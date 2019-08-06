Найден метод для определения просмотра в режиме инкогнито в Chrome 76

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|1.2, Гений (??), 10:22, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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а если профиль браузера и так сидит в RAM-диске, то как они собираются ловить отклонения?
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|2.4, тестер (?), 11:10, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Chromium с profile-sync-daemon не выдаёт задержек и по этому подходу детектируется как инкогнито
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|1.5, Аноним (5), 11:15, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Достаточно добавить сохранение на диск в папку /tmp всякой ерунды равной по размеру тому, что сохраяется в памяти перед возвратом из функции и тогда будут необходимые задержки.
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|2.7, имя (?), 11:36, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А можно и не писать вовсе, а просто рандомные задержки создавать. Костыли-костылики, придумать можно много всякого.
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|1.8, svsd_val (ok), 11:39, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Оказывается и так можно а то Я paywall обходил прикидываясь ботом гугла %)
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|1.9, AlexYeCu_not_logged (?), 11:47, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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А в чём проблема-то?
Просто исходя из функционала инкогнито?
По сути это же «чтобы сайты на компе не мусорили и не лезли в сохранённый мусор» — этот функционал не страдает, а большего никто и не обещал.
А на распространителей контента начхать: они вечно чего-то там требуют, то AdBlock им отключи, то карту банковскую засвети, теперь вот режим инкогнито не устраивает. Закрыл сайт — пошёл мимо.
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|1.10, AlexYeCu_not_logged (?), 11:49, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И кстати. В случае с платными сайтами. А в чём проблема куки выборочно поудалять? Т. е. это так себе защитный механизм, в общем-то.
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|2.16, анон (?), 12:42, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ни в чем, все так и делают, куки для доверенных сайтов оставляют, а для других автоснос ставят: хранить до вкладки, хранить до перезапуска.
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|2.24, Аноним (24), 14:55, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я помню, в Firefox 24 и более ранних версиях можно было запретить куки, кроме исключений, и авторизация работала.
Теперь теоретически так тоже можно сделать, но фактически авторизоваться можно, только если разрешены все куки (кроме сторонних сайтов).
Интересно, что там испортили так, что выборочное разрешение кук перестало работать?
В Pale Moon вроде пока все нормально.
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|1.13, Аноним (13), 12:15, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Как оказалось, новая реализация имеет недостатки
Да там особо не старались, приложили подорожник, изобразили вид деятельности. Там, поди, ещё 1000 и 1 вектор определения.
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|2.23, Аноним_t (?), 14:46, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде уже загрубляли, чтобы от Meltdown или Spectre защищаться. Или отпять уточнили?
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|1.15, Ilya Indigo (ok), 12:33, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Напомним, что в определении режима инкогнито заинтересованы сайты, работающие по модели предоставления полного доступа по платной подписке (paywall).
Да напишите уже прямо - эротические видеочаты!
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|2.17, Гость (??), 12:50, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в видеочатах чаще просто "токены", а платные подписки вовсе не обязательно даже для чегото эротического, фильмы-сериалы..
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|1.22, Аноним (22), 14:30, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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че-то демонстрация в режиме инкогнито тоже выдала разные результаты:
...1844,1687,1625,1621,1600,1616,1640,2069,1741,1634,1361,1115,1106,1102,1108,1112,1117,1122,1126,1122,1180,1499,1195,1200,1173,1314,1158,1138,1140,1139,1123...
так что весьма сомнительный метод
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