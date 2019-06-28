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Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org

28.06.2019 20:28

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat и Fedora Desktop Team, в обзоре планов, касающихся компонентов рабочего стола в Fedora 31, упомянул намерение компании Red Hat прекратить активное развитие функциональности сервера X.Org и ограничиться лишь сопровождением уже имеющейся кодовой базы и устранением ошибок.

В настоящее время Red Hat вносит ключевой вклад в разработку сервера X.Org и держит на своих плечах его сопровождение, поэтому в случае отстранения от разработки маловероятно, что формирование значительных релизов сервера X.Org будет продолжено. При этом, несмотря на прекращение развития, сопровождение X.Org силами Rad Hat будет продолжено как минимум до окончания жизненного цикла дистрибутива RHEL 8, который продлится до 2029 года.

Стагнация в разработке сервера X.Org наблюдается уже сейчас - несмотря на применявшийся ранее шестимесячный цикл формирования релизов, последний значительный выпуск X.Org Server 1.20 был опубликован 14 месяцев назад, а подготовка выпуска 1.21 буксует на месте. Ситуация может измениться, если какая-то компания или сообщество возьмут на себя продолжение наращивание функциональности сервера X.Org, но, с учётом повсеместного сдвига существенных проектов в сторону Wayland, маловероятно, что желающие найдутся.

Основное внимание Red Hat в настоящее время уделяет улучшению работы рабочего стола на базе Wayland. Перевод сервера X.Org в режим сопровождения ожидается после решения задачи по полному удалению зависимости от компонентов X.Org и обеспечению запуска GNOME Shell без использования XWayland, что требует рефакторинга или удаления остающихся привязок к X.org. Подобные привязки уже почти исключены из GNOME Shell, но пока ещё остаются в демоне GNOME Setting. В GNOME 3.34 или 3.36 планируется полностью избавиться от привящок к X.Org и организовать запуск XWayland динамически, при появлении необходимости в компонентах для обеспечения совместимости с X11.

Также упоминается необходимость решения ряда остающихся проблем с Wayland, таких как работа с проприетарными драйверами NVIDIA и доработка DDX-сервера XWayland для обеспечения качественного запуска X-приложений в окружении на базе Wayland. Из проводимых в рамках подготовки Fedora 31 работ отмечается реализация в XWaylnd возможности запуска X-приложений с привилегиями root. Подобный запуск сомнителен с точки зрения безопасности, но необходим для обеспечения совместимости с X-программами, которым работа с повышенными привилегиями необходима.

Другой задачей является улучшение поддержки Wayland в библиотеке SDL, например, для решения проблем с масштабированием при запуске старых игр, работающих в низких разрешениях экрана. Также отмечается необходимость улучшения поддержки работы Wayland в системах с проприетарными драйверами NVIDIA - если Wayland уже давно может работать поверх таких драйверов, то XWayland в такой конфигурации пока не может использовать средства для аппаратного ускорения 3D-графики (планируется предоставить возможность загрузки x.org-драйвера NVIDIA для XWayland).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  4. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
  5. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
  6. OpenNews: Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: wayland, x.org
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:42, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем плох X11, что на него решили забить?
     
     
  • 2.6, виндотролль (ok), 20:50, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну вот несколько причин навскикду
    1) визуальный дизайн. В нормальных системах приложения цветастенькие, каждое со своим набором кнопочек в заголовке. В X11 лишь скучные однообразные заголовки. Меняешь их меняешь по кругу, но все не то.
    2) юзабилити. В нормальных системах если приложение зависло, то пользователь об этом незамедлительно узнает, т.к. заголовок услужливо перестается отрисовываться и реагировать на какие-либо действия пользователя. В X11 неопытный пользователь может не понять, что приложение зависло и просто его закрыть. При переходе на вейленд зависшое приложение неполучится завершить случайным образом. Как в нормальных системах.
    3) груз наследия. X11 поддерживается очень большим количеством приложений. В 2005 можно было с этим мириться, но сейчас, в 2019 приложений под линукс стало так много, что ниодин пользователь не в состоянии прочитать выдачу пакетного менеджера и осмыслено выбрать приложение. Отказ от X11 позволит выбросить все старые приложения как неподдерживаемые и уменьшить список приложений до комфортного для пользователей размера
     
     
  • 3.9, None (??), 20:56, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где вы это взяли, эта презентация была коммерческой тайной!!
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:03, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы еще добавил, что использование линуксов требует какого-то осмысленного подхода. Иногда просто необходимо что-то почитать, а это очень трудно, особенно в современных, динамичных условиях развития современного IT.
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:58, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем X хорош, чтобы на него не забивать?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:43, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю. 2 сервера тянуть напряжно, учитывая что GUI на линуксе не так востребован.

    Но как теперь карты невидии разгонять? Без Xorg nvidia-settings не работает((

     
  • 1.4, Аноним (4), 20:44, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и хорошо. Эти диверсанты перестанут портить "иксы". Кто-нибудь из топ-коммитеров возглавят разработку вместо них
     
     
  • 2.13, Crazy Alex (ok), 20:59, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет на пятнадцать опоздали, если не больше. Спохватываться надо было когда вместо того, чтобы дополнить устаревшую отрисовку новой начали шлёпать битмапы и выкидывать сервер шрифтов.

    Тогда, глядишь, тулкиты знали бы своё место (а то и имелся бы один иксовый тулкит).


    Ну да ладно, лет десять иксы ещё продержатся, м там может что-то более вменяемое, чем вейланд сделают

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:47, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибки фиксить будут, ломать совместимость не будут, ну и хорошо, очень даже, Xorg то давно уже юзабелен.
     
  • 1.8, Дон Ягон (ok), 20:54, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звучит печально. Вяленый кажется мне велосипедом, но мне, в общем-то, всё равно, лишь бы всё работало.
    Но практически в каждой новости про вяленого читаю про вагон и маленькую тележку проблем. В свете этого и того, что бОльшая часть приложений пока в работают только через xwayland не понимаю, зачем сейчас забивать на xorg. Ну да, они пишут, что сначала всё починят, но это же notabug ltd...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:05, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, вейленд не велосипед.
     

  • 1.10, Ordu (ok), 20:56, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ситуация может измениться, если какая-то компания или сообщество возьмут на себя продолжение наращивание функциональности сервера X.Org, но, с учётом повсеместного сдвига существенных проектов в сторону Wayland, маловероятно, что желающие найдутся.

    Отличная возможность для анонимов опеннета заняться чем-то полезным.

     
  • 1.11, виндотролль (ok), 20:57, 28/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Модеры, что за нафиг?! Заплюсованный комментарий удалили! Караул! Верните плюсы!
     

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