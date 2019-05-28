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Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5

28.05.2019 11:48

Состоялся релиз самобытного консольного файлового менеджера nnn 2.5, подходящего для использования на маломощных устройствах, имеющих ограниченные ресурсы. Помимо средств для навигации по файлам и каталогом в состав входит анализатор использования дискового пространства, интерфейс для запуска программ и система массового переименования файлов в пакетном режиме. Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки curses и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS, BSD-системах, Cygwin, Termux для Android и в WSL для Windows, в форме плагина для vim.

Среди возможностей можно отметить: два режима отображения информации (детальный и сокращённый), навигацию по мере набора имени файла/каталога, 4 вкладки, система закладок для быстрого перехода в часто используемые каталоги, несколько режимов сортировки, система поиска по маске и регулярным выражениям, средства для работы с архивами, возможность использования корзины, дифференцирование разных типов каталогов цветами.

Новый выпуск примечателен реализацией поддержки плагинов, возможностью навигации с использованием мыши и интерфейсом для обращения к ФС внешних систем через SSHFS. В состав включено 19 плагинов с обработчиками для просмотра PDF, монтирования дисковых разделов, сравнения содержимого каталогов, просмотра файлов в шестнадцатеричном виде, изменения размера изображений в пакетном режиме, вывода информации об IP-адресе по базе Whois, загрузки файлов через сервисы transfer.in и paste.ubuntu.com, воспроизведения случайных музыкальных композиций и установки обоев рабочего стола.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jarun/nnn/r...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.22
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
  4. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
  5. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  6. OpenNews: В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nnn, file
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Crazy Alex (ok), 11:54, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    мда, я уже слишком привык к mc и вообще к двухпанельникам, но на вид вменяемая штука, да и вообще - разнообразие - это хорошо :-)
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:49, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тоже так думал, я теперь плотно сижу на ranger
     
     
  • 3.41, 4eburashk (?), 18:07, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И ranger и vifm какие-то недоделанные, сырые. (imho)
    Но переход/просмотр лево/право настолько удобен, что после них mc кажется неуклюжим тормозом...

     
     
  • 4.45, анонн (?), 18:59, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И ranger vifm какие-то недоделанные, сырые. (imho)

    Сырой - это vifm с попыткой прикрутить быстрый предпросмотрщик (ну и в отрыве от vim).
    В рейнджере с этим все норм, за 10 лет неплохо успели вылизать.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько времени и сил люди тратят на такие инструменты.
    Белая зависть прям
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:50, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    даже больше, чем может показаться. Разработчик nnn - маньяк, накрутивший там под капотом вот такое: https://github.com/jarun/nnn/wiki/performance
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:02, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Он думает что будет много инстансов nnn запущено или просто любит оптимизировать все под хайлоад.
    Вот она беспощадность советского ИТ-прома хорошие инженеры заняты каким-то простите дрочевом
     
     
  • 4.17, Это я (?), 13:32, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Просто добросовестный подход. Все бы так...
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:56, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >советского ИТ-прома хорошие инженеры заняты каким-то простите дрочевом

    DEVELOPERS

        Copyright © 2014-2016 Lazaros Koromilas
        Copyright © 2014-2016 Dimitris Papastamos
        Copyright © 2016-2019 Arun Prakash Jana

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 14:23, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичные русские имена.
     
     
  • 6.38, AlexeyLinux (?), 17:08, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два грека писали ядро. Потом забили на проект. Теперь ведет индиец.
     
     
  • 7.47, Аноним (47), 19:09, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уж, замечательно ведёт.
    https://github.com/jarun/nnn/commit/75768ad29ec1a17eafd1a3c80a661952b1e838a4 umask? Не, не слышал.
    https://github.com/jarun/nnn/commit/82e7a9870504cc87efbd259b2b47733be197e266 git archive? Не, не слышал.
    https://github.com/jarun/nnn/commit/d6fbe87768a0893581e3fbad89c43aa2aa839251 Прочитать две строчки на шелле без баш-массивов? Не, не умею. (Каааак в пути может быть перевод строки?!!)
     
  • 3.35, Гугол (?), 16:17, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот в коде просто каша!
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:05, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а тем временем для линуксового far'а уже аналог netbox'а запилили

    и оно тоже прекрасно работает на маломощных устройствах

    причем если гонять на десктопе gui-версию, а через её встроенную терминалку ходить на маломощное устройство и там гонять - cli версию, то через ssh пробросятся абсолютно все хоткеи и даже буфер обмена.

    а ни mc, ни эта штука так не могут))

     
     
  • 2.6, Аноним (11), 12:48, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто такой линксовый far?
     
     
  • 3.14, ssh (ok), 13:10, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо об этом речь https://github.com/elfmz/far2l
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:16, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/FarGroup/FarManager
     
     
  • 4.19, ssh (ok), 13:42, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/FarGroup/FarManager

    Это исходный проект, а речь шла по порте.

      

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:39, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не порт, а форк. Развивается совершенно обособленно от оригинального Фара. Никакие патчи туда-сюда не ходят. За основу far2l взят какой-то старый срез репозитория Фара.

    У ФарТим нет ни малейшего интереса в портировании Фара на Линукс.

     
  • 2.37, forum reader (?), 17:04, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он уже научился работать в терминале без гуя (putty по ssh)?   что то не верится...
     
  • 2.43, vitalif (ok), 18:22, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нах он нужен, MC есть
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:07, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно его можно на отдельные компоненты разделить?
    Как дополнение к tmux смотрелось бы интересно, да и комбинаций больше можно придумать
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:02, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Троббейбусостроитель?
     

  • 1.5, Андрей (??), 12:15, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    vif
     
  • 1.7, Аноним (11), 12:49, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > самобытного

    это слово вообще что значит?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:58, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    это значит, что разработчик стругает свои костыли, а не опирается на чужие.
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 13:00, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну так и надо писать очередной велосипедист.
     
  • 2.39, AlexeyLinux (?), 17:11, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит "оригинального".
     

  • 1.13, iCat (ok), 13:05, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит многообещающе...
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 13:17, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да, ладно. Ты серьезно?
    mc сегодня уже даже не выглядит многообещающе, а это так и подавно.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:36, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    MC - прекрасен. Подумать только концепция, получившая жизнь в далеком 1986 стала стандартом дефакто для безгуёвых *nix систем
    Только сейчас осознал что Нортон Коммандер одногодка с Чернобыльской катастрофой.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:37, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Автор коммитит практически каждый день: https://github.com/jarun Где же он работает, интересно?
     
     
  • 2.22, 1 (??), 14:18, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    каникулы же начались
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:12, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я другой аноним> скачал, ставиться одним пакетом из тестового деба, за новость большое спасибо, поюзаем-посмотрим :)
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:18, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для использования на маломощных устройствах, имеющих ограниченные ресурсы.

    Хмммм... интересно, а на какой-нибудь ARM/MIPS платке с 16 МБ пойдёт?..

     
     
  • 2.25, Alex (??), 14:27, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помниться когда то и на 256Мб отлично работал mc (может и с меньшими требованиями)...


    Только что за чудо ARM с 16Мб  - для контроллеров много, для мини компом мало....

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:42, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    mc отлично работал на pentium-90 с 16 мб памяти. Более того, там отлично работали XFree86 и fvwm95.
     
  • 3.40, Аноним (40), 17:39, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже для роутера маловато
     

  • 1.26, Аноним (21), 14:29, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я другой аноним> стрелка влево-на след каталог и выделенный файл сразу открыть, ввод жать не нужно,удобно.
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 14:37, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот он интерфейс хакера из фильмов где, взламывая систему, ГГ не нажимает на Enter.
    Оказывается он использует NNN менеджер!
     

  • 1.31, Аноним (21), 14:49, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я другой аноним> "он использует" командную строку, если что, там ваш виндоусэнтер можно и не жать - дело вкуса.
     
  • 1.32, Аноним (32), 14:58, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки curses и распространяется под лицензией BSD.

    Ваще не катит!

     
  • 1.33, Аноним (33), 15:33, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я другой аноним> в тест дебе пока версия 2.2 я её юзаю для ознакомления так скть :)
     
  • 1.34, б.б. (?), 15:50, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mc-копец? :) хотя 20 лет привычек к mc просто так не пропьёшь, а переучиваться уже лень
     
  • 1.42, VINRARUS (ok), 18:19, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Детям неосилившым shell пригодится.
     
     
  • 2.44, анонн (?), 18:55, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >неосилившым

    А можно ли слушать "взрослых", не осиливших ни офрографию, ни установку простенького проверочного дополнения?

     
     
  • 3.46, VINRARUS (ok), 19:02, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рашысты поломали рунет, теперь токо так.
     

  • 1.48, vantoo (ok), 19:17, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В репах OpenWRT есть?
     
  • 1.50, Аноним (50), 19:35, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как клавиши переназначить?
     

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