The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Представлен Zdog 1.0, псевдо-3D движок для Web, использующий Canvas и SVG

30.05.2019 10:57

Доступен выпуск JavaScript-библиотеки Zdog 1.0, реализующей 3D-движок, выполняющий симуляцию трехмерных объектов на основе векторных примитивов Canvas и SVG, т.е. реализующий трёхмерное геометрическое пространство с фактической отрисовкой плоских форм. Код проекта открыт под лицензией MIT. Библиотека насчитывает всего 2100 строк кода и занимает 28 Кб без минификации, но при этом позволяет создавать достаточно эффектные объекты, близкие по характеру к результатам работы иллюстраторов.

Целью проекта является предоставление средств, позволяющих работать с 3D объектами так же просто как с векторными иллюстрациями. Движок создан под впечатлением от старой компьютерной игры Dogz, в которой для формирования 3D-окружения применялись плоские двумерные фигуры на основе спрайтовой графики.

Модели 3D-объектов в Zdog формируются при помощи простого декларативного API и компонуются через привязку и группировку простых форм, таких как прямоугольники, окружности, треугольники, отрезки, дуги, многоугольники и кривые. В Zdog применяются скруглённые формы, без выраженных полигональных неровностей. Простые формы визуализируются в более сложные трёхмерные представления, такие как сферы, цилиндры и кубы. При этом с точки зрения разработчика сферы определяются как точки, торы как круги, а капсулы как толстые линии.

Составные элементы объектов обрабатываются с учётом их относительных позиций и скрепления невидимыми якорями. Все динамические свойства, такие как преобразования, вращения и масштабирования, представляют собой векторные операции, задаваемые при помощи объекта Vector. Для пространственных объектов поддерживаются полигональные сетки.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/metafizzy/z...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0
  3. OpenNews: Компания Tracktion открыла движок для создания звуковых приложений
  4. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
  5. OpenNews: Google выпустил движок для симуляции физических процессов LiquidFun 1.1
  6. OpenNews: Duktape - компактный встраиваемый JavaScript-движок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zdog, 3d, web, canvas, javacript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:01, 30/05/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    > с фактической отрисовкой плоских форм

    Так, погодите-ка. А что, те игры, которые зовутся "3д-играми", разве фактически выводятся не на плоском (2д) мониторе?

     
     
  • 3, Ordu (ok), 11:15, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каком мониторе они выводятся -- это целиком и полностью юзерэнд история, здесь же речь идёт о внутренней реализации.
     

  • 2, Аноним (2), 11:14, 30/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Автор на гитхабе к каждому коммиту ставит Эмодзи. Это какая-то болезнь?
     
     
  • 4, Ordu (ok), 11:18, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это выглядит как наконец-таки найденное семантически полезное применение эмодзи.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру