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В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения

15.07.2019 13:43

В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлен вредоносный код, проявляющийся при попытке установки пакета purescript. Вредоносный код встроен через зависимости load-from-cwd-or-npm и rate-map. Примечательно, что сопровождением пакетов с данными зависимостями занимается изначальный автор npm-пакета с инсталлятором PureScript, который до недавних пор занимался сопровождением данного npm-пакета, но около месяца назад пакет перешёл к другим сопровождающим.

Проблему обнаружил один из новых мэйтейнеров пакета, которому права на сопровождение были переданы после многих разногласий и неприятных обсуждений с изначальным автором npm-пакета purescript. Новые мэйнтейнеры отвечают за компилятор PureScript и настаивали, что NPM-пакет с его установщиком должен обслуживаться теми же сопровождающими, а не посторонним лицом. Автор npm-пакета с установщиком PureScript долго не соглашался, но затем уступил и передал доступ к репозиторию. При этом некоторые зависимости остались под его управлением.

На прошлой неделе был выпущен релиз компилятора PureScript 0.13.2 и новыми сопровождающими было подготовлено соответствующее обновление npm-пакета с установщиком, в зависимостях к которому был выявлен вредоносный код. Смещённый с поста сопровождающего автор npm-пакета с установщиком PureScript заявил, что его учётная запись была скомпрометирована неизвестными атакующими. Тем не менее, в текущем виде действия вредоносного кода ограничивались лишь саботажем установки пакета, который стал первой версией от новых сопровождающих. Вредоносные действия сводились к зацикливанию с выводом ошибки при попытке установить пакет командой "npm i -g purescript" без выполнения явной вредоносной активности.

Были выявлены две атаки. Через несколько часов после официального выхода новой версии npm-пакета purescript кем-то была сформирована новая версия зависимости load-from-cwd-or-npm 3.0.2, изменения в которой привели к тому, что вызов loadFromCwdOrNpm() вместо списка необходимых для установи бинарных файлов возвращал поток PassThrough, зеркалирующий входные запросы в качестве выходных значений.

Спустя 4 дня, после того как разработчики разобрались в источнике сбоев и готовились выпустить обновление для исключения load-from-cwd-or-npm из зависимостей, злоумышленниками было выпущено ещё одно обновление load-from-cwd-or-npm 3.0.4, в котором вредоносный код был убран. Тем не менее, почти сразу было выпущено обновление другой зависимости rate-map 1.0.3, в которой было добавлено исправление, блокирующее callback-вызов для загрузки. Т.е. в обоих случаях изменения в новых версиях load-from-cwd-or-npm и rate-map носили характер явной диверсии. Более того, во вредоносном коде имелась проверка, которая активировала сбойные действия только при установке выпуска от новых сопровождающих и никак не проявлялась при установке старых версий.

Разработчики решили проблему выпуском обновления, в котором проблемные зависимости были удалены. Для того чтобы исключить оседание скомпрометированного кода на системах пользователей после попытки установки проблемной версии PureScript рекомендуется удалить содержимое каталогов node_modules и файлов package-lock.json, после чего выставить в качестве нижнего лимита версию purescript 0.13.2.

  1. Главная ссылка к новости (https://harry.garrood.me/blog/...)
  2. OpenNews: Зафиксирована подстановка вредоносного кода в Ruby-пакет Strong_password
  3. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
  4. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
  5. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  6. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: npm, malware
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Ух, прямо Санта-Барбара какая-то.
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:28, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ух, прямо Санта-Барбара какая-то.

    Вы переоцениваете драматичность происходящего.... бега по граблям.

     

  • 1.3, fi2fi (?), 14:09, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Шо, опять!!!

    когда же появятся обязательные подписи в NPM ???

     
     
  • 2.6, пох. (?), 14:15, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем тебе подписи или гитхляп помогут от ситуации "разработчик зависимости стопиццотого уровня вложенности (помнити npm leftpad!) засунул в нее трояна"?

    просто он будет врать не "акаунт на npm скомпроментировали враги", а "враги украли подпись, вместе с симкой, и вот, накоммитили и подписали".

    это ваш жабоскриптик, с зависимостями всего от всего, он так работает, это не лечится.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:24, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  это не лечится.

    Ты болен, неуважаемый.

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:10, 15/07/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    когда же появятся обязательные подписи в NPM ???

    а зачем, разве кому то нужен порядок в этом болоте ?

     
  • 1.5, Аноним (5), 14:10, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Да запретить аплоадить пакеты в npm - и всё. Разработчик должен сам запушить в гитхаб изменения, затегать релиз, а npm бы автоматом запаковал. Ну или предоставил бы кнопку "Чекнуть мой гитхаб на предмет новых релизов".

    То же касается остальных пакетных репозиториев по ссылкам к новости.

     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:31, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >запретить аплоадить пакеты
    >должен сам
    > запушить в гитхаб
    >npm бы автоматом запаковал.
    >гитхаб на предмет новых
    > релизов".

    Сим запрещаю тебе камментиь на опенете про пакеты и йих манагемент, и гидхаю заодно.

    Выполняй?

     

  • 1.10, AnonPlus (?), 14:41, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    TL;DR

    У автора пакета отжали пакет и он стал мелко пакостить.

     

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