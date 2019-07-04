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Проект Snuffleupagus развивает PHP-модуль для блокирования уязвимостей

04.07.2019 13:06

В рамках проекта Snuffleupagus развивается модуль для подключения к интерпретатору PHP7, предназначенный для повышения безопасности окружения и блокирования типовых ошибок, приводящих к появлению уязвимостей в выполняемых PHP-приложениях. Модуль также позволяет создавать виртуальные патчи для устранения конкретных проблем без изменения исходных текстов уязвимого приложения, что удобно для применения в системах массового хостинга, на которых невозможно добиться поддержания всех пользовательских приложений в актуальном виде. Модуль написан на языке Си, подключается в форме разделяемой библиотеки ("extension=snuffleupagus.so" в php.ini) и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

Snuffleupagus предоставляет систему правил, позволяющую использовать как типовые шаблоны для повышения защиты, так и создавать собственные правила для контроля входных данных и параметров функций. Например, правило "sp.disable_function.function("system").param("command").value_r("[$|;&`\\n]").drop();" позволяет не изменяя приложения ограничить использование спецсимволов в аргументах функции system(). Аналогично можно создавать виртуальные патчи для блокирования известных уязвимостей.

Судя по проведённым разработчиками тестам Snuffleupagus почти не снижает производительность. Для обеспечения собственной безопасности (возможные уязвимости в прослойке для защиты могут служить дополнительным вектором для атак) в проекте применяется доскональное тестирование каждого коммита в разных дистрибутивах, используются системы статического анализа, код оформляется и документируется для упрощения проведения аудита.

Предоставляются встроенные методы для блокирования таких классов уязвимоcтей, как проблемы, связанные с сериализацией данных, небезопасным использованием PHP-функции mail(), утечкой содержимого Cookie при проведении XSS атак, проблемами из-за загрузки файлов с исполняемым кодом (например, в формате phar), некачественной генерацией случайных чисел и подстановкой некорректных конструкций XML.

Из режимов для повышения защиты PHP поддерживаются:

  • Автоматическое включение флагов "secure" и "samesite" (защита от CSRF) для Cookie, шифрование Cookie;
  • Встроенный набор правил для выявления следов совершения атак и компрометации приложений;
  • Принудительное глобальное включение режима "strict" (например, блокирует попытку указания строки при ожидании в качестве аргумента целочисленного значения) и защита от манипуляций с типами;
  • Блокирование по умолчанию обёрток для протоколов (например, запрет "phar://") с их явным разрешением по белому списку;
  • Запрет на исполнение файлов, которые доступны на запись;
  • Чёрные и белые списки для eval;
  • Включение обязательно проверки сертификатов TLS при использовании curl;
  • Добавление HMAC к сериализованным объектам для гарантирования, что при десериализации получены данные, сохранённые исходным приложением;
  • Режим журналирования запросов;
  • Блокирование загрузки внешних файлов в libxml по ссылкам в XML-документах;
  • Возможность подключения внешних обработчиков (upload_validation) для проверки и сканирования загружаемых файлов;

Проект создан и используется для защиты пользователей в инфраструктуре одного из крупных французских операторов хостинга. Отмечается, что просто подключение Snuffleupagus позволило бы защититься от многих опасных уязвимостей, выявленных в этом году в Drupal, Wordpress и phpBB. Уязвимости в Magento и Horde могли бы быть блокированы включением режима "sp.readonly_exec.enable()".

  1. Главная ссылка к новости (https://dustri.org/b/snuffleup...)
  2. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.1
  3. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  4. OpenNews: ModSecurity портирован для nginx
  5. OpenNews: GreenSQL - межсетевой экран для защиты MySQL
  6. OpenNews: Выпущен релиз ModSecurity 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snuffleupagus, php, firewall
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Годнота, дайте два!
     
     
  • 2.4, Cradle (?), 13:57, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Hardened-PHP
    https://gsec.hitb.org/sg2018/speakers/stefan-esser
    https://www.darknet.org.uk/2007/01/php-security-specialist-stefan-esser-resign

     

  • 1.2, пох. (?), 13:41, 04/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    итого на одно разумное действие (блокировка ненужно-phar, которую  можно получить и другими методами) -мильен вредных, работать будут только васян-поделки, а весь остальной мир - как обычно, "неправильный".

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:54, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Антивирус?
     
  • 1.5, Sw00p aka Jerom (?), 13:58, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    и так же забросят как забросили suhosin
     
     
  • 2.6, пох. (?), 14:21, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у suhosin сломался автор - потому что он как раз пытался сделать так, чтобы его аддон НЕ ломал обычные сайты, написанные нашими обычными разработчиками - с руками из жопы и с головой там же.

    При этом он до посинения ругался с точно такими же - разработчиками самого php, пытаясь убедить их хотя бы от совсем идиотских шагов отказаться или отключить опасный функционал по умолчанию. И в конечном итоге заявил что горбатого исправит только могила, но он очень рекомендует забить для профилактики еще и осиновый кол.

    А эта поделка сделана для васян-сайта, "одного из крупных французских операторов хостинга" (читай, OVH ;-)

    где при поломке ей функционала - можно отп-ть разработчика, а не добавлять очередной костылик. Поэтому, пока сайт не переделают на чем-то другом нескучном - будет жить, но нам с вами пользы от этого зверя совершенно никакой.

     
     
  • 3.7, пох. (?), 14:25, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А эта поделка сделана для васян-сайта, "одного из крупных французских операторов хостинга"
    > (читай, OVH ;-)

    а, хотя нет - похоже, они ее как раз дорогим юзерам навязывают.

    Ну чо,  тогда судьба довольно предсказуема - юзеру нахрен не нужно чтоб у него сайт сломался потому что "принудительно включили режим strict".

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:34, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Теперь создавать IИDEX.рнр можно будет еще безопаснее
     
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