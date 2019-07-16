Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Состоялся релиз Proxmox Virtual Environment 6.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 770 Мб. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10.0 "Buster". Ядро Linux обновлено до версии 5.0 на основе пакетов из Ubuntu 19.04 с поддержкой ZFS;

Кластерный коммуникационный стек Corosync обновлён до выпуска 3.0.2 с использованием в качестве транспорта Kronosnet (knet), применением по умолчанию unicast и поставкой нового web-виджета настройки сети;

Задействованы новые весрии QEMU 4.0, LXC 3.1, ZFS 0.8.1, Ceph 14.2.x;

Доработан графических интерфейс для администрирования Ceph;

Добавлена поддержка шифрования данных в разделах ZFS. Появилась возможность установки корневого раздела ZFS на системы с UEFI и устройства NVMe напрямую из инсталлятора;

В GUI для QEMU добавлена поддержка Live-миграция гостевых систем, привязанных к локальным дискам;

Улучшена работа межсетевого экрана в кластерных конфигурациях;

Добавлена возможность определения собственных конфигураций Cloudinit;

Реализована поддержка резервного копирования на уровне целых пулов, без отдельного перечисления гостевых систем и автоматическим включением бэкапа для добавляемых в пул новых гостевых систем;

В GUI добавлен новый блок настроек пользователей и меню завершения сеанса, переработан интерфейс для просмотра логов, в обзорном дереве обеспечено отображение дополнительной информации о состоянии гостевых систем (миграция, резервное копирование, снапшот, блокировка);

Реализована автоматическая чистка старых пакетов с ядром Linux;

Обеспечена автоматическая ротация ключа аутентификации каждые 24 часа.



