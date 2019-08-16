Выпуск эмулятора QEMU 4.1

Представлен релиз проекта QEMU 4.1. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к нативной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM. Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 4.1 внесено более 2000 изменений от 276 разработчиков. Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 4.1: В эмулятор архитектуры x86 добавлена поддержка моделей CPU Hygon Dhyana и Intel SnowRidge. Добавлена эмуляция расширения RDRAND (аппаратный генератор псевдослучайных чисел). Добавлены флаги md-clear и mds-no для управления защитой от атак MDS (Microarchitectural Data Sampling) на процессоры Intel. Добавлена возможность определения топологий интегральных схем при помощи флага "-smp ...,dies=". Реализовано версионирование для всех моделей CPU x86;

Блочный драйвер SSH переведён с использования libssh2 на libssh;

В драйвер virtio-gpu (виртуальный GPU, развиваемый в рамках проекта Virgil) добавлена поддержка выноса операций отрисовки 2D/3D во внешний процесс vhost-user (например, vhost-user-gpu);

В эмулятор архитектуры ARM добавлена поддержка расширения ARMv8.5-RNG для генерации псевдослучайных чисел. Реализована поддержка эмуляции FPU для чипов семейства Cortex-M и решены проблемы с эмуляцией FPU для Cortex-R5F. Предложена новая система настройки опций сборки, оформленная в стиле Kconfig. Для SoC Exynos4210 добавлена поддержка DMA-контроллеров PL330;

В эмуляторе архитектуры MIPS улучшена поддержка инструкций MSA ASE при использовании порядка следования байт big-endian и приведена в соответствие с эталонным оборудованием обработка случаев деления на ноль. Увеличена производительность эмуляции инструкций MSA для целочисленных вычислений и операций перестановки;

В эмуляторе архитектуры PowerPC появилась поддержка проброса к GPU NVIDIA V100/NVLink2 при помощи VFIO. Для pseries реализовано ускорение эмуляции контроллера прерываний XIVE и добавлена поддержка горячего подключения PCI мостов. Внесены оптимизации в эмуляцию векторных инструкций (Altivec/VSX);

В эмулятор архитектуры RISC-V добавлена новая модель оборудования - "spike". Добавлена поддержка ISA 1.11.0. Улучшен 32-разрядный ABI системных вызовов, расширена обработка недопустимых инструкций и улучшен встроенный отладчик. Добавлена поддержка топологии CPU в device tree;

В эмулятор архитектуры s390 добавлена поддержка эмуляции всех векторных инструкций группы "Vector Facility" и добавлены дополнительные элементы для поддержки систем gen15 (в том числе добавлена поддержка AP Queue Interruption Facility для vfio-ap). Реализована поддержка BIOS для загрузки с ECKD DASD, привязанного к гостевой системе через vfio-ccw;

В эмуляторе архитектуры SPARC для систем sun4m решены проблемы с использованием флага "-vga none" для OpenBIOS;

В эмуляторе процессоров семейства Tensilica Xtensa реализованы опции для MPU (memory protection unit) и эксклюзивного доступа;

В команду "qemu-img convert" добавлена опция "--salvage" для отключения аварийного завершения работы процесса преобразования образа в случае возникновения ошибок ввода/вывода (например, можно применять для восстановления частично повреждённых файлов qcow2). В команде "qemu-img rebase" обеспечена работа, когда для входного файла пока не создан базовый (backing) файл;

Добавлена возможность перенаправления вывода, организованного с использованием технологии "semihosting" (позволяет эмулируемому устройству использовать stdout, stderr и stdin для создания файлов на стороне хоста), в бэкенд chardev ("-semihosting-config enable=on,target=native,chardev=[ID]");

В блочном драйвере VMDK добавлена поддержка субформата seSparse в режиме только для чтения;

В драйвере эмуляции GPIO добавлена поддержка GPIO-контроллера SiFive.



