В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке

2.5 , __z ( ok ), 09:45, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на

> улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта? Да это же легко Шаги:

Убирают http(s) из адресной строки

Убирают иконку и заставляют всех подписывать ресурсы, иначе - красное сообщение в браузере (типо, обойти можно, но как сейчас с невалидным сертификатом)

Оставляют только название сайта и тайтл (вместо "https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118140.html?n=opennews#0" - "opennet.ru - В Firefox 70 планируют прекратить отображение HTTPS и HTTP")

Убирают домен сайта

Убирают возможность ввода чего-либо в адресную строку вручную. Как и саму адресную строку. А зачем это? Перейдешь из *поиска* или из закладок браузера, адрес страницы внутри сайта - это бесполезный рудимент

В итоге - больший трафик на поисковики.

А поисковики платят браузерам за то, чтобы они были активны по умолчанию, так как сами на трафике зарабатывают

3.9 , VEG ( ok ), 09:49, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы не поверите, но сейчас наверное большинство обычных пользователей так и делает. Сам в шоке.

4.12 , Аноним ( 2 ), 09:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кроме обычных домашних пользователей есть еще обычные копропротивные, в смысле, корпоративные, которым нужно подключаться к ресурсам интранета, которые не гуглятся. Так что до подобного абсурда, конечно, не дойдут.

5.23 , Аноним ( 28 ), 10:05, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ещё как дойдут: будет обычная и корпоративная версия. У хрома уже есть корпоративная версия. А в обычную версию продолжат всякое уг пропихивать

5.38 , жека воробьев ( ? ), 10:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в корп.среде обычно политиками устанавливается домашней страницей корп.портал, на котором есть все ссылки на интранет ресурсы

4.17 , Аноним ( 13 ), 09:57, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Во время запуска сайта "одноклассники" сделали потрясающие открытие, что большинство пользователей открывало сайт через яндекс и google. Подом дошло и купили домен ok.ru.

5.33 , Аноним ( 30 ), 10:25, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – где-то (вроде на баше) описана методика входа в ВК (блондинка-версия):

в Яндекс вбивается "гугл", кликается на первую ссылку

в Google вбивается "контакт", кликается на первую ссылку

6.87 , Аноним 80_уровня ( ok ), 15:18, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это суровая реальность, подтверждаю.

4.32 , Аноним ( 28 ), 10:23, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, слово "загугли" звучит со всех сторон. Людей не волнует на каком сайте они находятся, их даже не волнует что за инфу они видят и уместна ли эта инфа в данной ситуации

4.61 , Имя ( ? ), 11:55, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Или вводят url в поисковик.

3.42 , artenox ( ? ), 10:40, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Убирают иконку"

Помню в опере престо убрали иконку из адресной строки. На вкладках осталась, то есть раньше она была в двух экземплярах. Пользователи возмущались всем новым, но потом поняли, что вроде логично стало.

3.79 , wiktorderelf ( ? ), 14:10, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, вот многие так примерно и делают, но как прочёл это в вашем исполнении, сразу почуял хитрый план Большого Брата.

2.74 , Аноним84701 ( ok ), 13:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на

> улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта? Основная идея возможно в вот этом:

> Информация об EV-сертификате будет убрана https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118137.html

> 12-Авг-19

> Компания Google приняла решение (https://groups.google.com/a/chromium.org/forum/#!msg/securit...) отказаться от отдельной пометки сертификатов уровня EV (Extended Validation Каких только совпадений не бывает! Да и если главного с̶п̶о̶н̶с̶о̶р̶а̶ ̶и̶ ̶п̶р̶о̶д̶в̶и̶г̶а̶т̶е̶л̶я̶ ̶л̶е̶т̶с̶э̶н̶к̶р̶и̶п̶т̶ ̶ гугла начнуть прижимать недовольные "торговцы воздухом", то всегда можно будет кивнуть на лису и заявить, что доминирующее положение браузера и поисковика совершенно ни при чем, это так невидимая рука рынка порешала! ;)