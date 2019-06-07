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Релиз оконного менеджера IceWM 1.5

07.06.2019 12:16

После двух лет разработки подготовлен новый значительный выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.5.5 (первый выпуск в ветке 1.5.x). Ветка 1.5 продолжает развитие неофициального форка, ответвившегося в декабре 2015 года от заброшенной кодовой базы IceWM. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню.

Основные изменения:

  • Реализована возможность изменения настроек через меню. Добавлен графический конфигуратор параметров экрана, позволяющий менять настройки RandR;
  • Добавлен новый генератор меню;
  • Улучшена реализация системного лотка. Добавлена возможность произвольной настройки порядка отображения кнопок в лотке;
  • Проведена оптимизация определения и загрузки пиктограмм;
  • Расширены меню со списками окон;
  • Добавлены новые возможности в апплет мониторинга и снижена нагрузка на CPU в процессе его работы;
  • В апплет отслеживания новых писем добавлена поддержка соединений к POP и IMAP с TLS-шифрованием, а также Gmail и Maildir;
  • Добавлена возможность цикличной смены обоев рабочего стола;
  • Обеспечено поддержка как вертикального, так и горизонтального размещения блока Quickswitch;
  • Добавлена поддержка композитных менеджеров;
  • В адресной строке реализовано ведение истории ранее использованные команд;
  • По умолчанию включен режим PagerShowPreview;
  • Добавлена поддержка протоколов _NET_WM_PING, _NET_REQUEST_FRAME_EXTENTS, _NET_WM_STATE_FOCUSED и _NET_WM_WINDOW_OPACITY;
  • Обновлена система звукового сопровождения событий;
  • Внесены изменения для улучшения переносимости;
  • Добавлены новые горячие клавиши;
  • Добавлена опция FocusCurrentWorkspace для выбора альтернативного поведения при установке фокуса. Реализована возможность изменения модели фокуса без перезапуска. Добавлена поддержка смены фокуса и рабочих столов при помощи колеса мыши;
  • Для тем оформления реализована опция TaskbuttonIconOffset, которая задействована в теме Outside-ice;
  • Добавлена поддержка SVG.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bbidulock/i...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.4
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  5. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.3.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dfkjghnrh (?), 12:18, 07/06/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    жив, курилка!
     
     
  • 2.2, Алексей (??), 12:31, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жив, родной!
     

  • 1.3, Shura (??), 12:38, 07/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ура!
    В своё время только его и использовал. По части использования горячих клавиш даст фору любому KDE :)
     
     
  • 2.5, ПерлухаБратуха (?), 12:52, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По части использования горячих клавиш даст фору любому KDE :)

    Нашел, кому фору по key bindings давать). Про тайловый WM слыхал?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:53, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это и значит что даст фору окружению которое горячие клавиши особо то и не использует.
     
  • 2.7, Anonymous Coward (?), 13:28, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FYI, в третьих кедах (и теперь в Тринити) можно *очень* гибко настроить комбинации клавиш, для каждой кдешной программы, даже для очень специфичных действий (например, переместить окно на след. *экран* (не путать с рабочими столами) или включить эмуляцию мыши).
     

  • 1.4, Аноним (6), 12:51, 07/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    А как у него обстоят дела с Вейлендом?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:32, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Положите смузи на стол и медленно отойдите к стенке
     
  • 2.9, Ключевский (?), 13:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Его авторы застряли в 90ых и про Wayland не слышали.
     
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