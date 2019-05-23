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Релиз языка программирования Perl 5.30.0

23.05.2019 08:22

После 11 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.30. При подготовке нового выпуска было изменено около 620 тыс. строк кода, изменения затронули 1300 файлов, в разработке приняли участие 58 разработчиков.

Ветка 5.30 выпущена в соответствии с утверждённым шесть лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.30.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.30.0. Одновременно с выходом Perl 5.30 прекращена поддержка ветки 5.26, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.31, на базе которой в мае 2020 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.32.

Ключевые изменения:

  • В регулярные выражения добавлена экспериментальная поддержка операций "(?‹!pattern)" и "(?‹=pattern)" для ограниченного обращения к ранее обработанным именованным шаблонам. Определение шаблона должно быть в пределах 255 символов от места обращения;
  • До 65534 увеличено максимальное значение спецификатора размера ("n") в блоках "{m,n}" регулярных выражений;
  • Добавлена ограниченная поддержка масок для выделения определённых категорий символов в регулярных выражениях, охватывая разные наборы Unicode. Например, выражение "qr! \p{nv= /(?x) \A [0-5] \z / }!" позволяет выделить все Unicode-символы, определяющие цифры от 0 до 5, включая тайские или бенгальские варианты написания цифр;
  • В регулярных выражениях добавлена поддержка именованных символов внутри шаблонов, ограниченных одинарными кавычками (qr'\N{name}');
  • Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 12.1. Снят признак экспериментальной разработки с вызовов sv_utf8_downgrade и sv_utf8_decode, используемых при разработке расширений на языке Си;
  • Добавлена возможность сборки perl с реализацией операций с локалью, поддерживающей работу в многопоточном режиме (-Accflags='-DUSE_THREAD_SAFE_LOCALE'). Ранее подобная реализация использовалась только при сборке многопоточного варианта Perl, а теперь может быть включена для любых сборок;
  • Сочетание флагов "-Dv" (расширенный отладочный вывод) и "-Dr" (отладка регулярных выражений) теперь приводит к включению всех возможных режимов отладки регулярных выражений;
  • Удалены возможности, ранее объявленные устаревшими:
    • В качестве символов-разделителей строк и шаблонов теперь допускается использование только графем (запрещены составные символы Unicode).
    • Прекращена поддержка некоторых давно устаревших форм применения в регулярных выражениях символа "{" без его экранирования.
    • Запрещено использование функций sysread(), syswrite(), recv() и send() с обработчиками ":utf8".
    • Запрещено использования определений "my" в изначально ложных условных операторах (например, "my $x if 0").
    • Удалена поддержка спецпеременных "$*" и "$#". Прекращена поддержка неявного вызова функции dump() (теперь нужно явно указывать CORE::dump()).
    • Удалена функция File::Glob::glob (нужно использовать File::Glob::bsd_glob).
    • В pack() добавлена защита от возврата некорректных последовательностей Unicode.
    • До следующего выпуска отложено прекращение поддержки использования в коде XS (блоки на Си) макросов, выполняющих операции с UTF-8.
  • Оптимизации производительности:
    • Ускорено выполнение операций трансляции UTF-8 в раскладку символов (code point), например, выполнение операции ord("\x7fff") теперь требует выполнения на 12% меньше инструкций. Также увеличена производительность операций проверки корректности последовательностей символов UTF-8;
    • Исключены рекурсивные вызовы в функции finalize_op();
    • Внесены небольшие оптимизации в код сворачивания идентичных символов и определения классов символов в регулярных выражениях;
    • Оптимизированы преобразования знаковых определителей типа в беззнаковые (IV в UV);
    • Ускорен алгоритм преобразования целых чисел в строку за счёт обработки разом двух цифр вместо одной;
    • Внесены улучшения, подготовленные по результатам анализа компанией LGTM;
    • Оптимизирован код в файлах regcomp.c, regcomp.h и regexec.c;
    • В регулярных выражениях значительно ускорена обработка шаблонов вида "qr/[^a]/" с символами ASCII.
  • Возобновлена поддержка платформы Minix3. Обеспечена возможность сборки с использованием компилятора Microsoft Visual Studio 2019 (Visual C++ 14.2);
  • Обновлены версии модулей, входящих в базовую поставку. Из основного состава удалены модули B::Debug и Locale::Codes.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.28.0
  3. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  4. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6
  5. OpenNews: Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0
  6. OpenNews: Первый выпуск компилятора Perl 5 в JVM от проекта Perlito
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: perl
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Для чего нужнен PHP/Ruby/Python/Go, если есть Perl?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:24, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Для того, чтобы твой исходник могли прочитать другие мб?
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:25, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для этого?
     
  • 3.22, Аноним84701 (ok), 11:36, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Для того, чтобы твой исходник могли прочитать другие мб?

    [code]
    def letshavesomefun(_, __ = type({( )})):  __ = type("""
                          .-=-.          .--.
              __        .'     '.       /  " )
      _     .'  '.     /   .-.   \     /  .-'\
    ( \   / .-.  \   /   /   \   \   /  /    ^
      \ '-' /   \  '-'   /     \   '-'  /
    jgs'-.-'     '.____.'       '.____.'""", (__,),
    {'_'
    :__.__dict__[
    filter(lambda _: '_' not in _,sorted(__
    .__dict__))[:
    :-1].pop()]})( {( )} ); return [_
    for _ in _ if _ not in __ and
    not __._(_)]
    [/code]
    или
    [code]
    [#[#[#[#[#[#[#[#[# By TaroOgawa #]#]#]#]#]#]#]#]#]

                          globals()
                    .update({   "______":
                 lambda x:         globals()
                 .update((         dict([[x]
                    *2])))}),   ______(((
                          "Just")))
                    ,______((   "another"
                 )),______         ("Python"
              ),______(               "Hacker")
              ];print (               " ".join(
                 [(Just),(         (another)
                    ),(Python   ),Hacker]
                          ));______[/code]
    Читайте на здоровье!

     
     
  • 4.36, Anonymoustus (ok), 13:52, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первая программа не работает.

    Впрочем, обе не сравнятся с хорошей перловкой. :)

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:25, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вопрос должен быть поставлен обратным образом. Зачем нужны эти испражнения мамонта?
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:35, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Весь интернет в ПХП, а они какие-то другие буквы упоминают еще.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:38, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну пхп точно отстой. Хуже может только javascript.
     
     
  • 4.30, кек (?), 12:21, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну javascript хоть как-то развивается и становится более-менее адекватным скриптовым языком, а пхп и перлу теперь осталось только разлагаться
     
  • 3.15, th3m3 (ok), 10:54, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой весь то? Только всякий интерпайз. Давно уже никто новые проекты на php не пилит, только уж совсем фанатики и у кого wordpress головного возга.
     
     
  • 4.17, IRASoldier (?), 11:16, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Давно уже никто новые проекты на php не пилит

    И на чём же делается основная масса новых сайтов, по-твоему?

     
     
  • 5.21, Gemorroj (ok), 11:29, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    полагаю, этот дятел из js мирка
     
  • 5.23, th3m3 (ok), 11:40, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И на чём же делается основная масса новых гoвно-сайтов, по-твоему?

    Fix.

    На Wordpress же. На то они и гoвносайты.

     
     
  • 6.24, IRASoldier (?), 11:48, 23/05/2019 Скрыто
    		• –2 +/
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:53, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весь интернет в ПХП, а они какие-то другие буквы упоминают еще.

    У нас и все улицы в г…е, что ж, ни о чём кроме него не говорить теперь?

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:44, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для диванных экспертов и школоты же...
     
  • 2.35, Anonymoustus (ok), 13:47, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl создан для свободных творческих разумных людей. А остальным куда деваться? Вот и…
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:27, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Например, выражение "qr! \p{nv= /(?x) \A [0-5] \z / }!" позволяет выделить все Unicode-символы, определяющие цифры от 0 до 5, включая тайские или бенгальские варианты написания цифр

    А есть регулярка для определения глупых комментариев и плоских шуток?

     
     
  • 2.6, Ан (??), 10:30, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как твоя?
     
     
  • 3.27, drsealks (?), 12:15, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, есть для определения как у него? Покажите? Или есть для определения как не у него? Покажите?
    А если нет ни того, ни другого, к чему глупые вопросы?
     
  • 3.28, Ordu (ok), 12:15, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто и неинтересно, такой регуляркой является зеркало.
     

  • 1.7, АнонимГоним (?), 10:32, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Долгих лет!
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:52, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    обновили обфустрикатор мыслей
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:16, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгих лет Perl! Единственный  скриптовый язык, который легко прикручивается и плюс минус одинаково работает на Windows, Linux, Solaris и AIX.

    Никакие питоны и рядом не стояли.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:21, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl, Solaris, AIX. Они все друг друга стоят.
     
  • 2.29, Mr. Sneer (?), 12:18, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HP-UX забыл. Не, ну серьезно, перезжали с HP-UX на AIX - с Perl проблем почти не было.
     

  • 1.18, m (??), 11:18, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нельзя скобки использовать в регулярных выражениях /^.{5}/
    или это говорится про символ скобки в тексте /Пример \{текста со скобками\}/ ?
     
     
  • 2.33, chorny (ok), 13:35, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    второе
     

  • 1.19, Аноним (20), 11:20, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Возобновление поддержки миникс это конечно самый эпик.
     
     
  • 2.25, Аноним (5), 11:48, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Возобновление поддержки миникс это конечно самый эпик.

    Intel проспонсировал

     

  • 1.26, evkogan (?), 12:14, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Удалена поддержка спецпеременных "$*" и "$#"

    А это за что?! Было удобно :(

     
     
  • 2.31, Alex_K (??), 13:12, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласно https://perldoc.perl.org/perlvar.html $* и $# были удалены аж в v 5.10.
     

  • 1.32, ПерлухаБратуха (?), 13:29, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший скриптовый язык "in the universe" ! Всем советую.
     
  • 1.34, Аноним (-), 13:44, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Active Perl - что не даёт 32-битную версию уже?


    - в чём отличия Strawberry Perl от Active Perl ?

     
     
  • 2.39, Anonymoustus (ok), 14:02, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Strawberry это «полный» дистрибутив, включающий в себя, ко всему прочему, gcc. Во-вторых, это FOSS-проект.

    Ну а ActivePerl, в свою очередь, неполный (но с проприетарными дополнениями) и с проприетарным владельцем. Зато у него удобная справка в HTML и ещё какие-то плюшки от компании ActiveState, которыми я никогда не пользовался (Perl Development Kit Pro), а также теоретически лучшая интеграция с Komodo IDE и Komodo Edit.

     

  • 1.38, Аноним (38), 14:00, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > До следующего выпуска отложено прекращение поддержки использования в коде XS (блоки на Си) макросов, выполняющих операции с UTF-8.

    Что-то я не понял смысл этого "изменения".

     

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