Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM

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|1.2, Аноним (2), 13:43, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Rich Felker дело говорит. Я думаю, к его мнению многие прислушаются.
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|2.14, Дон Ягон (ok), 14:22, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Rich Felker дело говорит.
Безусловно.
> Я думаю, к его мнению многие прислушаются.
Хотелось бы, но совсем не удивлюсь, если не прислушаются.
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|2.7, Elv (?), 13:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она, по-моему, только часть Android. Тут же речь идёт про LLVM в целом...
Да и честно говоря лично у меня были немалые трудности при использовании Bionic после долгой работы с glibc, хотя там имела место привычка юзать _np функции из glibc.
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|2.8, llolik (ok), 13:59, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Они хотят свой особый libc, в который они могут вносить свои правки ни с кем не считаясь.
libc (да и musl, в принципе, тоже, т.к. обещает совместимость) штука очень консервативная, ибо фундамент, и чтобы в ней что-то менять нужны очень веские основания и консенсус всех участников разработки. Гуглу это не нравится.
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|2.30, НяшМяш (ok), 15:08, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В тексте и так написано, что гугл форкнул musl. Все, кто когда-нибудь работал с Android NDK, знают, какой там творится ад.
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|3.40, Elv (?), 16:22, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как раз недавно пришлось работать с ним, поддерживаю... Сама по себе Bionic тоже далеко не торт.
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|1.10, Аноним (10), 14:10, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>По ряду причин Google не устраивают текущие libc
Нужно больше зондов! И чтоб подлиннее!
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|1.12, Sw00p aka Jerom (?), 14:18, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это из серии, надо срочно чем-то заняться, а то меня уводят.
Хочешь б*ля писать свою libc пиши с нуля, не фиг говно в красивую обертку заворачивать. Хорошая нынче пошла пора, кругом гамно, но мы сделаем лучше, только на первые 10 лет мы тупо обернем гамно в красивую обёртка.
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|1.15, Аноним (-), 14:22, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кстати поиск гугла сильно хуже чем 10 лет назад... с чего бы... может, мало велосипедов написано...
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|4.22, Аноним (22), 14:34, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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однако, да, музыку яндекс ищет лучше...
понимаю, что пиратсво плохо, но еще хуже когда нет свободы.
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|5.26, Дон Ягон (ok), 14:45, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> что пиратсво плохо
Пиратство, это когда ты продаёшь не лицензионные копии.
И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.
А скачивать музыку из сети, положив писюн на "правообладателей" - это хорошо, нравственно и правильно.
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|6.33, Аноним (33), 15:47, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.
А можете внятно объяснить, почему плохо, когда кто-то получает халявные деньги???
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|7.35, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:57, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.
> А можете внятно объяснить, почему плохо, когда кто-то получает халявные деньги???
Мама с папой говорили, что деньги надо -- за работу.
А кода не работая - деньги....
....невидимая рука рынка творит сплошь какую-то фигню.
Вот, на это наше АйТи взгляните. Видите?!
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|7.37, Дон Ягон (ok), 16:06, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> И плохо это только потому, что какой-то левый тип получает деньги ни за что.
> А можете внятно объяснить, почему плохо, когда кто-то получает халявные деньги???
Для кого плохо? Для того, кто получает - это, безусловно, хорошо.
Для правообладателей плохо, потому что деньги платят не им. Но их не очень-то и жалко.
Для тех, кто, собственно, пришёл за музыкой (ну или чем-то ещё - не суть) это плохо потому что надо платить. Причём, не музыканту, не "правообладателю" (который хотя бы формально при делах), а кому-то совершенно левому.
В мире, где примерно всё скачивается с торрентов вариант как с правообладателем, так и с пиратом слегка идиотский и финансировать что тех, что других незачем. Единственное, в случае с пиратом немного больше лицемерия. Правообладатель изначально преподносит себя как жадный кондом-вредитель, а пират наверняка строит из себя борцуна за свободу.
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|6.43, ыы (?), 16:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> скачивать музыку из сети, положив писюн на "правообладателей" - это хорошо, нравственно и правильно.
При этом вы кладете его и на авторов музыки.
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|7.45, Дон Ягон (ok), 17:02, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> скачивать музыку из сети, положив писюн на "правообладателей" - это хорошо, нравственно и правильно.
> При этом вы кладете его и на авторов музыки.
Значительное число пока ещё живых исполнителей, которых я слушаю, одобряют распространение музыки через сеть забесплатно. Или, по крайней мере, относятся к этому с пониманием.
Понравившимся исполнителям я могу так просто задонатить, посетить их концерт или купить лицензионный диск, в бОльшей степени ради оформления и для коллекции.
В любом случае не вижу смысла позволять им зарабатывать на копировании, стоимость которого равна нулю. Особенно, если их цель была заработать, а не высказаться (почти наверняка подобная музыка мне и не зайдёт в любом случае).
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|8.46, ыы (?), 17:07, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они одобряют воровство Ну чтож нашли друг друга как говорится Есть исполни... текст свёрнут, показать
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|1.16, Грусть (?), 14:22, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Начать планируется с поддержки архитектуры x86-64, Linux и статического связывания
На этом и закончат.
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|2.19, Аноним (17), 14:30, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше утверждал - чем меньше в компьютере мс, тем лучше. Теперь к компании добавился гугл.
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|1.28, Аноним (28), 14:50, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Всё равно напишут своё. И потом все свои проекты прибьют гвоздями к этой новой libc, как уже прибивают к BoringSSL и clang. У Google хронический NIH синдром.
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|1.29, Annual (??), 14:57, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Модульность и развитие в соответствии с
> философией поставки гранулированной библиотеки,
> а не монолитного набора
Бляядство пиидерастическое.
А между тем хотя бы проблема с арифметическими переполнениями так в C и не решена за все десятки лет. При том что элементарно делается (но не текущими (во многих отношениях) средствами C). Наблутварили вместо этого Уникод в изык...
Гугловский "санитайзер" пожалуй только ухудшает положение.
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|2.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:00, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бл
>ство
> Гугловский "санитайзер" пожалуй только ухудшает положение.
Больной, успокойтесь! Санитары здель для Вашего Блага.
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|1.34, An (??), 15:53, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наверно их все пошлют подальше и как было сказано выше на этом все закончится.
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|2.41, Аноним (41), 16:49, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наверно их все пошлют
Согласен. Как уже послали с Андроидом, Хромом, Гмейлом...
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|1.38, Аноним (38), 16:07, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Было бы не плохо что бы гугл запилил бы себе какой ни будь свой интернет и там и отдуплялся, барыжил бы выдачу, клики, пузырял бы пузыри информационные, кантачил бы с гнидой из амазона, решал бы вопросы с марком цукерфакером, а вот от интернетов бы шоб ручки свои шаловливые чтоб убрал под своё пропуканое одеяло, вот то было-б дело делов!...
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|1.42, anonymous (??), 16:54, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Подход в лоб без учёта нюансов лишь приведёт к тому, что многие существующие программы не смогут работать с Libc, но тогда такой проект не будет интересен потребителям.
Ну тогда это шанс. Корпорации в общем и гугл в частности - это настолько крупные потребители, что они могут забить на интересы прочих мелких потребителей. И наконец-то выпустят libc который работает по стандартам, а не по принципу обратной совместимости костылей. И если разработчик отказывается следовать стандарту, и его программа падает - тем хуже для разработчика, гуглу это что слону дробинка.
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|1.47, Аноним (47), 17:16, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И кто-то ругает до сих пор MS? Последние хоть не паразитировали на открытом коде. Просто пишут закрытый/открытый код как им хочется.
Если LLVM прогнется, то пошли они в лес. Кто-то так или иначе форкнет как OpenLLVM или LibreLLVM. Проверено сообществом.
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