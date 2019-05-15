Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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|1.3, Аноним (3), 12:11, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> обеспечена совместимость с Vulkan-сборкой игры "No Man's Sky"
Могли бы и нативно собрать, при наличии OpenGL- и Vulkan-версий то не сложно
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|2.5, Аноним (5), 12:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Как всё просто-то, оказывается. Достаточно от DX отказаться, и весь софт становится кроссплатформенным.
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|3.65, Аноним (3), 10:49, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, знаешь ли, 95% успеха заключается в этом. Ты можешь написать безупречный лаунчер на GTK или Qt, ты можешь настроить ввод и вывод через SDL, но Direct3D на OpenGL или Vulkan ты так же просто не поменяешь
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|1.6, Аноним (6), 12:22, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда и если в WSL сделают доступ к GPU можно (и нужно) будет заделать такую штуку наоборот. Linux-игры в Windows.
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|2.7, Аноним (7), 12:35, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Linux-игры в Windows.
это типа равноценный ответ Windows-сообществу или есть такие игры, который только под Linux собираются?
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|3.45, Канделябры (?), 21:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет никакого виндовз-сообщества. Виндовз-сообщество - это как если бы было сообщество ходящих ногами.
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|4.11, Антон (??), 12:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну как-то это не то.
Хотя сейчас посмотрел у себя, не нашел ни одного используемого графического приложения, не имеющего варианта для винды. Да и то в основном все электроновское.
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|3.41, Ключевский (?), 19:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чуть ли не с релиза WSL можно. Ставишь виндовый X-сервер(типа vcxsrv) спокойно говоришь DISPLAY=:0 и у тебя работает.
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|3.59, th3m3 (ok), 00:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А под Android, оно превращает смарт - в раскалённую плиту для поджарки яиц.
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|1.14, Аноним (19), 13:37, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я тут пытаюсь для себя разобраться в том, что все эти штуки вокруг wine/directx/vulkan значат значат и делаю себе заметочки.
Вопрос к знатокам: vkd3d - делается же winehq'ами - он встроен в wine или надо отдельно ставить?
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|2.15, Аноним (15), 13:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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vkd3d это библиотека соответственно wine должен быть собран с ней
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|3.17, Аноним (19), 13:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я использую пакет winehq-staging (который ставит wine-staging, wine-staging-amd64 и wine-staging) из ppa winehq, как узнать был ли он собран с ней или нет?
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|4.20, Аноним (15), 14:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Узнать можно просто посмотрев Build-Depends в debian/control пакета. libvkd3d там нет
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|3.38, Аноним (38), 18:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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dxvk это тоже вроде как библиотека, но пересборки вайна не требует, поскольку заменяет стандартные либы вайна
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|2.16, Аноним (19), 13:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И можно ли протон ставить отдельно от стима?
Стим работает только с лицензионными играми, а я и в пиратки играю, как быть?
И можно ли игру в 1 wineprefix (будем называть это wine-контейнером) запускать разными вайнами и как это делается?
Я так понял, что есть следующие варианты:
- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa);
- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с dxvk;
- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с d9vk;
- простой wine (из winehq-staging пакета из их ppa), но с (dxvk + d9vk);
- proton (т.е. особый вариант steam-пакета, который использует какой-то wine с (dxvk + d9vk) + собственным набором патчей.
Вот я, имея 1 контейнер с игрой, могу спокойно переключаться между перечисленными выше вариантами запуска этой игры?
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|3.18, ryoken (ok), 14:02, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Lutris-а есть раннеры из разных версий wine с разными патчами. Есть подозрения, что вот те, которые ...-protonified - это примерно аналогичные :).
А в пиратки играть - фу.
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|4.21, Аноним (21), 14:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С разморозкой. Геймдев (читай издатели) настолько забурели последние лет 5, что бабла им не додать чуть ли не акт благой, как минимум нейтральный.
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|5.27, ryoken (ok), 16:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы никак во все выходящие игры умудряетесь играть? Очевидно, что покупать стоит те, которые вам нравятся, а остальное - проходить мимо. (С современным развитием youtube-gaming оценить игру несложно :D ).
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|5.42, Ключевский (?), 19:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Продукты в магазинах тоже воруешь из-за того, что рубль упал и все цены выросли за последние 5 лет в 2-3 раза?
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|4.33, Аноним (19), 17:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и не играй, я ж тебя не заставляю.
А играть ли мне в них - я, пожалуй, сам решу, спасибо за беспокойство.
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|2.54, Аноним (52), 22:24, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
VKD3D встроен в Wine, но для его работы необходимо 1 Чтобы в вашей системе был... текст свёрнут, показать
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|1.22, Попугай Кеша (?), 15:19, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А как оно работает?
Что мне нужно сделать, чтобы собрать Linux Gaming PC?
Видеокарту от AMD, взять что-то мейнстримное - Ubuntu. Так?
Steam накатить. Хорошо. А Vulkan там из коробки или как?
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|4.26, ryoken (ok), 16:48, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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breaking news, однако...
А у меня под гентой из Steam-а Doom2016 прёт как слон и ФПС 120 примерно (Vulkan, Gtx970).
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|5.32, Аноним (19), 17:39, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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говорить про fps без указания разрешения экрана в игре и про настройки детализации всякой - ни о чём.
120 фпс на VGA разрешении - это очень мало.
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|6.39, ryoken (ok), 19:07, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> говорить про fps без указания разрешения экрана в игре и про настройки
> детализации всякой - ни о чём.
> 120 фпс на VGA разрешении - это очень мало.
1920x1080, все настройки - максимальные, сглаживание выключено.
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|4.28, Атос (?), 17:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня на NVIDIA проблемы только Gallium Nine и старыми игрушками. Из-за недоделанного Nouneau.
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|3.36, Beta (?), 18:25, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Закрытые драйвера Нвидии могут доставлять проблемы, особенно новичкам. Лучше карту AMD, их драйвера из коробки идут.
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|4.49, Канделябры (?), 21:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мой астролог сказал мне.. Вобщем, они подрались с советником по отправлению ритуалов.
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|3.55, Аноним (52), 22:27, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для игр на GNU/Linux лучше использовать новейшие модели AMD Radeon GPU.
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|3.62, Аноним (62), 04:14, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только в SteamOS вулкана нет. Проверял примерно пару месяцев назад.
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|2.34, Аноним (19), 17:41, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Похоже, что или никто ничего не знает и не понимает, или просто не хотят рассказывать.
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|2.37, Beta (?), 18:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Карта от AMD, открытые драйвера Mesa3D (во всех дистрах идут предустановленными), Ubuntu или Linux Mint, Steam, Вулкан так же будет из коробки (либо вручную доустановить mesa-vulkan-drivers и libvulkan). И можно играться.
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|2.43, Аноним (-), 20:16, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Видеокарту от AMD
А они вообще бывают?
Видал только устройство для майнинга вставляющееся в слот PCI-E
Слот, кстати, после такого нередко приходит в негодность в результате выгорания...
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|3.63, pewpew (?), 06:31, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, юзай нвидию, которая заметно хуже работает с вулканом, который в основе dxvk.
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|3.58, НяшМяш (ok), 00:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>AMD-шные видеокарты, на моей памяти, вообще нигде нормально не работали.
>своей AMD-шный видеокарты у меня никогда не было и, вполне возможно, не будет
Всё что нужно знать об экспертах опеннета
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|4.64, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всё что нужно знать об экспертах опеннета
Вы, поди, и на улице всё подряд в рот тащите? Чтобы на экспертном уровне убедиться, что делать этого не следует?
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|2.67, Аноним (3), 12:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видеокарту GeForce GTX 650 или выше. Жёсткий диск от 1 терабайта. Безлимитный интернет. Установи туда SteamOS (сотрёт всё содержимое диска, поэтому бери чистый). Всё.
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|1.48, Аноним (48), 21:08, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можно ли на windows в WLS поставить Steam и там запустить игру на Proton? 🌝
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