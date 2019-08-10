Выпуск GNOME Radio 0.1.0

Представлен первый значительный выпуск нового приложения, развиваемого проектом GNOME, - GNOME Radio, предоставляющего интерфейс для поиска и прослушивания интернет-радиостанций, осуществляющих потоковое вещание звука через интернет. Ключевой особенностью программы является возможность просмотра местоположения интересующих радиостанций на карте и выбора ближайших точек вещания. Пользователь может выбрать интересующую местность и прослушивать интернет-радио, кликая на соответствующие метки на карте. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv3.







