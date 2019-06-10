Новая версия языка программирования Nim 0.20

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|2.3, Зщз (?), 00:21, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Логическая цепочка: продакшен = энтерпрайз = текучка = новички не знают nim.
Сможете сами сделать выводы?
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|1.2, Андрей (??), 00:07, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В Debian, похоже, фанат языка опакечивает, т.к. версия 0.20 уже 3 дня как доступна:
> nim (0.20.0-1) unstable; urgency=medium
>
> * New upstream release
>
> -- Federico Ceratto <federico@debian.org> Fri, 07 Jun 2019 10:37:13 +0100
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|1.4, Аноним (4), 00:23, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "Not" теперь всегда является унарным оператором, т.е. выражения вида "assert(not a)" теперь недопустимы и допускается только указание "assert not a";
Как из первого следует второе? Поясните.
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|2.6, Аноним (6), 00:43, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Более того, почему в первом варианте not не считается унарным?
В общем, очередной язык, чья главная фича - это пРиКоЛьНыЙ))) синтаксис
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|2.8, Junior frontend developer (?), 01:37, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видимо неявный приоритет операторов. Скорее всего имелось ввиду что скобки теперь опциональны.
Согласен с оратором выше, язык довольно безыдейный, лучше брать мейнстримный язык или Rust.
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|3.9, Sw00p aka Jerom (?), 02:29, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Скорее всего имелось ввиду что скобки теперь опциональны.
и где тут логика? то у них отрицание "не унарное", а теперь скобки не обязательны? так скобки на то и нужны, чтобы задать явно приоритет вычислений при равных приоритетах операторов.
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|1.7, Аноним (7), 00:51, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это просто странный перевод. Вот оригинал
>let a = false
>
># v0.19:
>assert not a # Error: type mismatch: got <proc (cond: untyped, msg: >string): typed, bool>
>assert(not a) # workaround
># v0.20:
>assert not a
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|1.13, Аноним (13), 07:48, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разлечение не более. Без отладчика жизни нет. Проще уже c++ осилить и жить припеваючи.
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|2.14, Аноним (14), 08:52, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Без отладчика жизни нет.
А что, gdb не работает? Если nim транслируется в C, для этого транслятору всего-то и надо, что директивы #line расставить.
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