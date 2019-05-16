В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима

Разработчики Mozilla объявили об удалении из кодовой базы Firefox доступных пользователю настроек для отключения многопроцессного режима работы (e10s). В качестве причины прекращения поддержки возврата в однопроцессный режим отмечается его низкая безопасность и потенциальные проблемы со стабильностью из-за отсутствия полного охвата при тестировании. Однопроцессный режим отмечен как непригодный для повседневного использования.

Начиная c Firefox 68 из about:config будут удалены настройки "browser.tabs.remote.force-enable" и "browser.tabs.remote.force-disable", управляющие включением e10s. Кроме того, установка значения "false" в опции "browser.tabs.remote.autostart" не будет автоматически приводить к отключению многопроцессного режима на настольных версиях Firefox, в официальных сборках и при запуске без включения режима выполнения автоматизированных тестов.

В сборках для мобильных устройств, при проведении тестов (при активной переменной окружения MOZ_DISABLE_NONLOCAL_CONNECTIONS или опции "--disable-e10s") и в неофициальных сборках (без MOZ_OFFICIAL) опция "browser.tabs.remote.autostart" по-прежнему сможет применяться для отключения e10s. Для разработчиков также добавлен обходной путь для отключения e10s, реализуемый через установку переменной окружения "MOZ_FORCE_DISABLE_E10S" перед запуском браузера. Начиная с Firefox 66 по молчанию число запускаемых по умолчанию процессов-обработчиков контента увеличено с 4 до 8 (опционально можно выбрать и один процесс, но это не отключает многопроцессный режим, а подразумевает, что помимо процесса для формирования интерфейса будет запущен дополнительный процесс для обработки содержимого вкладок).

Дополнительно можно отметить публикацию плана прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Firеfox. В марте 2020 года возможность установки защищённого соединения с использованием TLS 1.0 и 1.1 будет удалена и попытка открытия сайтов не поддерживающих TLS 1.2 или TLS 1.3 будет приводить к выводу ошибки. В ночных сборках поддержка устаревших версий TLS будет отключена в октябре 2019 года.

Прекращение поддержки скоординировано с разработчиками других браузеров и возможность использования TLS 1.0 и 1.1 в это же время будет прекращена в Safari, Firefox, Edge и Chrome. Администраторам сайтов рекомендуется обеспечить поддержку как минимум версии TLS 1.2, а желательно TLS 1.3. В основном сайты уже перешли на TLS 1.2, например, из миллиона проверенных хостов лишь 8000 не поддерживают TLS 1.2.

Кроме того, напомним, что из-за инцидента с отключением дополнений выпуск Firefox 67 отложен на неделю и выйдет только 21 мая. Сдвига графика подготовки остальных релизов не будет.



