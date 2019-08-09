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Опубликован код анализатора безопасности прошивок FwAnalyzer

09.08.2019 09:31

Компания Cruise, специализирующаяся на технологиях автоматического управления автомобилями, открыла исходные тексты проекта FwAnalyzer, предоставляющего инструменты для анализа образов прошивок на базе Linux и выявления в них потенциальных уязвимостей и утечек данных. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Поддерживается анализ образов, использующих файловые системы ext2/3/4, FAT/VFat, SquashFS и UBIFS. Для раскрытия образа используются штатные утилиты, такие как e2tools, mtools, squashfs-tools и ubi_reader. FwAnalyzer извлекает из образа дерево каталогов и выполняет оценку содержимого на основе набора правил. Правила могут привязываться к метаданным ФС, типу файлов и содержимому. На выходе формируется отчёт в формате JSON, суммирующий извлечённую из прошивки информацию и выводящий предупреждения и список файлов, не соответствующих обработанным правилам.

Поддерживается проверка прав доступа к файлам и каталогам (например, выявляется доступ всем на запись и выставление некорректных UID/GID), определяется наличие исполняемый файлов с флагом suid и использование меток SELinux, выявляются забытые ключи шифрования и потенциально опасные файлы. В содержимом выделяются оставленные инженерные пароли и отладочные данные, выделяется информация о версиях, выполняется определение/сверка начинки по хэшам SHA-256 и осуществляется поиск с использованием статических масок и регулярных выражений. Возможна привязка внешних скриптов-анализаторов к определённым типам файлов. Для прошивок на базе Android определяются параметры сборки (например, использование режима ro.secure=1, состояние ro.build.type и активация SELinux).

FwAnalyzer можно использовать для упрощения анализа проблем с безопасностью в чужих прошивках, но основным назначением является контроль качества собственных прошивок или поставляемых сторонними поставщиками по контракту. Правила FwAnalyzer позволяют сформировать точную спецификацию состояния прошивки и выявлять недопустимые отклонения, такие как присвоение не тех прав доступа или оставление закрытых ключей и отладочного кода (например, проверка позволяет избежать такие ситуаций, как оставление используемого на этапе тестирования ssh-сервера, предопределённый инженерный пароль, доступный на чтение /etc/config/shadow или забытые ключи формирования цифровой подписи).



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/cruise/firm...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firmware, audit, fwanalyzer
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, ryoken (ok), 10:08, 09/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Эту штуку надо в обязательном порядке D-link-у и К внедрять. А то есть у них манера, всякие хвосты оставить :D.
     
     
  • 2, demo (??), 10:20, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не манера а многолетние систематические действия у длинк
     
     
  • 3, Мертвые_опята (?), 10:45, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да! Это заговор против тебя и Франции! Мировая закулиса не дремлет!
     

  • 4, ыы (?), 10:45, 09/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    чё тока не напридумают чтобы не делать покрытие тестами
     
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