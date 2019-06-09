Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений

Тон Розендаль (Ton Roosendaal), создатель системы 3D-моделирования Blender, опубликовал заверение, что Blender был и всегда будет свободным проектом, распространяемым под копилефт лицензией GPL. Тон подчеркнул, что все разработчики Blender, в том числе и разработчики плагинов, которые используют внутренний API и обязаны открывать код своих разработок под GPL, развивают общее дело и изначально соглашаются, что пользуясь трудом других они на тех же условиях позволяют использовать и свой вклад.

Поводом для напоминания о свободном характере проекта послужило недовольство многих разработчиков плагинов появлением нового сервиса Blender Depot, который позволяет выбрать интересующие плагины к Blender, а затем разом загрузить их и установить.

Проблема в том, что несмотря на то, что все плагины к Blender обязаны публиковать свой код под лицензией GPL, с недавних пор вошла в практику продажа плагинов их авторами через каталог-магазин Blender Market. Плагины являются открытыми, но их авторы вправе поставлять установочные сборки через платный сервис загрузки. GPL не запрещает такую продажу, которая позволяет авторам получать средства на дальнейшее развитие своих плагинов.

Blender Depot использует имеющийся GPL-код дополнений для бесплатной раздачи, что подрывает сложившуюся бизнес-модель. Например, дополнение RetopoFlow предлагается для загрузки в Blender Market за $86, но абсолютно бесплатно для установки через Blender Depot или ручной загрузки кода с GitHub. Более того, при желании можно создать платный сервис и продавать сборки в обход авторов (например, подобной продажей продукта, сформированного из GPL-компонентов, занимаются коммерческие Linux-дистрибутивы).

С юридической точки зрения подобная практика полностью легальна, так как GPL позволяет распространять продукт без ограничений. Но разработчики платных дополнений к Blender недовольны действиями Blender Depot и начали обсуждение этичности создания сервисов для бесплатного распространения GPL-продуктов в обход применяемых их авторами платных каналов поставки, а также целесообразности применения GPL в проекте и возможности использования отдельной лицензии для предоставляемого дополнениям API.



