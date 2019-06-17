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В Firefox 69 будет по умолчанию отключен Flash

17.06.2019 10:49

Разработчики Mozilla отключили в ночных сборках Firefox возможность воспроизведение Flash-контента по умолчанию. Начиная с Firefox 69, намеченного на 3 сентября, нз настроек плагина Adobe Flash Player будет убрана опция для постоянной активации Flash и оставлены только возможности отключения Flash и индивидуального включения для конкретных сайтов (активация явным кликом) без запоминания выбранного режима. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года.

Аналогичное решение по прекращению поддержки Flash ране было принято компанией Google и будет воплощено в Chrome 76. Поэтапное прекращение поддержки Flash производится в соответствии с ранее озвученным компанией Adobe планом прекращения сопровождения технологии Flash в 2020 году. Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Chrome 76 будет по умолчанию отключен Flash
  3. OpenNews: С 2014 года доля пользователей Chrome, использующих Flash, снизилась с 80% до 8%
  4. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox прекращена поддержка NPAPI-плагинов, кроме Flash
  6. OpenNews: Релиз Adobe Flash 24 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: flash, firefox
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, anono (?), 11:02, 17/06/2019 [ответить]  
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