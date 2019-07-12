Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM

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|1.2, Albertio (ok), 09:49, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Долгих лет жизни. Надеюсь проблемы с дровами когда-нибудь решат (не то, чтобы они не работали вообще, но там, где работают - поведение крайне странное)
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|2.13, Анончик999999 (?), 11:42, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вместо того, чтоб наконец-то через 2-3 года допилить основную цель до более-менее стабильного состояния, разработчики взялись за очень отдаленную перспективу, или за вообще ненужное! А это еще лет 3-5. А вообще вещь ненужная! Скорее Windows код открыют под свободной лицензией, чем эти страдальцы когда-то сделают что-то более-менне конкурирующее.
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|4.30, Anon999 (ok), 14:20, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А в том, что дурно тратить 20 лет жизни на то, что давно успешно существует. Такие же д***бы, как и разработчики ReactOS. Лучше бы на улицу чаще выходили, спортом занимались, девок т***ли...- хотя бы мозги трезвее были!
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|5.31, Аноним (31), 14:59, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще тупее комменты на опеннетике писать, что-то кому-то доказывая.
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|2.16, Аноним (16), 12:22, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При обеспечении кроссплатформенности ловятся сложнообнаружимые ошибки.
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|1.5, anono (?), 10:20, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ИМХО, концептуально ничего нового, нет виртуализации.
Вывод: не вытеснит оно существующие ОС и даже не будет рядом стоять.
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|2.6, Аноним (6), 10:27, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Haiku прямое продолжение BeOS, который развивается с 1991 года и по сути альтернативная ветка развтия macOS. О каком вытеснении может быть речь, другие системы его уже вытеснили. Для своего времени технологии были прорывные, но жлобство авторов сгубило.
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|3.8, anono (?), 10:42, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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от BeOS там только "название" и ABI API совместимость... ядро там не БеОСное... и текущему ядру до него как.....
альтернативная ветка macOS - Darwin
Создавая новый продукт ставить в заслуги превосходство задушеной почти 25 лет назад системы - это как бы совсем не солидно...
Речь о вытеснении о том, что система не сможеть быть альтернативой никакой из ныне существующих систем - что губительно сказывается на ее развитии.
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|4.11, Аноним (11), 11:28, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ABI API совместимость
доооо, там эта совместимость таким костылём приделана, что лучше б поломали уже совсем
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|5.14, Diver (?), 12:06, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну расскажите нам каким это там костылем приделано? Где ваши доказательства? :)
В Хайку API совместимость с BeOS была написана практически с самого начала путем обратного инжениринга и ее проверки на сотнях приложений.
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|3.9, Ilya Indigo (ok), 10:50, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но жлобство авторов сгубило.
Не только жлобство но и 3.14здобольство.
Может быть и Джобс не вернулся бы в Apple и она развивалось бы как ОС для маков.
Но авторы вообразили что держут Apple за яйца и та ничего уже не поделает.
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|2.32, Аноним (31), 15:03, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вывод: не вытеснит оно существующие ОС и даже не будет рядом стоять.
Наверно разработчикам стоит у себя на сайте прямо написать, что такой цели у них нет и не было. А то в комментах к новостях о Haiku какое-то засилье Капитанов Очевидность прям.
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|1.12, Урри (?), 11:41, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С удовольствием попробую портировать один из своих проектов под них. Надеюсь, позикс зайдет без особо мощных действий напильником?
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|1.15, Аноним (15), 12:16, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС.
На RISC-V никак нельзя без совместимости с этим несчастьем.
А вообще, правильно делают что портируют. Альтернативным ОС, по-моему, в первую очередь нужно поддерживать raspberry pi.
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|2.19, НяшМяш (ok), 13:15, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати самая та операционка для пирожка будет - быстрая и нетребовательная.
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|3.33, Аноним (31), 15:18, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда инфа, что нетребовательная? Учитывая, что она до сих пор не умеет толком переключать частоту CPU/GPU и всегда работает на максималках, нетребовательной ее точно не назовешь.
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|1.17, Самец (?), 12:46, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надююсь, когда порт допилят, появятся доступные дев-борды на Risc-V
С удовольствием поставил бы туда Гаечку
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|1.21, Аноним (21), 13:22, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Картинка не открывается! Я хотел посмотреть поближе, уж не скайп ли там открыт? Молодежь помогите дедушке.
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|2.36, Аноним (36), 15:24, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его нет, но ўебпозитив на ўебките написан. Так что, ближайшим аналогом будет midori.
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|1.35, Аноним (36), 15:23, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы linux compatibility layer запилили, чесслово. Это хоть юзербазы добавит.
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