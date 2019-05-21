19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root

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|1.1, Аноним (1), 13:12, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И в чём проблема? В этих docker образах работает монолитный процесс или группа процессов с одинаковыми привилегиями. В чём заключается потенциальная уязвимость?
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|2.4, пох (?), 13:15, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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отдельный вопрос - зачем в этих образах pam и прочий мусор.
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|2.8, КО (?), 13:40, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Главная фича контейнеров, что периодически выясняется, что root, который внутре, легким движением превращается в того, который снаружи.
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|3.12, Аноним (1), 13:58, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага, а локальный юзер легко повышает себе привелегии до рута.
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|4.24, пох (?), 16:04, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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давай, только сутки отсчитываются с момента, когда я наткнусь на очередной CVE.
(ну или на меня наткнется, прецеденты в общем-то были)
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|6.37, Урри (?), 18:20, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только не надо идти на попятный, раз сам предложил.
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|6.39, JL2001 (ok), 19:07, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо вилять задом, Маня. Сутки начинаются с момента как твой почтовый
> сервер получает письмо от моего.
новенькое техническое отверстие в контейнере он продаст куда дороже твоего одного биткойна
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|2.9, Аноним (9), 13:47, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> В этих docker образах работает монолитный процесс или группа процессов с одинаковыми привилегиями. В чём заключается потенциальная уязвимость?
В том, что эти привилегии — не привилегии рута. Если у тебя по-другому, советую не хвастаться этим, а бежать чинить.
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|1.2, Аноним (2), 13:14, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> "root:::0:::::" вместо "root:!::0:::::"
Человекочитаемые конфиги, говорили они…
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|6.20, Анонимный пользователь Интернета (?), 15:21, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эдак выходит, что XML вообще не нужен. Для чтения глазами не предназначен, а в сравнении с другими не предназначенными бинарными форматами там слишком много шума. Не диво, что им пользуются всё реже и реже.
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|6.22, Аноним84701 (ok), 15:36, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> человекочитаемо
> А не надо глазами читать то, что для этого не предназначено.
Хм. Я в принципе догадывался, что оно предназначалось для чтения тем же самым местом, которым и проектировалось.
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|5.25, лютый жабист__ (?), 16:12, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>я лично знаю только один нечитаемый формат - XML
TCP и PROTOBUF ты видимо не знаешь. Как и про существование форматтеров XML... нашла чем гордиться (ц)
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|5.30, GentooBoy (ok), 17:32, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это потому что поколение json не знает что такое xpath xslt и продолжает изобретать велосипеды компенсируя свое невежество громкой глоткой и кучей базвордов
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|5.33, Аноним (33), 17:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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XML - это вполне читаемый формат, пусть и не самый приятный для глаз. А вот для редактирвания и писания с нуля человеком он и правда не очень подходит (хотя есть всякие xml-редактиоры и прочие Haml'ы, решающие и эту проблему)
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|5.41, JL2001 (ok), 19:14, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вполне. я лично знаю только один нечитаемый формат - XML :)
у xml есть офигенная штука под названием xsd
это перекрывает все недостатки
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|6.43, Аноним (33), 19:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, после взгляда на xsd понимаешь, что xml - это еще не самое страшное
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|1.3, gogo (?), 13:15, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не о чем волноваться. Это же докер! Его очень просто переустановить, если что-то пойдет не так. Например, сломают.
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|1.11, mumu (ok), 13:49, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чем пустой пароль хуже заранее предустановленного? Ну будет не пустой, а заранее известный, как это повысит безопасность?
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|2.13, пох (?), 14:07, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он всем хуже, поскольку в дефолтно-установленном alpine пустой пароль не позволяет тебе стать рутом - вообще. В отличие от всемизвестного непустого.
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|2.26, Аноним (26), 16:15, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пустой пароль незаблокированного рута хуже, чем пустой пароль заблокированного рута.
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|1.17, Аноним (17), 14:28, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
>Docker
Расходимся
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|1.27, Ананим422356 (?), 16:22, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В докер контейнере и так под рутом весь софт выполняется
Хотя могут быть индивидуумы которые контейнер вместо виртуального сервера используют так и флаг им в руки
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|1.34, Нанобот (ok), 17:55, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а в самом образу хоть su есть? а то иначе от пустого пароля мало толк...разве что кто-то на базе образа создаст что-то своё
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|1.36, borbacuca (ok), 18:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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вот ивыросло поколение считающее , что удалённый доступ руту эт норм. Да и линь невоспроизводимый эталон ОС
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|1.38, Аноним (38), 18:42, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, разве кто-то пускает в прод контейнеры докера сразу? Я думал их настраивают предварительно, ну и во время настройки пароль меняют, не?
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|2.45, Аноним (29), 19:56, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экий вы наивный... Среди современного IT-персонала считается правильным слепо брать из реп (неважно что именно - имиджи докера, либы ноды или модули вордпресса) и без изменений пихать в продакшон.
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