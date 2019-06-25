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Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1

25.06.2019 11:11

После года разработки компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP1. Пакеты SUSE 15 SP1 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 15.1. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Manager и SUSE Linux Enterprise High Performance Computing. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64.

Основные изменения:

  • Упрощена и ускорена функция миграции серверных установок openSUSE на промышленный дистрибутив SUSE Linux Enterprise, которая позволяет системным интеграторам вначале сформировать и протестировать рабочее решение на базе openSUSE, а затем переключиться на коммерческую версию с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения. Для пользователей SUSE Linux Enterprise предоставлен репозиторий SUSE Package Hub, предоставляющий доступ к дополнительным приложениям и новым версиям, поддерживаемым сообществом openSUSE;
  • В редакции SUSE Linux Enterprise Server для архитектуры ARM64 удвоено число поддерживаемых SoC и расширена поддержка оборудования. Например, для 64-разрядных плат Raspberry Pi добавлена поддержка передачи звука и видео через HDMI, в состав включена система синхронизации времени Chrony и подготовлен отдельный ISO-образ для установки;
  • Проведена работа по оптимизации производительности и сокращению задержек при использовании на системах с постоянной памятью Intel Optane DC и вторым поколением процессоров Intel Xeon Scalable;
  • Обеспечена полная поддержка механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization (AMD SEV), позволяющего обеспечить прозрачное шифрование памяти виртуальных машин, при которой доступ к расшифрованным данным имеет только текущая гостевая система, а остальные виртуальные машины и гипервизор при попытке обращения к этой памяти получают зашифрованные данные;
  • Добавлена поддержка шифрования отдельных страниц памяти при помощи представленной в процессорах AMD технологии SME (Secure Memory Encryption). SME позволяет пометить страницы памяти как подлежащие шифрованию, после чего данные страницы будут автоматически зашифрованы при записи в DRAM и расшифрованы при чтении из DRAM. SME поддерживается в процессорах AMD начиная с семейства 17h;
  • Представлена экспериментальная поддержка транзакционных обновлений, которые позволяют обновить дистрибутив в атомарном режиме, без раздельного применения новой версии каждого пакета. Реализация транзакционных обновлений базируется на возможностях файловой системы Btrfs, штатных репозиториях пакетов и привычных инструментах snapper и zypper. в отличии от ранее доступной системы снапшотов и отката операций установки пакетов новый метод создаёт снапшот и выполняет обновление в нём, не касаясь работающей системы. Если обновление произведено успешно, обновлённый снапшот помечается активным и используется по умолчанию после перезагрузки;
  • Упрощена установка с использованием модульной архитектуры "Modular+", в рамках которой специфичные возможности, такие как серверные продукты, рабочий стол, облачные системы, средства для разработчиков и инструменты для работы с контейнерами оформлены в виде модулей, обновления и исправления для которых выпускаются в рамках отдельного цикла поддержки и могут формироваться более оперативно, не дожидаясь обновления всего монолитного дистрибутива. Для установки в форме модулей теперь доступны такие продукты, как SUSE Manager, SUSE Linux Enterprise Real Time и SUSE Linux Enterprise Point of Service;
  • Файл конфигурации resolv.conf перенесён из каталога /etc в /run (/etc/resolv.conf теперь символическая ссылка);
  • Отключен режим динамического выделения памяти для корневого окружения Xen. Для dom0 теперь по умолчанию выделяется 10% от размера ОЗУ + 1ГБ (например, при наличии 32ГБ ОЗУ под Dom0 будет отдано 4.2 Гб);
  • Улучшена работа GNOME на системах в высокой плотностью пикселей (HiDPI). Если DPI экрана превышает 144, то в GNOME теперь автоматически применяется масштабирование 2:1 (значение можно изменить в GNOME Control Center). Дробное масштабирование и использование нескольких мониторов с разными DPI пока не поддерживается. В качестве рабочего стола как и в прошлом выпуске предлагается GNOME 3.26, на системах x86-64 по умолчанию работающий поверх Wayland;
  • Добавлен мастер начальной настройки GNOME (gnome-initial-setup), запускаемый при первом входе после установки, в котором предложены опции для настройки раскладки клавиатуры и методов ввода (остальные опции GNOME Initial Setup отключены);
  • В Btrfs добавлена поддержка кэша свободных блоков (Free Space Tree или Free Space Cache v2), хранения раздела подкачки в файле и изменения метаданных UUID;
  • Из базовой поставки исключён Python 2 и оставлен только Python 3 (Python 2 теперь доступен в виде отдельно устанавливаемого модуля).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/news/su...)
  2. OpenNews: Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1
  4. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP4
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: suse
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  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SME поддерживается в процессорах AMD начиная с семейства 17h;

    Насколько я понимаю, поддерживаются не во всех процессорах, начиная с 17h, а только в Epyc и RyzenPro. Пользователям локалхостов такой фичи не дали. С другой стороны, пользователям локалхостов и сабж не особо-то нужен.

     
  • 1.2, max5775 (ok), 11:58, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Файл конфигурации resolv.conf перенесён из каталога /etc в /run (/etc/resolv.conf теперь символическая ссылка);

    Вопрос - нахрена? Кому мешал он там?

     
     
  • 2.3, lzwtlbmail.ru (?), 12:21, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может YAST'у?
     
     
  • 3.4, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:29, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Может YAST'у?

    Это что-то из серии "кто такой генерал фейлуре и почему он читает мой диск"?

     
  • 3.6, Аноним (6), 12:31, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может это надо тому не читает чейнджлоги?
     
  • 2.8, KaE (ok), 12:51, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так симлинк же есть в /etc не пофиг ли?
     
  • 2.10, пох. (?), 13:13, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd-resolve-shitd
     
     
  • 3.13, Жабры Егорина (?), 13:28, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кругом зон^W юнИты. юнИИИты - с ударным протяжно-музыкальным "и".
     
     
  • 4.14, пох. (?), 13:41, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот и не угадал - он нифига не обычный юнит, так легко ты от него не отделаешься ;-)

     

  • 1.5, Аноним (6), 12:30, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дистр для тех кто не как все.
     
  • 1.11, Аноним (-), 13:15, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что, Wayland только для х86-64?..
     

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