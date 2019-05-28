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Обновление свободного набора шрифтов Inter

28.05.2019 10:28

Доступно обновление (3.6) свободного набора шрифтов Inter, специально спроектированного для использования в интерфейсах пользователя. Шрифт оптимизирован для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. Исходные тексты шрифта распространяются под свободной лицензией SIL Open Font License, позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web.

В рамках набора предлагается более 2 тысячи глифов. Доступно 9 вариантов толщины символов (с учётом курсива предоставляется 18 стилей). Поддерживается кириллический набор символов. Проект развивает Расмус Андерсон (Rasmus Andersson), один из основателей сервиса Spotify (отвечал за дизайн и занимал пост арт-директора), также работавший в Dropbox и Facebook.

В наборе обеспечена поддержка 31 расширения OpenType, включая автокорректировку символов в зависимости от окружающего контекста (например, два символа "->" отображаются как слитная стрелка), режим tnum (вывод чисел с фиксацией ширины символов), режимы sups, numr и dnom (разные формы верхнего и нижнего индексов), режим frac (нормализация дробей вида 1/3), режим case (выравнивание глифов в зависимости от регистра символов, например, знак "*" в "*A" и "*a" будет ровно по центру символа), альтернативные начертания цифр (например, несколько вариантов оформления "4", ноль с перечёркиванием и без) и т.п.

Шрифт доступен в форме как традиционных шрифтовых файлов c разбиением по стилям (Bold Italic, Medium и т.п.), так и в формате изменчивых шрифтов OpenType (Variable Font), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Шрифт адаптирован для использования Web и доступен в том числе в формате woff2 (для ускорения прямой загрузки используется CloudFlare CDN).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rsms/inter/...)
  2. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.10
  3. OpenNews: Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex
  4. OpenNews: Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией
  5. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  6. OpenNews: Компания Google представила наработки по поддержке изменчивых шрифтов OpenType
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: inter, font
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:03, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    >два символа "->" заменяются на слитную стрелку

    ненавижу конкретно этот тип свистелок

     
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