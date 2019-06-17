В Firefox 69 будет по умолчанию отключен Flash

Разработчики Mozilla отключили в ночных сборках Firefox возможность воспроизведение Flash-контента по умолчанию. Начиная с Firefox 69, намеченного на 3 сентября, нз настроек плагина Adobe Flash Player будет убрана опция для постоянной активации Flash и оставлены только возможности отключения Flash и индивидуального включения для конкретных сайтов (активация явным кликом) без запоминания выбранного режима. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года.

Аналогичное решение по прекращению поддержки Flash ране было принято компанией Google и будет воплощено в Chrome 76. Поэтапное прекращение поддержки Flash производится в соответствии с ранее озвученным компанией Adobe планом прекращения сопровождения технологии Flash в 2020 году. Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.



