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Зафиксирована подстановка вредоносного кода в Ruby-пакет Strong_password

08.07.2019 14:07

В опубликованном 25 июня выпуске gem-пакета Strong_password 0.7 выявлено вредоносное изменение (CVE-2019-13354), загружающее и выполняющее подконтрольный неизвестному злоумышленнику внешний код, размещённый на сервисе Pastebin. Общее число загрузок проекта составляет 247 тысяч, а версии 0.6 - около 38 тысяч. Для вредоносной версии число загрузок указано 537, но не ясно насколько оно соответствует действительности с учётом того, что данный выпуск уже удалён с Ruby Gems.

Библиотека Strong_password предоставляет средства для проверки надёжности пароля, задаваемого пользователем при регистрации. Среди использующих Strong_password пакетов think_feel_do_engine (65 тысяч загрузок), think_feel_do_dashboard (15 тысяч загрузок) и superhosting (1.5 тыс). Отмечается, что вредоносное изменение было добавлено неизвестным, перехватившим у автора контроль за репозиторием.

Вредоносный код был добавлен только на RubyGems.org, Git-репозиторий проекта не пострадал. Проблема была выявлена после того, как один из разработчиков, использующий в своих проектах Strong_password, начал разбираться, почему в репозитории последнее изменение было добавлено более 6 месяцев назад, но на RubyGems появился новый релиз, опубликованный от лица нового мэйтенера, про которого никто до этого ничего не слышал.

Атакующий мог организовать выполнение произвольного кода на серверах, использующих проблемную версию Strong_password. В момент обнаружения проблемы с Pastebin загружался скрипт для организации запуска любого кода, переданного клиентом через Cookie "__id" и закодированного при помощи метода Base64. Вредоносный код также отправлял параметры хоста, на который установлен вредоносный вариант Strong_password, на подконтрольный злоумышленнику сервер.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Ruby-библиотеке bootstrap-sass выявлен бэкдор
  3. OpenNews: В RubyGems устранено 7 уязвимостей
  4. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  6. OpenNews: Бывший техдиректор NPM развивает распределённый репозиторий пакетов Entropic
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ruby, gem
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  • 1.1, Аноним (1), 14:14, 08/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    В похожих новостях только новости об уязвимостях в Ruby:
    2. OpenNews: В Ruby-библиотеке bootstrap-sass выявлен бэкдор
    3. OpenNews: В RubyGems устранено 7 уязвимостей
    4. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:36, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    К новости об уязвимости в Ruby в похожих новостях только новости об уязвимостях в Ruby.
    Удивительно, правда?
     
     
  • 3.4, fontpath (?), 15:12, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не уязвимость, а подстановка вредоносного кода в стороннюю библиотеку.
    Ни Ruby, как язык, ни Ruby, как какая-либо конкретная реализация интепретатора тут не при чём.

    Тут поможет только внимательность пользователей и добровольный аудит, благодаря чему, собственно, и обнаружилась вредоносная подстановка.

     
  • 2.3, Аноним (3), 14:50, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие теги - такие и похожести
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:13, 08/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    >http://smiley.zzz.com.ua
    >.ua

    Мы все знаем, кого в этом винить!

     
     
  • 2.6, Ordu (ok), 15:51, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хакеров Кремля?
     
     
  • 3.8, Annoynymous (ok), 17:12, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть какие-то другие хакеры?
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:25, 08/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Вредоносный код был добавлен только на RubyGems.org, Git-репозиторий проекта не пострадал

    Почему бы вообще не сделать анальную привязку пакетных репозиториев к гитовым? Скажем, пушить в пакетный может только специально обученный бот, который самостоятельно выкачает исходники из гитхаба/гитлаба и скомпилит их в бинарь? А разраб может лишь инициировать это, ничего напрямую в рубигемс не аплоадя.

     
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