Релиз языка программирования Perl 5.30.0

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|3.22, Аноним84701 (ok), 11:36, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Для того, чтобы твой исходник могли прочитать другие мб?
[code]
def letshavesomefun(_, __ = type({( )})): __ = type("""
.-=-. .--.
__ .' '. / " )
_ .' '. / .-. \ / .-'\
( \ / .-. \ / / \ \ / / ^
\ '-' / \ '-' / \ '-' /
jgs'-.-' '.____.' '.____.'""", (__,),
{'_'
:__.__dict__[
filter(lambda _: '_' not in _,sorted(__
.__dict__))[:
:-1].pop()]})( {( )} ); return [_
for _ in _ if _ not in __ and
not __._(_)]
[/code]
или
[code]
[#[#[#[#[#[#[#[#[# By TaroOgawa #]#]#]#]#]#]#]#]#]
globals()
.update({ "______":
lambda x: globals()
.update(( dict([[x]
*2])))}), ______(((
"Just")))
,______(( "another"
)),______ ("Python"
),______( "Hacker")
];print ( " ".join(
[(Just),( (another)
),(Python ),Hacker]
));______[/code]
Читайте на здоровье!
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|2.3, Аноним (3), 10:25, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вопрос должен быть поставлен обратным образом. Зачем нужны эти испражнения мамонта?
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|2.8, Аноним (8), 10:35, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Весь интернет в ПХП, а они какие-то другие буквы упоминают еще.
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|4.30, кек (?), 12:21, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну javascript хоть как-то развивается и становится более-менее адекватным скриптовым языком, а пхп и перлу теперь осталось только разлагаться
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|3.15, th3m3 (ok), 10:54, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой весь то? Только всякий интерпайз. Давно уже никто новые проекты на php не пилит, только уж совсем фанатики и у кого wordpress головного возга.
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|4.17, IRASoldier (?), 11:16, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Давно уже никто новые проекты на php не пилит
И на чём же делается основная масса новых сайтов, по-твоему?
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|5.23, th3m3 (ok), 11:40, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И на чём же делается основная масса новых гoвно-сайтов, по-твоему?
Fix.
На Wordpress же. На то они и гoвносайты.
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|3.37, Аноним (37), 13:53, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Весь интернет в ПХП, а они какие-то другие буквы упоминают еще.
У нас и все улицы в г…е, что ж, ни о чём кроме него не говорить теперь?
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|1.5, Аноним (5), 10:27, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Например, выражение "qr! \p{nv= /(?x) \A [0-5] \z / }!" позволяет выделить все Unicode-символы, определяющие цифры от 0 до 5, включая тайские или бенгальские варианты написания цифр
А есть регулярка для определения глупых комментариев и плоских шуток?
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|3.27, drsealks (?), 12:15, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, есть для определения как у него? Покажите? Или есть для определения как не у него? Покажите?
А если нет ни того, ни другого, к чему глупые вопросы?
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|3.28, Ordu (ok), 12:15, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это просто и неинтересно, такой регуляркой является зеркало.
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|1.16, Аноним (16), 11:16, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Долгих лет Perl! Единственный скриптовый язык, который легко прикручивается и плюс минус одинаково работает на Windows, Linux, Solaris и AIX.
Никакие питоны и рядом не стояли.
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|2.29, Mr. Sneer (?), 12:18, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HP-UX забыл. Не, ну серьезно, перезжали с HP-UX на AIX - с Perl проблем почти не было.
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|1.18, m (??), 11:18, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нельзя скобки использовать в регулярных выражениях /^.{5}/
или это говорится про символ скобки в тексте /Пример \{текста со скобками\}/ ?
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|2.25, Аноним (5), 11:48, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Возобновление поддержки миникс это конечно самый эпик.
Intel проспонсировал
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|1.26, evkogan (?), 12:14, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Удалена поддержка спецпеременных "$*" и "$#"
А это за что?! Было удобно :(
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|1.34, Аноним (-), 13:44, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Active Perl - что не даёт 32-битную версию уже?
- в чём отличия Strawberry Perl от Active Perl ?
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|2.39, Anonymoustus (ok), 14:02, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Strawberry это «полный» дистрибутив, включающий в себя, ко всему прочему, gcc. Во-вторых, это FOSS-проект.
Ну а ActivePerl, в свою очередь, неполный (но с проприетарными дополнениями) и с проприетарным владельцем. Зато у него удобная справка в HTML и ещё какие-то плюшки от компании ActiveState, которыми я никогда не пользовался (Perl Development Kit Pro), а также теоретически лучшая интеграция с Komodo IDE и Komodo Edit.
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|1.38, Аноним (38), 14:00, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> До следующего выпуска отложено прекращение поддержки использования в коде XS (блоки на Си) макросов, выполняющих операции с UTF-8.
Что-то я не понял смысл этого "изменения".
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