Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – vkd3d это библиотека соответственно wine должен быть собран с ней

3.17 , Аноним ( 19 ), 13:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я использую пакет winehq-staging (который ставит wine-staging, wine-staging-amd64 и wine-staging) из ppa winehq, как узнать был ли он собран с ней или нет?

4.20 , Аноним ( 15 ), 14:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Узнать можно просто посмотрев Build-Depends в debian/control пакета. libvkd3d там нет

3.38 , Аноним ( 38 ), 18:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – dxvk это тоже вроде как библиотека, но пересборки вайна не требует, поскольку заменяет стандартные либы вайна

2.16 , Аноним ( 19 ), 13:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И можно ли протон ставить отдельно от стима?

Стим работает только с лицензионными играми, а я и в пиратки играю, как быть? И можно ли игру в 1 wineprefix (будем называть это wine-контейнером) запускать разными вайнами и как это делается? Я так понял, что есть следующие варианты:

- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa);

- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с dxvk;

- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с d9vk;

- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с (dxvk + d9vk);

- proton (т.е. особый вариант steam-пакета, который использует какой-то wine с (dxvk + d9vk) + собственным набором патчей. Вот я, имея 1 контейнер с игрой, могу спокойно переключаться между перечисленными выше вариантами запуска этой игры?

3.18 , ryoken ( ok ), 14:02, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У Lutris-а есть раннеры из разных версий wine с разными патчами. Есть подозрения, что вот те, которые ...-protonified - это примерно аналогичные :). А в пиратки играть - фу.

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С разморозкой. Геймдев (читай издатели) настолько забурели последние лет 5, что бабла им не додать чуть ли не акт благой, как минимум нейтральный.

5.27 , ryoken ( ok ), 16:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы никак во все выходящие игры умудряетесь играть? Очевидно, что покупать стоит те, которые вам нравятся, а остальное - проходить мимо. (С современным развитием youtube-gaming оценить игру несложно :D ).

5.30 , EuPhobos ( ok ), 17:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы про инди-бедолаг, или про ААА-жырдяев, наподобие EA или Ubisoft ?

5.42 , Ключевский ( ? ), 19:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Продукты в магазинах тоже воруешь из-за того, что рубль упал и все цены выросли за последние 5 лет в 2-3 раза?

3.23 , Alexey ( ?? ), 15:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В пиратки играть это как то мерзковато.

4.33 , Аноним ( 19 ), 17:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так и не играй, я ж тебя не заставляю.

А играть ли мне в них - я, пожалуй, сам решу, спасибо за беспокойство.

3.61 , yadi.sk ( ? ), 03:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И можно ли протон ставить отдельно от стима?

https://yadi.sk/d/IrofgqFSqHsPu

2.54 , Аноним ( 52 ), 22:24, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать VKD3D встроен в Wine, но для его работы необходимо 1 Чтобы в вашей системе был...