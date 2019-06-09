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Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений

09.06.2019 21:15

Тон Розендаль (Ton Roosendaal), создатель системы 3D-моделирования Blender, опубликовал заверение, что Blender был и всегда будет свободным проектом, распространяемым под копилефт лицензией GPL. Тон подчеркнул, что все разработчики Blender, в том числе и разработчики плагинов, которые используют внутренний API и обязаны открывать код своих разработок под GPL, развивают общее дело и изначально соглашаются, что пользуясь трудом других они на тех же условиях позволяют использовать и свой вклад.

Поводом для напоминания о свободном характере проекта послужило недовольство многих разработчиков плагинов появлением нового сервиса Blender Depot, который позволяет выбрать интересующие плагины к Blender, а затем разом загрузить их и установить.

Проблема в том, что несмотря на то, что все плагины к Blender обязаны публиковать свой код под лицензией GPL, с недавних пор вошла в практику продажа плагинов их авторами через каталог-магазин Blender Market. Плагины являются открытыми, но их авторы вправе поставлять установочные сборки через платный сервис загрузки. GPL не запрещает такую продажу, которая позволяет авторам получать средства на дальнейшее развитие своих плагинов.

Blender Depot использует имеющийся GPL-код дополнений для бесплатной раздачи, что подрывает сложившуюся бизнес-модель. Например, дополнение RetopoFlow предлагается для загрузки в Blender Market за $86, но абсолютно бесплатно для установки через Blender Depot или ручной загрузки кода с GitHub. Более того, при желании можно создать платный сервис и продавать сборки в обход авторов (например, подобной продажей продукта, сформированного из GPL-компонентов, занимаются коммерческие Linux-дистрибутивы).

С юридической точки зрения подобная практика полностью легальна, так как GPL позволяет распространять продукт без ограничений. Но разработчики платных дополнений к Blender недовольны действиями Blender Depot и начали обсуждение этичности создания сервисов для бесплатного распространения GPL-продуктов в обход применяемых их авторами платных каналов поставки, а также целесообразности применения GPL в проекте и возможности использования отдельной лицензии для предоставляемого дополнениям API.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  3. OpenNews: Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  5. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  6. OpenNews: СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: blender
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  • 1.3, Аноним (3), 21:37, 09/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > GPL не запрещает такую продажу

    Именно. Я раньше думал, что если программа под GPL, то её исходный код обязан быть выложен в интернет. Я ошибался. GPL из 1992 года, интернета не было. То есть, ты покупаешь программу, а на отдельной дискете её исходники. Так всё начиналось. Сейчас 99,99% GPL-программ доступны в интернете, но можно так же, как и в 1992-м, предоставлять исходный код ТОЛЬКО тем, кто её купил. А покупатель, в свою очередь, может её выложить на гитхаб абсолютно легально.

    Возникает парадоскальная ситуация, когда прогу достаточно купить только 1 раз, и все остальные могут легально скачать её бесплатно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:43, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда прогу достаточно купить только 1 раз, и все остальные могут легально скачать её бесплатно.

    С книжками сейчас тоже так.

     
  • 2.6, Фноним (?), 21:44, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому в основу коммерциализации опенсорс, на примере того же рхел - выносится не сам продукт, а его сопровождение. Хочешь гарантий и энтерпрайз-саппорт - бери рхел, в противном случае вот тебе центось и колупайся сам.
     

  • 1.1, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 21:31, 09/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    деньги правят миром, кушать хотят все. Проблема монетизации оперсорц стояла ВСЕГДА на повестке дня.
     
  • 1.2, MINIX (?), 21:33, 09/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Есть gpl v2 и v3.
    Для v2:
    * Пользуешься и хочешь исходники? Пожалуйста.
    * Не пользуешься? Гуляй, гуляй или качай с помойки
    Для v3:
    * Всё принадлежит сообществу
    * Нет исходников, получай иск.

    И да, ни один из них не запрещает продавать результаты своего труда. Просто накладывает некоторые ограничения на область и методы распространения

     
  • 1.4, Аноним (5), 21:38, 09/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    А вот в BSD такой фигни нету. И Блендера нету.
     
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