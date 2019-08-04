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Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd

04.08.2019 09:29

Мэти Ванхофом (Mathy Vanhoef) и Эяль Ронен (Eyal Ronen) выявили новый метод атаки (CVE-2019-13377) на беспроводные сети, использующие технологию защиты WPA3, позволяющий получить сведения о характеристиках пароля, которые можно использовать для проведения его подбора в offline-режиме. Проблема проявляется в актуальной версии Hostapd.

Напомним, что в апреле теми же авторами были выявлены шесть уязвимостей в WPA3, для противодействия которым объединение Wi-Fi Alliance, развивающее стандарты для беспроводных сетей, внесло изменения в рекомендации по обеспечению безопасных реализаций WPA3, в которых было предписано использовать защищённые эллиптические кривые Brainpool, вместо ранее допустимых эллиптических кривых P-521 и P-256.

Тем не менее, анализ показал, что использование Brainpool приводит к возникновению нового класса утечек по сторонним каналам в применяемом в WPA3 алгоритме согласования соединений Dragonfly, предоставляющем защиту от подбора паролей в offline-режиме. Выявленная проблема демонстрирует, что создание реализаций Dragonfly и WPA3, избавленных от утечек данных по сторонним каналам, является чрезвычайно сложной задачей, а также показывает несостоятельность модели развития стандартов за закрытыми дверями без проведения общедоступного обсуждения предлагаемых методов и аудита сообществом.

При использовании эллиптической кривой Brainpool при кодировании пароля алгоритмом Dragonfly выполняется несколько предварительных итераций с паролем, связанных с быстрым вычислением короткого хэша до начала применения эллиптической кривой. До нахождения короткого хэша выполняемые операции напрямую зависят от пароля и MAC-адреса клиента. Время выполнения (коррелирует с числом итераций) и задержки между операциями в ходе выполнения предварительных итераций могут быть измерены и использованы для определения характеристик пароля, которые можно использовать в offline для уточнения правильности выбора частей пароля в процессе его подбора. Для проведения атаки необходимо наличие доступа к системе пользователя, подключающегося к беспроводной сети.

Дополнительно, исследователями выявлена вторая уязвимость (CVE-2019-13456), связанная с утечкой информации в реализации протокола EAP-pwd, использующего алгоритм Dragonfly. Проблема специфична для RADIUS-сервера FreeRADIUS и на основании утечки сведений по сторонним каналам также как и первая уязвимость позволяет существенно упростить подбор пароля.

В сочетании с улучшенным методом отсеивания шумов в процессе измерения задержек для определения числа итераций достаточно провести 75 измерений для одного MAC-адреса. При использовании GPU затраты на ресурсы для подбора одного словарного пароля оцениваются в $1. Методы по повышению безопасности протоколов, позволяющие блокировать выявленные проблемы, уже внесены в черновые варианты будущих стандартов Wi-Fi (WPA 3.1) и EAP-pwd. К сожалению, без нарушения обратной совместимости в текущих версиях протоколов устранить утечки по сторонним каналам не получится.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/vanhoefm/s...)
  2. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  3. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  4. OpenNews: Опубликована технология защиты беспроводных сетей WPA3
  5. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  6. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dragonblood, wifi, wpa3
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 09:53, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Всех с новым урожаем!
     
     
  • 2.2, anonymoussssss (?), 10:26, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "It's almost a harvesting season"
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 10:52, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Харлаус ехидно улыбается: он надёжно спрятал все свои запасы масла.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:00, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость в запасах уже обнаружена.
     
     
  • 5.7, A.Stahl (ok), 11:01, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит пришло время объявлять пир.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:35, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Для проведения атаки необходимо наличие доступа к системе пользователя, подключающегося к беспроводной сети.

    А не проще ли тогда пароль в сетевых настройках посмотреть?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:34, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может там пароль от контакта можно узнать через баг?
     
  • 2.12, Ананимус (?), 14:20, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно под "доступом" подразумевается "JS в браузере".
     

  • 1.5, Аноним (6), 10:52, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С каких это пор фичи называются уязвимостью.
     
  • 1.9, Аноним (-), 11:35, 04/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.13, Анимайзер (?), 14:36, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > выявили новый метод атаки на беспроводные сети, использующие технологию защиты WPA3, позволяющий получить сведения о характеристиках пароля, которые можно использовать для проведения его подбора в offline-режиме.
    > Напомним, что в апреле теми же авторами были выявлены шесть уязвимостей в WPA3
    > Методы по повышению безопасности протоколов, позволяющие блокировать выявленные проблемы, уже внесены в черновые варианты будущих стандартов Wi-Fi (WPA 3.1) и EAP-pwd. К сожалению, без нарушения обратной совместимости в текущих версиях протоколов устранить утечки по сторонним каналам не получится.

    WPA3 задумывался как безопасная альтернатива дырявому WPA2! Агитировали на каждом углу, что нужно срочно всем переходить на WPA3 для всеобщей безопасности. А тут уязвимость находят одну за другой. Не знаю, хорошо или плохо то, что уязвимости находят в безопасном WPA3? И какой выход из сложившейся ситуации, плюнуть на всё и сидеть дальше на WPA2, отключить совсем WI-FI и проложить везде эзернет, оптику?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:53, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К большому сожалению гадское по android не принимает ethernet по проводу и это прям грусть.
     
     
  • 3.16, timur.davletshin (ok), 17:00, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И телефон и планшет через USB-Ethernet адаптер работают прекрасно. Зачем оно нужно... это уже другой вопрос.
     

  • 1.14, AnonPlus (?), 15:30, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем, используйте длинные (хотя бы 20 символов) несловарные пароли.
     

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