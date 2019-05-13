Представлен более эффективный метод определения префиксов коллизий для SHA-1

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|2.10, Аноним (10), 15:12, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Майнинговую ферму свою перепрофилируй. Всё больше толку от неё будет
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|2.4, Ivan_83 (ok), 14:27, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не давно, не пора.
Отказыватся имеет смысл там, где оно используется напрямую и в целях безопасности.
В HMAC конструкции он, как и md5 скорее всего ещё безопасен и долго будет безопасен.
В git оно используется не в целях безопасности, поэтому sha1/md5/md4 или что похуже - пофик, для безопасности там pgp прикручивается сбоку.
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|4.7, анон (?), 15:08, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а вы адепт "автомата Калашникова" на батарейках ?)
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|5.8, Deny (?), 15:10, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Извините,не понял аналогии.Я предпочитаю использовать современные инструменты.Да,бывают ситуации,где необходимо думать о поддержке разнообразного легасти, но если можно обо
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|6.9, Deny (?), 15:11, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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йтись без этого,то я предпочту пользоваться современными вещами.
Странно,обрезало сообщение
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|7.15, Ан (??), 16:07, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что дешевле с точки зрения использования ресурсов компьютера. Такие вещи вы и сами должны понимать)))
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|3.18, OpenEcho (?), 16:19, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"HMAC is a specific type of message authentication code"
HMAC гарантирует защиту от подмен используя Merkle-Damgård конструкцию _только_ при условии, что используемя хэш функция не имеет коллизий
MSG: казнить нельзя, помиловать!
HMAC: e46dfec0d4136e82abc5ff88d6f01f86
а теперь представте, что приказ пришел на ваше пожалование, но ваш недруг нашел коллизию в MD5 и подменил оригинал на:
MSG: казнить, нельзя помиловать!
HMAC: e46dfec0d4136e82abc5ff88d6f01f86
результат - секир башка
Это так, к слову о "безопасен"...
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|4.19, Аноним (19), 16:47, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, и никто не заметит, что в начале фразы мааааленький бинарный префикс в 20 мегабайт
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|1.3, Аноним (3), 14:00, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> коллизия возникает при наличии определённых префиксов, независимо от остальных данных в наборе
Красота.
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|2.13, КО (?), 15:52, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не совсем, это вариация на тему уже показанная Google - метод создания коллизии, не метод подбора к существующему hash.
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|3.14, КО (?), 15:56, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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поясняю, неточность в переводе статьи
для любых, наперед заданных, p1 и p2 можно подобрать такие m1 и m2, что
hash(p1||m1)=hash(p2||m2)
это не совсем тоже самое, что в переводе, что есть такие p1 и p2, что что не пиши в m1 и m2, результат хеширования не меняется. :)
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|1.6, педофил (?), 15:03, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тогда получается, что можно взломать всё, куда удастся пропихнуть такой префикс? А это может стать отдельной уязвимостью?
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|2.11, товарищ майор (?), 15:38, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне - можно. Ну, если тебя совсем не насторожит бредятина в начале файла - может.
А если ты для себя, любимого спрашивает - у тебя не хватит ресурсов.
И твоя майнинговая ферма по сравнению с моей - курам на смех (нет, ты думал, те китайские заводы по прозводству битков - крестьяне с рисовых полей вскладчину строили?)
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|1.12, Мексиканец (?), 15:43, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> веский аргумент для незамедлительного прекращения использования SHA-1, особенно в сертификатах и цифровых подписях.
А я давно юзаю SHA-512, правда при работе с файлами, любых размеров, вплоть до 60 Gb (копии iso blu-ray)
Не скажу, что сумма вычисляется долго на моём 6900K, но для меня важна 100% подлинность файла, особенно, когда бэкапы хранятся на HDD и M-Disc.
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|1.16, Аноним (16), 16:10, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно можно отметить публикацию результатов криптоанализа блочных шифров SIMON-32/64, разработанных АНБ США и в 2018 году утверждённых в качестве стандарта ISO/IEC 29167-21:2018
АНБ оно такое АНБ.
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|1.17, Аноним (17), 16:18, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно можно отметить публикацию результатов криптоанализа блочных шифров SIMON-32/64, разработанных АНБ США и в 2018 году утверждённых в качестве стандарта ISO/IEC 29167-21:2018.
Эта публикация - чья-то дурацкая шутка. SIMON-32/64 - шифр с 32-битным блоком и 64-битным ключом. 64-битный "блок" YHWHYHWH, который они зашифровывают - это на самом деле 32-битный блок YHWH, повторенный 2 раза. Сложность задачи от того, что блок повторён дважды, не возрастает. Для того, чтобы найти ключ, превращающий YHWHYHWH в YHWHYHWH, достаточно перебрать 2^32 ключей. Это несколько дней брутфорса на современной персоналке. Это вовсе не означает, что шифр скомпрометирован - это верно для любого шифра с 32-битным блоком. Они же выставляют это как "достижения", доказывающие, что они скомпрометировали шифр. Уберите эту чушь из новости.
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