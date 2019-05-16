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В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима

16.05.2019 08:24

Разработчики Mozilla объявили об удалении из кодовой базы Firefox доступных пользователю настроек для отключения многопроцессного режима работы (e10s). В качестве причины прекращения поддержки возврата в однопроцессный режим отмечается его низкая безопасность и потенциальные проблемы со стабильностью из-за отсутствия полного охвата при тестировании. Однопроцессный режим отмечен как непригодный для повседневного использования.

Начиная c Firefox 68 из about:config будут удалены настройки "browser.tabs.remote.force-enable" и "browser.tabs.remote.force-disable", управляющие включением e10s. Кроме того, установка значения "false" в опции "browser.tabs.remote.autostart" не будет автоматически приводить к отключению многопроцессного режима на настольных версиях Firefox, в официальных сборках и при запуске без включения режима выполнения автоматизированных тестов.

В сборках для мобильных устройств, при проведении тестов (при активной переменной окружения MOZ_DISABLE_NONLOCAL_CONNECTIONS или опции "--disable-e10s") и в неофициальных сборках (без MOZ_OFFICIAL) опция "browser.tabs.remote.autostart" по-прежнему сможет применяться для отключения e10s. Для разработчиков также добавлен обходной путь для отключения e10s, реализуемый через установку переменной окружения "MOZ_FORCE_DISABLE_E10S" перед запуском браузера. Начиная с Firefox 66 по молчанию число запускаемых по умолчанию процессов-обработчиков контента увеличено с 4 до 8 (опционально можно выбрать и один процесс, но это не отключает многопроцессный режим, а подразумевает, что помимо процесса для формирования интерфейса будет запущен дополнительный процесс для обработки содержимого вкладок).

Дополнительно можно отметить публикацию плана прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Firеfox. В марте 2020 года возможность установки защищённого соединения с использованием TLS 1.0 и 1.1 будет удалена и попытка открытия сайтов не поддерживающих TLS 1.2 или TLS 1.3 будет приводить к выводу ошибки. В ночных сборках поддержка устаревших версий TLS будет отключена в октябре 2019 года.

Прекращение поддержки скоординировано с разработчиками других браузеров и возможность использования TLS 1.0 и 1.1 в это же время будет прекращена в Safari, Firefox, Edge и Chrome. Администраторам сайтов рекомендуется обеспечить поддержку как минимум версии TLS 1.2, а желательно TLS 1.3. В основном сайты уже перешли на TLS 1.2, например, из миллиона проверенных хостов лишь 8000 не поддерживают TLS 1.2.

Кроме того, напомним, что из-за инцидента с отключением дополнений выпуск Firefox 67 отложен на неделю и выйдет только 21 мая. Сдвига графика подготовки остальных релизов не будет.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме
  3. OpenNews: Обновлён план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
  4. OpenNews: В Firefox появилась многопроцессная обработка контента и Quantum Compositor
  5. OpenNews: План перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > однопроцессный режим отмечается его низкая безопасность

    Тео по этому поводу: https://marc.info/?l=openbsd-misc&m=152872551609819&w=2

     
     
  • 2.4, 123 (??), 08:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Печально, но Тео прав.
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov (?), 09:06, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >> однопроцессный режим отмечается его низкая безопасность
    > Тео по этому поводу: https://marc.info/?l=openbsd-misc&m=152872551609819&w=2

    Прекрасно.

    Свиньи в помаде переставляют слулья на палубе.

    Весь сабж.

     
  • 2.48, Аноним (48), 13:35, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это было шикарно, спасибо за линк!
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:42, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какие еще есть форки кроме ПалеМуна, чтобы с поддержкой вебэкстеншенз?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 08:46, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    waterfox.net
     
     
  • 3.69, Российский (?), 15:25, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница между icecat, basilisk and waterfox?
     
  • 2.5, AnonPlus (?), 08:58, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Небрендированные официальные сборки Firefox
    https://wiki.mozilla.org/Add-ons/Extension_Signing#Unbranded_Builds

    пока вы не используете торговую марку Firefox, Mozilla вполне справедливо не препятствует вам ставить какие угодно вредоносные дополнения и запускать всё говно в один поток. В конце концов, если пользователь так уж хочет выстрелить себе в ногу - пусть стреляет, только потом на Firefox не грешит.

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 09:14, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вы не поняли вопрос. ФФ не нужен.
     
     
  • 4.44, fske (?), 12:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малыш, а какое нам дело до того, что тебе не нужен ФФ?
     
     
  • 5.57, Аноним (2), 14:38, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мой малыш у тебя во рту
     
     
  • 6.68, fske (?), 14:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уроки все сделал, малыш?
     
  • 3.58, Аноним (-), 14:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилловский ToS позволяет вылететь из аппстора (и потерять возможность ставить на новые версии современную инкарнацию штампа "дозволено цензурою" в российской империи) не только за вредоносность. Скажем, аддон Dissenter был забанен, потому что не удалял неприятные некоторым группам лиц комментарии - одним словом, по политическим причинам.

    Огорчает, что некоторым нужно приводить практические примеры злоупотреблений, чтобы показать пагубность наличия самой возможности их творить.

     
  • 2.27, Basilisk (?), 09:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://www.basilisk-browser.org/
     
  • 2.28, MrClon (ok), 10:00, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    IceCat — FireFox ESR минус зонды, плюс пара столманоугодных аддонов из коробки (можно отключить). Вот только от апстрима несколько отстаёт, разрабов не хватает
     
  • 2.37, proninyaroslav (ok), 11:28, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Abrowser
     
  • 2.51, Нарзан (?), 13:47, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие еще есть форки кроме ПалеМуна

    SeaMonkey

     

  • 1.8, th3m3 (ok), 09:15, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А где новость про Firefox 67? Вчера ещё обновился.
     
     
  • 2.9, Ыыыы (?), 09:24, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда это ты там обновился?
    >67.0 Release
    >2019-05-21

    https://wiki.mozilla.org/Releases/Firefox_67

     
     
  • 3.11, th3m3 (ok), 09:31, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мне 67 версия, ещё вчера с утра прилетела. И релиз, вроде был назначен на 15 мая. Видать перенесли опять. Но почему-то в репах уже есть.
     
     
  • 4.21, Andrey Mitrofanov (?), 09:51, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Мне 67 версия, ещё вчера с утра прилетела. И релиз, вроде был
    > назначен на 15 мая. Видать перенесли опять. Но почему-то в репах
    > уже есть.

    Гента?...  ...как обычно, -rc1 под видом релиза утрамбовала?

     
  • 3.32, th3m3 (ok), 10:14, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в новости говорится, что релиз Firefox 67 будет 15 мая: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50352
     
     
  • 4.33, Andrey Mitrofanov (?), 10:30, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот в новости говорится, что релиз Firefox 67 будет 15 мая: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50352

    [I]« Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать. » (ц)

    Все ж поменялось.  Вам не сказали?

    May 8  =>  Release Date now May 21st
      --https://mail.mozilla.org/pipermail/firefox-dev/2019-May/007066.html
      --https://duckduckgo.com/?q=firefox-67+release+date


    Особо стойкие любители общения с незамутнёнными откладываются оговорочками:

    "" будет официально выпущен в следующем релизе 12.1, который намечен на Ноябрь 2019 года (имейте в виду, что сроки могут изменены): ""
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/97363.html#42

    Тут Вас никто не полюбил?....   Бывает.

     
  • 2.13, Аноним (13), 09:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя глюки. У меня Manjaro на ветке testing и стоит последняя версия Firefox 66.0.5 на данный момент.
     
     
  • 3.19, th3m3 (ok), 09:46, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Ubuntu уже есть 67.
     
     
  • 4.22, Нонимэ (?), 09:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дневная сборка?
     
     
  • 5.25, Аноним (-), 09:54, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он с firefox-developer-edition видимо перепутал.
     
  • 5.30, th3m3 (ok), 10:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    PPA for Ubuntu Mozilla Security Team
     
  • 4.23, Аноним (-), 09:53, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В какой Ubuntu? Что ты несёшь? Всем известно, что в Arhlinux самые свежие пакеты, теперь залезь и посмотри какая версия там https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/firefox/
     
     
  • 5.31, th3m3 (ok), 10:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч сдаёт :)
     
  • 5.54, анонн (?), 14:09, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В какой Ubuntu? Что ты несёшь? Всем известно, что в Arhlinux самые
    > свежие пакеты, теперь залезь и посмотри какая версия там https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/firefox/

    Все еще хуже! Даже в загробном мире уже 67, причем в виде пересобранного пакета:
    % pkg search firefox
    firefox-67.0,1                 Web browser based on the browser portion of Mozilla


     
  • 4.24, iPony (?), 09:54, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не обманывай
    https://packages.ubuntu.com/search?keywords=firefox&searchon=names&suite=disco
    https://packages.ubuntu.com/search?keywords=firefox&searchon=names&suite=bioni
    https://snapcraft.io/firefox
     
     
  • 5.29, th3m3 (ok), 10:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот эти ребята зарелизили - PPA for Ubuntu Mozilla Security Team.
     
     
  • 6.41, iPony (?), 12:21, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот эти ребята зарелизили - PPA for Ubuntu Mozilla Security Team.

    Ну оно и понятно

    > Staging PPA for Mozilla and other browser-related security updates. Unless you are testing updates, you should not install packages from this PPA

     
  • 4.26, Andrey Mitrofanov (?), 09:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В Ubuntu уже есть 67.

    Ух ты!  Нерелизенный фуфокс в нерилизенной [19.10] убунте. [I]

    firefox (67.0+build1-0ubuntu2) eoan; urgency=medium

      * Backport upstream changes from the 68 branch to [,,,]

    -- Olivier Tilloy <olivier.tilloy@canonical.com>  Tue, 14 May 2019 18:10:36 +0200

    firefox (67.0+build1-0ubuntu1) eoan; urgency=medium

      * New upstream stable release (67.0build1)

    -- Olivier Tilloy <olivier.tilloy@canonical.com>  Tue, 14 May 2019 15:30:19 +0200

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:27, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мде, вот она новая мозилла. Всё решают за пользователя, не оставляя никакого выбора.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А хром у нас типа очень альтернативный в этом плане, с полной демократией?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хром не умеет переключаться на последнюю открытую вкладку по ctrl-tab, поэтому даже не рассматривается.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 10:32, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня работает в хроме так же как и в фаерфокс. Что я делаю не так?
     
  • 4.46, Айран (?), 13:10, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и в firefox ctrl+tab работает  ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶.̶.̶ не как в старой opera
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 14:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, но у меня на линухе и на винде по-разному работает Ctrl+tab
     
  • 3.60, Аноним (10), 14:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А хром у нас типа очень альтернативный в этом плане, с полной демократией?

    А причём тут хром в контексте упоминания мозиллы? Про Хром вообще не вспоминайте, про этот упоротый зонд-комбайн.

     
  • 2.53, Аноним (53), 14:08, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так вы чаще телеметрию отключайте, тогда разработчики точно узнают, что и как вам нужно.
     
     
  • 3.62, нах (?), 14:54, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разработчики, узнающие, что людям нужно, из телеметрии - не нужны. Вместе с их телеметрией.

     
     
  • 4.67, Аноним (10), 14:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удваиваю мнение этого господина
     
  • 3.64, Аноним (10), 14:55, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто бы окромя телеметрии они не имеют никаких иных вариантов анализа?
    В свое время был большой топик на офиц. форуме, они его просто и тихо "не заметили".
     
  • 2.59, Вася (??), 14:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободный софт же. Форкай и развивай свою сборку сам.
     
     
  • 3.61, Аноним (10), 14:53, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, уже бегу роняя тапки и форкаю.
    Да нет спасибо, я уже давно на палемун ушёл.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:38, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На 55 версии специально приходится отключать многопроцессорность чтобы дополнения не глючили...
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на старших отключаю ради быстродействия - свопится дико если много вкладок.
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:43, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из миллиона проверенных хостов лишь 8000

    И все - отечественные госы?

     
     
  • 2.18, Аноним (15), 09:45, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего. Плагины помогут.
     

  • 1.20, анонимчик (?), 09:48, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    - когда сделают возможность задания прокси в командной строке?
    - когда сделают что бы не тормозило после повторного запуска сразу после закрытия?
     
     
  • 2.34, Аноним (35), 10:30, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - По крайней мере в линукс прокси можно задать через глобальную переменную.
    - На сколько я понимаю тебе нужен ключ --new-instance или --no-remote в винде вначале один дефис а не два.
     
     
  • 3.42, анонимчик (?), 12:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >- По крайней мере в линукс прокси можно задать через глобальную переменную.

    покажите пример

    > На сколько я понимаю тебе нужен ключ --new-instance или --no-remote в винде вначале один дефис а не два.

    эти ключи я знаю, но меня удивляет почему нельзя просто взять и запустить заново браузер?
    вот я работал, работал. закрыл. запускаю сразу заново - а он некоторое время очень силно тормозит.

     
  • 2.38, Аноним (38), 11:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - когда сделают возможность задания прокси в командной строке?

    Главное, чтобы не было как с хроме - только через ключик.
    В интерйесе такая настройка не лишняя. Да и вообще, юзайте foxy proxy

     
  • 2.55, Аноним (53), 14:10, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность задания прокси в командной строке

    редактируй pref.js или создай user.js в папке с профилем

     

  • 1.36, Аноним (36), 10:33, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Начиная с Firefox 66 по молчанию число запускаемых по умолчанию процессов-обработчиков контента увеличено с 4 до 8

    Ага, ага. На двуядернике уменьшил обратно на 4. Ибо смысла нет (там ещё три сервисных процесса попутно), а жор памяти - заметный.

     
  • 1.39, Аноним (39), 11:54, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и кому оно мешало?
     
     
  • 2.43, Andrey Mitrofanov (?), 12:48, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и кому оно мешало?

    Познай тщетность бытия, анон.
       Это новость про Прогресс Фуфокса.
           Вопросы без ответа.

     
  • 2.52, Аноним (52), 14:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кому оно нужно? Если система многопроцессорная - используй все процессоры
     
     
  • 3.63, нах (?), 14:55, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, их же для тебя, любимого, и покупали, других-то задач кроме браузера в ней и быть не должно.

     

  • 1.40, Аноним (40), 12:04, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фраерфокс по возможностям тонкой настройки фсе больше напоминает хромиум, при полном отсосольдо у оного по всем бенчмаркам. Ну и зачем он такой нужен?
     
  • 1.45, user90 (?), 13:09, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешно читать. Несколько ядер для простите чего? Для обработки говнокода, написанного стадом веб-макак ;) Есть и другое решение: uBlock + политика блокировки всех сторонних скриптов. Ради интереса можно зайти на mail.ru и посмотреть, какая циферка будет на индикаторе uBlock'а. Не угадаешь, анонимус))
     
     
  • 2.47, Попугай Кеша (?), 13:32, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня они в SkyEng уже достали. Собирают статистику видимо.

    Позор SkyEng!

     

  • 1.49, Анонимный Аноним (?), 13:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Убирают возможность отключения, что бы никто не знал, как эта многопроцессность не эффективна. Уже давно выключено у меня и работает намного быстрее. Хотелось бы тестов точных побольше.
     
  • 1.50, Ivan_83 (ok), 13:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и цензура веба подоспела.
    Теперь сайтег обязательно должен быть одобрен сертификатом, да ещё и свежим и зашифрован по последней моде.
    Забыли только спросить пользователя - нужно ли ему это.
    И что делать со всякими девайсами которые не умеют 1.1 и 1.2 - как админить такое теперь?
     
     
  • 2.65, нах (?), 14:56, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и раньше - каждому дивайсу по виртуалке с единственно-верной необновляемой версией (всего)

    модный современный веб, где разработчики в принципе не понимают, как это - ничего не ломать и не портить.

     
  • 2.66, анон (?), 14:56, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c болью, анон, с болью!
     

  • 1.70, Аноним (70), 15:29, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, что все жалуются? Я на 4гб использую лису и нормально. И это на Win10. Недавно пробовал старые версии, так они зависали постоянно. Окно висит и всё, гг.
     
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