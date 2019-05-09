Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root

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|1.1, anonymous (??), 10:00, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нормально, что. Докер образ - это же как отдельное приложение статически слинкованное в статическом окружении. Никто не ставит пароли на приложения.
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|1.2, A.Stahl (ok), 10:04, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>"root:!::0:::::", "root:::0:::::"
Т.е. проблема в наркоманском формате конфигов, который делает невозможным нецеленаправленное обнаружение ошибки.
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|2.19, Аноним (19), 12:13, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Полвека жили с DSV, и никому даже в голову не приходило, что с ним что-то не так, пока, наконец, Астахл не открыл нам глаза. Спаситель ты наш!
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|4.34, Аноним (19), 13:09, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Конечно разрешён, это нормальный синтаксис DSV. Что с ним не так?
Ну, конечно, если отвлечься от его конкретного приложения, в котором могут быть обязательные поля.
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|5.47, Sw00p aka Jerom (?), 16:26, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в котором могут быть обязательные поля.
так все к этому и сводится, строгости нет, вот и такие беды, у рута нет пароля ппц, рута без пароля теоретически существовать не должно, представьте Бога который не все властен :) или его властью обладает каждый смертный, существовало бы понятие Бога?
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|6.48, L.P. (?), 16:44, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>в котором могут быть обязательные поля.
> так все к этому и сводится, строгости нет, вот и такие беды,
Yea, you got it! But don't worry! They call me Superlennart and I'm here to rescue you all! There will be one true, binary format soon.
> у рута нет пароля ппц, рута без пароля теоретически существовать не должно
You don't know about biometric, BT/USB-key/NFC and other passwordless authentification methods, do you?
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|7.49, Sw00p aka Jerom (?), 16:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>You don't know about biometric, BT/USB-key/NFC and other passwordless authentification methods, do you?
кхмм в смысле без парольные методы? вы хоть представляете, что из себя представляют эти механизмы? или для юсби брелка вы там пинкод для разблокировки ключа не вводите?
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|1.4, Ъ (?), 10:06, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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на официальном сайте огромными буквами написано "Small. Simple. Secure."
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|2.37, microcoder (ok), 13:36, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На заборах тоже много чего написано и даже нарисовано. Это для тех, кто верует в буквы, картинки, а не в продукт. Продукт по сути для таких не важен. Движение которое ловит таких, называется - Маркетинг.
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|1.5, Аноним (5), 10:28, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Исследователям безопасности Cisco стоит стоит вспомнить про curl...
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|2.21, Аноним (19), 12:15, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Пусть уж лучше ковыряют то, чем люди пользуются, а не свои ненужносвичи.
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|1.6, Аноним (6), 10:31, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблема была изначально выявлена и исправлена в ноябре 2015 года, но в декабре по ошибке опять всплыла в сборочных файлах эксперментальной ветки, а затем была перенесена в стабильные сборки.
Как-то слишком незатейливо они бэкдоры внедряют.
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|2.32, OpenEcho (?), 13:02, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но в декабре по ошибке опять всплыла в сборочных файлах
Никто их не внедряет, они сами "всплывают", чего не понятного, барабашки однако...
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|1.7, Аноним (7), 10:46, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволяло по умолчанию подключиться к контейнеру без пароля
Интересно, про какой способ подключиться, доступный по-умолчанию, они говорят?
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|2.8, Аноним (7), 10:49, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оказывается, в оригинальной статье не говорят такого, это фантазия переводчика.
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|1.9, kvaps (ok), 10:58, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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К слову, тот же su не пустит (в alpine он также требует установки sticky bit на /bin/su перед тестом):
$ su
su: incorrect password
Pam с PAM_DISALLOW_NULL_AUTHTOK тоже не работает:
$ pamtester login root "authenticate(PAM_DISALLOW_NULL_AUTHTOK)"
Password:
pamtester: Authentication failure
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|2.39, Аноним (39), 14:52, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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SUID на su? Что? Да так любую систему можно поломать, на которой не отрублено нафиг USB и в которой монтируюся флешки с ext2
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|1.11, Аноним (11), 11:08, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что за бред? Такой образ и должен поставляться с пустым паролем - пользователь _обязан_ поставить свой пароль в любом случае, независимо от того, пустой или не пустой пароль поставил создатель имиджа.
Или, по мнению "исследователей, обнаруживших уязвимость", непустой пароль, указанный в документации, намного безопаснее?
А вот то, что руту разрешён вход напрямую - это да, это косяк.
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|2.17, Аноним (19), 12:02, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пользователь _обязан_ поставить свой пароль в любом случае
Ничем пользователь никому не обязан. В большинстве случаев вход по паролю там на фиг не нужен, руту — и подавно. А пароль должен быть залочен, что технически реализуется указанием невалидного хеша пароля.
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|4.23, Аноним (19), 12:23, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...для чего там и стоял "!".
Не видать тебе повышения, сержант Очевидность.
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|2.18, Fyjybv755 (?), 12:07, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> пользователь _обязан_ поставить свой пароль в любом случае
Ну задайте пароль рута в Dockerfile.
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|3.35, Аноним (11), 13:24, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видишь, тебе уже кто-то из юных девляпсов минус влепил. Рихтовать имиджи докерфайлом у новой поросли IT-макак считается неприличным.
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|4.38, Аноним (19), 14:20, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивлён, что среди недокорчёванной предыдущей поросли ещё встречаются те, кто держит пароли в гите.
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|2.31, Аноним (31), 12:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно генерировать пароль во время разворачивания docker-контейнера. А потом смотреть пароли через docker container logs или как там.
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|3.44, Аноним (19), 16:03, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем тебе его генерировать и смотреть? Вот куда ты его вводить собрался?
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|1.12, Аноним (12), 11:10, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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так докер пожизни запускается с рутом внутри, и гадит на хост с рутовым UID, не понимаю, чем новость принципиально плоха. Докер - само по себе дыра, о чем говорить. А в таких вещах наличие паролей - ложное чувство безопасности.
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|2.14, Аноним (14), 11:40, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нормальных людей он ничего не гадит на хост.
У не нормальных как написали ниже там и sshd стоит)
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|1.13, Аноним (13), 11:37, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Куда входа-то. В контейнер ssh ставят только наркоманы. А docker exec итак из-под рута.
В здравом уме на хост ноду alpine тоже никто не поставит
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|2.15, Аноним (14), 11:44, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще очень много старых разработчиков которые помнят времена пришествия контейнеров.
И хотят все старые практики оттуда. composer и npm внутри имейджа, пароли в dockrerfile и тому подобные штуки.
Ломать это все сложно и тяжело, с их точки зрения - работало же, хочу и сейчас как привык.
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|3.20, Fyjybv755 (?), 12:14, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не пробовали на мороз их выгонять?
Например, есть разрабы, которые везде тянут постргрес, и заосвывают в него значительную часть логики приложения (триггеры, хранимки, etc), и при словах "шардирование" и "балансировка" сплевывают и говорят "свят-свят". Родом прямо из нулевых. Таких на разработку новых приложений брать однозначно не стоит.
Вообще, чем больше человек привык к старым технологиям, тем меньше он стоит как специалист. Конечно, легаси поддерживать кто-то должен, но это гораздо скучнее и ниже оплачивается, чем разработка нового или перевод старого на новые технологии.
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|4.25, Sw00p aka Jerom (?), 12:36, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Родом прямо из нулевых. Таких на разработку новых приложений брать однозначно не стоит.
а че же так далеко заехали до нулевых, как по мне все то, что вы сейчас используете, было создано еще в 70-ых
>Вообще, чем больше человек привык к старым технологиям, тем меньше он стоит как специалист.
ваш мозг от таких рассуждений быстрее постареет, а чем вы старее, тем вы "меньше он стоит как специалист".
И как ни странно всякие технологии Евклида до сих пор еще работают, привыкли уже?
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|5.33, Аноним (19), 13:06, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а че же так далеко заехали до нулевых
Просто он сам тоже родом из нулевых. Всё, что было раньше, для него — «до нашей эры», только из учебника истории узнать можно.
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|4.26, Аноним (26), 12:38, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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По такой логике самые лучшие специалисты -- мартышки, скачущие с фреймворка на фреймворк.
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|4.28, Michael Shigorin (ok), 12:44, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А есть и такие, которых не стоит набирать по объявлениям -- разведут шардинг там, где изначально головой немного надо было думать и не валить всё в одну кучу.
Впрочем, бродячая фраза про радикалов в двадцать, консерваторов в сорок и соотношение с сердцем и умом вроде бы никуда не убегала.
Ну, [I]балансировки[/I] ради.
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|4.29, Разраб (?), 12:45, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хочу отвыкнуть от старых технологий. Посоветуй, за что лучше взяться? Монга уже состарилась, или ещё нет?
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|4.36, Аноним (11), 13:36, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И сколько разрабов, умеющих в триггеры и хранимки на ПГ, а также осведомлённых о подводных камнях "шардирования" и "балансировки" вы лично уволили в течение 4 месяцев этого года?
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|4.41, Ordu (ok), 15:40, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
You are not Google 1 Современный мир предлагает широкий спектр решений, и счит... текст свёрнут, показать
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|1.42, Ключевский (?), 15:41, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А куда собрались входить, извините?
Если это контейнер, то в него входят через docker exec или там lxc exec, в контейнере нет ssh, он там не только не нужен, но и с точки зрения идеологии контейнеров недопустим.
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|2.43, Аноним (19), 15:59, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в контейнере нет ssh, он там не только не нужен, но и с точки зрения идеологии контейнеров недопустим.
Во-первых, нет никакой «идеологии контейнеров». До появления docker нормально было использовать контейнер как обычную виртуалку (да и сейчас нормально, посмотри, сколько кругом VPS на OpenVZ). Вход туда по SSH — норма. Во-вторых, с точки зрения идеологии docker, ssh в контейнере тоже вполне допустим, если он является ключевой частью контейнеризованного приложения. Мало ли для чего он там может понадобиться кроме администрирования.
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|3.46, Ключевский (?), 16:16, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenVZ это чрут на стероидах, его использование — признак принадлежности к интеллектуальному большинству.
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|1.45, Аноним (45), 16:09, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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новость ни о чем - докер от рута давно не пускают, только через --userns-remap. ssh в докере никто тоже не ставит
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