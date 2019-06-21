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Для Firefox развивается режим блокировки виджетов социальных сетей и Firefox Proxy

21.06.2019 11:50

Разработчики Mozilla опубликовали макеты грядущих улучшений элементов интерфейса, связанных с обеспечением сохранности конфиденциальных данных и блокировкой отслеживания перемещений. Среди новшеств выделяется новая опция для блокирования виджетов социальных сетей, отслеживающих перемещение пользователей на сторонних сайтах (например, кнопки Like от Facebook и вставки сообщений из Twitter). Для форм аутентификации через учётную запись в социальных сетях предусмотрена возможность временного отключения блокировки.

Серди других изменений можно отметить модернизацию панели для управления блокировками, которая отображается при клике на значке (i) в адресной строке. Кроме изменения оформления панели и добавления новых опций вместо значка (i) предложено несколько новых индикаторов, позволяющий сразу оценить активность тех или иных режимов блокировки.

В панели также обеспечен вывод информационных баннеров с подсказками и информации об отключении блокировки из-за присутствия сайта в белом списке (включаются сайты, блокировка счётчиков на которых приводит к проблемам с отображением информации на странице).

В панели появилась ссылка на полный отчёт о выполненных блокировках, в котором можно отследить число блокировок по дням недели и типам.

На макетах также встречается ещё не анонсированный новый продукт Firefox Proxy, про который известно только то, что он представляет собой новое дополнение для повышения защиты в публичных беспроводных сетях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Для Firefox 69 подготовлен генератор паролей и режим блокировки автовоспроизведения видео
  3. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  4. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  5. OpenNews: В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Онаним (?), 11:59, 21/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну и стоило распугивать несколько раз разработчиков дополнений, чтобы делать затем их работу?
     
     
  • 2, rshadow (ok), 12:03, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь надо веб апи допиливать, чтобы дать разработчикам. Похоже проще стало самим все пилить.
     
  • 3, Аноним (3), 12:04, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой злопамятный аноним.
    На глинянных табличках выбей, чтобы потомки и через 10т.лет могли узнать, что когдааааато firefox сломал обратную совместимость дополнений. Нытья столько будто от сломанной обратной совместимости у кого-то брат умер
     

  • 5, Аноним (5), 12:15, 21/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Не понятно, почему это в самом файрфоксе, а не в виде дополнения. Фф превратился в монолитный комбайн, системдос-стайл.
     

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