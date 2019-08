Выпуск Wine 4.13

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.13. С момента выпуска версии 4.12 было закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 120 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка перенаправления запросов аутентификации через службу Microsoft Passport;

Обновлены заголовочные файлы;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Evoland (Steam), NVIDIA GeForce Experience 3.x, Monitor Test 3.2, For Honor, Second Sight, A.R.E.S. Extinction Agenda 1.x, Final Fantasy XIV 5.0, Ren'py, Darkula, Magic, Battle.net, EVE Online, World of Warships, Amazon Workspaces.