позволяющий вычислить контрольную сумму по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012.

    Просто великолепно!

     
  • 2.24, Аноним (30), 09:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >ГОСТ шифрование Стрибог и Кузнечик.
    >Хоть там и нашли закладки,

    А пруфы будут, или как всегда гломкий пук в лужу?!

     
     
  • 3.25, Аноним (3), 09:48, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было бы и поиском воспользоваться, к примеру
    https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/439788/
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 10:20, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободно можно сослаться на то, что всё это потстроили шпиёны, проникшие в хату, эта статья лишь показывает, что стойкость сомнительная, и лично я бы уже по этой причине свои секреты им не доверил, не то что гостайну, однако это не доказывает наличие бэкдора напрямую, в статье только предположения, и если он таки есть, то это не доказывает, что бэкдор сделан по распоряжению нашего тащ майора, а не инициатива разработчика или по приказцу их тащ. майора, вариантов достаточно, но повторюсь, ситуация мутная и я бы пользоваться этим не стал, даже для пересылки своих ню-фото!
     
  • 2.26, Anonymchik (?), 09:49, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не порите чушь - ей больно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:24, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Альтовцы даже не утруждают себя хотя бы новые обои сделать уже много лет
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:26, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Альтовцы даже не утруждают себя хотя бы новые обои сделать уже много
    > лет

    Прикладывай лёд к шаблону.

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 08:26, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Палец не натёр минусы ставить?
     
     
  • 4.37, Кецаль (?), 10:28, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ваши пальчики, не устали ещё умные вещи про обои писать?
     

  • 1.11, Anonymchik (?), 08:31, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем вообще нужна сборка ppc64le (Power8/9)? В России такое, наверное, даже, если очень захочешь (>= 3000$ лишние), то вряд ли купишь. Или на такое есть запросы в каких-то корпоративных кругах?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 08:56, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Импортозаместить неимпортозаместимое.
     
  • 2.17, Аноним (12), 09:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если быть прям точным по закону Яровой юзают сервера Yadro VESNIN на процессоре повер. Вот на нем альт и тестировали. Там что можно считать нашего местного персонажа сообщником.
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:01, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда installparty?
     
  • 1.19, Аноним (19), 09:25, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята уже прямым текстом говорят что занимаются сизифовым трудом :-)
     
     
  • 2.21, A.Stahl (ok), 09:33, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заниматься бестолковым трудом за деньги намного лучше чем заниматься чем-то полезным за те же деньги -- намного меньше отвественность.
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:37, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Содержит ли репозиторий средства обработки нехватки памяти nohang и oomd? Если нет, то почему? Есть ли в репах earlyoom?
     
     
  • 2.34, midyukovanton (ok), 10:15, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть ли в репах earlyoom?

    earlyoom в репозиториях есть.

     

  • 1.23, Аноним (23), 09:45, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Sisyphus" это такой намёк на всю пользу труда? :D
     
     
  • 2.27, Аноним (3), 09:50, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочется надеяться, что ребята понимают всю практическую бесполезность своих трудов и что такое название - самоирония...
     

  • 1.29, Аноним (3), 09:57, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Михаил, вы планируете в будущем включить Metaprog в официальные репозитории АльтЛинукс?
     
  • 1.31, paver (?), 10:04, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дома обновился, полет нормальный.
    На работе пока ссуся
     
     
  • 2.36, A.Stahl (ok), 10:22, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ссуся

    В смысле боишься или в смысле SUSE?

     

  • 1.32, Аноним (-), 10:05, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шигорин, много гэбнявых закладок напихал?
     
     
  • 2.33, Аноним (3), 10:13, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тоже задался этим вопросом, там в новости уже есть ответ:

    > Добавлена поддержка отечественных криптоалгоритмов при помощи openssl-gost-engine

     
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