Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:58, 19/07/2019 [ответить] + / – Учитывая, что Гугл, по любому, Андроид прикрывать собирается, это, совершенно точно, какой-то очень хитрый план.

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:05, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На фуксии то будут только истинно верные языки.

3.4 , Аноним ( 1 ), 23:09, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Whitespace, в первых строках... Вернее, в их переводах. Чисто, что-бы, в то время когда система занимается телеметрией, делать телеметрию внутри телеметрии.



1.3 , Аноним ( 2 ), 23:06, 19/07/2019 [ответить] + / – Раст это хорошо.

1.5 , Андрей ( ?? ), 23:17, 19/07/2019 [ответить] + / – > Java (JDK11) Неужели? Был уверен, что 8. Потому что потом начинаются проблемы при использовании гугло-SDK в Debian начиная с 9-ой Java, которая очень быстро была заменена 10-ой и устаканилась пока на 11.

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:45, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Debian начиная с 9-ой Java, которая очень быстро была заменена 10-ой и устаканилась пока на 11. На 9, 10 и 11 жаве никому не придёт в голову вести какую-либо серьёзную разработку. Все эти версии переходные.



1.6 , Аноним ( 6 ), 23:27, 19/07/2019 [ответить] + / – Начинаем переписывать андроид на раст

1.7 , Аноним ( 7 ), 23:29, 19/07/2019 [ответить] + / – ну всё, вот теперь заживём!

