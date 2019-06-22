The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME

22.06.2019 21:02

Компания Purism, развивающая смартфон Librem 5 и свободный дистрибутив PureOS, представила выпуск библиотеки libhandy 0.0.10, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека развивается в процессе портирования приложений GNOME для пользовательского окружения смартфона Librem 5. Код проекта распространяется под лицензией GPL 2.1+. Кроме поддержки приложений на языке Си, библиотека может применяться для создания мобильных вариантов интерфейса приложений на Python, Rust и Vala.

В настоящее время в состав библиотеки входит 24 виджета, охватывающих различные типовые элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода.

Ключевой целью проекта является предоставление возможности работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК. Программная начинка для смартфона Librem 5 базируется на дистрибутиве PureOS, использующем пакетную базу Debian, рабочий стол GNOME и адаптированную для смартфонов оболочку GNOME Shell. Применение libhandy позволяет подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Среди переведённых на libhandy приложений отмечается: GNOME Сalls (Dialer), gnome-bluetooth, GNOME Settings, GNOME Web, Phosh (Dialer), Daty, PasswordSafe, Unifydmin, Fractal, Podcasts, GNOME Contacts и GNOME Games.

Libhandy 0.0.10 является последней предварительной версией перед формированием значительного релиза 1.0. В новом выпуске представлено несколько новых виджетов:

  • HdyViewSwitcher - адаптивная замена виджета GtkStackSwitcher, позволяющая автоматически формировать раскладку вкладок (представлений) в зависимости от ширины экрана. На больших экранах пиктограммы и заголовки размещаются в одной строке, а на небольших используется компактная компоновка, в которой заголовок выводится под пиктограммой. Для мобильных устройств блок кнопок переносится в нижнюю часть.
  • HdySqueezer - контейнер для отображения панели с учётом доступного размера, при необходимости избавляющийся от деталей (для широких экранов размешается полная заголовочная панель для переключения вкладок, а если места недостаточно, то отображается виджет, имитирующий заголовок, а переключатель вкладок переносится в нижнюю часть экрана);
  • HdyHeaderBar - реализация расширенной панели, аналогичной GtkHeaderBar, но рассчитанной на применение в адаптивном интерфейсе, всегда отцентрованной и полностью заполняющей область заголовка по высоте;
  • HdyPreferencesWindow - адаптивный вариант окна для настройки параметров с разбиением настроек на вкладки и группы;

Из улучшений, связанных с адаптацией приложений GNOME для использования на смартфоне, отмечается:

  • В интерфейсе для приёма и осуществления звонков (Calls) задействован PulseAudio-модуль loopback для сопряжения модема и звукового кодека устройства в ALSA при активации звонка и выгрузки модуля после завершения звонка;
  • В программе обмена текстовыми сообщениями (Messaging) реализован интерфейс для просмотра истории общения в чате. Для хранения истории задействована СУБД SQLite. Добавлена возможность верификации учётной записи, которая теперь проверяется через соединение с сервером, а в случае сбоя выводится предупреждение;
  • В XMPP-клиенте реализована поддержка обмена зашифрованными сообщениями через задействование плагина Lurch с реализацией механизма оконечного шифрования OMEMO. В панель добавлен специальный индикатор, сигнализирующий о том, применяется шифрование в текущем чате или нет. Также добавлена возможность просмотра идентификационных слепков, собственного или другого участника чата;
  • В GNOME Web задействованы новые виджеты Libhandy 0.0.10, что позволило адаптировать интерфейс конфигурации и панель браузера для мобильных экранов.



  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/librem-5...)
  2. OpenNews: В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов
  3. OpenNews: Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libhandy, gtk, gnome, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК

    Это какой круг ада?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:29, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предположу, что пару раз уже пройденный
     
     
  • 3.14, ZloySergant (ok), 00:24, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nightmare-mode?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:34, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы подобную реализацию для X11.

    А пока будем ждать порт GIMP для Android.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 00:08, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно должно работать и на иксах.
     

  • 1.4, Anony (?), 22:46, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кед давно есть Kirigami. А эти чото велосипедят
     
     
  • 2.5, Анимус (?), 22:54, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта штуке уже тоже сто лет в обед.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:08, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так это же гном, он же "создан для сенсорных устройств". Пускай, ничего страшного. Было бы конечно ещё замечательнее, если бы они поддерживали хоть какую-то конкуренцию и поддерживали ещё что-нибудь.
     
  • 2.11, Аноним (-), 00:11, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут дело в том, что на Kirigami нужно переписывать интерфейс с нуля, что часто равно созданию новых приложений. Под libhandy можно/проще перерабатывать существующие.
     

  • 1.6, InuYasha (?), 22:59, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    If untreated in time, bad has a tendency to become worse. And spread.
     
  • 1.7, InuYasha (?), 23:01, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О-хо-хооооо! :D
    И, конечно же, вирменное "сперва отменить, потом подтвердить"!
    Да что уж винить Г-ТК, если даже андроеды повторяют за яблочниками... (
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 00:23, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас все друг за другом повторяют. Этот libhandy мне даже больше напоминает EFL десятилетней давности.
     

  • 1.8, Анимайзер (?), 23:43, 22/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что плохого в том, чтобы подключить к смартфону монитор, клаву, мышь и получить переносную рабочую станцию для набора, редактирования текстиков, просмотра прона^W кинца в вебе? Тем более мощностей существующих смартфонов хватит с головой для этих целей. У Убунты и Микрософта тоже были такие идеи сделать из смартфона рабочую станцию, но Убунта эпично прос^W запорола все начинания и наработки, а про Микрософт говорить ничего не буду, также вспоминается Самсунг со своей декс-стыковочной станцией. В общем, думаю идея хорошая, также поддерживаю компанию Purism с её желанием выпустить полностью свободный от проприетарных блобов смартфон Librem 5.  
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 00:19, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут не только дело в подключении монитора. Тут вообще, если захотеть полноценный линь на мобиле, окажется, что софта то нет. И лучше адаптировать существующие приложения, чтобы избежать ненужной фрагментации и появления очередного Mer.

    Веб давно уже перешел к адаптивным интерфейсам, десктоп/смартфон. И тут более ясно, что дело не в подключении монитора к смартфону, а в возможности использовать один интерфейс на большем количестве устройств.

    Убунта/Microsoft запороли разработки по другой причине.

     
  • 2.15, Аноним (9), 00:52, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для целей "попечатац" лучше всего подходит складываемая пополам с клавой штуковина наподобие макбука, а не набор проводов, который и так придётся таскать в сумке. Про мышку забудьте, это бред и неудобно. Опять же монитор 5-дюймового смарта не так удобен для нормальной работы, как те же самые 13". Вообще, для чего вам нужно носимое в кармане устройство? Обычно это выйти на связь и быстро найти какую-то информацию. Работать на такой штуке не неудобно, а очень неудобно, только в режиме чтения и визуального тыканья.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру