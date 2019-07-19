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Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android

19.07.2019 22:52

Компания Google включила компилятор для языка программирования Rust в состав исходных текстов платформы Android, что позволяет использовать данный язык для сборки компонентов Android или для проведения тестов. В состав также добавлены репозиторий android_rust со скриптами для сборки Rust для Android и crate-пакеты byteorder, remain и libc. Следует отметить, что аналогичным образом в состав репозитория с кодом Android входят языки Go, Python, Perl, M4, Java (JDK11), а также GCC и LLVM.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.36
  3. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  4. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, rust
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  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что Гугл, по любому, Андроид прикрывать собирается, это, совершенно точно, какой-то очень хитрый план.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:05, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фуксии то будут только истинно верные языки.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:09, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Whitespace, в первых строках... Вернее, в их переводах. Чисто, что-бы, в то время когда система занимается телеметрией, делать телеметрию внутри телеметрии.
     

  • 1.3, Аноним (2), 23:06, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Раст это хорошо.
     
  • 1.5, Андрей (??), 23:17, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Java (JDK11)

    Неужели? Был уверен, что 8. Потому что потом начинаются проблемы при использовании гугло-SDK в Debian начиная с 9-ой Java, которая очень быстро была заменена 10-ой и устаканилась пока на 11.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:45, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian начиная с 9-ой Java, которая очень быстро была заменена 10-ой и устаканилась пока на 11.

    На 9, 10 и 11 жаве никому не придёт в голову вести какую-либо серьёзную разработку. Все эти версии переходные.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:27, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Начинаем переписывать андроид на раст
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:29, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    ну всё, вот теперь заживём!
     
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