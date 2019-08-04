Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd

Мэти Ванхофом (Mathy Vanhoef) и Эяль Ронен (Eyal Ronen) выявили новый метод атаки (CVE-2019-13377) на беспроводные сети, использующие технологию защиты WPA3, позволяющий получить сведения о характеристиках пароля, которые можно использовать для проведения его подбора в offline-режиме. Проблема проявляется в актуальной версии Hostapd.

Напомним, что в апреле теми же авторами были выявлены шесть уязвимостей в WPA3, для противодействия которым объединение Wi-Fi Alliance, развивающее стандарты для беспроводных сетей, внесло изменения в рекомендации по обеспечению безопасных реализаций WPA3, в которых было предписано использовать защищённые эллиптические кривые Brainpool, вместо ранее допустимых эллиптических кривых P-521 и P-256.

Тем не менее, анализ показал, что использование Brainpool приводит к возникновению нового класса утечек по сторонним каналам в применяемом в WPA3 алгоритме согласования соединений Dragonfly, предоставляющем защиту от подбора паролей в offline-режиме. Выявленная проблема демонстрирует, что создание реализаций Dragonfly и WPA3, избавленных от утечек данных по сторонним каналам, является чрезвычайно сложной задачей, а также показывает несостоятельность модели развития стандартов за закрытыми дверями без проведения общедоступного обсуждения предлагаемых методов и аудита сообществом.

При использовании эллиптической кривой Brainpool при кодировании пароля алгоритмом Dragonfly выполняется несколько предварительных итераций с паролем, связанных с быстрым вычислением короткого хэша до начала применения эллиптической кривой. До нахождения короткого хэша выполняемые операции напрямую зависят от пароля и MAC-адреса клиента. Время выполнения (коррелирует с числом итераций) и задержки между операциями в ходе выполнения предварительных итераций могут быть измерены и использованы для определения характеристик пароля, которые можно использовать в offline для уточнения правильности выбора частей пароля в процессе его подбора. Для проведения атаки необходимо наличие доступа к системе пользователя, подключающегося к беспроводной сети.

Дополнительно, исследователями выявлена вторая уязвимость (CVE-2019-13456), связанная с утечкой информации в реализации протокола EAP-pwd, использующего алгоритм Dragonfly. Проблема специфична для RADIUS-сервера FreeRADIUS и на основании утечки сведений по сторонним каналам также как и первая уязвимость позволяет существенно упростить подбор пароля.

В сочетании с улучшенным методом отсеивания шумов в процессе измерения задержек для определения числа итераций достаточно провести 75 измерений для одного MAC-адреса. При использовании GPU затраты на ресурсы для подбора одного словарного пароля оцениваются в $1. Методы по повышению безопасности протоколов, позволяющие блокировать выявленные проблемы, уже внесены в черновые варианты будущих стандартов Wi-Fi (WPA 3.1) и EAP-pwd. К сожалению, без нарушения обратной совместимости в текущих версиях протоколов устранить утечки по сторонним каналам не получится.



