В телевизорах Supra Smart Cloud TV выявлена уязвимость (CVE-2019-12477), позволяющая подменить просматриваемую в данный момент передачу на контент атакующего. В качестве примера продемонстрирован вывод фиктивного предупреждения о возникновении чрезвычайной ситуации.





Для атаки достаточно отправить специально оформленный сетевой запрос, не требующий аутентификации. В частности, можно обратиться к обработчику "/remote/media_control?action=setUri&uri=" указав URL m3u8-файла с параметрами видео, например "http://192.168.1.155/remote/media_control?action=setUri&uri=http://attacker.com/fake_broadcast_message.m3u8".

В большинстве случаев доступ к IP-адресу телевизора ограничен внутренней сетью, но так как запрос отправляется через HTTP возможно применение методов для обращения к внутренним ресурсам при открытии пользователем специально оформленной внешней страницы (например, под видом запроса картинки или используя метод DNS Rebinding).



