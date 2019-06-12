Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов

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|1.2, zloykakpes (ok), 09:58, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Основной целью ребрендинга является создание общего узнаваемого бренда для всего семейства продуктов Mozilla
И так каждый раз. Но выглядит неплохо.
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|2.33, Аноним (33), 11:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из браузера мне вот больше нравится нынешний значок с лапкой.
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|3.54, Аноним (54), 13:44, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете, сейчас такое время,что нужно двигаться на встречу всяким меньши... текст свёрнут, показать
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|4.66, Канделябры (?), 16:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>такое время,что нужно двигаться на встречу всяким меньшинствам
А никто линуксоидов и не обижает.
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|3.59, SJW (?), 14:40, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лапка угнетала некоторых людей. Ты тоже из этих угнетателей?
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|2.11, Аноним (11), 10:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, что дизайном и реализацией подобных фич занимаются разные люди
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|3.18, alex (??), 11:03, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, но эти разные люди получают зарплату.
И есть выбор кого нанимать на бюджет. Больше разрабов или дизайнеров
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|1.6, Аноим (?), 10:01, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Их специально в такие попугайские цвета раскрасили, чтобы через полгода обесцветить, объявив обновление логотипов?
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|2.24, Аноним (24), 11:15, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это как бы намек на сообщество к которому принадлежат большинство разработчиков...
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|3.25, Аноним (25), 11:19, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там намёков не понимают. Если бы хотели "намекнуть" - была бы явная дискретная шестицветная радуга.
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|2.26, zzz (??), 11:20, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лиса осталась с лапами - очевидно же, что на логотипе изображен хвост лисы
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|3.51, AlexYeCu_not_logged (?), 13:30, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лиса осталась с лапами - очевидно же, что на логотипе изображен хвост лисы
2.24, Аноним: это как бы намек на сообщество к которому принадлежат большинство разработчиков...
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|1.13, A.Stahl (ok), 10:22, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На мой вкус слишком пёстро, но пофиг. Задача логотипа -- выделяться и быть хоть в какой-то степени узнаваемым, а что именно и каким цветом нарисовано, так это не важно.
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|1.14, robot228 (?), 10:41, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё правильно сделали. Бренд должен быть узнаваемым. Упроситил форму следуя современным тенденциям. Лиса вообще то животное и не должно никак с браузером ассоциироваться.
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|2.55, Аноним (55), 13:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, а яблоко вообще-то фрукт.
Да чего уж там, сделали бы вообще оранжевый кружок с буквой «f» в центре — как сейчас можно.
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|1.15, EnemyOfDemocracy (?), 10:43, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как по мне, самые первые логотипы, где лиса имела глобус, самые лучшие. Перестала лиса иметь глобус -- глобус начал иметь гугл.
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|2.34, Аноним (34), 12:00, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> логотипы, где лиса имела глобус
Не было такого. Это на логотипе Iceweasel горностай имел глобус.
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|2.22, th3m3 (ok), 11:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Несколько лет назад - её лишили задних лап. Теперь передние убрали. А судя по верхнему лого, скоро и голову того о_О Живодёры!
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|1.27, yurikoles (ok), 11:23, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У Mozilla в последнее время прорывы уровня Canonical.
Новые нескучные обои тоже нарисовали?
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|2.39, Аноним (37), 12:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С разморозкой! У них уже лет 10 нововведения заключаются в передвигании кнопок и изменении формы вкладок.
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|1.31, Аноним (31), 11:48, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Основной целью ребрендинга является создание общего узнаваемого бренда для всего семейства продуктов Firefox.
Но ведь пара общий логотип + логотип браузера не имеет ничего общего с тремя другими лого, ну кроме палитры. Совершенно разные стили. А палитра уж больно смахивает на инстаграм, я бы скорее подумал что эти три продукта (send, monitor и lockwise) - это что-то связанное как раз с инстаграмом. Странный выбор.
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|1.36, Аноним (38), 12:10, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот изверги.... Надо было сразу анальную пробку с лисьим хвостом на лого! Мне кажется они устали пилить браузер и делают всё что б его закопать!
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|1.44, jOKer (ok), 12:35, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне одному кажется что с каждой новой фрикцией логотип все дальше от рыженькой задиры-Лисы и все ближе и ближе по расцветкам к "радуге" ЛГБТ?
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|3.56, Аноним (54), 13:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты — русский? Это только русским везде мерещаться гомосексуалы
Спалился буржуй, русским мерящатся гомосеки или п**оры, гомосексуалы мерещатся всяким радужным и сочувствующим, русские не такие, скрепы, матрёшка, мужики в шапках ушанках бухие с гармошкой с медведями с балалайками, нет у русских гомосексуалов, нету!
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