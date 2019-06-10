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Новая версия языка программирования Nim 0.20

10.06.2019 23:41

Состоялся релиз языка системного программирования Nim 0.20.0. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Выпуск Nim 0.20 можно рассматривать как кандидат в релизы первой стабильной версии 1.0, включающий несколько нарушающих совместимость изменений, необходимых для формирования первой стабильной ветки, которая зафиксирует состояние языка. Версия 1.0 преподносится как стабильный выпуск с длительным сроком поддержки для которого будет гарантировано сохранение обратной совместимости в стабилизированной части языка. Отдельно в компиляторе также будет доступен экспериментальный режим, в котором будут развиваться новые возможности, которые могут нарушать обратную совместимость.

Из предложенных в Nim 0.20 изменений можно выделить:

  • "Not" теперь всегда является унарным оператором, т.е. теперь допускаются выражения вида "assert not a", которые ранее приводили к ошибке;
  • Включены жесткие проверки преобразования целых и вещественных чисел на этапе компиляции, т.е. выражение "const b = uint16(-1)" теперь приведёт к выводу ошибки, так как -1 не может быть преобразован в целый беззнаковый тип;
  • Обеспечена распаковка кортежей для констант и переменных циклов. Например, сейчас можно использовать присвоения вида 'const (d, e) = (7, "eight")' и "for (x, y) in f";
  • Обеспечена инициализация по умолчанию хэшей и таблиц. Например, после объявления "var s: HashSet[int]" можно сразу выполнить "s.incl(5)", что раньше приводило к ошибке;
  • Улучшена информативность ошибок для проблем, связанных с оператором "case" и выходом за границы индекса массива;
  • Запрещено изменения длины таблицы в процессе итерации.


  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2019...)
  2. OpenNews: Новая версия языка Nim 0.19.0
  3. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.18.0
  4. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.17.2
  5. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.17.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал opqx
Тип: Программы
Ключевые слова: nim
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:02, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто-то юзает в продакшне, как оно?
     
     
  • 2.3, Зщз (?), 00:21, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Логическая цепочка: продакшен = энтерпрайз = текучка = новички не знают nim.
    Сможете сами сделать выводы?
     
  • 2.5, ZXC (?), 00:38, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я использую. Очень пригодились AST макросы.
     

  • 1.2, Андрей (??), 00:07, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В Debian, похоже, фанат языка опакечивает, т.к. версия 0.20 уже 3 дня как доступна:

    > nim (0.20.0-1) unstable; urgency=medium
    >
    >   * New upstream release
    >
    >  -- Federico Ceratto <federico@debian.org>  Fri, 07 Jun 2019 10:37:13 +0100

     
  • 1.4, Аноним (4), 00:23, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Not" теперь всегда является унарным оператором, т.е. выражения вида "assert(not a)" теперь недопустимы и допускается только указание "assert not a";

    Как из первого следует второе? Поясните.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:43, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Более того, почему в первом варианте not не считается унарным?
    В общем, очередной язык, чья главная фича - это пРиКоЛьНыЙ))) синтаксис
     
  • 2.8, Junior frontend developer (?), 01:37, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо неявный приоритет операторов. Скорее всего имелось ввиду что скобки теперь опциональны.
    Согласен с оратором выше, язык довольно безыдейный, лучше брать мейнстримный язык или Rust.
     
     
  • 3.9, Sw00p aka Jerom (?), 02:29, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скорее всего имелось ввиду что скобки теперь опциональны.

    и где тут логика? то у них отрицание "не унарное", а теперь скобки не обязательны? так скобки на то и нужны, чтобы задать явно приоритет вычислений при равных приоритетах операторов.

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:51, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это просто странный перевод. Вот оригинал

    >let a = false
    >
    ># v0.19:
    >assert not a # Error: type mismatch: got <proc (cond: untyped, msg: >string): typed, bool>
    >assert(not a) # workaround
    ># v0.20:
    >assert not a

     
  • 1.10, Аноним (10), 03:51, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фанаты nim ещё более больные чем фанаты ruby
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 06:24, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И тем, и другим далеко до фанатов Rust.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 06:30, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанаты раста даже в туалет ходят  идеоматически
     

  • 1.13, Аноним (13), 07:48, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разлечение не более. Без отладчика жизни нет. Проще уже c++ осилить и жить припеваючи.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:52, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без отладчика жизни нет.

    А что, gdb не работает? Если nim транслируется в C, для этого транслятору всего-то и надо, что директивы #line расставить.

     
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