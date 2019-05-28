Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5

Состоялся релиз самобытного консольного файлового менеджера nnn 2.5, подходящего для использования на маломощных устройствах, имеющих ограниченные ресурсы. Помимо средств для навигации по файлам и каталогом в состав входит анализатор использования дискового пространства, интерфейс для запуска программ и система массового переименования файлов в пакетном режиме. Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки curses и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS, BSD-системах, Cygwin, Termux для Android и в WSL для Windows, в форме плагина для vim.

Среди возможностей можно отметить: два режима отображения информации (детальный и сокращённый), навигацию по мере набора имени файла/каталога, 4 вкладки, система закладок для быстрого перехода в часто используемые каталоги, несколько режимов сортировки, система поиска по маске и регулярным выражениям, средства для работы с архивами, возможность использования корзины, дифференцирование разных типов каталогов цветами.

Новый выпуск примечателен реализацией поддержки плагинов, возможностью навигации с использованием мыши и интерфейсом для обращения к ФС внешних систем через SSHFS. В состав включено 19 плагинов с обработчиками для просмотра PDF, монтирования дисковых разделов, сравнения содержимого каталогов, просмотра файлов в шестнадцатеричном виде, изменения размера изображений в пакетном режиме, вывода информации об IP-адресе по базе Whois, загрузки файлов через сервисы transfer.in и paste.ubuntu.com, воспроизведения случайных музыкальных композиций и установки обоев рабочего стола.