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19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root

21.05.2019 12:57

Джерри Гамблин (Jerry Gamblin) решил выяснить насколько распространена недавно выявленная проблема в Docker-образах дистрибутива Alpine, связанная с указанием пустого пароля для пользователя root. Анализ тысячи самых популярных контейнеров из каталога Docker Hub показал, что в 194 из них (19.4%) для root установлен пустой пароль без блокировки учётной записи ("root:::0:::::" вместо "root:!::0:::::").

В случае применения в контейнере пакетов shadow и linux-pam использование пустого пароля root позволяет повысить свои привилегии внутри контейнера при наличии непривилегированного доступа к контейнеру или после эксплуатации уязвимости в непривилегированном сервисе, выполняемом в контейнере. Также можно подключиться к контейнеру с правами root при наличии доступа к инфраструктуре, т.е. возможности подключения через терминал к TTY, указанном в списке /etc/securetty. Через SSH вход с пустым паролем блокируется.

Наиболее популярными среди контейнеров с пустым паролем root являются microsoft/azure-cli, kylemanna/openvpn, governmentpaas/s3-resource, phpmyadmin/phpmyadmin, mesosphere/aws-cli и hashicorp/terraform, которые насчитывают более 10 млн загрузок. Также выделяются контейнеры govuk/gemstash-alpine (500 тыс.), monsantoco/logstash (5 млн), avhost/docker-matrix-riot (1 млн), azuresdk/azure-cli-python (5 млн) и ciscocloud/haproxy-consul (1 млн). Почти все эти контейнеры основаны на Alpine и не используют пакеты shadow и linux-pam. Исключение составляет только microsoft/azure-cli на базе Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kennasecurity.com/...)
  2. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  4. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  5. OpenNews: Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей
  6. OpenNews: В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker, root
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  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И в чём проблема? В этих docker образах работает монолитный процесс или группа процессов с одинаковыми привилегиями. В чём заключается потенциальная уязвимость?
     
     
  • 2.4, пох (?), 13:15, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отдельный вопрос - зачем в этих образах pam и прочий мусор.

     
  • 2.8, КО (?), 13:40, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Главная фича контейнеров, что периодически выясняется, что root, который внутре, легким движением превращается в того, который снаружи.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 13:58, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, а локальный юзер легко повышает себе привелегии до рута.
     
  • 3.21, Анонимный пользователь Интернета (?), 15:22, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай так: я тебе даю рута в контейнере и сутки времени. Получишь рута снаружи — с меня биткоин. Не получишь — с тебя. Идёт?
     
     
  • 4.23, Попугай Кеша (?), 15:55, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я так не играю! )
     
  • 4.24, пох (?), 16:04, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    давай, только сутки отсчитываются с момента, когда я наткнусь на очередной CVE.
    (ну или на меня наткнется, прецеденты в общем-то были)

     
     
  • 5.35, Твой ночной кошмар (?), 18:03, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надо вилять задом, Маня. Сутки начинаются с момента как твой почтовый сервер получает письмо от моего.
     
     
  • 6.37, Урри (?), 18:20, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только не надо идти на попятный, раз сам предложил.
     
     
  • 7.44, Анонимный пользователь Интернета (?), 19:55, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я говорю: не надо. Но что-то не видать специалистов. Поди придётся биткоин на ЛСД потратить.
     
  • 6.39, JL2001 (ok), 19:07, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надо вилять задом, Маня. Сутки начинаются с момента как твой почтовый
    > сервер получает письмо от моего.

    новенькое техническое отверстие в контейнере он продаст куда дороже твоего одного биткойна

     
     
  • 7.42, Анонимный пользователь Интернета (?), 19:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не продаст, так как может только языком молоть.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:47, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > В этих docker образах работает монолитный процесс или группа процессов с одинаковыми привилегиями. В чём заключается потенциальная уязвимость?

    В том, что эти привилегии — не привилегии рута. Если у тебя по-другому, советую не хвастаться этим, а бежать чинить.

     
  • 2.16, Аноним84701 (ok), 14:16, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И в чём проблема?

    В отсутствии буквы S  в названии. С самого начала.

     
  • 2.18, Dapredator (?), 14:43, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И в чём проблема?

    А вот и ДевОпсы подтянулись.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:14, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > "root:::0:::::" вместо "root:!::0:::::"

    Человекочитаемые конфиги, говорили они…

     
     
  • 2.5, Anonymoustus (ok), 13:17, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вот и выросло поколение, не читавшее Реймонда.
     
  • 2.6, zloykakpes (ok), 13:22, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты из прошлого треда коммент скопировал?
     
  • 2.7, EuPhobos (ok), 13:30, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    поколение JSON-а..
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 13:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это JSON-то читаемый?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:14, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вполне. я лично знаю только один нечитаемый формат - XML :)
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 15:09, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо глазами читать то, что для этого не предназначено.
     
     
  • 6.20, Анонимный пользователь Интернета (?), 15:21, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эдак выходит, что XML вообще не нужен. Для чтения глазами не предназначен, а в сравнении с другими не предназначенными бинарными форматами там слишком много шума. Не диво, что им пользуются всё реже и реже.
     
  • 6.22, Аноним84701 (ok), 15:36, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> человекочитаемо
    > А не надо глазами читать то, что для этого не предназначено.

    Хм. Я в принципе догадывался, что оно предназначалось для чтения тем же самым местом, которым и проектировалось.

     
  • 5.25, лютый жабист__ (?), 16:12, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >я лично знаю только один нечитаемый формат - XML

    TCP и PROTOBUF ты видимо не знаешь. Как и про существование форматтеров XML... нашла чем гордиться (ц)

     
  • 5.30, GentooBoy (ok), 17:32, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это потому что поколение json не знает что такое xpath xslt   и продолжает изобретать велосипеды компенсируя свое невежество громкой глоткой и кучей базвордов
     
  • 5.31, Аноним (31), 17:40, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его легче чем JSON читать, если что.
     
  • 5.33, Аноним (33), 17:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XML - это вполне читаемый формат, пусть и не самый приятный для глаз. А вот для редактирвания и писания с нуля человеком он и правда не очень подходит (хотя есть всякие xml-редактиоры и прочие Haml'ы, решающие и эту проблему)
     
  • 5.41, JL2001 (ok), 19:14, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вполне. я лично знаю только один нечитаемый формат - XML :)

    у xml есть офигенная штука под названием xsd
    это перекрывает все недостатки

     
     
  • 6.43, Аноним (33), 19:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, после взгляда на xsd понимаешь, что xml - это еще не самое страшное
     

  • 1.3, gogo (?), 13:15, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не о чем волноваться. Это же докер! Его очень просто переустановить, если что-то пойдет не так. Например, сломают.
     
  • 1.11, mumu (ok), 13:49, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чем пустой пароль хуже заранее предустановленного? Ну будет не пустой, а заранее известный, как это повысит безопасность?
     
     
  • 2.13, пох (?), 14:07, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он всем хуже, поскольку в дефолтно-установленном alpine пустой пароль не позволяет тебе стать рутом - вообще. В отличие от всемизвестного непустого.

     
  • 2.26, Аноним (26), 16:15, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пустой пароль незаблокированного рута хуже, чем пустой пароль заблокированного рута.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:16, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у меня в убунте пустой пароль root. Приходится вводить пароль юзера
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:28, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
    >Docker

    Расходимся

     
     
  • 2.32, Нанобот (ok), 17:50, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а поистерить?
     

  • 1.27, Ананим422356 (?), 16:22, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В докер контейнере и так под рутом весь софт выполняется
    Хотя могут быть индивидуумы которые контейнер вместо виртуального сервера используют так и флаг им в руки
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 17:09, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у вас контейнер неправильный.
     

  • 1.34, Нанобот (ok), 17:55, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а в самом образу хоть su есть? а то иначе от пустого пароля мало толк...разве что кто-то на базе образа создаст что-то своё
     
  • 1.36, borbacuca (ok), 18:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    вот ивыросло поколение считающее , что удалённый доступ руту эт норм. Да и линь невоспроизводимый эталон ОС
     
  • 1.38, Аноним (38), 18:42, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, разве кто-то пускает в прод контейнеры докера сразу? Я думал их настраивают предварительно, ну и во время настройки пароль меняют, не?
     
     
  • 2.45, Аноним (29), 19:56, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экий вы наивный... Среди современного IT-персонала считается правильным слепо брать из реп (неважно что именно - имиджи докера, либы ноды или модули вордпресса) и без изменений пихать в продакшон.
     

  • 1.40, Онаним (?), 19:14, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок совершенно кхм. 194 из 1000, не?
     

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