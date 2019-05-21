Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE

Опубликован выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности. Бинарные сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia и библиотека libVLC. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС (в том числе Windows и Android). Elisa позволяет создавать списки воспроизведения и просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам, но развитие приложения сосредоточено на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией. Предоставляется возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек и без определения каталогов с музыкальными файлами. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так и штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки. Индексатор Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE. Особенности новой версии: Реализована поддержка встроенных изображений обложек музыкальных альбомов, включённых в метаданные мультимедийных файлов;

Добавлена возможность использования libVLC для воспроизведения музыки. LibVLC может применяться для воспроизведения дополнительных музыкальных форматов, не поддерживаемых в QtMultimedia;

Реализован индикатор прогресса воспроизведения трека, отображаемый на панели рабочего стола Plasma;

Улучшен режим "вечеринки", в котором на экране отображается только заголовок с информацией о текущей композиции и кнопки управления воспроизведением, а блок навигации по альбомам скрывается. В новом выпуске вариант данного режима предложен для списка воспроизведения. В режиме "вечеринки" управление списком воспроизведения оптимизировано для сенсорных экранов и позволяет переключаться между треками простым кликом или касанием;

Добавлена поддержка отката операции очистки списка воспроизведения. При случайном удалении списка его теперь можно легко восстановить;

Добавлен новый навигационный режим, предоставляющий доступ к спискам недавно проигранных композиций и наиболее часто звучащим трекам (показывается 50 последних и 50 самых популярных треков);

Добавлен режим просмотра контекста (Context View), в котором показывается детальная информация о композиции, включающая дополнительные сведения, указанные в метаданных, такие как композитор, автор текста, число воспроизведений, текст песни и т.п. В настоящее время поддерживается только вывод теста, присутствующего в метаданных, но в будущем ожидается поддержка загрузка текстов песен через online-сервисы;

Добавлена поддержка индексации музыкальных файлов, размещённых на устройствах на базе платформы Android. В дальнейшем планируется подготовить версию Elisa для платформы Android, в том числе реализовать вариант интерфейса для мобильных устройств;

В заголовке текущей композиции добавлена возможность перехода к альбому и автору через клик на соответствующие поля;

Модель обработки музыкальных файлов унифицирована для упрощения расширения и кастомизации. Среди долгосрочных планов отмечается возможность изменения оформления режимов навигации по музыкальной коллекции в зависимости от предпочтений пользователя и типа музыки;

Внесены оптимизации производительности и проведена работа по сокращению потребления памяти. Содержимое областей просмотра (View) теперь загружается на лету после клика на соответствующую область, соответственно скрытые области теперь не формируются заранее и не расходуют лишние ресурсы. При выполнении ресурсоёмких операций, таких как загрузка музыкальной коллекции, обеспечено отображение индикатора выполнения операции, позволяющего понять что происходит в данный момент.



