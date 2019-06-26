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Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM

26.06.2019 12:36

Один из разработчиков из компании Google поднял в списке рассылки LLVM тему разработки многоплатформенной стандартной Си-библиотеки (Libc) в рамках проекта LLVM. По ряду причин Google не устраивают текущие libc (glibc, musl) и компания на пути к разработке новой реализации, которую предлагается развивать как часть LLVM.

Наработки LLVM последнее время используются в качестве основы для построения сборочного инструментария Google. Основной идеей является то, что если Google уже начал развивать свою libc, то почему бы ему сразу не развивать свою систему в составе LLVM, который уже предлагает свою стандартную билиотеку для С++ (Libc++), но не имеет аналогичной стандартной библиотеки для Си (Libc).

Разработку планируется вести поэтапно, постепенно наращивая функциональность. Первые варианты предлагается оформить в виде прослойки между приложением и системной Libc, из которой будут заимствоваться ещё не реализованные возможности. После достижения определённого уровня в функциональности новая Libc сможет применяться в качестве полной замены системной Libc. Начать планируется с поддержки архитектуры x86-64, Linux и статического связывания (динамическая загрузка, компоновка и дополнительные архитектуры будут реализованы во вторую очередь).

Проект пока на начальной стадии развития, но уже определены базовые цели:

  • Модульность и развитие в соответствии с философией поставки гранулированной библиотеки, а не монолитного набора;
  • Поддержка статического связывания в режимах с PIE (Position-independent executables) и без PIE. Предоставление CRT (C runtime) и загрузчика PIE для статически связываемых исполняемых файлов;
  • Поддержка большей части функций стандартной Си-библиотеки с дополнениями POSIX и некоторыми специфичными для систем расширениями, востребованными в существующих приложениях;
  • Осторожное отношение к специфичным для производителей расширениям и их добавление только при необходимости. В отношении поддержки сторонних расширений предлагается применять подход проектов Clang и libc++;
  • Использование образцовых практик в разработке с использованием инструментария LLVM, таких как применение sanitizer и fuzzing-тестирования с самого начала.

Один из активных разработчиков LLVM указал, что поставка libc в составе инструментария LLVM не лишена смысла, но обычно при подобной необходимости используют библиотеку musl, которая качественно написана, поддерживает различные архитектуры и предоставляет необходимую функциональность, в том числе поддерживает динамическое связывание. Оправданным может быть встраивание musl в LLVM и развитие его как синхронизированного с основным проектом форка.

Своё мнение также выразил автор проекта Musl, который попытался аргументировать почему предложение Google и включение Libc в поставку LLVM являются очень плохими идеями:

  • Разработка и сопровождение корректной, совместимой и высококачественной Libc является очень трудной задачей. Проблема не в объёме кода, а в обеспечении корректного поведения и трудностях с реализацией интерфейсов с учётом огромного пласта когда-либо написанных приложений на С/C++, а также приложений на других языках, runtime которых использует Libc. Подход в лоб без учёта нюансов лишь приведёт к тому, что многие существующие программы не смогут работать с Libc, но тогда такой проект не будет интересен потребителям.
  • Корпоративная разработка может испортить Libc, но протолкнуть для широкого использования, итогом чего станет необходимость добавления хаков для обеспечения совместимости в приложениях. Разработка под эгидой корпоративного открытого проекта будет тянуть одеяло в сторону потребностей и решений компании, в ущерб интересов сообщества. Например, в случае выявления проблемы, которая вызвана ошибкой в другой своей программе, в подконтрольной разработке проще обеспечить совместимость Libc с этой ошибкой, чем исправить саму ошибку. Apple использует для этих целей форк BSD libc, а Google применяет в Fuchsia форк musl. Опыт разработчика musl говорит о том, что с ним связывались в основном юристы для уточнения вопросов лицензирования, но никогда не обращались для уточнения технических деталей перед внесением в свои ответвления бесполезных и нарушающих работу изменений.
  • Отсутствие монокультуры при разработке libc и ориентация на развиваемые на основе достижения консенсуса стандарты, вместо единоличного управления, что мотивирует разработчиков прикладных приложений использовать стандарты, а не привязываться к конкретным реализациям. Именно поэтому автор musl против включения его библиотеки в состав LLVM, как и против разработки libc в рамках LLVM, так как в этом случае утрачивается независимый характер libc и определённая реализация становится решением первого класса для LLVM, а все остальные - второго.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.29
  3. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  4. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  5. OpenNews: Проект OpenWRT перешел на использование Musl в качестве libc по умолчанию
  6. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.1.17 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: libc, musl, llvm
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  • 1.2, Аноним (2), 13:43, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Rich Felker дело говорит. Я думаю, к его мнению многие прислушаются.
     
     
  • 2.14, Дон Ягон (ok), 14:22, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Rich Felker дело говорит.

    Безусловно.

    > Я думаю, к его мнению многие прислушаются.

    Хотелось бы, но совсем не удивлюсь, если не прислушаются.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:45, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У них же вроде и так есть Bionic.
     
     
  • 2.7, Elv (?), 13:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она, по-моему, только часть Android. Тут же речь идёт про LLVM в целом...
    Да и честно говоря лично у меня были немалые трудности при использовании Bionic после долгой работы с glibc, хотя там имела место привычка юзать _np функции из glibc.
     

  • 1.4, Иван (??), 13:52, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ага со сливом всего проходящего через либу на google.com
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:54, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Браузера им мало, ещё и libc хотят монополизировать?
     
     
  • 2.8, llolik (ok), 13:59, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Они хотят свой особый libc, в который они могут вносить свои правки ни с кем не считаясь.

    libc (да и musl, в принципе, тоже, т.к. обещает совместимость) штука очень консервативная, ибо фундамент, и чтобы в ней что-то менять нужны очень веские основания и консенсус всех участников разработки. Гуглу это не нравится.

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:54, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Я не одобряю увеличение влияние гугла. Отказать!
     
  • 1.9, Георгий (??), 14:08, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему не форкнуть и не рефакторнуть musl, если уж на то пошло.
     
     
  • 2.11, Георгий (??), 14:10, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, понял. Им проще форкнуть Bionic.
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:45, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А почему бы им просто не пойти в попу?
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:19, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы там аккуратнее с предложениями, они ведь могут и выполнить.
     
  • 2.30, НяшМяш (ok), 15:08, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В тексте и так написано, что гугл форкнул musl. Все, кто когда-нибудь работал с Android NDK, знают, какой там творится ад.
     
     
  • 3.40, Elv (?), 16:22, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз недавно пришлось работать с ним, поддерживаю... Сама по себе Bionic тоже далеко не торт.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:10, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >По ряду причин Google не устраивают текущие libc

    Нужно больше зондов! И чтоб подлиннее!

     
  • 1.12, Sw00p aka Jerom (?), 14:18, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это из серии, надо срочно чем-то заняться, а то меня уводят.

    Хочешь б*ля писать свою libc пиши с нуля, не фиг говно в красивую обертку заворачивать. Хорошая нынче пошла пора, кругом гамно, но мы сделаем лучше, только на первые 10 лет мы тупо обернем гамно в красивую обёртка.

     
  • 1.15, Аноним (-), 14:22, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кстати поиск гугла сильно хуже чем 10 лет назад... с чего бы... может, мало велосипедов написано...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:28, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты точно яндекс не видел?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:30, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он заблочен... а что с ним? Он лучше?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:34, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    однако, да, музыку яндекс ищет лучше...
    понимаю, что пиратсво плохо, но еще хуже когда нет свободы.
     
     
  • 5.26, Дон Ягон (ok), 14:45, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > что пиратсво плохо

    Пиратство, это когда ты продаёшь не лицензионные копии.
    И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.

    А скачивать музыку из сети, положив писюн на "правообладателей" - это хорошо, нравственно и правильно.

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 15:47, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.

    А можете внятно объяснить, почему плохо, когда кто-то получает халявные деньги???

     
     
  • 7.35, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:57, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.
    > А можете внятно объяснить, почему плохо, когда кто-то получает халявные деньги???

    Мама с папой говорили, что деньги надо -- за работу.

    А кода не работая - деньги....
    ....невидимая рука рынка творит сплошь какую-то фигню.

    Вот, на это наше АйТи взгляните.  Видите?!

     
  • 7.37, Дон Ягон (ok), 16:06, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.
    > А можете внятно объяснить, почему плохо, когда кто-то получает халявные деньги???

    Для кого плохо? Для того, кто получает - это, безусловно, хорошо.
    Для правообладателей плохо, потому что деньги платят не им. Но их не очень-то и жалко.
    Для тех, кто, собственно, пришёл за музыкой (ну или чем-то ещё - не суть) это плохо потому что надо платить. Причём, не музыканту, не "правообладателю" (который хотя бы формально при делах), а кому-то совершенно левому.
    В мире, где примерно всё скачивается с торрентов вариант как с правообладателем, так и с пиратом слегка идиотский и финансировать что тех, что других незачем. Единственное, в случае с пиратом немного больше лицемерия. Правообладатель изначально преподносит себя как жадный кондом-вредитель, а пират наверняка строит из себя борцуна за свободу.

     
  • 6.43, ыы (?), 16:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скачивать музыку из сети, положив писюн на "правообладателей" - это хорошо, нравственно и правильно.

    При этом вы кладете его и на авторов музыки.

     
     
  • 7.45, Дон Ягон (ok), 17:02, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> скачивать музыку из сети, положив писюн на "правообладателей" - это хорошо, нравственно и правильно.
    > При этом вы кладете его и на авторов музыки.

    Значительное число пока ещё живых исполнителей, которых я слушаю, одобряют распространение музыки через сеть забесплатно. Или, по крайней мере, относятся к этому с пониманием.

    Понравившимся исполнителям я могу так просто задонатить, посетить их концерт или купить лицензионный диск, в бОльшей степени ради оформления и для коллекции.

    В любом случае не вижу смысла позволять им зарабатывать на копировании, стоимость которого равна нулю. Особенно, если их цель была заработать, а не высказаться (почти наверняка подобная музыка мне и не зайдёт в любом случае).

     
     
  • 8.46, ыы (?), 17:07, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они одобряют воровство Ну чтож нашли друг друга как говорится Есть исполни... текст свёрнут, показать
     

  • 1.16, Грусть (?), 14:22, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Начать планируется с поддержки архитектуры x86-64, Linux и статического связывания

    На этом и закончат.

     
     
  • 2.19, Аноним (17), 14:30, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше утверждал - чем меньше в компьютере мс, тем лучше. Теперь к компании добавился гугл.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 14:31, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпорация Добра перешла на Темную сторону, Люк...
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 14:36, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    она там всегда и была. просто хорошо маскировалась :)
     

  • 1.18, Аноним (-), 14:29, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А почему не на Go??
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:42, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так и запишем, нежелание использовать свободное по и открывать код.
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и открывать код.

    Давно BSD лицензия LLVM стала не открытой?

     

  • 1.25, Аноним (27), 14:44, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Долой руки копирастов от свободного кода libc.
     
  • 1.28, Аноним (28), 14:50, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всё равно напишут своё. И потом все свои проекты прибьют гвоздями к этой новой libc, как уже прибивают к BoringSSL и clang. У Google хронический NIH синдром.
     
  • 1.29, Annual (??), 14:57, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Модульность и развитие в соответствии с
    > философией поставки гранулированной библиотеки,
    > а не монолитного набора

    Бляядство пиидерастическое.
    А между тем хотя бы проблема с арифметическими переполнениями так в C и не решена за все десятки лет. При том что элементарно делается (но не текущими (во многих отношениях) средствами C). Наблутварили вместо этого Уникод в изык...
    Гугловский "санитайзер" пожалуй только ухудшает положение.

     
     
  • 2.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:00, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бл
    >ство
    > Гугловский "санитайзер" пожалуй только ухудшает положение.

    Больной, успокойтесь!  Санитары здель для Вашего Блага.

     

  • 1.31, Аноним (31), 15:27, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попахвает https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
     
  • 1.32, Аноним (32), 15:41, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А может, лучше пусть гоогле идёт на йух?
     
  • 1.34, An (??), 15:53, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверно их все пошлют подальше и как было сказано выше на этом все закончится.  
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 16:49, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наверно их все пошлют

    Согласен. Как уже послали с Андроидом, Хромом, Гмейлом...

     

  • 1.38, Аноним (38), 16:07, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Было бы не плохо что бы гугл запилил бы себе какой ни будь свой интернет и там и отдуплялся, барыжил бы выдачу, клики, пузырял бы пузыри информационные, кантачил бы с гнидой из амазона, решал бы вопросы с марком цукерфакером, а вот от интернетов бы шоб ручки свои шаловливые чтоб убрал под своё пропуканое одеяло, вот то было-б дело делов!...
     
  • 1.42, anonymous (??), 16:54, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Подход в лоб без учёта нюансов лишь приведёт к тому, что многие существующие программы не смогут работать с Libc, но тогда такой проект не будет интересен потребителям.

    Ну тогда это шанс. Корпорации в общем и гугл в частности - это настолько крупные потребители, что они могут забить на интересы прочих мелких потребителей. И наконец-то выпустят libc который работает по стандартам, а не по принципу обратной совместимости костылей. И если разработчик отказывается следовать стандарту, и его программа падает - тем хуже для разработчика, гуглу это что слону дробинка.

     
  • 1.47, Аноним (47), 17:16, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кто-то ругает до сих пор MS? Последние хоть не паразитировали на открытом коде. Просто пишут закрытый/открытый код как им хочется.

    Если LLVM прогнется, то пошли они в лес. Кто-то так или иначе форкнет как OpenLLVM или LibreLLVM. Проверено сообществом.

     

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