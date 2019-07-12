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Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM

12.07.2019 09:27

Разработчики операционной системы Haiku приступили к созданию портов для архитектур RISC-V и ARM. Для ARM уже успешно собраны необходимые bootstrap-пакеты для запуска минимального загрузочного окружения. В порте для RISC-V работа сосредоточена на обеспечении совместимости на уровне libc (поддержка типа "long double", который имеет разный размер для ARM, x86, Sparc и RISC-V). В процессе работы над портами в основной кодовой базе проведено обновление версий GCC 8 и binutils 2.32. Для разработки потртов Haiku для RISC-V и ARM подготовлены Docker-контейнеры, включающие все необходимые зависимости.

Также отмечаются успехи в области оптимизации системы распределения памяти rpmalloc. Внесённые в rpmalloc изменения и задействование отдельного кэша объектов позволили снизить потребление памяти и сократить фрагментацию. В итоге, к моменту второго бета-выпуска окружение Haiku сможет устанавливаться и загружаться на системы с 256 Мб ОЗУ, а может и ещё меньше. Началась работа и по аудиту и разграничению доступа к API (некоторые вызовы будут доступны только root).

Напомним, что проект Haiku был создан в 2001 году как реакция на сворачивание разработки ОС BeOS и развивался под именем OpenBeOS, но был переименован в 2004 году из-за претензий, связанных с использованием в названии торговой марки BeOS. Система напрямую базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС. Исходные тексты большей части ОС Haiku распространяются под свободной лицензией MIT, исключение составляют некоторые библиотеки, медиа-кодеки и компоненты, заимствованные из других проектов.

Система ориентирована на персональные компьютеры, использует собственное ядро, построенное на основе гибридной архитектуры, оптимизированное для высокой отзывчивости на действия пользователя и эффективного выполнения многопоточных приложений. В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД) и специальных индексов для ускорения выборки по ним. Для организации структуры директорий используются "B+ tree" деревья. Из кода BeOS в состав Haiku включен файловый менеджер Tracker и панель Deskbar, исходные тексты которых были открыты после прекращения развития BeOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.haiku-os.org/blog/...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  3. OpenNews: Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku
  4. OpenNews: Разработчики Haiku не приняли проект перехода на ядро Linux
  5. OpenNews: Продемонстрирован порт ОС Haiku для архитектуры x86_64
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал mikhailnov
Тип: К сведению
Ключевые слова: haiku
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Акроним (?), 09:39, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неделя микроядер. Мы с Медведевым ждем месяц нано.
     
  • 1.2, Albertio (ok), 09:49, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Долгих лет жизни. Надеюсь проблемы с дровами когда-нибудь решат (не то, чтобы они не работали вообще, но там, где работают - поведение крайне странное)
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну им бы сначала х86 подтянуть бы.
     
     
  • 2.13, Анончик999999 (?), 11:42, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вместо того, чтоб наконец-то через 2-3 года допилить основную цель до более-менее стабильного состояния, разработчики взялись за очень отдаленную перспективу, или за вообще ненужное! А это еще лет 3-5. А вообще вещь ненужная! Скорее Windows код открыют под свободной лицензией, чем эти страдальцы когда-то сделают что-то более-менне конкурирующее.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:52, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Причем тут шиндовс?
     
     
  • 4.30, Anon999 (ok), 14:20, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А в том, что дурно тратить 20 лет жизни на то, что давно успешно существует. Такие же д***бы, как и разработчики ReactOS. Лучше бы на улицу чаще выходили, спортом занимались, девок т***ли...- хотя бы мозги трезвее были!
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 14:59, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще тупее комменты на опеннетике писать, что-то кому-то доказывая.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:22, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При обеспечении кроссплатформенности ловятся сложнообнаружимые ошибки.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:13, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, кроссархитектурности?
     

  • 1.5, anono (?), 10:20, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ИМХО, концептуально ничего нового, нет виртуализации.
    Вывод: не вытеснит оно существующие ОС и даже не будет рядом стоять.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:27, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Haiku прямое продолжение BeOS, который развивается с 1991 года и по сути альтернативная ветка развтия macOS. О каком вытеснении может быть речь, другие системы его уже вытеснили. Для своего времени технологии были прорывные, но жлобство авторов сгубило.
     
     
  • 3.8, anono (?), 10:42, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    от BeOS там только "название" и ABI API совместимость... ядро там не БеОСное... и текущему ядру до него как.....
    альтернативная ветка macOS - Darwin
    Создавая новый продукт ставить в заслуги превосходство задушеной почти 25 лет назад системы - это как бы совсем не солидно...
    Речь о вытеснении о том, что система не сможеть быть альтернативой никакой из ныне существующих систем - что губительно сказывается на ее развитии.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:28, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ABI API совместимость

    доооо, там эта совместимость таким костылём приделана, что лучше б поломали уже совсем

     
     
  • 5.14, Diver (?), 12:06, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну расскажите нам каким это там костылем приделано? Где ваши доказательства? :)

    В Хайку API совместимость с BeOS была написана практически с самого начала путем обратного инжениринга и ее проверки на сотнях приложений.

     
  • 3.9, Ilya Indigo (ok), 10:50, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  но жлобство авторов сгубило.

    Не только жлобство но и 3.14здобольство.
    Может быть и Джобс не вернулся бы в Apple и она развивалось бы как ОС для маков.
    Но авторы вообразили что держут Apple за яйца и та ничего уже не поделает.

     
  • 2.32, Аноним (31), 15:03, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вывод: не вытеснит оно существующие ОС и даже не будет рядом стоять.

    Наверно разработчикам стоит у себя на сайте прямо написать, что такой цели у них нет и не было. А то в комментах к новостях о Haiku какое-то засилье Капитанов Очевидность прям.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:36, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    >Haiku

    Не нужно.

     
  • 1.10, Аноним (10), 11:27, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удачи проекту и развиваться быстрее.
     
     
  • 2.22, жека воробьев (?), 13:24, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи в чем? У ОС нет никаких перспектив
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:30, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В развитии учебного проекта.
     

  • 1.12, Урри (?), 11:41, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С удовольствием попробую портировать один из своих проектов под них. Надеюсь, позикс зайдет без особо мощных действий напильником?
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:16, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС.

    На RISC-V никак нельзя без совместимости с этим несчастьем.

    А вообще, правильно делают что портируют. Альтернативным ОС, по-моему, в первую очередь нужно поддерживать raspberry pi.

     
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 13:15, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати самая та операционка для пирожка будет - быстрая и нетребовательная.
     
     
  • 3.33, Аноним (31), 15:18, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда инфа, что нетребовательная? Учитывая, что она до сих пор не умеет толком переключать частоту CPU/GPU и всегда работает на максималках, нетребовательной ее точно не назовешь.
     

  • 1.17, Самец (?), 12:46, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надююсь, когда порт допилят, появятся доступные дев-борды на Risc-V
    С удовольствием поставил бы туда Гаечку
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 13:17, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Самец, Гаечку... поставил бы ;)
     
     
  • 3.34, вейланд (?), 15:19, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот что такое дев-борда. Это же доска для дев!
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:22, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Картинка не открывается! Я хотел посмотреть поближе, уж не скайп ли там открыт? Молодежь помогите дедушке.
     
     
  • 2.25, anono (?), 13:42, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://cdn.bfm.ru/news/maindocumentphoto/2019/04/24/d2abqvwwoaa4vgb.jpg
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:44, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телегу видно. Скайп не вижу
     
     
  • 3.29, Дедушка (?), 14:12, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Телегу видно. Скайп не вижу

    Благодарю

     

  • 1.23, Аноним (24), 13:28, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужное на не нужном.
     
  • 1.27, Аноним (26), 13:45, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А никто случайно порт их webpositive под линь не встречал??
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:24, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нет, но ўебпозитив на ўебките написан. Так что, ближайшим аналогом будет midori.
     

  • 1.35, Аноним (36), 15:23, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы linux compatibility layer запилили, чесслово. Это хоть юзербазы добавит.
     

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