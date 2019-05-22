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Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1

22.05.2019 20:28

После года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1. Выпуск сформирован с использованием базового набора пакетов из находящегося в разработке дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP1, поверх которого поставляются более новые выпуски пользовательских приложений из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.8 Гб, урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (125 Мб) и Live-сборки с KDE и GNOME (900 Мб).

Основные новшества:

  • Обновлены компоненты дистрибутива. Как и в SUSE Linux Enterprise 15 SP1 продолжает поставляться базовое ядро Linux, подготовленное на основе версии 4.12, в которое с момента прошлого выпуска openSUSE портированы некоторые изменения из ядра 4.19. В частности, перенесены новые графические драйверы и добавлена поддержка чипов AMD Vega. Добавлены новые драйверы для беспроводных чипов, звуковых карт и MMC-накопителей. При сборке ядра по умолчанию включена опция CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY, которая положительно отразилась на отзывчивости рабочего стола GNOME.
  • Помимо GCC 7 добавлены пакеты с набором компиляторов GCC 8;
  • Для настройки сети на ПК по умолчанию задействован Network Manager, который ранее предлагался только для ноутбуков. В серверных сборках по умолчанию продолжено использование Wicked. Некоторые файлы с настройками, такие как /etc/resolv.conf и /etc/yp.conf, теперь создаются в каталоге /run и управляются через netconfig, а в /etc выставляется символическая ссылка;
  • В YaST переработаны компоненты управления системными сервисами для задействования различных расширенных возможностей systemd. Добавлен новый пользовательский интерфейс для настройки Firewalld, доступный в том числе в текстовом режиме и поддерживающий AutoYaST. В модуле yast2-configuration-management улучшена поддержка системы управления конфигурацией Salt и добавлена возможность управления ключами SSH для отдельных пользователей.

    В YaST и AutoYaST модернизирован интерфейс для управления дисковыми разделами, в котором появилась поддержка автоматического форматирования пустых дисков, не содержащих каких-либо разделов, а также возможность создания программных RAID поверх целого диска или отдельных разделов. Проведена работа по улучшению поддержки экранов с разрешением 4K (HiDPI), для которых теперь автоматически применяются корректные настройки масштабирования пользовательского интерфейса, в том числи интерфейса инсталлятора;

  • В инсталляторе предоставлена возможность выбора между сетевыми конфигураторами Wicked и NetworkManager. Добавлен режим беспарольной настройки SSH с указанием SSH-ключа для root во время установки;
  • Как и в прошлом выпуске openSUSE предлагаются пользовательские окружения KDE Plasma 5.12 и GNOME 3.26. Набор KDE Applications обновлён до версии 18.12.3. Для установки также доступны окружения MATE, Xfce, LXQt, Enlightenment и Cinnamon. Для пользователей дистрибутива SLE 15 предоставлена возможность установки поддерживаемых сообществом пакетов с KDE из PackageHub;
  • Интегрирован легковесный инструментарий для управления изолированными контейнерами, использующий для сборки контейнеров утилиту Buildah и runtime от проекта Podman. Также доступен инструментарий управления контейнерами Singularity, оптимизированный для изолированного запуска отдельных приложений;
  • Упрощена установка дистрибутива на платах Raspberry Pi на базе архитектуры ARM64. Для установки на Raspberry Pi теперь можно использовать штатные сборки - инсталлятор обычного установочного образа для ARM определяет наличие платы и предлагает набор настроек по умолчанию, в том числе создаёт отдельных раздел для прошивок.
  • Обеспечена сборка с опцией "-fstack-clash-protection", при указании которой компилятор подставляет проверочные вызовы (probe) при каждом статическом или динамическом выделении места для стека, которые позволяют выявлять факты переполнения стека и блокировать методы атак на основе пересечения стека и кучи, связанные с пробросом потока выполнения через guard-страницы защиты стека;
  • На базе скрипта dehydrated реализованы шаблоны генерации и обновления сертификатов Let’s Encrypt для Apache httpd, nginx и lighttpd.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2019...)
  2. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15
  6. OpenNews: В openSUSE Leap появится поддержка атомарного обновления системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: suse, opensuse
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, VINRARUS (ok), 20:34, 22/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    По моему лучшый дистрибутив для "поставил, настроил, забыл"
     
  • 2, Ilya Indigo (ok), 20:35, 22/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Единственный (из тех, которые можно использовать в проде) свежий дистр БЕЗ TLS 1.3 :-(
     
     
  • 3, kknight (ok), 20:43, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем так плох TLS 1.3?
     

  • 4, flint (??), 20:44, 22/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хороший годный дистр
    Ещё на 14 вечнозелёном компиз из коробки пахал.
    То что мате прям из установочника будет тоже неплохо.завтра поставлю
    Как там с фаерволом интересно )
    А то Линус когда то от suse плевался и перешёл на федорино горе из за постоянных ограничений и запроса рут пароля https://liberatum.ru/news/linus-torvalds-posovetoval-neumelym-razrabotchikam-s сцыла
     
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