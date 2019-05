Релиз языка программирования Perl 5.30.0

> Для того, чтобы твой исходник могли прочитать другие мб?

[code]

def letshavesomefun(_, __ = type({( )})): __ = type("""

.-=-. .--.

__ .' '. / " )

_ .' '. / .-. \ / .-'\

( \ / .-. \ / / \ \ / / ^

\ '-' / \ '-' / \ '-' /

jgs'-.-' '.____.' '.____.'""", (__,),

{'_'

:__.__dict__[

filter(lambda _: '_' not in _,sorted(__

.__dict__))[:

:-1].pop()]})( {( )} ); return [_

for _ in _ if _ not in __ and

not __._(_)]

[/code]

или

[code]

[#[#[#[#[#[#[#[#[# By TaroOgawa #]#]#]#]#]#]#]#]#]

globals()

.update({ "______":

lambda x: globals()

.update(( dict([[x]

*2])))}), ______(((

"Just")))

,______(( "another"

)),______ ("Python"

),______( "Hacker")

];print ( " ".join(

[(Just),( (another)

),(Python ),Hacker]

));______[/code]

Читайте на здоровье!