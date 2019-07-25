Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.1

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|1.1, ыть (ok), 19:05, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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нужны устройства и открыть закрытые части ОС, а так - поделка студентов
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|2.5, anonymous (??), 19:22, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интерфейс своими ядовитыми цветами и фоновыми изображениями действительно пугает.
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|3.16, anonymo (?), 20:13, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возьми устройство и посмотри - а то получается как в анекдоте про Абрама, которому Мойша арию напел. Интерфейс Sailfish просто офигителен и с ним не сравнится ни ведроид, ни айось.
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|4.18, soarin (ok), 20:25, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну можно без проблем найти в интернатах кучу видео "sailfish 3 review" и посмотреть.
Чтобы создать вполне объективное впечатление – этого хватит.
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|2.12, soarin (ok), 19:53, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это прям напоминает плохие "студенческие" презентации. Там чёрным шрифтом на неоднородном тёмном фоне и так далее...
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|3.34, охохо (?), 22:02, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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болотный комуфляжный интерфейс навеян белой горячкой запойного студента перед призывом в армию
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|4.41, охохо (?), 23:02, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адресная книгу назвали People, для 21 века опрометчивое обобщение
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|1.3, Аноним (3), 19:09, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интерфейс становится всё более и более андроидоподобным. Если в первой версии оно действительно было "unlike", и, причём, очень даже удобно, за исключением мелочей, то во второй стало более "классически", а теперь вон ещё и ещё. Табы появились, хотя раньше в дизайне их не было. Жестов всё меньше и меньше.
Итого мы имеем недоандроид с кучей своих проблем. Если раньше можно было терпеть это на энтузиазме, мол, ради необычности и альтернативности, то теперь-то зачем? Ну да, Qt может быть кому-то поприятнее жабы, и линакс внутри совсем настоящий, ну и всё. Остаётся меньше и меньше причин вообще пробовать эту ОС, не говоря о том, что на основном флагманском девайсе - XA2 - баги, которых даже на оригинальной йолле первой не было.
Скатываются финны.
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|2.15, user90 (?), 20:04, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если раньше можно было терпеть это на энтузиазме, мол, ради необычности и альтернативности, то теперь-то зачем?
Анонимус, ты кажется сайтом ошибся ;) Куда интереснее, как там с правами/разрешениями для ведроид-приложений: если так же, то тогда действительно смысла нет. А вот если можно установить приложение скажем той же сберкассы (которое с антивирусом в комплекте), не давая ему доступ к не-ведроидной части системы, то это уже другое дело.
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|2.19, paulus (ok), 20:29, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Скатываются финны.
При чем тут финны, когда русишЪ виноват :)
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|1.4, Аноним (4), 19:11, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой же тонкий шрифт, прямо дистрофичный. Ужас, на солнце так вообще вглядываться надо.
Надеюсь, что это можно настроить, но совсем не понимаю, зачем так делать изначально.
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|1.6, Аноним (6), 19:27, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А почему сборки не подготовлены для телефонов inoi r7 ?!
Или их никто не купил кроме самих разработчиков и их друзей? :)
На самом деле что бы двигать ос нужно начинать с недорогих телефонов,что бы люди покупали как второй или для каких то ограниченных задач и начинали пользовать.
У меня например в силу обстоятельств 2 телефона и 2 андроид держать слишком скучно,поэтому второй blackberry 10
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|2.11, Аноним (11), 19:50, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Васян ещё не успел. А может, его вообще уволили, и апдейтов не будет. Бабло-то рубят с продажи устройств, а не с апдейтов.
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|2.13, soarin (ok), 19:54, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Inoi r7 стоит не Sailfish, а Sailfish RUS (ака Аврора). Её другие люди готовят.
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|2.22, Ключевский (?), 20:39, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попильщики российского бюджета купили право ровно на один релиз для этого «Иного». Никаких обновлений и никакой поддержки Андроид-приложений они не покупали.
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|3.26, Андрей (??), 21:02, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Там нет ничего от андроид. Если уж врешь, то хоть поизучай сей предмет. А то звучишь как хохол.
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|4.31, Ключевский (?), 21:22, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Sailfish есть поддержка запуска приложений Android. Читай это прямо в новости. А на Россию продали урезанный вариант без этой поддержки и обновлений.
И кто тут врет? Ты врешь. И я даже знаю почему.
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|1.7, Аноним (7), 19:38, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена аутентификация по отпечаткам пальцев;
Что?! Там даже этого не было?!
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|2.14, soarin (ok), 20:02, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да это как-то слабоватое "даже" - всё же можно обойтись.
> Добавлена поддержка шифрования пользовательских данных на накопителе (раздел Home)
Даже вот это больше на даже клонит.
Секурно...
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|3.32, Аноним (-), 21:26, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пффф, шифрование?
> Добавлена поддержка открытия файлов с простым текстом.
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|1.8, username (??), 19:45, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я попробовал 3-ю версию на Соньке, честно пытался подружиться, но не вышло.
Нет, ОС не падает, не тормозит, все достаточно аккуратно. Но возможностей софта для ежедневного использования там не хватает катастрофически. При том, что мне нужна была только звонилка (две сим? боль и страдания) и почта. Адроидные софтины не было возможности использовать на тот момент (не могли интернет)
SailFish тянет на добротный, качественный прототип. Но чтобы этим можно было пользоваться ежедневно, какой-нибудь добрый вендор должен её приютить и сделать пользовательские инструменты.
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|2.21, Аноним (21), 20:33, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты наверно много телевизор смотришь что стал это пробовать. Ни для чего кроме прототипа эта ось и не нужна.
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|3.24, Аноним (24), 20:43, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты наверное много телевизор смотришь что стал грамотных предложений строить. Ни для чего кроме письменной речи запятые и не нужны а auto capitalization юзают только школьники-гуманитарии не знающие пока о том что это всех нормальных людей бесит и что это можно отключить
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|1.9, Аноним (9), 19:47, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Тот случай, когда собрали вокруг себя хайп,а потом не осмелились перейти на открытые лицензии, как обещали. И медлено уходят в забвение.
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|2.10, Аноним (9), 19:49, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обидно, что потом по таким делают выводы, что независимые разработчики без покровительства крупных игроков рынка ни на что не способны. Тут они сами уничтожили сообщество.
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|2.30, Аноним (3), 21:17, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А если бы открыли всю ОС, то что, взлетели бы?
Эти смешные рассуждения про открытый код уже надоели. Вон у них браузер открыт, и никто не почесался за пару лет ничего с ним сделать, кроме самой йоллы. А он там плох, но бери, дописывай, на гитхабе лежит.
Открытость это мем.
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|3.36, Аноним (-), 22:06, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А многим ли нужен открытый браузер под закрытую непопулярную платформу, вот в чем вопрос.
А за открытость им бы простили много чего и провал с планшетами, вон как сейчас все прощают Puri.sm с их Librem 5.
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|2.47, Аноним (43), 23:14, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Samsung затормозил мобильное направление Tizen под давлением Google
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|1.23, Аноним (23), 20:43, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Список контактов реорганизован в алфавитном порядке
А раньше как было?
Просто интересно как ещё его имеет смысл отображать кроме как в алфавитном порядке.
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|2.37, Аноним (43), 22:07, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не поверишь, тоже в алфавитном порядке, только буковки-якоря по другому были расположены, табличкой.
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|1.29, Аноним (29), 21:15, 25/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы ОС была полностью открыта и Android не существовал, то можно было бы приглядеться к ней. Даже есть open source сообщество разработчиков, труды которых можно обнаружить на Open Repos.
Управление полностью на жестах, кстати, в Sailfish OS с самого начала было "из коробки", тогда как iOS и Android только недавно стали на него переходить. В Android, к слову, полное управление жестами находится еще в стадии доведения до ума.
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