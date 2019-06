Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org

2.6 , виндотролль ( ok ), 20:50, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну вот несколько причин навскикду

1) визуальный дизайн. В нормальных системах приложения цветастенькие, каждое со своим набором кнопочек в заголовке. В X11 лишь скучные однообразные заголовки. Меняешь их меняешь по кругу, но все не то.

2) юзабилити. В нормальных системах если приложение зависло, то пользователь об этом незамедлительно узнает, т.к. заголовок услужливо перестается отрисовываться и реагировать на какие-либо действия пользователя. В X11 неопытный пользователь может не понять, что приложение зависло и просто его закрыть. При переходе на вейленд зависшое приложение неполучится завершить случайным образом. Как в нормальных системах.

3) груз наследия. X11 поддерживается очень большим количеством приложений. В 2005 можно было с этим мириться, но сейчас, в 2019 приложений под линукс стало так много, что ниодин пользователь не в состоянии прочитать выдачу пакетного менеджера и осмыслено выбрать приложение. Отказ от X11 позволит выбросить все старые приложения как неподдерживаемые и уменьшить список приложений до комфортного для пользователей размера

3.9 , None ( ?? ), 20:56, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где вы это взяли, эта презентация была коммерческой тайной!!

3.14 , Аноним ( 14 ), 21:03, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я бы еще добавил, что использование линуксов требует какого-то осмысленного подхода. Иногда просто необходимо что-то почитать, а это очень трудно, особенно в современных, динамичных условиях развития современного IT.

2.12 , Аноним ( 12 ), 20:58, 28/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем X хорош, чтобы на него не забивать?