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Представлен более эффективный метод определения префиксов коллизий для SHA-1

13.05.2019 12:06

Исследователи из французского государственного института исследований в информатике и автоматике (INRIA) и Наньянского технологического университета (Сингапур) разработали усовершенствованный метод атаки на алгоритм SHA-1, существенно упрощающий создание двух разных документов с одинаковыми хэшами SHA-1. Суть метода в сведении операции полноценного подбора коллизии в SHA-1 к коллизионной атаке с заданным префиксом, при которой коллизия возникает при наличии определённых префиксов, независимо от остальных данных в наборе. Иными словами, можно вычислить два предопределённых префикса и если один присоединить к одному документу, а другой ко второму - результирующие хэши SHA-1 для этих файлов будут одинаковы.

Данный вид атаки всё ещё требует огромных вычислений и подбор префиксов остаётся сложнее, чем обычный подбор коллизий, но и практическая эффективность результата существенно выше. Если до сих пор самый быстрый метод поиска префиксов коллизии в SHA-1 требовал выполнения 277.1 операций, то новый метод снижает число вычислений до диапазона от 266.9 до 269.4. При таком уровне вычислений ориентировочная стоимость атаки составляет менее ста тысяч долларов, что вполне по карману спецслужбам и крупным корпорациям. Для сравнения на поиск обычной коллизии необходимо выполнить примерно 264.7 операций.

В прошлой демонстрации Google возможности генерации разных PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1 использовалась уловка с объединением в один файл двух документов, переключением видимого слоя и смещением метки выбора слоя в область возникновения коллизии. При близких затратах ресурсов (на поиск первой коллизии SHA-1 Google потратил год вычислений на кластере из 110 GPU) новый метод позволяет добиться совпадения SHA-1 для двух произвольных наборов данных. С практической стороны можно подготовить TLS-сертификаты, в которых упоминаются разные домены, но совпадают хэши SHA-1. Подобная возможность позволяет нечистому на руку удостоверяющему центру создать сертификат для цифровой подписи, которую можно применять для авторизации фиктивных сертификатов к произвольным доменам. Проблема также может использоваться для компрометации протоколов, полагающихся на отсутствие коллизий, таких как TLS, SSH и IPsec.

Предложенная стратегия поиска префиксов для коллизии подразумевает разбиение вычислений на два этапа. На первом этапе выполняется поиск блоков, находящихся на грани коллизии, путём встраивания случайных переменных цепочек в предопределённый целевой набор различий. На втором этапе на уровне отдельных блоков полученные цепочки различий сопоставляются с приводящими к коллизиям парами состояний, используя методы традиционных атак по подбору коллизий.

Несмотря на то, что теоретическая возможность атаки на SHA-1 доказана ещё в 2005 году, а на практике первая коллизия была подобрана в 2017 году, SHA-1 всё ещё остаётся в обиходе и охватывается некоторыми стандартами и технологиями (TLS 1.2, Git и т.п.). Основной целью проделанной работы было желание предоставить ещё один веский аргумент для незамедлительного прекращения использования SHA-1, особенно в сертификатах и цифровых подписях.

Дополнительно можно отметить публикацию результатов криптоанализа блочных шифров SIMON-32/64, разработанных АНБ США и в 2018 году утверждённых в качестве стандарта ISO/IEC 29167-21:2018. Исследователям удалось разработать метод восстановления закрытого ключа на основе двух известных пар из открытого текста и шифротекста. При ограниченных вычислительных ресурсах на подбор ключа требуется от нескольких часов до нескольких дней. Теоретический коэффициент успешности атаки оценивается в 0.25, а практический для имеющегося прототипа - 0.025.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google продемонстрировал первую успешную атаку на алгоритм хеширования SHA-1
  3. OpenNews: Энтузиасты воссоздали метод мгновенной генерации PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1
  4. OpenNews: GitHub добавил защиту от атак, использующих коллизии SHA-1
  5. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  6. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sha1, collision, hash
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:48, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну вот, опять только для товарищмайора :-(

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:12, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Майнинговую ферму свою перепрофилируй. Всё больше толку от неё будет
     

  • 1.2, донатер (?), 13:49, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора отказываться от sha1
     
     
  • 2.4, Ivan_83 (ok), 14:27, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не давно, не пора.
    Отказыватся имеет смысл там, где оно используется напрямую и в целях безопасности.
    В HMAC конструкции он, как и md5 скорее всего ещё безопасен и долго будет безопасен.
    В git оно используется не в целях безопасности, поэтому sha1/md5/md4 или что похуже - пофик, для безопасности там pgp прикручивается сбоку.
     
     
  • 3.5, Deny (?), 14:29, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Зачем юзать старьё?
     
     
  • 4.7, анон (?), 15:08, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вы адепт "автомата Калашникова" на батарейках ?)
     
     
  • 5.8, Deny (?), 15:10, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Извините,не понял аналогии.Я предпочитаю использовать современные инструменты.Да,бывают ситуации,где необходимо думать о поддержке разнообразного легасти, но если можно обо
     
     
  • 6.9, Deny (?), 15:11, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    йтись без этого,то я предпочту пользоваться современными вещами.
    Странно,обрезало сообщение
     
     
  • 7.15, Ан (??), 16:07, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дешевле с точки зрения использования ресурсов компьютера. Такие вещи вы и сами должны понимать)))
     
  • 3.18, OpenEcho (?), 16:19, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "HMAC is a specific type of message authentication code"

    HMAC гарантирует защиту от подмен используя Merkle-Damgård конструкцию _только_ при условии, что используемя хэш функция не имеет коллизий

    MSG: казнить нельзя, помиловать!
    HMAC: e46dfec0d4136e82abc5ff88d6f01f86

    а теперь представте, что приказ пришел на ваше пожалование, но ваш недруг нашел коллизию в MD5 и подменил оригинал на:

    MSG: казнить, нельзя помиловать!
    HMAC: e46dfec0d4136e82abc5ff88d6f01f86

    результат - секир башка

    Это так, к слову о "безопасен"...

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:47, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и никто не заметит, что в начале фразы мааааленький бинарный префикс в 20 мегабайт
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:00, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > коллизия возникает при наличии определённых префиксов, независимо от остальных данных в наборе

    Красота.

     
     
  • 2.13, КО (?), 15:52, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не совсем, это вариация на тему уже показанная Google - метод создания коллизии, не метод подбора к существующему hash.
     
     
  • 3.14, КО (?), 15:56, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поясняю, неточность в переводе статьи

    для любых, наперед заданных, p1 и p2 можно подобрать такие m1 и m2, что
    hash(p1||m1)=hash(p2||m2)

    это не совсем тоже самое, что в переводе, что есть такие p1 и p2, что что не пиши в m1 и m2, результат хеширования не меняется. :)

     

  • 1.6, педофил (?), 15:03, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тогда получается, что можно взломать всё, куда удастся пропихнуть такой префикс? А это может стать отдельной уязвимостью?
     
     
  • 2.11, товарищ майор (?), 15:38, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне - можно. Ну, если тебя совсем не насторожит бредятина в начале файла - может.

    А если ты для себя, любимого спрашивает - у тебя не хватит ресурсов.
    И твоя майнинговая ферма по сравнению с моей - курам на смех (нет, ты думал, те китайские заводы по прозводству битков - крестьяне с рисовых полей вскладчину строили?)

     

  • 1.12, Мексиканец (?), 15:43, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > веский аргумент для незамедлительного прекращения использования SHA-1, особенно в сертификатах и цифровых подписях.

    А я давно юзаю SHA-512, правда при работе с файлами, любых размеров, вплоть до 60 Gb (копии iso blu-ray)
    Не скажу, что сумма вычисляется долго на моём 6900K, но для меня важна 100% подлинность файла, особенно, когда бэкапы хранятся на HDD и M-Disc.

     
  • 1.16, Аноним (16), 16:10, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно можно отметить публикацию результатов криптоанализа блочных шифров SIMON-32/64, разработанных АНБ США и в 2018 году утверждённых в качестве стандарта ISO/IEC 29167-21:2018

    АНБ оно такое АНБ.

     
  • 1.17, Аноним (17), 16:18, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно можно отметить публикацию результатов криптоанализа блочных шифров SIMON-32/64, разработанных АНБ США и в 2018 году утверждённых в качестве стандарта ISO/IEC 29167-21:2018.

    Эта публикация - чья-то дурацкая шутка. SIMON-32/64 - шифр с 32-битным блоком и 64-битным ключом. 64-битный "блок" YHWHYHWH, который они зашифровывают - это на самом деле 32-битный блок YHWH, повторенный 2 раза. Сложность задачи от того, что блок повторён дважды, не возрастает. Для того, чтобы найти ключ, превращающий YHWHYHWH в YHWHYHWH, достаточно перебрать 2^32 ключей. Это несколько дней брутфорса на современной персоналке. Это вовсе не означает, что шифр скомпрометирован - это верно для любого шифра с 32-битным блоком. Они же выставляют это как "достижения", доказывающие, что они скомпрометировали шифр. Уберите эту чушь из новости.

     
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