Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1

После года разработки компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP1. Пакеты SUSE 15 SP1 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 15.1. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Manager и SUSE Linux Enterprise High Performance Computing. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64. Основные изменения: Упрощена и ускорена функция миграции серверных установок openSUSE на промышленный дистрибутив SUSE Linux Enterprise, которая позволяет системным интеграторам вначале сформировать и протестировать рабочее решение на базе openSUSE, а затем переключиться на коммерческую версию с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения. Для пользователей SUSE Linux Enterprise предоставлен репозиторий SUSE Package Hub, предоставляющий доступ к дополнительным приложениям и новым версиям, поддерживаемым сообществом openSUSE;

В редакции SUSE Linux Enterprise Server для архитектуры ARM64 удвоено число поддерживаемых SoC и расширена поддержка оборудования. Например, для 64-разрядных плат Raspberry Pi добавлена поддержка передачи звука и видео через HDMI, в состав включена система синхронизации времени Chrony и подготовлен отдельный ISO-образ для установки;

Проведена работа по оптимизации производительности и сокращению задержек при использовании на системах с постоянной памятью Intel Optane DC и вторым поколением процессоров Intel Xeon Scalable;

Обеспечена полная поддержка механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization (AMD SEV), позволяющего обеспечить прозрачное шифрование памяти виртуальных машин, при которой доступ к расшифрованным данным имеет только текущая гостевая система, а остальные виртуальные машины и гипервизор при попытке обращения к этой памяти получают зашифрованные данные;

Добавлена поддержка шифрования отдельных страниц памяти при помощи представленной в процессорах AMD технологии SME (Secure Memory Encryption). SME позволяет пометить страницы памяти как подлежащие шифрованию, после чего данные страницы будут автоматически зашифрованы при записи в DRAM и расшифрованы при чтении из DRAM. SME поддерживается в процессорах AMD начиная с семейства 17h;

Представлена экспериментальная поддержка транзакционных обновлений, которые позволяют обновить дистрибутив в атомарном режиме, без раздельного применения новой версии каждого пакета. Реализация транзакционных обновлений базируется на возможностях файловой системы Btrfs, штатных репозиториях пакетов и привычных инструментах snapper и zypper. в отличии от ранее доступной системы снапшотов и отката операций установки пакетов новый метод создаёт снапшот и выполняет обновление в нём, не касаясь работающей системы. Если обновление произведено успешно, обновлённый снапшот помечается активным и используется по умолчанию после перезагрузки;

Упрощена установка с использованием модульной архитектуры "Modular+", в рамках которой специфичные возможности, такие как серверные продукты, рабочий стол, облачные системы, средства для разработчиков и инструменты для работы с контейнерами оформлены в виде модулей, обновления и исправления для которых выпускаются в рамках отдельного цикла поддержки и могут формироваться более оперативно, не дожидаясь обновления всего монолитного дистрибутива. Для установки в форме модулей теперь доступны такие продукты, как SUSE Manager, SUSE Linux Enterprise Real Time и SUSE Linux Enterprise Point of Service;

Файл конфигурации resolv.conf перенесён из каталога /etc в /run (/etc/resolv.conf теперь символическая ссылка);

Отключен режим динамического выделения памяти для корневого окружения Xen. Для dom0 теперь по умолчанию выделяется 10% от размера ОЗУ + 1ГБ (например, при наличии 32ГБ ОЗУ под Dom0 будет отдано 4.2 Гб);

Улучшена работа GNOME на системах в высокой плотностью пикселей (HiDPI). Если DPI экрана превышает 144, то в GNOME теперь автоматически применяется масштабирование 2:1 (значение можно изменить в GNOME Control Center). Дробное масштабирование и использование нескольких мониторов с разными DPI пока не поддерживается. В качестве рабочего стола как и в прошлом выпуске предлагается GNOME 3.26, на системах x86-64 по умолчанию работающий поверх Wayland;

Добавлен мастер начальной настройки GNOME (gnome-initial-setup), запускаемый при первом входе после установки, в котором предложены опции для настройки раскладки клавиатуры и методов ввода (остальные опции GNOME Initial Setup отключены);

В Btrfs добавлена поддержка кэша свободных блоков (Free Space Tree или Free Space Cache v2), хранения раздела подкачки в файле и изменения метаданных UUID;

Из базовой поставки исключён Python 2 и оставлен только Python 3 (Python 2 теперь доступен в виде отдельно устанавливаемого модуля).



