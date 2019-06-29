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Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland

29.06.2019 19:19

Представлен проект Waypipe, в рамках которого развивается прокси для протокола Wayland, позволяющий запускать приложения на другом хосте. Waypipe обеспечивает трансляцию на другой хост через один сетевой сокет сообщений Wayland и сериализированных изменений в буферах разделяемой памяти и DMABUF.

В качестве транспорта может применяться SSH по аналогии со встроенным в SSH перенаправлением протокола X11 ("ssh -X"). Например для запуска программы weston-terminal с другого хоста и отображения интерфейса на текущей системе достаточно выполнить команду "waypipe ssh -C user@server weston-terminal". Waypipe должен быть установлен как на стороне клиента, так и на стороне сервера - один экземпляр выступает в роли сервера Wayland, а второй клиента Wayland.

Производительность Waypipe оценивается как достаточная для удалённого запуска в локальной сети терминалов и статических приложений, таких как Kwrite и LibreOffice. Для интенсивно работающих с графикой программ, таких как компьютерные игры, Waypipe пока малоприменим из-за падения FPS в два раза и больше, вследствие задержек, возникающих при отправке данных о содержимом всего экрана по сети. Для преодоления этой проблемы предусмотрена опция для кодирования потока в форме видео h264, но она пока применима только к линейным раскладкам DMABUF (XRGB8888). Для сжатия потока также может применяться ZStd или LZ4.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  3. OpenNews: В Wayland/Weston появилась поддержка удалённого вывода через SPICE. Обобщение целей проекта Weston
  4. OpenNews: Для Wayland представлен прототип расширения для рендеринга на удалённой системе
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, ssh, proxy
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  • 1.1, Аноним (1), 19:25, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ну на! Быть того не может.
    Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем, ну да ладно, лишь бы работало.

    Одно со статьи непонятно: на удаленном хосте граф-сеанс должен быть поднят или нет?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:30, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на удаленном хосте граф-сеанс должен быть поднят или нет?

    нет

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 19:52, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это хорошо)

    Глядишь пока полностью поддержку иксов прекратят - вяленого до состояния хоть какой-то юзабельности допилят

     
  • 2.3, Аноним (3), 19:40, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да ну на! Быть того не может.
    > Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем, ну да ладно, лишь бы
    > работало.
    > Одно со статьи непонятно: на удаленном хосте граф-сеанс должен быть поднят или
    > нет?

    Про сеанс не понятно, но костылём посчитали априори.

    ПО описанию похоже на x2go. Посмотрите какие там "нет костылей".

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 19:51, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ПО описанию похоже на x2go

    Таки больше оно похоже на базовый функционал иксов, а x2go это переделаный NX - таки удаленный запуск приложений и удаленный рабочий стол вещи разные

     
  • 2.7, Аноним (7), 19:58, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем, ну да ладно, лишь бы работало.

    Это и есть unix-way. Прошу вернуться на свою винду и больше не заходить на этот сайт.

     
  • 2.14, EnemyOfDemocracy (?), 21:04, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем

    А потом смотают костыли изолентой и назовут W11R6.

     
     
  • 3.17, DiabloPC (ok), 21:14, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A пока будут сматывать радужной изолентой придумают ещё какой-то W12 и будут орать что W11r6 НеМодноНеМолодёжно и нужно срочно его дропать, а то изолента заканчивается, а костылям, которые нужно приматывать, конца края не видно.
     

  • 1.4, имя (?), 19:41, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для сжатия потока также может применяться ZStd или LZ4.

    Не, ну, для современных плоских тем, в которых поле ввода от кнопки не отличить, может, и пойдёт, но в целом я не верю в пользу этих алгоритмов применительно к интерфейсам. Уж лучше буквы с жпегным ореолом терпеть, кмк.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:04, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предположу, что отрисовка все же будет производится на клиенте и гонять битмапы по сети оно будет только тогда, когда необходимо, т.к.
    > обеспечивает трансляцию  на другой хост через один сетевой сокет сообщений Wayland и сериализированных изменений в буферах разделяемой памяти и DMABUF.
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:08, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Интересно что со звуком?
    2. Добавьте в новость видео https://mstoeckl.com/notes/gsoc/startup.webm и https://mstoeckl.com/notes/gsoc/typing.webm как это все работает (для проверки из блока "2019-05-14: It lives, it moves!").

    Пока что waypipe выглядит на уровне простого копипаста скриншотов, что делал я для иксов https://github.com/gh0stwizard/x11mirror-client

    Надеюсь, что все фичи (а именно получение изменных участков экрана) выполнены лучше, чем в иксах (да-да, там тоже это есть и работает, см. асширение DAMAGE). Потому что из увиденного радости у меня 0 (шило на мыло как говорится).

     
  • 1.9, Аноним (9), 20:20, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что, хейтеры "иксов"? Теперь проброс графики внезапно стал нужен, да? "Просто раньше это реально было мало кому нужно, а сейчас много у кого Raspberry Pi, на который они заходят с пробросом графики через ssh -X и VNC", да, товарищи хейтеры?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:31, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как не был нужен, так и продолжает. С голосами в голове разговаривать опасно, кстати.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:01, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >С голосами в голове разговаривать опасно, кстати.

    Да брось, у меня там с ними консилиум и демократия.

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:44, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он был нужен и он давно был в Х. А вот в Wayland только только...
     
     
  • 3.18, DiabloPC (ok), 21:15, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Х оно было "by design"
     
  • 2.20, Дон Ягон (ok), 21:31, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну что, хейтеры "иксов"? Теперь проброс графики внезапно стал нужен, да?

    Вот плюсую. Тоже интересно, что теперь будут говорить те, кто раньше кричал, что "сетевая прозрачность" не нужна в оправдание отсутствия этой возможности в wayland?

    То, что разработчики вяленого делают выводы и работу над ошибками, пусть и мееедленноо, это в любом случае хорошо.
    Чем дальше, тем больше вейланд становится похож на иксы. Точно стоило с нуля переписывать и ломать обратную совместимость?..

    PS: Сам "сетевую прозрачность" не использую и для меня это не критерий выбора. Но точно знаю, что этим многие пользуются, т.е. это "нужно".

     
  • 2.21, Ordu (ok), 21:36, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как был не нужен, так и остался. Уже 10+ лет я не использовал его, и не вижу причин использовать. Под удалённые вещи есть ssh и tmux. Если мне приходится запускать emacs удалённо, я вполне могу потерпеть текстовый интерфейс. А ff я не запускаю удалённо.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:43, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "For the last few weeks, I've been working on a program"
    "Waypipe has become stable and usable enough at this point"

    нормально так чувак натворил.
    сколько лет то такую фичу ждали (наверное ждали)

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 21:04, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А многие ли в самом деле ждали, а не ради того чтобы похейтить вэйланд?
     

  • 1.19, анонимсус (?), 21:18, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это даже не костыль, это кучка реечек, перевязанных проволокой, используемых в качестве подпорки.
     
  • 1.22, Echo (?), 21:46, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    УРА
     
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