Зафиксирована подстановка вредоносного кода в Ruby-пакет Strong_password

В опубликованном 25 июня выпуске gem-пакета Strong_password 0.7 выявлено вредоносное изменение (CVE-2019-13354), загружающее и выполняющее подконтрольный неизвестному злоумышленнику внешний код, размещённый на сервисе Pastebin. Общее число загрузок проекта составляет 247 тысяч, а версии 0.6 - около 38 тысяч. Для вредоносной версии число загрузок указано 537, но не ясно насколько оно соответствует действительности с учётом того, что данный выпуск уже удалён с Ruby Gems.

Библиотека Strong_password предоставляет средства для проверки надёжности пароля, задаваемого пользователем при регистрации. Среди использующих Strong_password пакетов think_feel_do_engine (65 тысяч загрузок), think_feel_do_dashboard (15 тысяч загрузок) и superhosting (1.5 тыс). Отмечается, что вредоносное изменение было добавлено неизвестным, перехватившим у автора контроль за репозиторием.

Вредоносный код был добавлен только на RubyGems.org, Git-репозиторий проекта не пострадал. Проблема была выявлена после того, как один из разработчиков, использующий в своих проектах Strong_password, начал разбираться, почему в репозитории последнее изменение было добавлено более 6 месяцев назад, но на RubyGems появился новый релиз, опубликованный от лица нового мэйтенера, про которого никто до этого ничего не слышал.

Атакующий мог организовать выполнение произвольного кода на серверах, использующих проблемную версию Strong_password. В момент обнаружения проблемы с Pastebin загружался скрипт для организации запуска любого кода, переданного клиентом через Cookie "__id" и закодированного при помощи метода Base64. Вредоносный код также отправлял параметры хоста, на который установлен вредоносный вариант Strong_password, на подконтрольный злоумышленнику сервер.