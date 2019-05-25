Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления

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|2.15, AntonAlekseevich (ok), 18:29, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> format c:
Не туда выбросили. :D
[code]mkfs.ext4 'cat /proc/mounts | grep " / " | awk '{ print $1 }''[/code]
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|3.17, бублички (?), 19:09, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mkfs.ext4 'awk '/ \/ / {print $1}' /proc/mounts'
открой для себя удивительные возможнсти awk
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|1.4, Аноним (4), 17:31, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> привело к нарушению работоспособности всех приложений, связанных с OpenSSL
> Чтобы откатиться до предыдущей стабильной версии можно выполнить команды:
>
> sudo zypper...
Позвольте, но ведь zypper связан с openssl.
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|1.5, Аноне (?), 17:34, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут ребята килобайты экономят, а кто-то браузер в блокнот пихает.
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|2.7, Аноним (7), 17:41, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и как? Сэкономили?
> Ошибка в OpenSSL сломала openSUSE Tumbleweed после обновления
Неплохо так сэкономили. Пофиг, что не работает, главное сэкономили память.
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|2.14, пох (?), 18:23, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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было б англоцентричное - все б работало.
Но не насовать в системную библиотеку, из которой наружу в обход приложения в идеале вообще ничего текстового не должно торчать, локализованного мусора, избавляющего манки-кодера от необходимости применять голову, было никак нельзя.
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|1.10, Аноним (10), 17:57, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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АК это поэтому у меня после апдейта ни фига не запускается и крашится? Прикольно.
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|1.12, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 18:15, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опенссл постоянно ломается. Плывут апи в самых минорных релизах. Порой удобнее собрать старую версию, и статически с приложением(дададад, знаю что несесюрно). Сборочница нестандартная.
Для QT4 и Kdelibs 4, например, от которых зависит некоторый старый, но нужный софт, оказалось проще собрать статически с древней сверхуязвимой версией опенссля.
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|2.16, пох (?), 18:37, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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минорные версии были во времена 0.8.чтототам, в крайнем случае - 1.0.0буква. Вот буква - это была минорная версия. И то в те годы было не принято тащить эти новые буквы в стабильные дистрибутивы, бэкпортили патчи.
А thumbleweed - роллинг, его владельцы любят страдание, не вижу в этом никакой проблемы.
В 2005м году эта новость звучала бы так: "у пересобиральщика пре-альфа-версии opensuse6 в очередной раз не прокатил апгрейд openssl. Он сожрал пиццу, запил колой, дважды рыгнул и теперь спит, переваривая - как проснется, попробует починить."
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