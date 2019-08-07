Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов

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|1.1, Аноним (1), 12:31, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Это даже не autorun виндовый, это вообще дырень. Однако не все пользуются kde-шным файловым менеджером и вообще kde.
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|2.11, Аноним (11), 12:51, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Это даже не autorun виндовый
ну почему. Теперь это еще и autorun, еще ближе к захвату десктопов
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|2.26, fnernfi (?), 13:20, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Бугогашеньки, слизали дизайн венды по полной, да еще и дырищи вендовые в коллекцию утянули :)
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|2.34, Корец (?), 14:14, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Однако не все пользуются kde-шным файловым менеджером и вообще kde.
А вот и не правда! Я использую i3wm и pcmanfm, а это значит, что уже не все.
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|4.39, Корец (?), 14:30, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И то верно. Тут мой косяк - прочитал через слово первый комент :(
То просто старая привычка. Привык, что в первый комент, обычно, пишут чушь. Признаю.
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|1.3, Аноним (3), 12:33, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> достаточно, чтобы пользователь просто просмотрел список файлов в файловом менеджере
в каком? midnight commander? pcmanfm? thunar?
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|2.8, soarin (ok), 12:46, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда это в венде такой примитив был?
Или вот ещё из той же серии.
https://kde.org/info/security/advisory-20180208-2.txt
В вендах разве что конкретно упоролись с автозагрузкой. Когда включили её по умолчанию. Но это была фишка, которую специально сделали, хоть и <я даже не знаю как цензурно это назвать>. С выходом Vista (уже более десяти лет прошло) дошло, что это была плохая идея.
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|2.12, НяшМяш (ok), 12:53, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно. В Qt этой функции, наверное, нет из-за сложности реализации. /sarcasm
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|1.10, Аноним (10), 12:50, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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пификсили вчера еще (в неоне), чел етот редиска канеш, но дырень огромная просто
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|2.28, Аноним (28), 13:27, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если кедами под линуксом пользуются только маргиналы, то кто пользуется кедами под виндами?
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|1.17, Аноним (17), 13:03, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Какому извращенцу придет в голову искать пользователя KDE, чтобы взломать/украсть что-то? Линукс и так бесплатный, у этих людей красть то нечего.
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|1.18, Аноним (18), 13:05, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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лол, дырень года
кдешники, кстати, - латентные виндузятники, так что их не жалко
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|1.25, Аноним (22), 13:19, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самое забавное что в каком нибудь лтс кубунте этот баг никогда не исправят и там всегда будет старая багованая версия.
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|1.29, Аноним (29), 13:28, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Для атаки достаточно, чтобы пользователь просто просмотрел список файлов в файловом менеджере Dolphin, загрузил вредоносный desktop-файл или перетащил мышью ярлык на рабочий стол или в документ.
Это что за статья????????
-Просто запустил KDE дистр, "перетащил мышью ярлык на рабочий стол или в документ" и получил заражение???
-Загрузил вредоносный desktop-файл от куда??? Вышел в интернет и загрузился сам???
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|1.30, Ilya Indigo (ok), 13:35, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неприятная фича.
К счастью, директории браузер загружать не умеет и прийти такое может только из архива, а Arc-ом открывать архивы безопасно.
Ещё, конечно, из git-а такое может прийти...
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|1.31, AVX (ok), 13:45, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот же ппц... никогда бы не подумал что так можно обрабатывать путь к картинке... Надо дома протестировать как оно в реальности.
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|2.38, вейланд (?), 14:22, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любой файловый менеджер на базе kde, а также, если используются kde-шные диалоги открытия/сохранения файлов.
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|1.40, Аноним (40), 14:39, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну хоть скрипт выполнится из под юзера, не то что гномовоский наутилус, который давал рутовские права. Хотя безрукость конечно на лицо.
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|2.41, soarin (ok), 14:48, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не то что гномовоский наутилус, который давал рутовские права
Что-то не припомню... А что, где, когда?
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