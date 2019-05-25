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Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления

25.05.2019 12:12

Обновление OpenSSL до версии 1.1.1b в репозитории openSUSE Tumbleweed привело к нарушению работоспособности некоторых приложений, связанных с libopenssl и использующих русскую или украинскую локали. Проблема появилась после внесения в OpenSSL изменения в обработчик буфера сообщений об ошибках (SYS_str_reasons). Буфер был определён в 4 килобайта, но этого оказалось недостаточно для некоторых юникод-локалей.

Вывод strerror_r, используемый для заполнения буфера, для русской локали составляет 6856 байт, а для украинской - 7000. В коде OpenSSL изначально была проверка на переполнение, но она при обрезании хвоста учитывала размер на один байт больше фактического значения, что приводило к однобайтовому переполнению и краху при загрузке слишком длинных расшифровок кодов ошибок.

В настоящее время уже подготовлено исправление, но оно ещё не принято. Чтобы откатиться до предыдущей стабильной версии (OpenSSL 1.1.0h) можно выполнить команды: 

  
   sudo zypper in tumbleweed-cli
   sudo tumbleweed init
   sudo tumbleweed switch 20190514
   sudo zypper ref && sudo zypper dup && sudo zypper inr


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openssl/ope...)
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Автор новости: Voka
Тип: К сведению
Ключевые слова: opensuse, openssl
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  • 1.1, Зщз (?), 17:26, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    format c:
     
     
  • 2.15, AntonAlekseevich (ok), 18:29, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > format c:

    Не туда выбросили. :D
    [code]mkfs.ext4 'cat /proc/mounts | grep " / " | awk '{ print $1 }''[/code]

     
     
  • 3.17, бублички (?), 19:09, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mkfs.ext4 'awk '/ \/ / {print $1}' /proc/mounts'

    открой для себя удивительные возможнсти awk

     

  • 1.2, anonymous (??), 17:26, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    плывет по морю зиппер у зиппера ...
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:29, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > русскую или украинскую локали

    Т.е. они, в принципе, одно и то же?

     
  • 1.4, Аноним (4), 17:31, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > привело к нарушению работоспособности всех приложений, связанных с OpenSSL
    > Чтобы откатиться до предыдущей стабильной версии можно выполнить команды:
    >
    > sudo zypper...

    Позвольте, но ведь zypper связан с openssl.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:10, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LC_ALL=C sudo zypper...
     
     
  • 3.19, пох (?), 19:27, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а там "Defaults env_reset" ;-)

     

  • 1.5, Аноне (?), 17:34, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут ребята килобайты экономят, а кто-то браузер в блокнот пихает.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:41, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и как? Сэкономили?

    > Ошибка в OpenSSL сломала openSUSE Tumbleweed после обновления

    Неплохо так сэкономили. Пофиг, что не работает, главное сэкономили память.

     

  • 1.6, Аноним (6), 17:41, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Позорище.
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:53, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Англоцентричное программирование ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 2.14, пох (?), 18:23, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    было б англоцентричное - все б работало.
    Но не насовать в системную библиотеку, из которой наружу в обход приложения в идеале вообще ничего текстового не должно торчать, локализованного мусора, избавляющего манки-кодера от необходимости применять голову, было никак нельзя.

     

  • 1.9, Аноним (9), 17:56, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день
     
  • 1.10, Аноним (10), 17:57, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    АК это поэтому у меня после апдейта ни фига не запускается и крашится? Прикольно.
     
  • 1.12, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 18:15, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенссл постоянно ломается. Плывут апи в самых минорных релизах. Порой удобнее собрать старую версию, и статически с приложением(дададад, знаю что несесюрно). Сборочница нестандартная.
    Для QT4 и Kdelibs 4, например, от которых зависит некоторый старый, но нужный софт, оказалось проще собрать статически с древней сверхуязвимой версией опенссля.
     
     
  • 2.16, пох (?), 18:37, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    минорные версии были во времена 0.8.чтототам, в крайнем случае - 1.0.0буква. Вот буква - это была минорная версия. И то в те годы было не принято тащить эти новые буквы в стабильные дистрибутивы, бэкпортили патчи.

    А thumbleweed - роллинг, его владельцы любят страдание, не вижу в этом никакой проблемы.

    В 2005м году эта новость звучала бы так: "у пересобиральщика пре-альфа-версии opensuse6 в очередной раз не прокатил апгрейд openssl. Он сожрал пиццу, запил колой, дважды рыгнул и теперь спит, переваривая - как проснется, попробует починить."

     

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