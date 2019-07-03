Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений

|
|
|
|2.5, анонн (?), 14:09, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зачем виндоуз, есть же BSD-системы. Кстати, там реальный UNIX (напоминаю, что линукс не соответствует спецификациям UNIX). Кстати, в BSD-системах также нет systemd (напоминаю, что в линукс повсеместен systemd).
А проблема виндоуза в первую очеред в том, что он не UNIX. Как и линукса.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 14:40, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А нужен реальный юникс? Ведь так называемая "философия юникс - это набор костылей. И сами создатели Юникса потом пытались его улучшить в своей ОСи Plan9
|
|3.10, ryoken (ok), 14:56, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про Devuan & Gentoo благородный дон не слышал? Это только то, что сам использую.
|
|3.12, анонн (?), 15:03, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем виндоуз, есть же BSD-системы. Кстати, там реальный UNIX (напоминаю, что линукс не соответствует спецификациям UNIX). Кстати, в BSD-системах также нет systemd (напоминаю, что в линукс повсеместен systemd).
Я так понимаю, что ты на самом деле тот самый перепончатый, без знаний предмета, но с подгоранием и решил "отомстить", запостив тупость и безграмотность из под "ненависного" ника?
|
|1.8, Аноним (8), 14:45, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ИМО уязвимость применимая только в теории. SDL используют в основном для игр, а там все ресурсы свои, из непроверенных источников не загружаются.
|