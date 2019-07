Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.1

2.5 , anonymous ( ?? ), 19:22, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Интерфейс своими ядовитыми цветами и фоновыми изображениями действительно пугает.

anonymo: Возьми устройство и посмотри - а то получается как в анекдоте про Абрама, которому Мойша арию напел. Интерфейс Sailfish просто офигителен и с ним не сравнится ни ведроид, ни айось.

soarin: Ну можно без проблем найти в интернатах кучу видео "sailfish 3 review" и посмотреть.

Чтобы создать вполне объективное впечатление – этого хватит.

Annoynymous: Нет, не хватит. Это всё равно что Мойше напел.

Аноним: смени обои на своего котика

soarin: Это прям напоминает плохие "студенческие" презентации. Там чёрным шрифтом на неоднородном тёмном фоне и так далее...

охохо: болотный комуфляжный интерфейс навеян белой горячкой запойного студента перед призывом в армию

охохо: Адресная книгу назвали People, для 21 века опрометчивое обобщение

Чебур: Как и все поделия на Qt