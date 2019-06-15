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В Firefox 68 появится новый менеджер дополнений

15.06.2019 09:51

В выпуск Firefox 68, который ожидается 9 июля, одобрено включение по умолчанию нового менеджера дополнений (about:addons), полностью переписаного с использованием HTML/JavaScript и стандартных web-технологий. Новый интерфейс для управления дополнениями подготовлен в рамках инициативы по избавлению браузера от компонентов на базе XUL и XBL. Для оценки работы нового интерфейса не дожидаясь Firefox 68 в about:config можно включить опцию extensions.htmlaboutaddons.enabled". В разработке также находится переписанный на HTML вариант страницы about:config.

В новом интерфейсе отдельные кнопки управления активацией дополнений заменены на контекстное меню. Для каждого дополнения в форме вкладок обеспечена возможность просмотра полного описания, изменения настроек и управления правами доступа, не покидая основную страницу со списком дополнений. Отключенные дополнения теперь явно отделены от активных и перечислены в отдельной секции. Поддерживаются как светлые, так и тёмные темы оформления.

Кроме того добавлена новая секция с рекомендуемыми для установки дополнениями, состав которой выбирается в зависимости от установленных дополнений, настроек и статистики по работе пользователя. Из новшеств также выделяется новая кнопка для отправки в Mozilla сообщений о проблемах с дополнениями, например, при выявлении вредоносной активности, возникновением проблем с отображением сайтов из-за дополнения, не соответствии заявленной функциональности, появления дополнения без действий пользователя или проблемах со стабильностью.

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  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
  3. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  4. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  5. OpenNews: В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима
  6. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Визуально практически нет разницы, и это хорошо
     
  • 1.2, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 09:59, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    опять существующие дополнения перестанут работать?
     
     
  • 2.9, AnonPlus (?), 10:26, 15/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, а при чём тут дополнения? Изменился лишь интерфейс менеджера.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 10:02, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость.
    всегда радуюсь, когда выкидывают что-то старое и трухлявое.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:06, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потихоньку догоняют хром. Молодцы.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:10, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В меню загнали действия что б кликов больше делать?

    Собственно, как эту статистику и предложения выключить?

     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 10:22, 15/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В меню загнали действия что б кликов больше делать?

    Оно нужно наверно раз в месяц - поэтому не имеет значения

     
  • 2.8, anonymoussssss (?), 10:23, 15/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это уже хороший вопрос, но что-то мне подсказывает, что выключение этой фичи общей картины не поменяет
     

  • 1.6, Аноним (-), 10:22, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, вроде все работает, а вроде с каждым годом браузеры только хуже и хуже...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:27, 15/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переписали страницу аддонов

    Аноним с опеннета:
    > а браузеры все хуже и хуже..

     

  • 1.10, НеСмузихлеб (?), 10:27, 15/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имитация бурной деятельности.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:29, 15/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имитация-не имитация, а убирать xul они начали давным-давно, совершенно закономерное изменение
     
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