Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5

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|1.1, Crazy Alex (ok), 11:54, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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мда, я уже слишком привык к mc и вообще к двухпанельникам, но на вид вменяемая штука, да и вообще - разнообразие - это хорошо :-)
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|3.41, 4eburashk (?), 18:07, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И ranger и vifm какие-то недоделанные, сырые. (imho)
Но переход/просмотр лево/право настолько удобен, что после них mc кажется неуклюжим тормозом...
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|4.45, анонн (?), 18:59, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И ranger vifm какие-то недоделанные, сырые. (imho)
Сырой - это vifm с попыткой прикрутить быстрый предпросмотрщик (ну и в отрыве от vim).
В рейнджере с этим все норм, за 10 лет неплохо успели вылизать.
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|1.2, Аноним (2), 11:54, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько времени и сил люди тратят на такие инструменты.
Белая зависть прям
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|3.11, Аноним (11), 13:02, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Он думает что будет много инстансов nnn запущено или просто любит оптимизировать все под хайлоад.
Вот она беспощадность советского ИТ-прома хорошие инженеры заняты каким-то простите дрочевом
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|4.20, Аноним (20), 13:56, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>советского ИТ-прома хорошие инженеры заняты каким-то простите дрочевом
DEVELOPERS
Copyright © 2014-2016 Lazaros Koromilas
Copyright © 2014-2016 Dimitris Papastamos
Copyright © 2016-2019 Arun Prakash Jana
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|1.3, Аноним (3), 12:05, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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а тем временем для линуксового far'а уже аналог netbox'а запилили
и оно тоже прекрасно работает на маломощных устройствах
причем если гонять на десктопе gui-версию, а через её встроенную терминалку ходить на маломощное устройство и там гонять - cli версию, то через ssh пробросятся абсолютно все хоткеи и даже буфер обмена.
а ни mc, ни эта штука так не могут))
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|5.29, Аноним (29), 14:39, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не порт, а форк. Развивается совершенно обособленно от оригинального Фара. Никакие патчи туда-сюда не ходят. За основу far2l взят какой-то старый срез репозитория Фара.
У ФарТим нет ни малейшего интереса в портировании Фара на Линукс.
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|1.4, Аноним (4), 12:07, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно его можно на отдельные компоненты разделить?
Как дополнение к tmux смотрелось бы интересно, да и комбинаций больше можно придумать
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|2.9, Аноним (9), 12:58, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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это значит, что разработчик стругает свои костыли, а не опирается на чужие.
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|2.16, Аноним (11), 13:17, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да, ладно. Ты серьезно?
mc сегодня уже даже не выглядит многообещающе, а это так и подавно.
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|3.27, Аноним (27), 14:36, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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MC - прекрасен. Подумать только концепция, получившая жизнь в далеком 1986 стала стандартом дефакто для безгуёвых *nix систем
Только сейчас осознал что Нортон Коммандер одногодка с Чернобыльской катастрофой.
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|1.21, Аноним (21), 14:12, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я другой аноним> скачал, ставиться одним пакетом из тестового деба, за новость большое спасибо, поюзаем-посмотрим :)
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|1.23, Аноним (23), 14:18, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для использования на маломощных устройствах, имеющих ограниченные ресурсы.
Хмммм... интересно, а на какой-нибудь ARM/MIPS платке с 16 МБ пойдёт?..
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|2.25, Alex (??), 14:27, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помниться когда то и на 256Мб отлично работал mc (может и с меньшими требованиями)...
Только что за чудо ARM с 16Мб - для контроллеров много, для мини компом мало....
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|3.30, Аноним (30), 14:42, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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mc отлично работал на pentium-90 с 16 мб памяти. Более того, там отлично работали XFree86 и fvwm95.
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|1.26, Аноним (21), 14:29, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я другой аноним> стрелка влево-на след каталог и выделенный файл сразу открыть, ввод жать не нужно,удобно.
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|2.28, Аноним (27), 14:37, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот он интерфейс хакера из фильмов где, взламывая систему, ГГ не нажимает на Enter.
Оказывается он использует NNN менеджер!
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|1.31, Аноним (21), 14:49, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я другой аноним> "он использует" командную строку, если что, там ваш виндоусэнтер можно и не жать - дело вкуса.
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|1.32, Аноним (32), 14:58, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки curses и распространяется под лицензией BSD.
Ваще не катит!
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|1.33, Аноним (33), 15:33, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я другой аноним> в тест дебе пока версия 2.2 я её юзаю для ознакомления так скть :)
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|1.34, б.б. (?), 15:50, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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mc-копец? :) хотя 20 лет привычек к mc просто так не пропьёшь, а переучиваться уже лень
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|2.44, анонн (?), 18:55, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>неосилившым
А можно ли слушать "взрослых", не осиливших ни офрографию, ни установку простенького проверочного дополнения?
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