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Компания Valve открыла новый компилятор шейдеров для GPU AMD

03.07.2019 23:45

Компания Valve предложила в списке рассылки разработчиков Mesa новый компилятор шейдеров ACO для Vulkan-драйвера RADV, позиционируемый в качестве альтернативы компилятору шейдеров из AMDGPU, используемому в OpenGL- и Vulkan-драйверах RadeonSI и RADV для графических чипов AMD. После завершения тестирования и доработки функциональности, ACO планируется предложить для включения в основной состав Mesa.

Предложенный Valve код нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции. Имеющийся в Mesa компилятор шейдеров использует компоненты LLVM, которые не позволяют добиться желаемой скорости компиляции и не позволяют полностью контролировать управляющий поток, что в прошлом уже становилось причиной возникновения серьёзных ошибок. Кроме того, уход от LLVM даёт возможность реализовать более агрессивный анализ расхождений и более тонко управлять нагрузкой на регистры, что позволяет генерировать более эффективные исполняемые файлы.

ACO написан на языке С++, разрабатывается с оглядкой на возможность применения для JIT-компиляции и использует быстрые для перебора структуры данных, избегая структур на основе указателей, таких как связанные списки и цепочки def-use. Промежуточное представление кода полностью основывается на SSA (Static Single Assignment) и позволяет выполнять распределение регистров, точно предварительно вычисляя регистр в зависимости от шейдера.

В настоящее время пока поддерживаются только пиксельные (фрагментные) и вычислительные шейдеры на дискретных GPU AMD (dGPU VI+). Тем не менее, ACO уже корректно собирает шейдеры для всех протестированных игр, включая сложные шейдеры от игр Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II. Предложенный для тестирования прототип ACO почти в два раза превосходит компилятор шейдеров AMDGPU по скорости компиляции и демонстрирует увеличение FPS в некоторых играх, при их работе на системах с драйвером RADV.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Google открыл код системы компиляции графических шейдеров для API Vulkan
  3. OpenNews: Код с реализацией геометрических шейдеров для драйвера Intel добавлен в MESA
  4. OpenNews: Бэкэнд со стадией оптимизации для шейдеров возможно будет включен в MESA для драйвера R600g
  5. OpenNews: В MESA ожидается скорое появление поддержки геометрических шейдеров
  6. OpenNews: В 3D драйверы Linux планируют добавить возможность компиляции шейдеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shader, compiler, mesa
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 01:08, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    У нвидии все работает, а эту стыдобу приходится всем миром пилить
     
     
  • 2.2, mikhailnov (ok), 01:15, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ога, в нвидии уже вроде бы наконец починили артефакты при перемещении окна в Kwin, вставив костыли в Kwin? Неужели и прокрутка меню приложений в KDe перестала тормозить на нвидии?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 01:19, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проблемы исключительно в кедах, совпадение? ...
     
  • 3.10, Кергуду (?), 02:30, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Гноме такого нет, чините свои Кеды, господа.
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:55, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У невидии всё работает благодаря усилиям армии костыляторов. Очевидно, никто никогда не покажет, что же там внутри их дров.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 02:29, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это уже значения не имеет - работает и ладно. Без наличия кода - возможны лишь спекуляции и пустые догадки.
     
  • 2.14, Аноним (14), 02:45, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята даже не осилили GBM запилить и перезобрели drm в своем блобе. Куда уж там "работает"..
     

  • 1.4, Кэп (?), 01:25, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, четырехсотый драйвер для amd, отличные карты для Linux, не то что nvidia, один драйвер и одна заглушка чтобы скачать драйвер.
     
     
  • 2.6, Джон Ленин (?), 02:00, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дай угадаю: ты понятия не имеешь, из чего состоит графический стек.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 02:04, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю, ты знаешь, но нам не расскажешь?
     
     
  • 4.8, Джон Ленин (?), 02:07, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю. Но никто что-то не нацелен внимательно слушать/читать.
    Но так уж быть - я расскажу тебе, если ты меня вежливо попросишь.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 02:33, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, мой господин?
     
  • 2.12, Кергуду (?), 02:34, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отличные карты

    вот когда в амуде завезут трассировку лучей, тогда и приходите

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 02:42, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завезут трассировку лучей в Navi 2, поступит в продажу в 2012 году, это уже было официально объявлено Лизой Су.
     

  • 1.15, Аноним (14), 02:48, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Застал конечно времена, когда зеленые считались лучшей карточкой для линукса, потому что их блоб хотя бы ставился, и ставился на любое ядро, в отличие от fglrx. Как же все поменялось нынче. Следующую карту возьму точно от красных
     
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