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Обновление DNS-серверов BIND 9.14.4 и Knot 2.8.3

19.07.2019 18:38

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.14.4 и 9.11.9, а также находящейся в разработке экспериментальной ветки 9.15.2. В новых выпусках устранена уязвимость (CVE-2019-6471), вызванная состоянием гонки и способная привести к отказу в обслуживании (завершение процесса при срабатывании assert) при блокировании большого числа входящих пакетов.

Кроме того в новой версии 9.14.4 добавлена поддержка API GeoIP2 для подключения базы определения местоположения по IP-адресам от компании MaxMind (включается через сборку с опцией "--with-geoip2"). Для GeoIP2 прекращена поддержка некоторых ACL (например, проверка по параметрам скорости сети, организации и коду страны), ранее поддерживаемых для старого API GeoIP, сопровождение которого больше не производится компанией MaxMind. Также добавлены новые метрики dnssec-sign и dnssec-refresh со счётчиками числа сформированных и обновлённых подписей DNSSEC.

Дополнительно можно отметить выпуск DNS-сервера Knot 2.8.3, в котором добавлен файл конфигурации сертификата/ключа для TLS в kdig, повышена информативность записей в логах для offline-KSK подписей и модуля RRL, расширены проверки конфигурации DNSSEC.

Также вышло обновление Knot Resolver 4.1.0, в котором устранены две уязвимости (CVE-2019-10190, CVE-2019-10191): возможность обойти проверку DNSSEC для запросов отсутствующих имён (NXDOMAIN) и возможность откатить защищённый через DNSSEC домен до состояния незащищённого DNSSEC через спуфинг пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Релиз PowerDNS Recursor 4.2 и инициатива DNS flag day 2020
  3. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.14.3, 9.11.8, 9.15.1 с устранением DoS-уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.2
  5. OpenNews: Зафиксирована атака по подмене DNS на уязвимых потребительских маршрутизаторах
  6. OpenNews: Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dns, bind
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