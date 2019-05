Представлен более эффективный метод определения префиксов коллизий для SHA-1

2.4 , Ivan_83 ( ok ), 14:27, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не давно, не пора.

Отказыватся имеет смысл там, где оно используется напрямую и в целях безопасности.

В HMAC конструкции он, как и md5 скорее всего ещё безопасен и долго будет безопасен.

В git оно используется не в целях безопасности, поэтому sha1/md5/md4 или что похуже - пофик, для безопасности там pgp прикручивается сбоку.

3.5 , Deny ( ? ), 14:29, 13/05/2019

Зачем юзать старьё?

4.7 , анон ( ? ), 15:08, 13/05/2019

а вы адепт "автомата Калашникова" на батарейках ?)

5.8 , Deny ( ? ), 15:10, 13/05/2019

Извините,не понял аналогии.Я предпочитаю использовать современные инструменты.Да,бывают ситуации,где необходимо думать о поддержке разнообразного легасти, но если можно обо

6.9 , Deny ( ? ), 15:11, 13/05/2019

йтись без этого,то я предпочту пользоваться современными вещами.

Странно,обрезало сообщение

Странно,обрезало сообщение

7.15 , Ан ( ?? ), 16:07, 13/05/2019

Потому что дешевле с точки зрения использования ресурсов компьютера. Такие вещи вы и сами должны понимать)))

3.18 , OpenEcho ( ? ), 16:19, 13/05/2019

"HMAC is a specific type of message authentication code" HMAC гарантирует защиту от подмен используя Merkle-Damgård конструкцию _только_ при условии, что используемя хэш функция не имеет коллизий MSG: казнить нельзя, помиловать!

HMAC: e46dfec0d4136e82abc5ff88d6f01f86 а теперь представте, что приказ пришел на ваше пожалование, но ваш недруг нашел коллизию в MD5 и подменил оригинал на: MSG: казнить, нельзя помиловать!

HMAC: e46dfec0d4136e82abc5ff88d6f01f86 результат - секир башка Это так, к слову о "безопасен"...

4.19 , Аноним ( 19 ), 16:47, 13/05/2019

Ага, и никто не заметит, что в начале фразы мааааленький бинарный префикс в 20 мегабайт