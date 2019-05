Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1

1, VINRARUS ( ok ), 20:34, 22/05/2019 [ответить] –1 + / – По моему лучшый дистрибутив для "поставил, настроил, забыл"

2, Ilya Indigo ( ok ), 20:35, 22/05/2019 [ответить] + / – Единственный (из тех, которые можно использовать в проде) свежий дистр БЕЗ TLS 1.3 :-(

3, kknight ( ok ), 20:43, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем так плох TLS 1.3?



4, flint ( ?? ), 20:44, 22/05/2019 [ответить] + / – Хороший годный дистр

Ещё на 14 вечнозелёном компиз из коробки пахал.

То что мате прям из установочника будет тоже неплохо.завтра поставлю

Как там с фаерволом интересно )

А то Линус когда то от suse плевался и перешёл на федорино горе из за постоянных ограничений и запроса рут пароля https://liberatum.ru/news/linus-torvalds-posovetoval-neumelym-razrabotchikam-s сцыла