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Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE

21.05.2019 09:02

Опубликован выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности. Бинарные сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows.

Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia и библиотека libVLC. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС (в том числе Windows и Android). Elisa позволяет создавать списки воспроизведения и просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам, но развитие приложения сосредоточено на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией.

Предоставляется возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек и без определения каталогов с музыкальными файлами. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так и штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки. Индексатор Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE.

Особенности новой версии:

  • Реализована поддержка встроенных изображений обложек музыкальных альбомов, включённых в метаданные мультимедийных файлов;
  • Добавлена возможность использования libVLC для воспроизведения музыки. LibVLC может применяться для воспроизведения дополнительных музыкальных форматов, не поддерживаемых в QtMultimedia;
  • Реализован индикатор прогресса воспроизведения трека, отображаемый на панели рабочего стола Plasma;
  • Улучшен режим "вечеринки", в котором на экране отображается только заголовок с информацией о текущей композиции и кнопки управления воспроизведением, а блок навигации по альбомам скрывается. В новом выпуске вариант данного режима предложен для списка воспроизведения. В режиме "вечеринки" управление списком воспроизведения оптимизировано для сенсорных экранов и позволяет переключаться между треками простым кликом или касанием;
  • Добавлена поддержка отката операции очистки списка воспроизведения. При случайном удалении списка его теперь можно легко восстановить;
  • Добавлен новый навигационный режим, предоставляющий доступ к спискам недавно проигранных композиций и наиболее часто звучащим трекам (показывается 50 последних и 50 самых популярных треков);
  • Добавлен режим просмотра контекста (Context View), в котором показывается детальная информация о композиции, включающая дополнительные сведения, указанные в метаданных, такие как композитор, автор текста, число воспроизведений, текст песни и т.п. В настоящее время поддерживается только вывод теста, присутствующего в метаданных, но в будущем ожидается поддержка загрузка текстов песен через online-сервисы;
  • Добавлена поддержка индексации музыкальных файлов, размещённых на устройствах на базе платформы Android. В дальнейшем планируется подготовить версию Elisa для платформы Android, в том числе реализовать вариант интерфейса для мобильных устройств;
  • В заголовке текущей композиции добавлена возможность перехода к альбому и автору через клик на соответствующие поля;
  • Модель обработки музыкальных файлов унифицирована для упрощения расширения и кастомизации. Среди долгосрочных планов отмечается возможность изменения оформления режимов навигации по музыкальной коллекции в зависимости от предпочтений пользователя и типа музыки;
  • Внесены оптимизации производительности и проведена работа по сокращению потребления памяти. Содержимое областей просмотра (View) теперь загружается на лету после клика на соответствующую область, соответственно скрытые области теперь не формируются заранее и не расходуют лишние ресурсы. При выполнении ресурсоёмких операций, таких как загрузка музыкальной коллекции, обеспечено отображение индикатора выполнения операции, позволяющего понять что происходит в данный момент.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KDE/elisa/r...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9
  5. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.9
  6. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elisa, kde, music
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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 21/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности.
    >Улучшен режим "вечеринки"
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 21/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки.

    Потрясающе. Кто-нибудь уже сказал им, что это не уникальная фича и тот же Clementine тоже так умеет?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нутакими темпами скоро "добавить файл/каталог" будет новой мегафичей. Или там "добавлена возможность прослушивания музыки после нажатия на область с надписью PLAY".
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:48, 21/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Опять велосипед
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:48, 21/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG

    А эти рекомендации от KDE VDG кто-нибудь читал? Может быть там сразу целятся сделать кучу свистоперделок вместо плеера? Тогда не нужно их и осуждать-то. Пусть себе лепят.

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:59, 21/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    музыкальный "аудио" проигрыватель, без эквалайзера, лол, типикал кде, с кучей не к чемных свистелоперделок а не посредственно наиважнейшей элемент для аудио отсутствует, позорище
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:08, 21/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Оно уже научилось в плейлисты? А то раньше только 1 файл игрался, с каким откроешь.
     
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