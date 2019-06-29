Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland

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|1.1, Аноним (1), 19:25, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да ну на! Быть того не может.
Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем, ну да ладно, лишь бы работало.
Одно со статьи непонятно: на удаленном хосте граф-сеанс должен быть поднят или нет?
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|2.2, Аноним (2), 19:30, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на удаленном хосте граф-сеанс должен быть поднят или нет?
нет
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|3.6, Аноним (1), 19:52, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это хорошо)
Глядишь пока полностью поддержку иксов прекратят - вяленого до состояния хоть какой-то юзабельности допилят
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|2.3, Аноним (3), 19:40, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да ну на! Быть того не может.
> Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем, ну да ладно, лишь бы
> работало.
> Одно со статьи непонятно: на удаленном хосте граф-сеанс должен быть поднят или
> нет?
Про сеанс не понятно, но костылём посчитали априори.
ПО описанию похоже на x2go. Посмотрите какие там "нет костылей".
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|3.5, Аноним (1), 19:51, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ПО описанию похоже на x2go
Таки больше оно похоже на базовый функционал иксов, а x2go это переделаный NX - таки удаленный запуск приложений и удаленный рабочий стол вещи разные
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|2.7, Аноним (7), 19:58, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем, ну да ладно, лишь бы работало.
Это и есть unix-way. Прошу вернуться на свою винду и больше не заходить на этот сайт.
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|2.14, EnemyOfDemocracy (?), 21:04, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правда, как и полагается вяленому, отдельным костылем
А потом смотают костыли изолентой и назовут W11R6.
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|3.17, DiabloPC (ok), 21:14, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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A пока будут сматывать радужной изолентой придумают ещё какой-то W12 и будут орать что W11r6 НеМодноНеМолодёжно и нужно срочно его дропать, а то изолента заканчивается, а костылям, которые нужно приматывать, конца края не видно.
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|1.4, имя (?), 19:41, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для сжатия потока также может применяться ZStd или LZ4.
Не, ну, для современных плоских тем, в которых поле ввода от кнопки не отличить, может, и пойдёт, но в целом я не верю в пользу этих алгоритмов применительно к интерфейсам. Уж лучше буквы с жпегным ореолом терпеть, кмк.
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|2.16, Аноним (16), 21:04, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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предположу, что отрисовка все же будет производится на клиенте и гонять битмапы по сети оно будет только тогда, когда необходимо, т.к.
> обеспечивает трансляцию на другой хост через один сетевой сокет сообщений Wayland и сериализированных изменений в буферах разделяемой памяти и DMABUF.
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|1.9, Аноним (9), 20:20, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну что, хейтеры "иксов"? Теперь проброс графики внезапно стал нужен, да? "Просто раньше это реально было мало кому нужно, а сейчас много у кого Raspberry Pi, на который они заходят с пробросом графики через ssh -X и VNC", да, товарищи хейтеры?
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|2.10, Аноним (10), 20:31, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как не был нужен, так и продолжает. С голосами в голове разговаривать опасно, кстати.
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|3.13, Аноним (13), 21:01, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>С голосами в голове разговаривать опасно, кстати.
Да брось, у меня там с ними консилиум и демократия.
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|2.12, Аноним (12), 20:44, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он был нужен и он давно был в Х. А вот в Wayland только только...
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|2.20, Дон Ягон (ok), 21:31, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну что, хейтеры "иксов"? Теперь проброс графики внезапно стал нужен, да?
Вот плюсую. Тоже интересно, что теперь будут говорить те, кто раньше кричал, что "сетевая прозрачность" не нужна в оправдание отсутствия этой возможности в wayland?
То, что разработчики вяленого делают выводы и работу над ошибками, пусть и мееедленноо, это в любом случае хорошо.
Чем дальше, тем больше вейланд становится похож на иксы. Точно стоило с нуля переписывать и ломать обратную совместимость?..
PS: Сам "сетевую прозрачность" не использую и для меня это не критерий выбора. Но точно знаю, что этим многие пользуются, т.е. это "нужно".
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|2.21, Ordu (ok), 21:36, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как был не нужен, так и остался. Уже 10+ лет я не использовал его, и не вижу причин использовать. Под удалённые вещи есть ssh и tmux. Если мне приходится запускать emacs удалённо, я вполне могу потерпеть текстовый интерфейс. А ff я не запускаю удалённо.
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|1.11, Аноним (11), 20:43, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"For the last few weeks, I've been working on a program"
"Waypipe has become stable and usable enough at this point"
нормально так чувак натворил.
сколько лет то такую фичу ждали (наверное ждали)
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|2.15, Аноним (-), 21:04, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А многие ли в самом деле ждали, а не ради того чтобы похейтить вэйланд?
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|1.19, анонимсус (?), 21:18, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это даже не костыль, это кучка реечек, перевязанных проволокой, используемых в качестве подпорки.
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