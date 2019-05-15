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Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux

15.05.2019 11:39

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-4, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. По мере готовности в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vkd3d, переносятся развиваемые в Proton изменения.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization).

Основные изменения в Proton 4.2-4:

  • Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.1.1, в которой добавлена поддержка размещения кода шейдеров в памяти в сжатом виде и увеличена производительность различных игр, особенно построенных на базе движка Unreal Engine 4.
  • Устранён крах при запуске игры RAGE 2 (для работы на системах с GPU AMD требуется использование свежей экспериментальной версии Mesa);
  • Улучшена поддержка графического API Vulkan, обеспечена совместимость с Vulkan-сборкой игры "No Man's Sky";
  • Улучшены пиктограммы для некоторых оконных менеджеров;
  • Исправлена ошибка, приводившая к зависанию процесса Wine при обновлении версии Proton;
  • Решены проблемы с определением игровых контроллеров в играх Yakuza Kiwami и Telltale;
  • Исправлены ошибки из-за которых некорректно генерировались ландшафты в игре Space Engineers;
  • Устранён крах при запуске игры Flower.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-3, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  4. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.2 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, wine, game, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 11:49, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно в клиент само приедет или куда-то лезть отдельно надо?
     
     
  • 2.2, petyan (?), 11:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Само в стиме обновится.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:11, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > обеспечена совместимость с Vulkan-сборкой игры "No Man's Sky"

    Могли бы и нативно собрать, при наличии OpenGL- и Vulkan-версий то не сложно

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 12:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Претензия к авторам игры (быстрофикс)
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Как всё просто-то, оказывается. Достаточно от DX отказаться, и весь софт становится кроссплатформенным.
     
     
  • 3.65, Аноним (3), 10:49, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, знаешь ли, 95% успеха заключается в этом. Ты можешь написать безупречный лаунчер на GTK или Qt, ты можешь настроить ввод и вывод через SDL, но Direct3D на OpenGL или Vulkan ты так же просто не поменяешь
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:22, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда и если в WSL сделают доступ к GPU можно (и нужно) будет заделать такую штуку наоборот. Linux-игры в Windows.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:35, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Linux-игры в Windows.

    это типа равноценный ответ Windows-сообществу или есть такие игры, который только под Linux собираются?

     
     
  • 3.45, Канделябры (?), 21:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет никакого виндовз-сообщества. Виндовз-сообщество - это как если бы было сообщество ходящих ногами.
     
  • 2.9, Антон (??), 12:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а иксовые приложения в винде уже можно запускать?
     
     
  • 3.10, edw15052019 (?), 12:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно просто поднять х-сервер под виндой и на него отправлять, сойдёт?
     
     
  • 4.11, Антон (??), 12:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну как-то это не то.
    Хотя сейчас посмотрел у себя, не нашел ни одного используемого графического приложения, не имеющего варианта для винды. Да и то в основном все электроновское.
     
     
  • 5.13, Григорий Федорович Конин (?), 13:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну как-то это не то.

    В смысле не то? Вы в линуксе запускаете графические приложения без иксов?

     
     
  • 6.52, Аноним (52), 22:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, запускаем без иксов, через Wayland.
     
     
  • 7.53, Энон (?), 22:24, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    угу... через XWayland вы там всё запускаете
     
  • 3.41, Ключевский (?), 19:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть ли не с релиза WSL можно. Ставишь виндовый X-сервер(типа vcxsrv) спокойно говоришь DISPLAY=:0 и у тебя работает.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:36, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Нет уж, не получат виндузятники нашего нативного SuperTuxRacer!
     
     
  • 2.12, Анончик999999 (?), 13:05, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и для Windows собрано, правда, работает через ж*пу, зависая после 20 сек. игры!
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:02, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ж*пу от нвидии или амд?
     
     
  • 4.29, EuPhobos (ok), 17:18, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а ж*пу от нвидии или амд?

    от Microsoft

     
  • 3.46, Канделябры (?), 21:03, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это диверсия! Но пусть страдают! Пусть ночами теперь не спят и грызут батерею.
     
  • 3.59, th3m3 (ok), 00:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А под Android, оно превращает смарт - в раскалённую плиту для поджарки яиц.
     

  • 1.14, Аноним (19), 13:37, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тут пытаюсь для себя разобраться в том, что все эти штуки вокруг wine/directx/vulkan значат значат и делаю себе заметочки.

    Вопрос к знатокам: vkd3d - делается же winehq'ами - он встроен в wine или надо отдельно ставить?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    vkd3d это библиотека соответственно wine должен быть собран с ней
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 13:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использую пакет winehq-staging (который ставит wine-staging, wine-staging-amd64 и wine-staging) из ppa winehq, как узнать был ли он собран с ней или нет?
     
     
  • 4.20, Аноним (15), 14:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнать можно просто посмотрев Build-Depends в debian/control пакета. libvkd3d там нет
     
  • 3.38, Аноним (38), 18:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dxvk это тоже вроде как библиотека, но пересборки вайна не требует, поскольку заменяет стандартные либы вайна
     
  • 2.16, Аноним (19), 13:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И можно ли протон ставить отдельно от стима?
    Стим работает только с лицензионными играми, а я и в пиратки играю, как быть?

    И можно ли игру в 1 wineprefix (будем называть это wine-контейнером) запускать разными вайнами и как это делается?

    Я так понял, что есть следующие варианты:
    - простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa);
    - простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с dxvk;
    - простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с d9vk;
    - простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с (dxvk + d9vk);
    - proton (т.е. особый вариант steam-пакета, который использует какой-то wine с (dxvk + d9vk) + собственным набором патчей.

    Вот я, имея 1 контейнер с игрой, могу спокойно переключаться между перечисленными выше вариантами запуска этой игры?

     
     
  • 3.18, ryoken (ok), 14:02, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Lutris-а есть раннеры из разных версий wine с разными патчами. Есть подозрения, что вот те, которые ...-protonified - это примерно аналогичные :).

    А в пиратки играть - фу.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С разморозкой. Геймдев (читай издатели) настолько забурели последние лет 5, что бабла им не додать чуть ли не акт благой, как минимум нейтральный.
     
     
  • 5.27, ryoken (ok), 16:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы никак во все выходящие игры умудряетесь играть? Очевидно, что покупать стоит те, которые вам нравятся, а остальное - проходить мимо. (С современным развитием youtube-gaming оценить игру несложно :D ).
     
  • 5.30, EuPhobos (ok), 17:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы про инди-бедолаг, или про ААА-жырдяев, наподобие EA или Ubisoft ?
     
  • 5.42, Ключевский (?), 19:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Продукты в магазинах тоже воруешь из-за того, что рубль упал и все цены выросли за последние 5 лет в 2-3 раза?
     
  • 3.23, Alexey (??), 15:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В пиратки играть это как то мерзковато.
     
     
  • 4.33, Аноним (19), 17:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и не играй, я ж тебя не заставляю.
    А играть ли мне в них - я, пожалуй, сам решу, спасибо за беспокойство.
     
  • 3.61, yadi.sk (?), 03:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И можно ли протон ставить отдельно от стима?


    https://yadi.sk/d/IrofgqFSqHsPu

     
  • 2.54, Аноним (52), 22:24, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VKD3D встроен в Wine, но для его работы необходимо 1 Чтобы в вашей системе был... текст свёрнут, показать
     

  • 1.22, Попугай Кеша (?), 15:19, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как оно работает?

    Что мне нужно сделать, чтобы собрать Linux Gaming PC?
    Видеокарту от AMD, взять что-то мейнстримное - Ubuntu. Так?
    Steam накатить. Хорошо. А Vulkan там из коробки или как?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для гамания  нужно брать нвидию
     
     
  • 3.25, Попугай Кеша (?), 16:09, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Вроде у невидии с драйверами проблемы
     
     
  • 4.26, ryoken (ok), 16:48, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    breaking news, однако...

    А у меня под гентой из Steam-а Doom2016 прёт как слон и ФПС 120 примерно (Vulkan, Gtx970).

     
     
  • 5.32, Аноним (19), 17:39, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    говорить про fps без указания разрешения экрана в игре и про настройки детализации всякой - ни о чём.
    120 фпс на VGA разрешении - это очень мало.
     
     
  • 6.39, ryoken (ok), 19:07, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > говорить про fps без указания разрешения экрана в игре и про настройки
    > детализации всякой - ни о чём.
    > 120 фпс на VGA разрешении - это очень мало.

    1920x1080, все настройки - максимальные, сглаживание выключено.

     
  • 4.28, Атос (?), 17:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на NVIDIA проблемы только Gallium Nine и старыми игрушками. Из-за недоделанного Nouneau.
     
     
  • 5.69, Попугай Кеша (?), 13:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне HL2/Portal, AoE II, AoE III, Skyrim. Больше и не надо )
     
  • 4.50, AlexYeCu_not_logged (?), 21:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Почему? Вроде у невидии с драйверами проблемы

    Например?

     
  • 3.36, Beta (?), 18:25, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Закрытые драйвера Нвидии могут доставлять проблемы, особенно новичкам. Лучше карту AMD, их драйвера из коробки идут.
     
     
  • 4.49, Канделябры (?), 21:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мой астролог сказал мне.. Вобщем, они подрались с советником по отправлению ритуалов.
     
  • 3.55, Аноним (52), 22:27, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игр на GNU/Linux лучше использовать новейшие модели AMD Radeon GPU.
     
     
  • 4.68, Попугай Кеша (?), 13:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 2.31, EuPhobos (ok), 17:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SteamOS есть же дистрибутив на базе Debian.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 04:14, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только в SteamOS вулкана нет. Проверял примерно пару месяцев назад.
     
     
  • 4.66, Поц (?), 11:41, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть там вулкан
     
  • 2.34, Аноним (19), 17:41, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, что или никто ничего не знает и не понимает, или просто не хотят рассказывать.
     
  • 2.37, Beta (?), 18:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карта от AMD, открытые драйвера Mesa3D (во всех дистрах идут предустановленными), Ubuntu или Linux Mint, Steam, Вулкан  так же будет из коробки (либо вручную доустановить mesa-vulkan-drivers и libvulkan). И можно играться.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 23:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. это тоже предположение?
     
  • 3.70, Попугай Кеша (?), 15:25, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут поподробнее. Хочу собрать Linux PC для игр
     
  • 2.43, Аноним (-), 20:16, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Видеокарту от AMD

    А они вообще бывают?
    Видал только устройство для майнинга вставляющееся в слот PCI-E
    Слот, кстати, после такого нередко  приходит в негодность в результате выгорания...

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    zhirno
     
     
  • 4.57, Аноним (56), 23:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    No tolsto
     
  • 3.63, pewpew (?), 06:31, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, юзай нвидию, которая заметно хуже работает с вулканом, который в основе dxvk.
     
  • 2.51, AlexYeCu_not_logged (?), 21:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    AMD-шные видеокарты, на моей памяти, вообще нигде нормально не работали Самый э... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.58, НяшМяш (ok), 00:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >AMD-шные видеокарты, на моей памяти, вообще нигде нормально не работали.
    >своей AMD-шный видеокарты у меня никогда не было и, вполне возможно, не будет

    Всё что нужно знать об экспертах опеннета

     
     
  • 4.64, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всё что нужно знать об экспертах опеннета

    Вы, поди, и на улице всё подряд в рот тащите? Чтобы на экспертном уровне убедиться, что делать этого не следует?

     
  • 2.67, Аноним (3), 12:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видеокарту GeForce GTX 650 или выше. Жёсткий диск от 1 терабайта. Безлимитный интернет. Установи туда SteamOS (сотрёт всё содержимое диска, поэтому бери чистый). Всё.
     

  • 1.48, Аноним (48), 21:08, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно ли на windows в WLS поставить Steam и там запустить игру на Proton? 🌝
     
  • 1.60, Аноним (60), 02:39, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У Proton-а логотип есть? У Wine есть.
     

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