В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке

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|1.3, timur.davletshin (ok), 09:37, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Повторюшки. Горизонтальное место не критично (особенно с их этими новыми пустыми "пружинками" справа и слева), а вот информация полезной может быть.
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|2.13, Аноним (13), 09:53, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+26 +/–
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Как показывает практика, все оптимизации интерфейса затем поганятся web-разработчиками.
Например, долго и упорно в браузере и рабочем столе добивались экономии вертикального экранного пространства. Убирали лишние панели, скрыли меню и строку статуса. А что в итоге? На половине сайтов сейчас огромных несдвигаемый фиксированный заголовок, а внизу блок для подтверждения передачи Cookie. Вот и сидишь теперь и как через амбразуру web серфишь.
Если уровень масштабирования поменять вообще всё плохо становится и бывает лишь процентов 30% от вертикального пространства под контент остаётся, а остальное закреплено и не скроллится. Хорошие примеры 01.org и blog.google, особенно если меню раскроется и не схлопывается. Фиксированный заголовок в 20% от высоты и это Intel и Google. Куда катится мир.
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|3.63, Аноним (63), 12:08, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот и сидишь теперь и как через амбразуру web серфишь
Что за экран такой? Вроде не всё так и плохо на FullHD
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|4.86, Аноним (86), 15:14, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ноутбуки с диагональю меньше 14" — это довольно распространено и, я считаю, весьма удобно. Если не считать проблемы с амбразуросёрфингом.
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|2.30, Аноним (30), 10:20, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Очень даже критично. Когда зелёная кнопка на всю полосу и адреса не видно из-за горе-разрабов из мозиллы.
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|3.78, wiktorderelf (?), 14:07, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крайне интересно, с каким разрешением экрана вы ходите в интернет. Эта зелёная кнопка занимает совсем уж немного места на типовом 1366х768.
А вообще, давайте примеры в студию, чего мелочиться.
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|1.1, z (??), 09:33, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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И они туда же
Скоро вместо адресной строки будет тайтл страницы, а адрес останется чисто техническими данными
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|2.4, Аноним (13), 09:44, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В мобильных браузерах это уже так. Вручную поправить URL в мобильном Chrome теперь целое искуство с кликами на какие-то левые кнопки.
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|3.6, __z (ok), 09:45, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> В мобильных браузерах это уже так. Вручную поправить URL в мобильном Chrome
> теперь целое искуство с кликами на какие-то левые кнопки.
Установил лису для своего ведроида и живу спокойно
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|6.40, Аноним (40), 10:37, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, и запускается вечность, и даже скролит визуально тормознее (пальцем-то когда тянешь!)
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|2.15, Аноним (15), 09:57, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Так звучит, будто это плохо
Адрес чаще всего нужно или копировать, или вставлять, реже менять
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|2.39, пох. (?), 10:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скоро вместо адресной строки будет тайтл страницы,
тоже не будет - пользователю незачем знать на какой он странице.
Вы вот сейчас его где-нибудь видите (кроме вариантов специально наводить мышь на край таба?)
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|1.2, Аноним (2), 09:33, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта?
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|2.5, __z (ok), 09:45, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на
> улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта?
Да это же легко
Шаги:
Убирают http(s) из адресной строки
Убирают иконку и заставляют всех подписывать ресурсы, иначе - красное сообщение в браузере (типо, обойти можно, но как сейчас с невалидным сертификатом)
Оставляют только название сайта и тайтл (вместо "https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118140.html?n=opennews#0" - "opennet.ru - В Firefox 70 планируют прекратить отображение HTTPS и HTTP")
Убирают домен сайта
Убирают возможность ввода чего-либо в адресную строку вручную. Как и саму адресную строку. А зачем это? Перейдешь из *поиска* или из закладок браузера, адрес страницы внутри сайта - это бесполезный рудимент
В итоге - больший трафик на поисковики.
А поисковики платят браузерам за то, чтобы они были активны по умолчанию, так как сами на трафике зарабатывают
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|3.9, VEG (ok), 09:49, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы не поверите, но сейчас наверное большинство обычных пользователей так и делает. Сам в шоке.
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|4.12, Аноним (2), 09:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме обычных домашних пользователей есть еще обычные копропротивные, в смысле, корпоративные, которым нужно подключаться к ресурсам интранета, которые не гуглятся. Так что до подобного абсурда, конечно, не дойдут.
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|5.23, Аноним (28), 10:05, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ещё как дойдут: будет обычная и корпоративная версия. У хрома уже есть корпоративная версия. А в обычную версию продолжат всякое уг пропихивать
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|5.38, жека воробьев (?), 10:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в корп.среде обычно политиками устанавливается домашней страницей корп.портал, на котором есть все ссылки на интранет ресурсы
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|4.17, Аноним (13), 09:57, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Во время запуска сайта "одноклассники" сделали потрясающие открытие, что большинство пользователей открывало сайт через яндекс и google. Подом дошло и купили домен ok.ru.
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|5.33, Аноним (30), 10:25, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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где-то (вроде на баше) описана методика входа в ВК (блондинка-версия):
в Яндекс вбивается "гугл", кликается на первую ссылку
в Google вбивается "контакт", кликается на первую ссылку
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|4.32, Аноним (28), 10:23, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, слово "загугли" звучит со всех сторон. Людей не волнует на каком сайте они находятся, их даже не волнует что за инфу они видят и уместна ли эта инфа в данной ситуации
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|3.42, artenox (?), 10:40, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Убирают иконку"
Помню в опере престо убрали иконку из адресной строки. На вкладках осталась, то есть раньше она была в двух экземплярах. Пользователи возмущались всем новым, но потом поняли, что вроде логично стало.
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|3.79, wiktorderelf (?), 14:10, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, вот многие так примерно и делают, но как прочёл это в вашем исполнении, сразу почуял хитрый план Большого Брата.
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|2.74, Аноним84701 (ok), 13:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чем идея? Сэкономить 30 пикселей по горизонтали? Или иссякла фантазия на
> улучшения, но нужно ежеквартально отчитываться о развитии продукта?
Основная идея возможно в вот этом:
> Информация об EV-сертификате будет убрана
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118137.html
> 12-Авг-19
> Компания Google приняла решение (https://groups.google.com/a/chromium.org/forum/#!msg/securit...) отказаться от отдельной пометки сертификатов уровня EV (Extended Validation
Каких только совпадений не бывает!
Да и если главного с̶п̶о̶н̶с̶о̶р̶а̶ ̶и̶ ̶п̶р̶о̶д̶в̶и̶г̶а̶т̶е̶л̶я̶ ̶л̶е̶т̶с̶э̶н̶к̶р̶и̶п̶т̶ ̶ гугла начнуть прижимать недовольные "торговцы воздухом", то всегда можно будет кивнуть на лису и заявить, что доминирующее положение браузера и поисковика совершенно ни при чем, это так невидимая рука рынка порешала! ;)
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|2.24, Аноним (28), 10:09, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну если эти нововведения станут нормой, то прежнее поведение рано или поздно уберут. Так всегда было и будет, к сожалению
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|1.8, Нанобот (ok), 09:46, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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поддерживаю, не нужно нагружать пользователя бесполезной технической информацией о протоколе
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|3.41, жека воробьев (?), 10:38, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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99% пользователей ничего не знаю о этих ваших http/https и ходят на сайты через яндекс и гугл
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|6.66, Michael Shigorin (ok), 12:25, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Возможно, тот вещающий с бидона в голове аноним считает себя умным, разбирающихся в трендах и мемах... не обращайте внимания, если только на улицы не полезет -- тогда лучше сразу жёстко.
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|3.46, Аноним (46), 10:54, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том, что замок и так информирует, нормально выглядит шифрование или нет. Какая полезность дублирования информации в одном месте?
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|4.80, wiktorderelf (?), 14:15, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы правы, им следовало избавиться и от пиктограммы https. Полагаю, они постепенно и её закопают, когда новые пиктограммы взлетят и пользователи к ним привыкнут.
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|4.83, Аноним (83), 15:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что когда вы начитаете набирать URL и броузер ставит в адресную строку наиболее подходящий, по его мнению, вариант, в нём отсутствует "схема", и если у вас в истории есть один и тот же сайт по http и по https (по https вы входите в админку, а по http смотрите что получилось), то вы не знаете, по какому протоколу он его откроет.
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|1.10, Аноним (10), 09:50, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь ума хватит параметр сделать для показа всего адреса, как в проводнике - текущая папка или полный путь
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|1.11, VEG (ok), 09:52, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Возможно, в небольшой степени это плюс — обычным пользователям будет проще находить домен сайта, на котором они находятся, чтобы проверить, что это именно за сайт. Минус — ещё больше людей не будет понимать устройства обычного URL, с его протоколом и ://.
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|3.49, AlexYeCu_not_logged (?), 11:01, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>А оно им надо?)
Обычно нет.
По крайней мере, до возникновения вопросов вида «кто украл мои деньги», «как вернуть мои данные», «кто угнал мой аккаунт», «чего от меня хочет следователь».
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|1.14, лол (?), 09:56, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А укороченный вариант ссылки разве не дыра в безопасности? Ну типа подмена , фишинг и тд?
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|3.84, Аноним (83), 15:05, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, но это не причина не добавлять новых потенциальных дыр.
Можешь не благодарить.
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|1.16, AnPoz (?), 09:57, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> планируют прекратить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке
HTTP ужо и так давно не отображается. Авторы колонки видимо постят с хромого
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|1.19, Аноним (28), 09:59, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В хроме в прошлом году собирались подобную хрень ввести, но поняли что это плохая идея. Теперь фф на те же грабли наступают. Но это зависит от реакции пользователей: если возмущаться начнут, то может и отменят, а если будут согласны, то могут и ввести. Хотя это вообще без разницы, поскольку фф уже давно скатися, и самый нормальный браузер сейчас это хром/хромиум.
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|2.25, __z (ok), 10:11, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а я вот наоборот после 6 лет на хромиуме вернулся на фаерфокс
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|3.73, пох. (?), 12:54, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мы круче - мы убрали саму возможность открыть сайт без www. в начале доменного имени!
(попробуйте-ка зайти на лайт версию опеннета? От тож! Дядя лучше вас знает, какой вам нужен сайт!)
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|1.37, Аноним (30), 10:35, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то не видно в тикете что речь идёт об убирании схемы из URI в адресной строке. Откуда картинка?
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|1.43, timur.davletshin (ok), 10:43, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А давайте лучше поделимся какими-нибудь полезными опциями из about:config, которые недавно узнали?
layers.gpu-process.enabled=true (в 68 нужно создать) — у меня 10-15% попугаев в Motionmark дало. Проверить можно в top — появится "GPU process" или в about:support.
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|1.45, Мертвые опята вестники разлуки (?), 10:48, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно, зачем отдельно отображать, когда https стал стандартом по дефолту.
Удивительно, но движуха массово перейти на https прошла на ура.
Но, движуха массово перейти на IPv6 провалилась, непонятно почему.
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|2.50, Аноним (50), 11:04, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Но, движуха массово перейти на IPv6 провалилась, непонятно почему.
А ты забавный, как по твоему провы будут зарабатывать на выделении статичного IP, если у каждой собаки с введением IPv6 не будет такой нужды, они ещё придумают какую-нить хитрую услугу чтоб для интернета вещей ещё за отдельную стоимость это предоставлять, вот увидишь!
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|3.58, Аноним (58), 11:23, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Провы в страшном сне видят белый айпи у каждой домохозяйки с рассадником троянов на компе
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|4.82, пох. (?), 15:02, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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думаешь, когда эти трояны им нат кладут, им приятней и веселей?
да и есть у них уже этот рассадник с белыми ип - облачка называются. И чо? И ничего.
И еще учти, товарищмайору сдавать после ната нельзя, а перед - не всегда удается впендюрить...
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|3.88, Аноним 80_уровня (ok), 15:24, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лет пятнадцать назад, когда с получением IPv4-адресов от RIPE не было таких проблем как сегодня, провайдеры бесплатно выдавали адреса целыми сетями при должном обосновании. Плата за адреса — не заговор жадных ISP, а их попытка уменьшить бессмысленное потребление этих адресов.
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|2.52, Аноним (52), 11:10, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нужен был корпорастам хттпс -они его протолкнулм, ибо в перспективе выгода
а на ип6 им пофиг потому что тройной нат не мешает васяну потреблять контент
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|2.90, Аноним 80_уровня (ok), 15:32, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Понятно почему — потому что ни у кого нет хорошего стимула к такому переходу.
2) И вообще она не провалилась. Заимей IPv6 подключение и удивись результирующему соотношению IPv4 и IPv6 трафика. Из "больших" ресурсов интернета по v6 не работают vk.com (работал года два тому назад, но перестал, подозреваю, из-за тлетворного влияния товарища майора), трекеры рутрекера и опеннет (фу такими быть, кстати).
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|1.48, soarin (ok), 10:58, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Совершенно правильное решение.
И почему никто не бухтит, что 80 порт не отображается?
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|3.70, Аноним (70), 12:37, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что дефолт в зависимости от протокола. Который убирают. АХАХАХАХА.
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|1.65, Аноним (65), 12:20, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А сделайте в RSS-ленте Опеннета УРЛ-ы с "https". Сейчас несекурно к вам хожу, страшно же.
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|1.69, Аноним (69), 12:34, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "добавлять механизм Signed HTTP Exchanges (SXG) в Firеfox пока не планируется."
Пока радует.
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|1.71, Аноним (70), 12:38, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этот ваш Signed HTTP Exchanges выглядит как мечта большого брата и бандита с большой дороги одновременно. Ну, мечта Гугла то есть.
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|1.75, zurapa (ok), 13:15, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Главное, чтобы не как в хром - вырезали из меню смену, выбор кодировки.
"Зачем такую тупую функцию в браузер было совать не понятно." Однако, ответ появляется ровно в тот момент, когда видишь страницу с казявками, ищешь в меню смену кодировки, долго ищешь, забыл ведь наверное, не могут же они быть такими идеотами, чтобы это удалить. Потом с позором лезешь в гугл, и Ответ! Вотэтоповорот!..
А фаерфокс полодцы, на квантум конечно не стоило переходить, но от меня одного не сильно убудет аудитория, ни у фаерфокс, ни у хрома. Вообще предлагаю одну кнопку одновить в браузере оставить, чтобы как в iPhone было. Вот тогда не будет проблем. И отлаживать легко, и поддерживать.
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|1.77, Аноним (-), 13:54, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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есть в треде адепты вебтехнологий? На вебэкстах возможно сделать расширение чтобы вернуть как было?
(нормальное отображение хттп, гринкарды - вот это вот все)
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|2.85, пох. (?), 15:12, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее всего нет - во-первых, там что-то квакали про улучшизмы в адресной строке на единственноверном html5 - полагаю, одновременно это последний гвоздик в невозможность в нее лазить из webext, во-вторых парсить сертификат из webext'а тебе тоже вряд ли дадут (там нужен доступ к отдельным полям - EV это, если что - certificate policy extension, конкретно вот этот:
https://oidref.com/2.23.140.1 )
это такой впопенсос, хочешь в колхоз, не хочешь - корову отнимем.
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