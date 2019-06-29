Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland

Представлен проект Waypipe, в рамках которого развивается прокси для протокола Wayland, позволяющий запускать приложения на другом хосте. Waypipe обеспечивает трансляцию на другой хост через один сетевой сокет сообщений Wayland и сериализированных изменений в буферах разделяемой памяти и DMABUF.

В качестве транспорта может применяться SSH по аналогии со встроенным в SSH перенаправлением протокола X11 ("ssh -X"). Например для запуска программы weston-terminal с другого хоста и отображения интерфейса на текущей системе достаточно выполнить команду "waypipe ssh -C user@server weston-terminal". Waypipe должен быть установлен как на стороне клиента, так и на стороне сервера - один экземпляр выступает в роли сервера Wayland, а второй клиента Wayland.

Производительность Waypipe оценивается как достаточная для удалённого запуска в локальной сети терминалов и статических приложений, таких как Kwrite и LibreOffice. Для интенсивно работающих с графикой программ, таких как компьютерные игры, Waypipe пока малоприменим из-за падения FPS в два раза и больше, вследствие задержек, возникающих при отправке данных о содержимом всего экрана по сети. Для преодоления этой проблемы предусмотрена опция для кодирования потока в форме видео h264, но она пока применима только к линейным раскладкам DMABUF (XRGB8888). Для сжатия потока также может применяться ZStd или LZ4.



