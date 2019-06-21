Для Firefox развивается режим блокировки виджетов социальных сетей и Firefox Proxy

Разработчики Mozilla опубликовали макеты грядущих улучшений элементов интерфейса, связанных с обеспечением сохранности конфиденциальных данных и блокировкой отслеживания перемещений. Среди новшеств выделяется новая опция для блокирования виджетов социальных сетей, отслеживающих перемещение пользователей на сторонних сайтах (например, кнопки Like от Facebook и вставки сообщений из Twitter). Для форм аутентификации через учётную запись в социальных сетях предусмотрена возможность временного отключения блокировки.

Серди других изменений можно отметить модернизацию панели для управления блокировками, которая отображается при клике на значке (i) в адресной строке. Кроме изменения оформления панели и добавления новых опций вместо значка (i) предложено несколько новых индикаторов, позволяющий сразу оценить активность тех или иных режимов блокировки.

В панели также обеспечен вывод информационных баннеров с подсказками и информации об отключении блокировки из-за присутствия сайта в белом списке (включаются сайты, блокировка счётчиков на которых приводит к проблемам с отображением информации на странице).

В панели появилась ссылка на полный отчёт о выполненных блокировках, в котором можно отследить число блокировок по дням недели и типам.

На макетах также встречается ещё не анонсированный новый продукт Firefox Proxy, про который известно только то, что он представляет собой новое дополнение для повышения защиты в публичных беспроводных сетях.



