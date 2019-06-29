Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux

Компания Microsoft опубликовала все изменения и дополнения к ядру Linux, используемые в ядре, поставляемом для подсистемы WSL 2 (Windows Subsystem for Linux v2). Вторая редакция WSL отличается поставкой полноценного ядра Linux, вместо эмулятора на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows. Наличие исходных текстов позволяет энтузиастам при желании формировать свои сборки ядра Linux для WSL2, учитывающие нюансы этой платформы.

Поставляемое в WSL2 ядро Linux основано на выпуске 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже применяемой в Azure. Обновления для ядра Linux доставляются через механизм Windows Update и тестируются в инфраструктуре непрерывной интеграции Microsoft. Подготовленные патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Кроме того, компания Microsoft подала заявку на включение в закрытый список рассылки linux-distros, в котором публикуется информация о новых уязвимостях на ранней стадии их обнаружения, давая возможность дистрибутивам подготовиться к исправлению проблем до публичной огласки. Доступ к рассылке необходим Microsoft для получения информации о новых уязвимостях, затрагивающих такие дистрибутиво-подобные сборки, как Azure Sphere, Windows Subsystem for Linux v2 и Azure HDInsight, которые не основаны на наработках существующих дистрибутивов. В качестве поручителя готов выступить Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Решение о предоставлении доступа ещё не принято.



