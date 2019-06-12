Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов

Компания Mozilla представила новое оформление логотипа Firefox и связанных с ним элементов брендинга, а также логотипы для сопутствующих проектов. Основной целью ребрендинга является создание общего узнаваемого бренда для всего семейства продуктов Firefox. В рамках проделанной работы также подготовлено базовое цветовое оформление бренда, фирменный шрифт для торговых марок и отдельные логотипы для разных сервисов.

Общий логотип не содержит изображения лисы, но абстрактно напоминает свёрнутый хвост и сохраняет узнаваемость бренда. На логотипе браузера Firefox лиса сохранена и по сравнению со старым логотипом в изображение внесены минимальные косметические изменения. Логотипы Firefox Send, Firefox Lockwise и Firefox Monitor не включают отсылок к лисе, но привязаны к общему бренду на уровне сочетания цветов.