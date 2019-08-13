В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке

В выпуске Firefox 70, намеченном на 22 октября, пересмотрены методы отображения протоколов HTTPS и HTTP в адресной строке. Страницы, открытые по HTTP, будут снабжены значком небезопасного подключения, который также будет выводиться для HTTPS в случае проблем с сертификатами. Ссылка для http будет выводиться без указания протокола "http://", но для HTTPS отображение протокола пока оставлено. В адресной строке также больше не будет отображаться информация о компании при использовании на сайте верифицированного EV-сертификата.

Вместо кнопки "(i)" будет показан индикатор уровня безопасности соединения, который позволит оценить состояние режимов блокировки кода для отслеживания перемещений. Цвет символа замка для HTTPS будет заменён с зелёного на серый (вернуть зелёный цвет можно будет через настройку security.secure_connection_icon_color_gray).

В целом наблюдается переход браузеров от положительных индикаторов безопасности к выводу предупреждений о проблемах с безопасностью. Смысл отдельного выделения HTTPS теряется так как в современных реалиях подавляющее большинство запросов обрабатывается с использованием шифрования и воспринимается как данность, а не дополнительная защита. По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 79.27% (год назад 70.3%, два года назад 59.7%), а в США - 87.7%.

Информация об EV-сертификате будет убрана в выпадающее меню. Для возвращения показа сведений об EV-сертификате в адресной строке в about:config добавлена опция "security.identityblock.show_extended_validation". Переработка адресной строки в общем виде повторяет изменения, ранее утверждённые для Chrome, но в Firеfox пока не планируется скрывать по умолчанию поддомен "www" и добавлять механизм Signed HTTP Exchanges (SXG). Напомним, что SXG позволяет владельцу одного сайта при помощи цифровой подписи авторизовать размещения определённых страниц на другом сайте, после чего в случае обращения к этим страницам на втором сайте, браузер будет показывать пользователю URL исходного сайта, несмотря на то, что страница загружена с другого хоста.

Дополнение: Приведённая в начальном варианте новости информация о намерении скрыть "https://" не подтвердилась, но тикет с данным предложением переведён в состояние "task" и добавлен в сводный список задач по изменению отображения HTTPS в адресной строке.



