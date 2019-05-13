Представлен более эффективный метод определения префиксов коллизий для SHA-1

Исследователи из французского государственного института исследований в информатике и автоматике (INRIA) и Наньянского технологического университета (Сингапур) разработали усовершенствованный метод атаки на алгоритм SHA-1, существенно упрощающий создание двух разных документов с одинаковыми хэшами SHA-1. Суть метода в сведении операции полноценного подбора коллизии в SHA-1 к коллизионной атаке с заданным префиксом, при которой коллизия возникает при наличии определённых префиксов, независимо от остальных данных в наборе. Иными словами, можно вычислить два предопределённых префикса и если один присоединить к одному документу, а другой ко второму - результирующие хэши SHA-1 для этих файлов будут одинаковы. Данный вид атаки всё ещё требует огромных вычислений и подбор префиксов остаётся сложнее, чем обычный подбор коллизий, но и практическая эффективность результата существенно выше. Если до сих пор самый быстрый метод поиска префиксов коллизии в SHA-1 требовал выполнения 277.1 операций, то новый метод снижает число вычислений до диапазона от 266.9 до 269.4. При таком уровне вычислений ориентировочная стоимость атаки составляет менее ста тысяч долларов, что вполне по карману спецслужбам и крупным корпорациям. Для сравнения на поиск обычной коллизии необходимо выполнить примерно 264.7 операций. В прошлой демонстрации Google возможности генерации разных PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1 использовалась уловка с объединением в один файл двух документов, переключением видимого слоя и смещением метки выбора слоя в область возникновения коллизии. При близких затратах ресурсов (на поиск первой коллизии SHA-1 Google потратил год вычислений на кластере из 110 GPU) новый метод позволяет добиться совпадения SHA-1 для двух произвольных наборов данных. С практической стороны можно подготовить TLS-сертификаты, в которых упоминаются разные домены, но совпадают хэши SHA-1. Подобная возможность позволяет нечистому на руку удостоверяющему центру создать сертификат для цифровой подписи, которую можно применять для авторизации фиктивных сертификатов к произвольным доменам. Проблема также может использоваться для компрометации протоколов, полагающихся на отсутствие коллизий, таких как TLS, SSH и IPsec. Предложенная стратегия поиска префиксов для коллизии подразумевает разбиение вычислений на два этапа. На первом этапе выполняется поиск блоков, находящихся на грани коллизии, путём встраивания случайных переменных цепочек в предопределённый целевой набор различий. На втором этапе на уровне отдельных блоков полученные цепочки различий сопоставляются с приводящими к коллизиям парами состояний, используя методы традиционных атак по подбору коллизий. Несмотря на то, что теоретическая возможность атаки на SHA-1 доказана ещё в 2005 году, а на практике первая коллизия была подобрана в 2017 году, SHA-1 всё ещё остаётся в обиходе и охватывается некоторыми стандартами и технологиями (TLS 1.2, Git и т.п.). Основной целью проделанной работы было желание предоставить ещё один веский аргумент для незамедлительного прекращения использования SHA-1, особенно в сертификатах и цифровых подписях. Дополнительно можно отметить публикацию результатов криптоанализа блочных шифров SIMON-32/64, разработанных АНБ США и в 2018 году утверждённых в качестве стандарта ISO/IEC 29167-21:2018. Исследователям удалось разработать метод восстановления закрытого ключа на основе двух известных пар из открытого текста и шифротекста. При ограниченных вычислительных ресурсах на подбор ключа требуется от нескольких часов до нескольких дней. Теоретический коэффициент успешности атаки оценивается в 0.25, а практический для имеющегося прототипа - 0.025.



