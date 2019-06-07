Релиз оконного менеджера IceWM 1.5

После двух лет разработки подготовлен новый значительный выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.5.5 (первый выпуск в ветке 1.5.x). Ветка 1.5 продолжает развитие неофициального форка, ответвившегося в декабре 2015 года от заброшенной кодовой базы IceWM. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Основные изменения: Реализована возможность изменения настроек через меню. Добавлен графический конфигуратор параметров экрана, позволяющий менять настройки RandR;

Добавлен новый генератор меню;

Улучшена реализация системного лотка. Добавлена возможность произвольной настройки порядка отображения кнопок в лотке;

Проведена оптимизация определения и загрузки пиктограмм;

Расширены меню со списками окон;

Добавлены новые возможности в апплет мониторинга и снижена нагрузка на CPU в процессе его работы;

В апплет отслеживания новых писем добавлена поддержка соединений к POP и IMAP с TLS-шифрованием, а также Gmail и Maildir;

Добавлена возможность цикличной смены обоев рабочего стола;

Обеспечено поддержка как вертикального, так и горизонтального размещения блока Quickswitch;

Добавлена поддержка композитных менеджеров;

В адресной строке реализовано ведение истории ранее использованные команд;

По умолчанию включен режим PagerShowPreview;

Добавлена поддержка протоколов _NET_WM_PING, _NET_REQUEST_FRAME_EXTENTS, _NET_WM_STATE_FOCUSED и _NET_WM_WINDOW_OPACITY;

Обновлена система звукового сопровождения событий;

Внесены изменения для улучшения переносимости;

Добавлены новые горячие клавиши;

Добавлена опция FocusCurrentWorkspace для выбора альтернативного поведения при установке фокуса. Реализована возможность изменения модели фокуса без перезапуска. Добавлена поддержка смены фокуса и рабочих столов при помощи колеса мыши;

Для тем оформления реализована опция TaskbuttonIconOffset, которая задействована в теме Outside-ice;

Добавлена поддержка SVG.



