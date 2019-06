Новая версия языка программирования Nim 0.20

Состоялся релиз языка системного программирования Nim 0.20.0. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT. Выпуск Nim 0.20 можно рассматривать как кандидат в релизы первой стабильной версии 1.0, включающий несколько нарушающих совместимость изменений, необходимых для формирования первой стабильной ветки, которая зафиксирует состояние языка. Версия 1.0 преподносится как стабильный выпуск с длительным сроком поддержки для которого будет гарантировано сохранение обратной совместимости в стабилизированной части языка. Отдельно в компиляторе также будет доступен экспериментальный режим, в котором будут развиваться новые возможности, которые могут нарушать обратную совместимость. Из предложенных в Nim 0.20 изменений можно выделить: "Not" теперь всегда является унарным оператором, т.е. теперь допускаются выражения вида "assert not a", которые ранее приводили к ошибке;

Включены жесткие проверки преобразования целых и вещественных чисел на этапе компиляции, т.е. выражение "const b = uint16(-1)" теперь приведёт к выводу ошибки, так как -1 не может быть преобразован в целый беззнаковый тип;

Обеспечена распаковка кортежей для констант и переменных циклов. Например, сейчас можно использовать присвоения вида 'const (d, e) = (7, "eight")' и "for (x, y) in f";

Обеспечена инициализация по умолчанию хэшей и таблиц. Например, после объявления "var s: HashSet[int]" можно сразу выполнить "s.incl(5)", что раньше приводило к ошибке;

Улучшена информативность ошибок для проблем, связанных с оператором "case" и выходом за границы индекса массива;

Запрещено изменения длины таблицы в процессе итерации.