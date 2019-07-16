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Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

16.07.2019 23:48

Состоялся релиз Proxmox Virtual Environment 6.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 770 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10.0 "Buster". Ядро Linux обновлено до версии 5.0 на основе пакетов из Ubuntu 19.04 с поддержкой ZFS;
  • Кластерный коммуникационный стек Corosync обновлён до выпуска 3.0.2 с использованием в качестве транспорта Kronosnet (knet), применением по умолчанию unicast и поставкой нового web-виджета настройки сети;
  • Задействованы новые весрии QEMU 4.0, LXC 3.1, ZFS 0.8.1, Ceph 14.2.x;
  • Доработан графических интерфейс для администрирования Ceph;
  • Добавлена поддержка шифрования данных в разделах ZFS. Появилась возможность установки корневого раздела ZFS на системы с UEFI и устройства NVMe напрямую из инсталлятора;
  • В GUI для QEMU добавлена поддержка Live-миграция гостевых систем, привязанных к локальным дискам;
  • Улучшена работа межсетевого экрана в кластерных конфигурациях;
  • Добавлена возможность определения собственных конфигураций Cloudinit;
  • Реализована поддержка резервного копирования на уровне целых пулов, без отдельного перечисления гостевых систем и автоматическим включением бэкапа для добавляемых в пул новых гостевых систем;
  • В GUI добавлен новый блок настроек пользователей и меню завершения сеанса, переработан интерфейс для просмотра логов, в обзорном дереве обеспечено отображение дополнительной информации о состоянии гостевых систем (миграция, резервное копирование, снапшот, блокировка);
  • Реализована автоматическая чистка старых пакетов с ядром Linux;
  • Обеспечена автоматическая ротация ключа аутентификации каждые 24 часа.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 5.2
  4. OpenNews: Proxmox Mail Gateway 5 стал открытым продуктом
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proxmox, virtual
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 01:03, 17/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Он правда конкурент vSphere?
     
     
  • 2, ic (?), 01:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, но где-то версии 4
     
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