В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима

|
|1.2, Аноним (2), 08:42, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Какие еще есть форки кроме ПалеМуна, чтобы с поддержкой вебэкстеншенз?
|
|
|
|2.5, AnonPlus (?), 08:58, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Небрендированные официальные сборки Firefox
https://wiki.mozilla.org/Add-ons/Extension_Signing#Unbranded_Builds
пока вы не используете торговую марку Firefox, Mozilla вполне справедливо не препятствует вам ставить какие угодно вредоносные дополнения и запускать всё говно в один поток. В конце концов, если пользователь так уж хочет выстрелить себе в ногу - пусть стреляет, только потом на Firefox не грешит.
|
|
|
|3.58, Аноним (-), 14:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мозилловский ToS позволяет вылететь из аппстора (и потерять возможность ставить на новые версии современную инкарнацию штампа "дозволено цензурою" в российской империи) не только за вредоносность. Скажем, аддон Dissenter был забанен, потому что не удалял неприятные некоторым группам лиц комментарии - одним словом, по политическим причинам.
Огорчает, что некоторым нужно приводить практические примеры злоупотреблений, чтобы показать пагубность наличия самой возможности их творить.
|
|2.28, MrClon (ok), 10:00, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
IceCat — FireFox ESR минус зонды, плюс пара столманоугодных аддонов из коробки (можно отключить). Вот только от апстрима несколько отстаёт, разрабов не хватает
|
|
|
|
|
|3.11, th3m3 (ok), 09:31, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Мне 67 версия, ещё вчера с утра прилетела. И релиз, вроде был назначен на 15 мая. Видать перенесли опять. Но почему-то в репах уже есть.
|
|
|
|4.21, Andrey Mitrofanov (?), 09:51, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Мне 67 версия, ещё вчера с утра прилетела. И релиз, вроде был
> назначен на 15 мая. Видать перенесли опять. Но почему-то в репах
> уже есть.
Гента?... ...как обычно, -rc1 под видом релиза утрамбовала?
|
|2.13, Аноним (13), 09:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У тебя глюки. У меня Manjaro на ветке testing и стоит последняя версия Firefox 66.0.5 на данный момент.
|
|
|
|
|
|
|
|5.54, анонн (?), 14:09, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В какой Ubuntu? Что ты несёшь? Всем известно, что в Arhlinux самые
> свежие пакеты, теперь залезь и посмотри какая версия там https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/firefox/
Все еще хуже! Даже в загробном мире уже 67, причем в виде пересобранного пакета:
% pkg search firefox
firefox-67.0,1 Web browser based on the browser portion of Mozilla
|
|
|
|5.29, th3m3 (ok), 10:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот эти ребята зарелизили - PPA for Ubuntu Mozilla Security Team.
|
|
|
|6.41, iPony (?), 12:21, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот эти ребята зарелизили - PPA for Ubuntu Mozilla Security Team.
Ну оно и понятно
> Staging PPA for Mozilla and other browser-related security updates. Unless you are testing updates, you should not install packages from this PPA
|
|4.26, Andrey Mitrofanov (?), 09:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В Ubuntu уже есть 67.
Ух ты! Нерелизенный фуфокс в нерилизенной [19.10] убунте. [I]
firefox (67.0+build1-0ubuntu2) eoan; urgency=medium
* Backport upstream changes from the 68 branch to [,,,]
-- Olivier Tilloy <olivier.tilloy@canonical.com> Tue, 14 May 2019 18:10:36 +0200
firefox (67.0+build1-0ubuntu1) eoan; urgency=medium
* New upstream stable release (67.0build1)
-- Olivier Tilloy <olivier.tilloy@canonical.com> Tue, 14 May 2019 15:30:19 +0200
|
|1.10, Аноним (10), 09:27, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Мде, вот она новая мозилла. Всё решают за пользователя, не оставляя никакого выбора.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 09:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А хром у нас типа очень альтернативный в этом плане, с полной демократией?
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 09:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Хром не умеет переключаться на последнюю открытую вкладку по ctrl-tab, поэтому даже не рассматривается.
|
|
|
|4.35, Аноним (35), 10:32, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня работает в хроме так же как и в фаерфокс. Что я делаю не так?
|
|4.46, Айран (?), 13:10, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так и в firefox ctrl+tab работает ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶.̶.̶ не как в старой opera
|
|
|
|5.56, Аноним (56), 14:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Забавно, но у меня на линухе и на винде по-разному работает Ctrl+tab
|
|3.60, Аноним (10), 14:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А хром у нас типа очень альтернативный в этом плане, с полной демократией?
А причём тут хром в контексте упоминания мозиллы? Про Хром вообще не вспоминайте, про этот упоротый зонд-комбайн.
|
|2.53, Аноним (53), 14:08, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну так вы чаще телеметрию отключайте, тогда разработчики точно узнают, что и как вам нужно.
|
|
|
|3.62, нах (?), 14:54, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
разработчики, узнающие, что людям нужно, из телеметрии - не нужны. Вместе с их телеметрией.
|
|3.64, Аноним (10), 14:55, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будто бы окромя телеметрии они не имеют никаких иных вариантов анализа?
В свое время был большой топик на офиц. форуме, они его просто и тихо "не заметили".
|
|
|
|3.61, Аноним (10), 14:53, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, уже бегу роняя тапки и форкаю.
Да нет спасибо, я уже давно на палемун ушёл.
|
|1.14, Аноним (14), 09:38, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
На 55 версии специально приходится отключать многопроцессорность чтобы дополнения не глючили...
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 09:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я на старших отключаю ради быстродействия - свопится дико если много вкладок.
|
|1.20, анонимчик (?), 09:48, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
- когда сделают возможность задания прокси в командной строке?
- когда сделают что бы не тормозило после повторного запуска сразу после закрытия?
|
|
|
|2.34, Аноним (35), 10:30, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
- По крайней мере в линукс прокси можно задать через глобальную переменную.
- На сколько я понимаю тебе нужен ключ --new-instance или --no-remote в винде вначале один дефис а не два.
|
|
|
|3.42, анонимчик (?), 12:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>- По крайней мере в линукс прокси можно задать через глобальную переменную.
покажите пример
> На сколько я понимаю тебе нужен ключ --new-instance или --no-remote в винде вначале один дефис а не два.
эти ключи я знаю, но меня удивляет почему нельзя просто взять и запустить заново браузер?
вот я работал, работал. закрыл. запускаю сразу заново - а он некоторое время очень силно тормозит.
|
|2.38, Аноним (38), 11:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> - когда сделают возможность задания прокси в командной строке?
Главное, чтобы не было как с хроме - только через ключик.
В интерйесе такая настройка не лишняя. Да и вообще, юзайте foxy proxy
|
|2.55, Аноним (53), 14:10, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> возможность задания прокси в командной строке
редактируй pref.js или создай user.js в папке с профилем
|
|1.36, Аноним (36), 10:33, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Начиная с Firefox 66 по молчанию число запускаемых по умолчанию процессов-обработчиков контента увеличено с 4 до 8
Ага, ага. На двуядернике уменьшил обратно на 4. Ибо смысла нет (там ещё три сервисных процесса попутно), а жор памяти - заметный.
|
|
|
|2.52, Аноним (52), 14:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А кому оно нужно? Если система многопроцессорная - используй все процессоры
|
|
|
|3.63, нах (?), 14:55, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
угу, их же для тебя, любимого, и покупали, других-то задач кроме браузера в ней и быть не должно.
|
|1.40, Аноним (40), 12:04, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Фраерфокс по возможностям тонкой настройки фсе больше напоминает хромиум, при полном отсосольдо у оного по всем бенчмаркам. Ну и зачем он такой нужен?
|
|1.45, user90 (?), 13:09, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Смешно читать. Несколько ядер для простите чего? Для обработки говнокода, написанного стадом веб-макак ;) Есть и другое решение: uBlock + политика блокировки всех сторонних скриптов. Ради интереса можно зайти на mail.ru и посмотреть, какая циферка будет на индикаторе uBlock'а. Не угадаешь, анонимус))
|
|1.49, Анонимный Аноним (?), 13:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Убирают возможность отключения, что бы никто не знал, как эта многопроцессность не эффективна. Уже давно выключено у меня и работает намного быстрее. Хотелось бы тестов точных побольше.
|
|1.50, Ivan_83 (ok), 13:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну вот и цензура веба подоспела.
Теперь сайтег обязательно должен быть одобрен сертификатом, да ещё и свежим и зашифрован по последней моде.
Забыли только спросить пользователя - нужно ли ему это.
И что делать со всякими девайсами которые не умеют 1.1 и 1.2 - как админить такое теперь?
|
|
|
|2.65, нах (?), 14:56, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
как и раньше - каждому дивайсу по виртуалке с единственно-верной необновляемой версией (всего)
модный современный веб, где разработчики в принципе не понимают, как это - ничего не ломать и не портить.
|
|1.70, Аноним (70), 15:29, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не понимаю, что все жалуются? Я на 4гб использую лису и нормально. И это на Win10. Недавно пробовал старые версии, так они зависали постоянно. Окно висит и всё, гг.
|