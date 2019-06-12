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Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов

12.06.2019 09:54

Компания Mozilla представила новое оформление логотипа Firefox и связанных с ним элементов брендинга, а также логотипы для сопутствующих проектов. Основной целью ребрендинга является создание общего узнаваемого бренда для всего семейства продуктов Firefox. В рамках проделанной работы также подготовлено базовое цветовое оформление бренда, фирменный шрифт для торговых марок и отдельные логотипы для разных сервисов.

Общий логотип не содержит изображения лисы, но абстрактно напоминает свёрнутый хвост и сохраняет узнаваемость бренда. На логотипе браузера Firefox лиса сохранена и по сравнению со старым логотипом в изображение внесены минимальные косметические изменения. Логотипы Firefox Send, Firefox Lockwise и Firefox Monitor не включают отсылок к лисе, но привязаны к общему бренду на уровне сочетания цветов.









  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/press...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  3. OpenNews: Компания Red Hat представила новый логотип
  4. OpenNews: Mozilla на пути к ребрендингу
  5. OpenNews: Debian и Mozilla договорились об использовании бренда Firefox вместо Iceweasel
  6. OpenNews: Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, logo, brand
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  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    Шо, опять?
     
     
  • 2.19, имя (?), 11:07, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты, это, есть хочешь?
     
     
  • 3.62, AKR (ok), 15:51, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты заходи если что...
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:17, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Койки передвигают.
     
  • 2.47, feudor (ok), 13:01, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не шо, а че итить через плечо.
     
  • 2.57, Windows 10 LGBT (?), 14:13, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На этот раз лиса вокруг анальной пробки. Что, не смешно? Это [s]Россия[/s] Mozilla!
     

  • 1.2, zloykakpes (ok), 09:58, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Основной целью ребрендинга является создание общего узнаваемого бренда для всего семейства продуктов Mozilla

    И так каждый раз. Но выглядит неплохо.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из браузера мне вот больше нравится нынешний значок с лапкой.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:44, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, сейчас такое время,что нужно двигаться на встречу всяким меньши... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.58, IRASoldier_registered (ok), 14:25, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больной, вы пропустили обеденный приём галоперидола.
     
  • 4.66, Канделябры (?), 16:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >такое время,что нужно двигаться на встречу всяким меньшинствам

    А никто линуксоидов и не обижает.

     
  • 3.59, SJW (?), 14:40, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лапка угнетала некоторых людей. Ты тоже из этих угнетателей?
     
  • 3.61, zzz (??), 15:27, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо что уши оставили
     

  • 1.3, Коммунист (?), 09:59, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы аппаратное ускорение не допиливало!
     
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 10:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё пилят.
    Вон уже и WebRender на лопате готовый выдали.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, что дизайном и реализацией подобных фич занимаются разные люди
     
     
  • 3.18, alex (??), 11:03, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, но эти разные люди получают зарплату.
    И есть выбор кого нанимать на бюджет. Больше разрабов или дизайнеров
     
     
  • 4.42, Анонимос (?), 12:27, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Родить ребенка за месяц
     
  • 4.50, Аноним (50), 13:29, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И есть выбор кого нанимать на бюджет. Больше разрабов или дизайнеров

    А вы уверены, что больше разрабов сделают лучше, а не хуже?
    https://singaporedatacompany.com/blog/more-developers-more-problems

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:59, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Уж лучше бы верхний логотип сделали лого браузера.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:00, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    передвинули кровати
     
  • 1.6, Аноим (?), 10:01, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их специально в такие попугайские цвета раскрасили, чтобы через полгода обесцветить, объявив обновление логотипов?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:15, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это как бы намек на сообщество к которому принадлежат большинство разработчиков...
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:19, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там намёков не понимают. Если бы хотели "намекнуть" - была бы явная дискретная шестицветная радуга.
     
     
  • 4.49, iPony129412 (?), 13:19, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дискретная шестицветная радуга

    А что это?
    Есть же и такой флаг https://blog.mozilla.org/careers/mozilla-introduces-gender-transitioning-guide
    Что-то сложно. Меня в школе таким флагам не учили, а их уже очень много...
    Отстал от жизни 😕

     
  • 3.67, Канделябры (?), 16:08, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда подозревал спошников в чём-то подобном.
     

  • 1.7, th3m3 (ok), 10:02, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Совсем лису без лап оставили :)
     
     
  • 2.12, ёнкр (?), 10:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логотипом хромога вдохновлялись.
     
  • 2.26, zzz (??), 11:20, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лиса осталась с лапами - очевидно же, что на логотипе изображен хвост лисы
     
     
  • 3.51, AlexYeCu_not_logged (?), 13:30, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лиса осталась с лапами - очевидно же, что на логотипе изображен хвост лисы

    2.24, Аноним: это как бы намек на сообщество к которому принадлежат большинство разработчиков...

     
  • 2.28, iPony129412 (?), 11:30, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так самую пикантную часть оставили 🦊
     
  • 2.74, Аноним (74), 17:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вместо головы теперь второй хвост.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:02, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Thunderbird?
     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 10:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно выброшен в свободное плавание ⛵
     

  • 1.13, A.Stahl (ok), 10:22, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На мой вкус слишком пёстро, но пофиг. Задача логотипа -- выделяться и быть хоть в какой-то степени узнаваемым, а что именно и каким цветом нарисовано, так это не важно.
     
  • 1.14, robot228 (?), 10:41, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно сделали. Бренд должен быть узнаваемым. Упроситил форму следуя современным тенденциям. Лиса вообще то животное и не должно никак с браузером ассоциироваться.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:51, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Firefox вообще-то не лиса, а панда.
     
     
  • 3.20, Аноним (25), 11:08, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чемодан, вокзал, Гуандун.
     
     
  • 4.40, Аноним (16), 12:13, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чемодан, вокзал, Гуандун.

    Проследуйте по правильному адресу https://www-archive.mozilla.org/projects/firefox/firefox-name-faq.html

     
  • 3.21, th3m3 (ok), 11:11, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая ещё панда? Наркоман что ли?
     
     
  • 4.32, macfaq (?), 11:49, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какая ещё панда?

    Представь себе, красная.

     
  • 4.38, Аноним (38), 12:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это так - Красная панда...
     
  • 4.52, Ключевский (?), 13:41, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красная панда
     
  • 2.55, Аноним (55), 13:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а яблоко вообще-то фрукт.

    Да чего уж там, сделали бы вообще оранжевый кружок с буквой «f» в центре — как сейчас можно.

     

  • 1.15, EnemyOfDemocracy (?), 10:43, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как по мне, самые первые логотипы, где лиса имела глобус, самые лучшие. Перестала лиса иметь глобус -- глобус начал иметь гугл.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:00, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > логотипы, где лиса имела глобус

    Не было такого. Это на логотипе Iceweasel горностай имел глобус.

     
     
  • 3.60, вейланд (?), 15:22, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение...
     

  • 1.17, Аноним (-), 10:56, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верните лисичку!!111 хнык хнык плак... <3 <3
     
     
  • 2.22, th3m3 (ok), 11:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Несколько лет назад - её лишили задних лап. Теперь передние убрали. А судя по верхнему лого, скоро и голову того о_О Живодёры!
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 12:04, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отродясь у неё задних лап не было.
     

  • 1.23, Аноним (25), 11:13, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На логотипе Firefox Monitor не хватает 2х рук.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:10, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только мне он напоминает логотип мэйл.ру?
     

  • 1.27, yurikoles (ok), 11:23, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У Mozilla в последнее время прорывы уровня Canonical.

    Новые нескучные обои тоже нарисовали?

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 12:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой! У них уже лет 10 нововведения заключаются в передвигании кнопок и изменении формы вкладок.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:57, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть, Servo и WebRender - это не нововведения?
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 16:39, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ни того ни другого как и Mir вместо вейленда.
     

  • 1.29, manster (ok), 11:31, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    несколько напоминает палитру инстаграм
     
  • 1.30, Аноним (-), 11:46, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поместили лого в стиральную машину в попытке отстирать репутацию.
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:48, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основной целью ребрендинга является создание общего узнаваемого бренда для всего семейства продуктов Firefox.

    Но ведь пара общий логотип + логотип браузера не имеет ничего общего с тремя другими лого, ну кроме палитры. Совершенно разные стили. А палитра уж больно смахивает на инстаграм, я бы скорее подумал что эти три продукта (send, monitor и lockwise) - это что-то связанное как раз с инстаграмом. Странный выбор.

     
  • 1.36, Аноним (38), 12:10, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот изверги.... Надо было сразу анальную пробку с лисьим хвостом на лого! Мне кажется они устали пилить браузер и делают всё что б его закопать!
     
  • 1.43, adolfus (ok), 12:34, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радужная лисичка. Толерантненько. Да.
     
  • 1.44, jOKer (ok), 12:35, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне одному кажется что с каждой новой фрикцией логотип все дальше от рыженькой задиры-Лисы и все ближе и ближе по расцветкам к "радуге" ЛГБТ?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:56, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.48, iPony129412 (?), 13:12, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это скорее что-то субъективно латентное 🤨
     
  • 2.53, Ключевский (?), 13:42, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты — русский? Это только русским везде мерещаться гомосексуалы
     
     
  • 3.56, Аноним (54), 13:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты — русский? Это только русским везде мерещаться гомосексуалы

    Спалился буржуй, русским мерящатся гомосеки или п**оры, гомосексуалы мерещатся всяким радужным и сочувствующим, русские не такие, скрепы, матрёшка, мужики в шапках ушанках бухие с гармошкой с медведями с балалайками, нет у русских гомосексуалов, нету!

     
  • 2.69, Канделябры (?), 16:13, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие вопросы вам поможет решить психотерапевт.
     

  • 1.63, Аноним (63), 15:51, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот был лучше
    https://www-archive.mozilla.org/products/firefox/header.png

    Новые логотипы не уникальные и не узнаваемые


    https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/Usq_XCNgvjXx35sWR2gEvuQSlec=/0x0:1020x651/920x0/filters:focal(0x0:1020x651):format(webp):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/16334044/firefox_logo_evolution_the_verge_2.jpg

     
  • 1.64, Аноним (64), 15:54, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для стрелочек? Крестика нет )
     
  • 1.65, Аноним (65), 15:57, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну хоть хуже не стало.
     
  • 1.68, Васька кот (?), 16:13, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все больше похоже на mail.ru логотип
     
     
  • 2.71, Аноним (72), 16:38, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пытаются нам что-то сказать.
     

  • 1.70, Ilya Indigo (ok), 16:21, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И с каждым разом всё хуже и хуже, всё кислотнее и кислотнее. :-(
     
  • 1.73, Rebel (??), 16:40, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда коту нечего делать, он лижет яйца.
     
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