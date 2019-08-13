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В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке

13.08.2019 09:15

В выпуске Firefox 70, намеченном на 22 октября, пересмотрены методы отображения протоколов HTTPS и HTTP в адресной строке. Страницы, открытые по HTTP, будут снабжены значком небезопасного подключения, который также будет выводиться для HTTPS в случае проблем с сертификатами. Ссылка для http будет выводиться без указания протокола "http://", но для HTTPS отображение протокола пока оставлено. В адресной строке также больше не будет отображаться информация о компании при использовании на сайте верифицированного EV-сертификата.

Вместо кнопки "(i)" будет показан индикатор уровня безопасности соединения, который позволит оценить состояние режимов блокировки кода для отслеживания перемещений. Цвет символа замка для HTTPS будет заменён с зелёного на серый (вернуть зелёный цвет можно будет через настройку security.secure_connection_icon_color_gray).

В целом наблюдается переход браузеров от положительных индикаторов безопасности к выводу предупреждений о проблемах с безопасностью. Смысл отдельного выделения HTTPS теряется так как в современных реалиях подавляющее большинство запросов обрабатывается с использованием шифрования и воспринимается как данность, а не дополнительная защита. По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 79.27% (год назад 70.3%, два года назад 59.7%), а в США - 87.7%.

Информация об EV-сертификате будет убрана в выпадающее меню. Для возвращения показа сведений об EV-сертификате в адресной строке в about:config добавлена опция "security.identityblock.show_extended_validation". Переработка адресной строки в общем виде повторяет изменения, ранее утверждённые для Chrome, но в Firеfox пока не планируется скрывать по умолчанию поддомен "www" и добавлять механизм Signed HTTP Exchanges (SXG). Напомним, что SXG позволяет владельцу одного сайта при помощи цифровой подписи авторизовать размещения определённых страниц на другом сайте, после чего в случае обращения к этим страницам на втором сайте, браузер будет показывать пользователю URL исходного сайта, несмотря на то, что страница загружена с другого хоста.

Дополнение: Приведённая в начальном варианте новости информация о намерении скрыть "https://" не подтвердилась, но тикет с данным предложением переведён в состояние "task" и добавлен в сводный список задач по изменению отображения HTTPS в адресной строке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 76
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  4. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  5. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  6. OpenNews: Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.3, timur.davletshin (ok), 09:37, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Повторюшки. Горизонтальное место не критично (особенно с их этими новыми пустыми "пружинками" справа и слева), а вот информация полезной может быть.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:53, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +26 +/
    Как показывает практика, все оптимизации интерфейса затем поганятся web-разработчиками.
    Например, долго и упорно в браузере и рабочем столе добивались экономии вертикального экранного пространства. Убирали лишние панели, скрыли меню и строку статуса. А что в итоге? На половине сайтов сейчас огромных несдвигаемый фиксированный заголовок, а внизу блок для подтверждения передачи Cookie. Вот и сидишь теперь и как через амбразуру web серфишь.

    Если уровень масштабирования поменять вообще всё плохо становится и бывает лишь процентов 30% от вертикального пространства под контент остаётся, а остальное закреплено и не скроллится. Хорошие примеры 01.org и blog.google, особенно если меню раскроется и не схлопывается. Фиксированный заголовок в 20%  от высоты и это Intel и Google. Куда катится мир.

     
     
  • 3.18, timur.davletshin (ok), 09:58, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваша правда, но какое отношение это имеет к сабжу?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:15, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Здесь уже ничего не исправить. Господь, жги!
     
  • 3.63, Аноним (63), 12:08, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот и сидишь теперь и как через амбразуру web серфишь

    Что за экран такой? Вроде не всё так и плохо на FullHD

     
     
  • 4.86, Аноним (86), 15:14, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноутбуки с диагональю меньше 14" — это довольно распространено и, я считаю, весьма удобно. Если не считать проблемы с амбразуросёрфингом.
     
  • 3.64, Аноним (63), 12:09, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > blog.google

    Тут же меню уплывает в закат. Всё ок

     
  • 3.81, Аноним (81), 14:54, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот эти расширения здорово помогают:
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bar-breaker/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hide-fixed-elements/
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:20, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Очень даже критично. Когда зелёная кнопка на всю полосу и адреса не видно из-за горе-разрабов из мозиллы.
     
     
  • 3.78, wiktorderelf (?), 14:07, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крайне интересно, с каким разрешением экрана вы ходите в интернет. Эта зелёная кнопка занимает совсем уж немного места на типовом 1366х768.

    А вообще, давайте примеры в студию, чего мелочиться.

     

  • 1.1, z (??), 09:33, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    И они туда же
    Скоро вместо адресной строки будет тайтл страницы, а адрес останется чисто техническими данными
     
     
  • 2.4, Аноним (13), 09:44, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В мобильных браузерах это уже так. Вручную поправить URL в мобильном Chrome теперь целое искуство с кликами на какие-то левые кнопки.
     
     
  • 3.6, __z (ok), 09:45, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > В мобильных браузерах это уже так. Вручную поправить URL в мобильном Chrome
    > теперь целое искуство с кликами на какие-то левые кнопки.

    Установил лису для своего ведроида и живу спокойно

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 10:17, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лиса и на декстопе то не очень. А на андроиде и подавно
     
     
  • 5.31, Аноним (30), 10:21, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наоборот лучший браузер для андроида.
     
     
  • 6.36, жека воробьев (?), 10:32, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    жестов не умеет, банально обновить страницу проблема
     
  • 6.40, Аноним (40), 10:37, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, и запускается вечность, и даже скролит визуально тормознее (пальцем-то когда тянешь!)
     
     
  • 7.62, Аноним (62), 12:04, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefox preview попробуй, если интересно
     
  • 3.27, Аноним (28), 10:16, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет в мобильном chrome 76 никаких проблем с вводом url
     
     
  • 4.35, жека воробьев (?), 10:32, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    попробуй отредактировать url текущей страницы
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 13:54, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    достаточно нажать значок карандаша
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:57, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Так звучит, будто это плохо
    Адрес чаще всего нужно или копировать, или вставлять, реже менять
     
  • 2.39, пох. (?), 10:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скоро вместо адресной строки будет тайтл страницы,

    тоже не будет - пользователю незачем знать на какой он странице.
    Вы вот сейчас его где-нибудь видите (кроме вариантов специально наводить мышь на край таба?)

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта?
     
     
  • 2.5, __z (ok), 09:45, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на
    > улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта?

    Да это же легко

    Шаги:
    Убирают http(s) из адресной строки
    Убирают иконку и заставляют всех подписывать ресурсы, иначе - красное сообщение в браузере (типо, обойти можно, но как сейчас с невалидным сертификатом)
    Оставляют только название сайта и тайтл (вместо "https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118140.html?n=opennews#0" - "opennet.ru - В Firefox 70 планируют прекратить отображение HTTPS и HTTP")
    Убирают домен сайта
    Убирают возможность ввода чего-либо в адресную строку вручную. Как и саму адресную строку. А зачем это? Перейдешь из *поиска* или из закладок браузера, адрес страницы внутри сайта - это бесполезный рудимент
    В итоге - больший трафик на поисковики.
    А поисковики платят браузерам за то, чтобы они были активны по умолчанию, так как сами на трафике зарабатывают

     
     
  • 3.9, VEG (ok), 09:49, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы не поверите, но сейчас наверное большинство обычных пользователей так и делает. Сам в шоке.
     
     
  • 4.12, Аноним (2), 09:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме обычных домашних пользователей есть еще обычные копропротивные, в смысле, корпоративные, которым нужно подключаться к ресурсам интранета, которые не гуглятся. Так что до подобного абсурда, конечно, не дойдут.
     
     
  • 5.23, Аноним (28), 10:05, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё как дойдут: будет обычная и корпоративная версия. У хрома уже есть корпоративная версия. А в обычную версию продолжат всякое уг пропихивать
     
  • 5.38, жека воробьев (?), 10:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в корп.среде обычно политиками устанавливается домашней страницей корп.портал, на котором есть все ссылки на интранет ресурсы
     
  • 4.17, Аноним (13), 09:57, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во время запуска сайта "одноклассники" сделали потрясающие открытие, что большинство пользователей открывало сайт через яндекс и google. Подом дошло и купили домен ok.ru.
     
     
  • 5.33, Аноним (30), 10:25, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    где-то (вроде на баше) описана методика входа в ВК (блондинка-версия):
    в Яндекс вбивается "гугл", кликается на первую ссылку
    в Google вбивается "контакт", кликается на первую ссылку
     
     
  • 6.87, Аноним 80_уровня (ok), 15:18, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это суровая реальность, подтверждаю.
     
  • 4.32, Аноним (28), 10:23, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, слово "загугли" звучит со всех сторон. Людей не волнует на каком сайте они находятся, их даже не волнует что за инфу они видят и уместна ли эта инфа в данной ситуации
     
  • 4.61, Имя (?), 11:55, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или вводят url в поисковик.
     
  • 3.42, artenox (?), 10:40, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Убирают иконку"
    Помню в опере престо убрали иконку из адресной строки. На вкладках осталась, то есть раньше она была в двух экземплярах. Пользователи возмущались всем новым, но потом поняли, что вроде логично стало.
     
  • 3.79, wiktorderelf (?), 14:10, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, вот многие так примерно и делают, но как прочёл это в вашем исполнении, сразу почуял хитрый план Большого Брата.
     
  • 2.74, Аноним84701 (ok), 13:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на
    > улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта?

    Основная идея возможно в вот этом:
    > Информация об EV-сертификате будет убрана

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118137.html
    > 12-Авг-19
    > Компания Google приняла решение (https://groups.google.com/a/chromium.org/forum/#!msg/securit...) отказаться от отдельной пометки сертификатов уровня EV (Extended Validation

    Каких только совпадений не бывает!

    Да и если главного с̶п̶о̶н̶с̶о̶р̶а̶ ̶и̶ ̶п̶р̶о̶д̶в̶и̶г̶а̶т̶е̶л̶я̶ ̶л̶е̶т̶с̶э̶н̶к̶р̶и̶п̶т̶ ̶ гугла начнуть прижимать недовольные "торговцы воздухом", то всегда можно будет кивнуть на лису и заявить, что доминирующее положение браузера и поисковика совершенно ни при чем, это так невидимая рука рынка порешала! ;)

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:46, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное, чтобы оставили возможность вернуть прежнее поведение.
     
     
  • 2.24, Аноним (28), 10:09, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну если эти нововведения станут нормой, то прежнее поведение рано или поздно уберут. Так всегда было и будет, к сожалению
     

  • 1.8, Нанобот (ok), 09:46, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    поддерживаю, не нужно нагружать пользователя бесполезной технической информацией о протоколе
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 10:01, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком месте она бесполезная?!
     
     
  • 3.41, жека воробьев (?), 10:38, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    99% пользователей ничего не знаю о этих ваших http/https и ходят на сайты через яндекс и гугл
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 10:55, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Значит, надо со всеми остальными тоже на бутылку?
     
     
  • 5.51, жека воробьев (?), 11:07, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит, надо со всеми остальными тоже на бутылку?

    не понимаю, что это значит

     
     
  • 6.66, Michael Shigorin (ok), 12:25, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Возможно, тот вещающий с бидона в голове аноним считает себя умным, разбирающихся в трендах и мемах... не обращайте внимания, если только на улицы не полезет -- тогда лучше сразу жёстко.
     
  • 3.46, Аноним (46), 10:54, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том, что замок и так информирует, нормально выглядит шифрование или нет. Какая полезность дублирования информации в одном месте?
     
     
  • 4.80, wiktorderelf (?), 14:15, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правы, им следовало избавиться и от пиктограммы https. Полагаю, они постепенно и её закопают, когда новые пиктограммы взлетят и пользователи к ним привыкнут.
     
  • 4.83, Аноним (83), 15:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что когда вы начитаете набирать URL и броузер ставит в адресную строку наиболее подходящий, по его мнению, вариант, в нём отсутствует "схема", и если у вас в истории есть один и тот же сайт по http и по https (по https вы входите в админку, а по http смотрите что получилось), то вы не знаете, по какому протоколу он его откроет.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:50, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь ума хватит параметр сделать для показа всего адреса, как в проводнике - текущая папка или полный путь
     
  • 1.11, VEG (ok), 09:52, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Возможно, в небольшой степени это плюс — обычным пользователям будет проще находить домен сайта, на котором они находятся, чтобы проверить, что это именно за сайт. Минус — ещё больше людей не будет понимать устройства обычного URL, с его протоколом и ://.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 09:59, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А оно им надо?)
     
     
  • 3.49, AlexYeCu_not_logged (?), 11:01, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >А оно им надо?)

    Обычно нет.
    По крайней мере, до возникновения вопросов вида «кто украл мои деньги», «как вернуть мои данные», «кто угнал мой аккаунт», «чего от меня хочет следователь».

     

  • 1.14, лол (?), 09:56, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А укороченный вариант ссылки разве не дыра в безопасности? Ну типа подмена , фишинг и тд?
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 10:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, но это не причина добавлять новых потенциальных дыр.
     
     
  • 3.84, Аноним (83), 15:05, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, но это не причина не добавлять новых потенциальных дыр.

    Можешь не благодарить.

     

  • 1.16, AnPoz (?), 09:57, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > планируют прекратить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке

    HTTP ужо и так давно не отображается. Авторы колонки видимо постят с хромого

     
  • 1.19, Аноним (28), 09:59, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    В хроме в прошлом году собирались подобную хрень ввести, но поняли что это плохая идея. Теперь фф на те же грабли наступают. Но это зависит от реакции пользователей: если возмущаться начнут, то может и отменят, а если будут согласны, то могут и ввести. Хотя это вообще без разницы, поскольку фф уже давно скатися, и самый нормальный браузер сейчас это хром/хромиум.
     
     
  • 2.25, __z (ok), 10:11, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а я вот наоборот после 6 лет на хромиуме вернулся на фаерфокс
     
  • 2.29, Аноним (13), 10:19, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С добным утром, в Chrome 76 уже убрали не только http/https, но и показ поддомена www. Недовольства пользователей лишь сдвинули удаление на несколько релизов.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51090#rmwww
     
     
  • 3.73, пох. (?), 12:54, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мы круче - мы убрали саму возможность открыть сайт без www. в начале доменного имени!
    (попробуйте-ка зайти на лайт версию опеннета? От тож! Дядя лучше вас знает, какой вам нужен сайт!)

     

  • 1.34, Аноним (30), 10:27, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Градус зашкалил. Что они там курят?
     
  • 1.37, Аноним (30), 10:35, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не видно в тикете что речь идёт об убирании схемы из URI в адресной строке. Откуда картинка?
     
  • 1.43, timur.davletshin (ok), 10:43, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А давайте лучше поделимся какими-нибудь полезными опциями из about:config, которые недавно узнали?

    layers.gpu-process.enabled=true (в 68 нужно создать) — у меня 10-15% попугаев в Motionmark дало. Проверить можно в top — появится "GPU process" или в about:support.

     
     
  • 2.57, Аноним (57), 11:23, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекоммендую к ознакомлению: https://github.com/mozilla/policy-templates
     

  • 1.45, Мертвые опята вестники разлуки (?), 10:48, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно, зачем отдельно отображать, когда https стал стандартом по дефолту.

    Удивительно, но движуха массово перейти на https прошла на ура.
    Но, движуха массово перейти на IPv6 провалилась, непонятно почему.

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:04, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Но, движуха массово перейти на IPv6 провалилась, непонятно почему.

    А ты забавный, как по твоему провы будут зарабатывать на выделении статичного IP, если у каждой собаки с введением IPv6 не будет такой нужды, они ещё придумают какую-нить хитрую услугу чтоб для интернета вещей ещё за отдельную стоимость это предоставлять, вот увидишь!

     
     
  • 3.58, Аноним (58), 11:23, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Провы в страшном сне видят белый айпи у каждой домохозяйки с рассадником троянов на компе
     
     
  • 4.82, пох. (?), 15:02, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаешь, когда эти трояны им нат кладут, им приятней и веселей?

    да и есть у них уже этот рассадник с белыми ип - облачка называются. И чо? И ничего.
    И еще учти, товарищмайору сдавать после ната нельзя, а перед - не всегда удается впендюрить...

     
  • 3.88, Аноним 80_уровня (ok), 15:24, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет пятнадцать назад, когда с получением IPv4-адресов от RIPE не было таких проблем как сегодня, провайдеры бесплатно выдавали адреса целыми сетями при должном обосновании. Плата за адреса — не заговор жадных ISP, а их попытка уменьшить бессмысленное потребление этих адресов.
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:10, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нужен был корпорастам хттпс -они его протолкнулм, ибо в перспективе выгода
    а на ип6 им пофиг потому что тройной нат не мешает васяну потреблять контент
     
  • 2.90, Аноним 80_уровня (ok), 15:32, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Понятно почему — потому что ни у кого нет хорошего стимула к такому переходу.
    2) И вообще она не провалилась. Заимей IPv6 подключение и удивись результирующему соотношению IPv4 и IPv6 трафика. Из "больших" ресурсов интернета по v6 не работают vk.com (работал года два тому назад, но перестал, подозреваю, из-за тлетворного влияния товарища майора), трекеры рутрекера и опеннет (фу такими быть, кстати).
     

  • 1.48, soarin (ok), 10:58, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Совершенно правильное решение.
    И почему никто не бухтит, что 80 порт не отображается?
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 11:14, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пора его отключить с подписью "закрыта уязвимость"
     
  • 2.55, Аноним (55), 11:16, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, да. Интересно, почему так?
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 12:37, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дефолт в зависимости от протокола. Который убирают. АХАХАХАХА.
     
  • 2.67, Michael Shigorin (ok), 12:28, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что кто читал хотя бы /etc/services -- тот и так видит "http://", мальчик.
     
     
  • 3.72, soarin (ok), 12:47, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что кто читал хотя бы /etc/services -- тот и так видит "http://"

    И что? А тот кто видит строку, тот видит и замок.

    > мальчик.

    ну я уже писал про Opennet: "место, где люди, у которых уже песок сыпется, обзывают друга-друга школьниками"

    🤣 https://www.youtube.com/watch?v=lvxWqpbBLSo

     

  • 1.53, Аноним (54), 11:12, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    главное шевелиться и копировать хром
     
  • 1.56, Аноним (58), 11:20, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    какой же ерундой они занимаются
     
     
  • 2.60, Аноним (54), 11:37, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +++++
     

  • 1.59, Аноним (54), 11:37, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    закройте HTTP и не отображайте сколько влезет, а пока х.ю сделали
     
  • 1.65, Аноним (65), 12:20, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А сделайте в RSS-ленте Опеннета УРЛ-ы с "https". Сейчас несекурно к вам хожу, страшно же.
     
     
  • 2.68, Michael Shigorin (ok), 12:29, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ленту по http или https забираете? :o)
     

  • 1.69, Аноним (69), 12:34, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "добавлять механизм Signed HTTP Exchanges (SXG) в Firеfox пока не планируется."

    Пока радует.

     
  • 1.71, Аноним (70), 12:38, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот ваш Signed HTTP Exchanges выглядит как мечта большого брата и бандита с большой дороги одновременно. Ну, мечта Гугла то есть.
     
  • 1.75, zurapa (ok), 13:15, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное, чтобы не как в хром - вырезали из меню смену, выбор кодировки.
    "Зачем такую тупую функцию в браузер было совать не понятно." Однако, ответ появляется ровно в тот момент, когда видишь страницу с казявками, ищешь в меню смену кодировки, долго ищешь, забыл ведь наверное, не могут же они быть такими идеотами, чтобы это удалить. Потом с позором лезешь в гугл, и Ответ! Вотэтоповорот!..
    А фаерфокс полодцы, на квантум конечно не стоило переходить, но от меня одного не сильно убудет аудитория, ни у фаерфокс, ни у хрома. Вообще предлагаю одну кнопку одновить в браузере оставить, чтобы как в iPhone было. Вот тогда не будет проблем. И отлаживать легко, и поддерживать.
     
  • 1.77, Аноним (-), 13:54, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть в треде адепты вебтехнологий? На вебэкстах возможно сделать расширение чтобы вернуть как было?
    (нормальное отображение хттп, гринкарды - вот это вот все)
     
     
  • 2.85, пох. (?), 15:12, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего нет - во-первых, там что-то квакали про улучшизмы в адресной строке на единственноверном html5 - полагаю, одновременно это последний гвоздик в невозможность в нее лазить из webext, во-вторых парсить сертификат из webext'а тебе тоже вряд ли дадут (там нужен доступ к отдельным полям - EV это, если что - certificate policy extension, конкретно вот этот:
    https://oidref.com/2.23.140.1 )

    это такой впопенсос, хочешь в колхоз, не хочешь - корову отнимем.

     

  • 1.89, Аноним (89), 15:27, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо старый веб на другом порту возвращать. Надоело.
     

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