В Firefox 68 появится новый менеджер дополнений

В выпуск Firefox 68, который ожидается 9 июля, одобрено включение по умолчанию нового менеджера дополнений (about:addons), полностью переписаного с использованием HTML/JavaScript и стандартных web-технологий. Новый интерфейс для управления дополнениями подготовлен в рамках инициативы по избавлению браузера от компонентов на базе XUL и XBL. Для оценки работы нового интерфейса не дожидаясь Firefox 68 в about:config можно включить опцию extensions.htmlaboutaddons.enabled". В разработке также находится переписанный на HTML вариант страницы about:config.

В новом интерфейсе отдельные кнопки управления активацией дополнений заменены на контекстное меню. Для каждого дополнения в форме вкладок обеспечена возможность просмотра полного описания, изменения настроек и управления правами доступа, не покидая основную страницу со списком дополнений. Отключенные дополнения теперь явно отделены от активных и перечислены в отдельной секции. Поддерживаются как светлые, так и тёмные темы оформления.

Кроме того добавлена новая секция с рекомендуемыми для установки дополнениями, состав которой выбирается в зависимости от установленных дополнений, настроек и статистики по работе пользователя. Из новшеств также выделяется новая кнопка для отправки в Mozilla сообщений о проблемах с дополнениями, например, при выявлении вредоносной активности, возникновением проблем с отображением сайтов из-за дополнения, не соответствии заявленной функциональности, появления дополнения без действий пользователя или проблемах со стабильностью.

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