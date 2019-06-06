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Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root

06.06.2019 13:20

В почтовом сервере Exim выявлена критическая уязвимость (CVE-2019-10149), которая может привести к удалённому выполнению кода на сервере с правами root при обработке специально оформленного запроса. Возможность эксплуатации проблемы отмечена в версиях с 4.87 по 4.91 включительно или при сборке с опцией EXPERIMENTAL_EVENT.

В конфигурации по умолчанию атака может быть совершена без лишних усложнений локальным пользователем, так как применяется ACL "verify = recipient", выполняющий дополнительные проверки для внешних адресов. Совершение удалённой атаки возможно при изменении настроек, например, при работе в роли вторичного MX для другого домена, удалении ACL "verify = recipient" или определённых изменениях в local_part_suffix). Удалённая атака также возможна если злоумышленник сможет удержать соединение с сервером открытым в течение 7 дней (например, отправляя по одному байту в минуту для обхода обрыва по таймауту). При этом не исключается, что для удалённой эксплуатации проблемы существуют и более простые векторы атаки.

Уязвимость вызвана некорректной проверкой адреса получателя в функции deliver_message(), определённой в файле /src/deliver.c. Через манипуляцию с форматированием адреса атакующий может добиться подстановки своих данных в аргументы команды, вызываемой через функцию execv() с правами root. Для эксплуатации не требуется применение сложных техник, используемых при переполнениях буфера или повреждении памяти, достаточно просто подстановки символов.

Проблема связана с применением для преобразования адресов конструкции: 


         deliver_localpart = expand_string(
                       string_sprintf("${local_part:%s}", new->address));
         deliver_domain =    expand_string(
                       string_sprintf("${domain:%s}", new->address));

Функция expand_string() является переусложнённым комбайном, в том числе распознающим команду "${run{команда аргументы}", приводящую к запуску внешнего обработчика. Таким образом, для атаки в рамках SMTP-сеанса локальному пользователю достаточно передать команду вида 'RCPT TO "username+${run{...}}@localhost"', где localhost один из хостов из списка local_domains, а username имя существующего локального пользователя.

Если сервер работает в качестве почтового релея достаточно удалённо отправить команду 'RCPT TO "${run{...}}@relaydomain.com"', где relaydomain.com один из хостов, перечисленных в секции настроек relay_to_domains. Так как по умолчанию в exim не применяется режим сброса привилегий (deliver_drop_privilege = false), переданные через "${run{...}}" команды будут выполнены с правами root.

Примечательно, что уязвимость была устранена в вышедшем в феврале выпуске 4.92 без акцентирования внимания на то, что исправление может привести к проблемам с безопасностью. Нет оснований полагать, что имело место осознанное сокрытие уязвимости разработчиками Exim, так как проблема была устранена в ходе исправления сбоя , возникающего при передаче некорректных адресов, а уязвимость была выявлена компанией Qualys при проведении аудита изменений в Exim.

Исправление для прошлых версий, которые продолжают применяться в дистрибутивах, пока доступно только в виде патча. Корректирующие выпуски для прошлых веток с устранением проблемы запланированы на 11 июня. Обновления пакетов подготовлены для Debian, Ubuntu, openSUSE. Arch Linux и Fedora поставляют версию 4.92, в которой проблема не проявляется. RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
  3. OpenNews: Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim
  4. OpenNews: Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере
  5. OpenNews: Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере
  6. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:29, 06/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    закладка
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:30, 06/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Exim работает от имени root?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:44, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Именем Рут, помещаю это сообщение в исходящую очередь!
     
  • 2.5, Your Anonymous (?), 14:53, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В дебиан и убунту от debian-exim пользователя, по идее.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:09, 06/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Новая услуга: "Настрока серверов через SMTP. Очень дорого!"
     
  • 1.7, Michael Shigorin (ok), 15:10, 06/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Шо, опять?! (ц)
     

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