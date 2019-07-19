Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android

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|1.1, Аноним (1), 22:58, 19/07/2019 [ответить]
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Учитывая, что Гугл, по любому, Андроид прикрывать собирается, это, совершенно точно, какой-то очень хитрый план.
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|3.4, Аноним (1), 23:09, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Whitespace, в первых строках... Вернее, в их переводах. Чисто, что-бы, в то время когда система занимается телеметрией, делать телеметрию внутри телеметрии.
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|1.5, Андрей (??), 23:17, 19/07/2019 [ответить]
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> Java (JDK11)
Неужели? Был уверен, что 8. Потому что потом начинаются проблемы при использовании гугло-SDK в Debian начиная с 9-ой Java, которая очень быстро была заменена 10-ой и устаканилась пока на 11.
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|2.8, Аноним (8), 23:45, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Debian начиная с 9-ой Java, которая очень быстро была заменена 10-ой и устаканилась пока на 11.
На 9, 10 и 11 жаве никому не придёт в голову вести какую-либо серьёзную разработку. Все эти версии переходные.
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