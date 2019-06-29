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Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux

29.06.2019 08:47

Компания Microsoft опубликовала все изменения и дополнения к ядру Linux, используемые в ядре, поставляемом для подсистемы WSL 2 (Windows Subsystem for Linux v2). Вторая редакция WSL отличается поставкой полноценного ядра Linux, вместо эмулятора на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows. Наличие исходных текстов позволяет энтузиастам при желании формировать свои сборки ядра Linux для WSL2, учитывающие нюансы этой платформы.

Поставляемое в WSL2 ядро Linux основано на выпуске 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже применяемой в Azure. Обновления для ядра Linux доставляются через механизм Windows Update и тестируются в инфраструктуре непрерывной интеграции Microsoft. Подготовленные патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Кроме того, компания Microsoft подала заявку на включение в закрытый список рассылки linux-distros, в котором публикуется информация о новых уязвимостях на ранней стадии их обнаружения, давая возможность дистрибутивам подготовиться к исправлению проблем до публичной огласки. Доступ к рассылке необходим Microsoft для получения информации о новых уязвимостях, затрагивающих такие дистрибутиво-подобные сборки, как Azure Sphere, Windows Subsystem for Linux v2 и Azure HDInsight, которые не основаны на наработках существующих дистрибутивов. В качестве поручителя готов выступить Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Решение о предоставлении доступа ещё не принято.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
  3. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
  4. OpenNews: Microsoft занял седьмое место в рейтинге самых активных контрибьюторов ядра Linux 3.0
  5. OpenNews: Компания Microsoft извинилась за употребление оскорбительных выражений в коде ядра Linux
  6. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, wsl, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >все изменения и дополнения

    Как они libtelemetry.so красиво обозвали

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:55, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дивный новый мир.Что дальше, Майкрософт присоеденится к разработке вина?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:58, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати я бы посмотрел если бы мс взялись допились что то.
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 09:15, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Там денег нет.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:18, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от того, что для них будет дешевле: вынести свой Win32 в отдельную подсистему самостоятельно или помочь довести Wine до паритета.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:30, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверное дешевле вино подпилить, оно сейчас уже достойно себя чуствует.Взять топ 50 разрабов вина в штат на фултайм дать им 25 тестеров и через годик вино будет не узнать.А шо,норм такая платформа, вино фор шиндовс на ядре линуса и старое ядро винды для обратной совместимости
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:57, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мс уже не тот.
    При балмере такой херни не было!
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 09:16, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так видно, что бывший SUNовец у руля 👍
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:31, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То есть скоро всё развалит и продаст в Оракле?
     
     
  • 4.12, тот самый чай (?), 10:19, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В точку!

    Похоже его коллега в РедХате опередил, но там масштаб другой )

     

  • 1.8, пох. (?), 09:24, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    так вот ты какой, вeндeкaпeц...

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:32, 29/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть лучше офис для Линукса выпустят!
    Ядро трогать не надо, они и без них хорошо идет.
     
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