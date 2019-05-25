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Открыт код VictoriaMetrics, СУБД для временных рядов, совместимой с Prometheus

25.05.2019 17:52

Открыты исходные тексты VictoriaMetrics - быстрой и масштабируемой СУБД для хранения и обработки данных в форме временного ряда (запись образует время и набор соответствующих этому времени значений, например, полученных через периодический опрос состояния датчиков или сбор метрик). Проект конкурирует с такими решениями, как InfluxDB, TimescaleDB, Thanos, Cortex и Uber M3. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Преимущества и особенности VictoriaMetrics:

  • Простота эксплуатации. СУБД представляет из себя один исполняемый файл с минимальными настройками, передающимися через командную строку при запуске. Все данные хранятся в одном каталоге, заданном при запуске при помощи флага "-storageDataPath";
  • Поддержка языка запросов PromQL, используемого в системе мониторинга Prometheus. Поддерживаются подзапросы и некоторые расширенные возможности, такие как выражение "offset", шаблоны внутри "WIDTH", операторы "if" и "default", дополнительные функции и возможность включения комментариев;
  • Возможность использования в качестве долговременного хранилища данных, подключенного к Prometheus и Grafana.
  • Наличие режима обратного заполнения для загрузки исторических данных;
  • Поддержка различных протоколов передачи данных, включая Prometheus API, Influx, Graphite и OpenTSDB. В том числе VictoriaMetrics может применяться в качестве прозрачной замены InfluxDB и может работать с совместимыми с InfluxDB коллекторами, такими как Telegraf;
  • Высокая производительность и низкое потребление ресурсов по сравнению с конкурирующими системами. В некоторых тестах VictoriaMetrics опережает InfluxDB и TimescaleDB при выполнение операций вставки и выборки данных до 20 раз. При выполнении аналитических запросов выигрыш по сравнению с реляционными СУБД PostgreSQL и MySQL может составлять от 10 до 1000 раз.



  • Имеется возможность обработки очень большого числа уникальных временных рядов. При обработке миллионов разных временных рядов VictoriaMetrics потребляет до 10 раз меньше ОЗУ, чем InfluxDB.
  • Высокая степень сжатия данных в дисковом хранилище. VictoriaMetrics по сравнению с TimescaleDB может уместить в том же объёме хранилища до 70 раз больше записей;
  • Наличие оптимизаций для хранилищ с большими задержками и низкой интенсивностью операций ввода/вывода (например, жёсткие диски и облачные хранилища AWS, Google Cloud и Microsoft Azure);
  • Простая система резервного копирования на основе снапшотов;
  • Наличие средств для защиты целостности хранилища от повреждений данных, например, при экстренном отключении питания (хранилище имеет форму журнально-структурированного дерева со слиянием);
  • Реализация на языке Go, что обеспечивает компромисс между производительностью и сложностью кода по сравнению с Rust и C++.
  • Предоставляются исходные коды кластерной версий, которая поддерживает горизонтальное масштабирование на несколько серверов и демонстрирует низкие накладные расходы. Имеются средства обеспечения высокой доступности.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.usejournal.com/op...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД TimescaleDB 1.2
  3. OpenNews: Выпуск распределённой СУБД TiDB 2.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз СУБД FoundationDB 6.0, развиваемой компанией Apple
  5. OpenNews: Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков
  6. OpenNews: Доступна СУБД InfluxDB 1.1
Автор новости: valyala
Тип: Программы
Ключевые слова: prometheus, victoriametrics, database
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Груст (?), 21:23, 25/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тупой. В чем прикол таких баз данных? Чем простая таблица в постгресе или мускуле не угодила?
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 21:34, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоростью.

    У нас несколько миллионов метрик под постоянным мониторингом (то есть снимаются новые значения и постоянно рисуются графики на произвольные временные интервалы). И эта штука справляется одним сервером.

     
     
  • 3.4, anonymous (??), 21:35, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S.:

    К тому же для Prometheus, например есть куча написанного ПО для работы с метриками. Просто берёшь и используешь.

     
  • 2.6, Грустный Ёжик (?), 21:38, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это специфический тип данных. Хранить его в обычном sql крайне неэффективно.
    Хороший пример временного ряда-- оцифрованный звук. Представьте, что кто-то решил хранить 16 бит 44100 Гц стерео без сжатия в базе postgres/mysql. И что нужно сделать, чтобы проиграть участок с 12 часа по 14ый.
     
  • 2.7, Тупой Груст (?), 21:38, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, что в таких базах обычно сам временной ряд оптимизирован, как по объёму информации о дате и времени, так и по скорости доступа к последовательным данным (отрезку времени).

    Конечно, такое можно сделать и в любой другой базе данных, но проиграешь как по времени создания и интеграции такой базы, так и накладным расходам при эксплуатации таких БД.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:31, 25/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Реализация на языке Go, что обеспечивает компромисс между производительностью и сложностью кода по сравнению с Rust и C++.

    Какой-то феерический бред.

     
     
  • 2.5, anonymous (??), 21:37, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какие-то аргументы будут?

    Go -- действительно более простой язык, чем C++, имеющий уровень вхождения сильно ниже, чем у Rust, но позволяющий писать вполне производильные приложения, если не нагружать GC.

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:05, 25/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Странно что с RRDTool не сравнивают или они в разных нишах?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:11, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В разных. В RRD не хранятся сырые значения, а утрамбовываются (аггрегацией и интерполяцией) в заранее отведённые слоты. Да и сотни тысяч—миллионы серий ты с RRD не пособираешь.
     

  • 1.9, vitalif (ok), 23:09, 25/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хрен с ним с RRDTool. Где с прометеусом сравнение?
     
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