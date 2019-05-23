Релиз языка программирования Perl 5.30.0

После 11 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.30. При подготовке нового выпуска было изменено около 620 тыс. строк кода, изменения затронули 1300 файлов, в разработке приняли участие 58 разработчиков. Ветка 5.30 выпущена в соответствии с утверждённым шесть лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.30.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.30.0. Одновременно с выходом Perl 5.30 прекращена поддержка ветки 5.26, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.31, на базе которой в мае 2020 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.32. Ключевые изменения: В регулярные выражения добавлена экспериментальная поддержка операций "(?‹!pattern)" и "(?‹=pattern)" для ограниченного обращения к ранее обработанным именованным шаблонам. Определение шаблона должно быть в пределах 255 символов от места обращения;

До 65534 увеличено максимальное значение спецификатора размера ("n") в блоках "{m,n}" регулярных выражений;

Добавлена ограниченная поддержка масок для выделения определённых категорий символов в регулярных выражениях, охватывая разные наборы Unicode. Например, выражение "qr! \p{nv= /(?x) \A [0-5] \z / }!" позволяет выделить все Unicode-символы, определяющие цифры от 0 до 5, включая тайские или бенгальские варианты написания цифр;

В регулярных выражениях добавлена поддержка именованных символов внутри шаблонов, ограниченных одинарными кавычками (qr'\N{name}');

Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 12.1. Снят признак экспериментальной разработки с вызовов sv_utf8_downgrade и sv_utf8_decode, используемых при разработке расширений на языке Си;

Добавлена возможность сборки perl с реализацией операций с локалью, поддерживающей работу в многопоточном режиме (-Accflags='-DUSE_THREAD_SAFE_LOCALE'). Ранее подобная реализация использовалась только при сборке многопоточного варианта Perl, а теперь может быть включена для любых сборок;

Сочетание флагов "-Dv" (расширенный отладочный вывод) и "-Dr" (отладка регулярных выражений) теперь приводит к включению всех возможных режимов отладки регулярных выражений;

Удалены возможности, ранее объявленные устаревшими: В качестве символов-разделителей строк и шаблонов теперь допускается использование только графем (запрещены составные символы Unicode). Прекращена поддержка некоторых давно устаревших форм применения в регулярных выражениях символа "{" без его экранирования. Запрещено использование функций sysread(), syswrite(), recv() и send() с обработчиками ":utf8". Запрещено использования определений "my" в изначально ложных условных операторах (например, "my $x if 0"). Удалена поддержка спецпеременных "$*" и "$#". Прекращена поддержка неявного вызова функции dump() (теперь нужно явно указывать CORE::dump()). Удалена функция File::Glob::glob (нужно использовать File::Glob::bsd_glob). В pack() добавлена защита от возврата некорректных последовательностей Unicode. До следующего выпуска отложено прекращение поддержки использования в коде XS (блоки на Си) макросов, выполняющих операции с UTF-8.

Оптимизации производительности: Ускорено выполнение операций трансляции UTF-8 в раскладку символов (code point), например, выполнение операции ord("\x7fff") теперь требует выполнения на 12% меньше инструкций. Также увеличена производительность операций проверки корректности последовательностей символов UTF-8; Исключены рекурсивные вызовы в функции finalize_op(); Внесены небольшие оптимизации в код сворачивания идентичных символов и определения классов символов в регулярных выражениях; Оптимизированы преобразования знаковых определителей типа в беззнаковые (IV в UV); Ускорен алгоритм преобразования целых чисел в строку за счёт обработки разом двух цифр вместо одной; Внесены улучшения, подготовленные по результатам анализа компанией LGTM; Оптимизирован код в файлах regcomp.c, regcomp.h и regexec.c; В регулярных выражениях значительно ускорена обработка шаблонов вида "qr/[^a]/" с символами ASCII.

Возобновлена поддержка платформы Minix3. Обеспечена возможность сборки с использованием компилятора Microsoft Visual Studio 2019 (Visual C++ 14.2);

Обновлены версии модулей, входящих в базовую поставку. Из основного состава удалены модули B::Debug и Locale::Codes.



