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Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений

03.07.2019 13:41

В наборе библиотек SDL (Simple Direct Layer), предоставляющем средства для аппаратно ускоренного вывода 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций, выявлено 6 уязвимостей. В том числе в библиотеке SDL2_image обнаружены две проблемы, позволяющие организовать удалённое выполнение кода в системе. Атака может быть совершена на приложения, использующие SDL для загрузки изображений.

Обе уязвимости (CVE-2019-5051, СVE-2019-5051) присутствует в функции IMG_LoadPCX_RW и вызваны отсутствием необходимого обработчика ошибок и целочисленным переполнением, которые можно эксплуатировать через передачу специально оформленного файла в формате PCX. Проблемы уже устранены в выпуске SDL_image 2.0.5. Информация об остальных 4 уязвимостях пока не раскрывается.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.9
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
  5. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0.2 с поддержкой Wayland и Mir
  6. OpenNews: В библиотеку SDL добавлена поддержка дисплейного сервера Mir
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
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  • 1.1, Пятачок_с_мёдом (?), 13:49, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Парад уязвимостей в свободном программном обеспечении... Сбежать на  форточки?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:53, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беги-беги. jpeg сплоит там давно залатали.
     
  • 2.3, VINRARUS (ok), 14:07, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно, не можеш победить - возглавь.
     
  • 2.5, анонн (?), 14:09, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем виндоуз, есть же BSD-системы. Кстати, там реальный UNIX (напоминаю, что линукс не соответствует спецификациям UNIX). Кстати, в BSD-системах также нет systemd (напоминаю, что в линукс повсеместен systemd).

    А проблема виндоуза в первую очеред в том, что он не UNIX. Как и линукса.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:40, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужен реальный юникс? Ведь так называемая "философия юникс - это набор костылей. И сами создатели Юникса потом пытались его улучшить в своей ОСи Plan9
     
     
  • 4.11, анонн (?), 14:56, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перепончатым не понять, зачем нужен UNIX.
     
  • 3.10, ryoken (ok), 14:56, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Devuan & Gentoo благородный дон не слышал? Это только то, что сам использую.
     
  • 3.12, анонн (?), 15:03, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем виндоуз, есть же BSD-системы. Кстати, там реальный UNIX (напоминаю, что линукс не соответствует спецификациям UNIX). Кстати, в BSD-системах также нет systemd (напоминаю, что в линукс повсеместен systemd).

    Я так понимаю, что ты на самом деле тот самый перепончатый, без знаний предмета, но с подгоранием и решил "отомстить", запостив тупость и безграмотность из под "ненависного" ника?

     
  • 2.6, anonymous (??), 14:31, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sdl и под шиндоус активно используется.
     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 14:09, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Продолжаем хлебать баги и дыры, что у "божественной сишечки" в ДНК
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:45, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ИМО уязвимость применимая только в теории. SDL используют в основном для игр, а там все ресурсы свои, из непроверенных источников не загружаются.
     
  • 1.9, Wilem (?), 14:46, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIIR.
     
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