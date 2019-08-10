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Выпуск GNOME Radio 0.1.0

10.08.2019 20:36

Представлен первый значительный выпуск нового приложения, развиваемого проектом GNOME, - GNOME Radio, предоставляющего интерфейс для поиска и прослушивания интернет-радиостанций, осуществляющих потоковое вещание звука через интернет. Ключевой особенностью программы является возможность просмотра местоположения интересующих радиостанций на карте и выбора ближайших точек вещания. Пользователь может выбрать интересующую местность и прослушивать интернет-радио, кликая на соответствующие метки на карте. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv3.





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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: radio
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, segesg (?), 22:14, 10/08/2019 [ответить]  
    		• +6 +/
    день радио
     
     
  • 4, Bbore (?), 23:27, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл, чтобы увидеть этот комментарий)
     

  • 3, macfaq (?), 22:41, 10/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Странно, что не на электроне.
     

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