Открыт код VictoriaMetrics, СУБД для временных рядов, совместимой с Prometheus

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|1.1, Груст (?), 21:23, 25/05/2019 [ответить]
|–2 +/–
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Я тупой. В чем прикол таких баз данных? Чем простая таблица в постгресе или мускуле не угодила?
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|2.3, anonymous (??), 21:34, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скоростью.
У нас несколько миллионов метрик под постоянным мониторингом (то есть снимаются новые значения и постоянно рисуются графики на произвольные временные интервалы). И эта штука справляется одним сервером.
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|3.4, anonymous (??), 21:35, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S.:
К тому же для Prometheus, например есть куча написанного ПО для работы с метриками. Просто берёшь и используешь.
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|2.6, Грустный Ёжик (?), 21:38, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это специфический тип данных. Хранить его в обычном sql крайне неэффективно.
Хороший пример временного ряда-- оцифрованный звук. Представьте, что кто-то решил хранить 16 бит 44100 Гц стерео без сжатия в базе postgres/mysql. И что нужно сделать, чтобы проиграть участок с 12 часа по 14ый.
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|2.7, Тупой Груст (?), 21:38, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем, что в таких базах обычно сам временной ряд оптимизирован, как по объёму информации о дате и времени, так и по скорости доступа к последовательным данным (отрезку времени).
Конечно, такое можно сделать и в любой другой базе данных, но проиграешь как по времени создания и интеграции такой базы, так и накладным расходам при эксплуатации таких БД.
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|1.2, Аноним (2), 21:31, 25/05/2019 [ответить]
|–1 +/–
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> Реализация на языке Go, что обеспечивает компромисс между производительностью и сложностью кода по сравнению с Rust и C++.
Какой-то феерический бред.
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|2.5, anonymous (??), 21:37, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какие-то аргументы будут?
Go -- действительно более простой язык, чем C++, имеющий уровень вхождения сильно ниже, чем у Rust, но позволяющий писать вполне производильные приложения, если не нагружать GC.
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|1.8, Аноним (8), 23:05, 25/05/2019 [ответить]
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Странно что с RRDTool не сравнивают или они в разных нишах?
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|2.10, Аноним (10), 23:11, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В разных. В RRD не хранятся сырые значения, а утрамбовываются (аггрегацией и интерполяцией) в заранее отведённые слоты. Да и сотни тысяч—миллионы серий ты с RRD не пособираешь.
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|1.9, vitalif (ok), 23:09, 25/05/2019 [ответить]
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Хрен с ним с RRDTool. Где с прометеусом сравнение?
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