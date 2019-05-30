Представлен Zdog 1.0, псевдо-3D движок для Web, использующий Canvas и SVG

Доступен выпуск JavaScript-библиотеки Zdog 1.0, реализующей 3D-движок, выполняющий симуляцию трехмерных объектов на основе векторных примитивов Canvas и SVG, т.е. реализующий трёхмерное геометрическое пространство с фактической отрисовкой плоских форм. Код проекта открыт под лицензией MIT. Библиотека насчитывает всего 2100 строк кода и занимает 28 Кб без минификации, но при этом позволяет создавать достаточно эффектные объекты, близкие по характеру к результатам работы иллюстраторов.

Целью проекта является предоставление средств, позволяющих работать с 3D объектами так же просто как с векторными иллюстрациями. Движок создан под впечатлением от старой компьютерной игры Dogz, в которой для формирования 3D-окружения применялись плоские двумерные фигуры на основе спрайтовой графики.

Модели 3D-объектов в Zdog формируются при помощи простого декларативного API и компонуются через привязку и группировку простых форм, таких как прямоугольники, окружности, треугольники, отрезки, дуги, многоугольники и кривые. В Zdog применяются скруглённые формы, без выраженных полигональных неровностей. Простые формы визуализируются в более сложные трёхмерные представления, такие как сферы, цилиндры и кубы. При этом с точки зрения разработчика сферы определяются как точки, торы как круги, а капсулы как толстые линии.

Составные элементы объектов обрабатываются с учётом их относительных позиций и скрепления невидимыми якорями. Все динамические свойства, такие как преобразования, вращения и масштабирования, представляют собой векторные операции, задаваемые при помощи объекта Vector. Для пространственных объектов поддерживаются полигональные сетки.



