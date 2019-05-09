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Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root

09.05.2019 09:48

Исследователи безопасности из компании Cisco раскрыли сведения об уязвимости (CVE-2019-5021) в сборках дистрибутива Alpine для системы контейнерной изоляции Docker. Суть выявленной проблемы в том, что для пользователя root был задан по умолчанию пустой пароль без блокировки прямого входа под root. Напомним, что Alpine используется для формирования официальных образов от проекта Docker (раньше официальные сборки основывались Ubuntu, но потом были переведены на Alpine).

Проблема проявляется начиная со сборки Alpine Docker 3.3 и была вызвана регрессивным изменением, добавленным в 2015 году (до версии 3.3 в /etc/shadow использовалась строка "root:!::0:::::", а после из-за прекращения использования флага "-d" стала добавляться строка "root:::0:::::"). Проблема была изначально выявлена и исправлена в ноябре 2015 года, но в декабре по ошибке опять всплыла в сборочных файлах эксперментальной ветки, а затем была перенесена в стабильные сборки.

В сведениях об уязвимости указано, что проблема проявляется в том числе в последней ветке Alpine Docker 3.9. Разработчики Alpine в марте выпустили исправление и уязвимость не проявляется начиная со сборок 3.9.2, 3.8.4, 3.7.3 и 3.6.5, но остаётся в старых ветках 3.4.x и 3.5.x, поддержка которых уже прекращена. Кроме того, разработчики утверждают, что вектор для атаки сильно ограничен и требует наличия у атакующего доступа к той же инфраструктуре.

  1. Главная ссылка к новости (https://talosintelligence.com/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  4. OpenNews: Выпуск Docker 1.10. Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: alpine, docker
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 10:00, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормально, что. Докер образ - это же как отдельное приложение статически слинкованное в статическом окружении. Никто не ставит пароли на приложения.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 10:04, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >"root:!::0:::::", "root:::0:::::"

    Т.е. проблема в наркоманском формате конфигов, который делает невозможным нецеленаправленное обнаружение ошибки.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:13, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Полвека жили с DSV, и никому даже в голову не приходило, что с ним что-то не так, пока, наконец, Астахл не открыл нам глаза. Спаситель ты наш!
     
     
  • 3.24, Sw00p aka Jerom (?), 12:30, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а шо, он от части прав, хотите сказать вот такой вот синтаксис не разрешен ::::: ?
     
     
  • 4.34, Аноним (19), 13:09, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Конечно разрешён, это нормальный синтаксис DSV. Что с ним не так?
    Ну, конечно, если отвлечься от его конкретного приложения, в котором могут быть обязательные поля.
     
     
  • 5.47, Sw00p aka Jerom (?), 16:26, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в котором могут быть обязательные поля.

    так все к этому и сводится, строгости нет, вот и такие беды, у рута нет пароля ппц, рута без пароля теоретически существовать не должно, представьте Бога который не все властен :) или его властью обладает каждый смертный, существовало бы понятие Бога?

     
     
  • 6.48, L.P. (?), 16:44, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>в котором могут быть обязательные поля.
    > так все к этому и сводится, строгости нет, вот и такие беды,

    Yea, you got it! But don't worry! They call me Superlennart and I'm here to rescue you all! There will be one true, binary format soon.

    > у рута нет пароля ппц, рута без пароля теоретически существовать не должно

    You don't know about biometric, BT/USB-key/NFC and other passwordless authentification methods, do you?

     
     
  • 7.49, Sw00p aka Jerom (?), 16:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >You don't know about biometric, BT/USB-key/NFC and other passwordless authentification methods, do you?

    кхмм в смысле без парольные методы? вы хоть представляете, что из себя представляют эти механизмы? или для юсби брелка вы там пинкод для разблокировки ключа не вводите?

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:04, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Буква S в названиях Docker и Alpine обозначает "security".
     
     
  • 2.27, Аноним (19), 12:40, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А у баяниста песня льётся чисто…
     

  • 1.4, Ъ (?), 10:06, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    на официальном сайте огромными буквами написано "Small. Simple. Secure."
     
     
  • 2.37, microcoder (ok), 13:36, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На заборах тоже много чего написано и даже нарисовано. Это для тех, кто верует в буквы, картинки, а не в продукт. Продукт по сути для таких не важен. Движение которое ловит таких, называется - Маркетинг.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:28, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Исследователям безопасности Cisco стоит стоит вспомнить про curl...
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 12:15, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пусть уж лучше ковыряют то, чем люди пользуются, а не свои ненужносвичи.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:31, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблема была изначально выявлена и исправлена в ноябре 2015 года, но в декабре по ошибке опять всплыла в сборочных файлах эксперментальной ветки, а затем была перенесена в стабильные сборки.

    Как-то слишком незатейливо они бэкдоры внедряют.

     
     
  • 2.32, OpenEcho (?), 13:02, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но в декабре по ошибке опять всплыла в сборочных файлах

    Никто их не внедряет, они сами "всплывают", чего не понятного, барабашки однако...

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:46, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяло по умолчанию подключиться к контейнеру без пароля

    Интересно, про какой способ подключиться, доступный по-умолчанию, они говорят?

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:49, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывается, в оригинальной статье не говорят такого, это фантазия переводчика.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:02, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про это в багтрекере докера было упомянуто.
     

  • 1.9, kvaps (ok), 10:58, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К слову, тот же su не пустит (в alpine он также требует установки sticky bit на /bin/su перед тестом):

        $ su
        su: incorrect password

    Pam с PAM_DISALLOW_NULL_AUTHTOK тоже не работает:

        $ pamtester login root "authenticate(PAM_DISALLOW_NULL_AUTHTOK)"
        Password:
        pamtester: Authentication failure

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:52, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    SUID на su? Что? Да так любую систему можно поломать, на которой не отрублено нафиг USB и в которой монтируюся флешки с ext2
     
     
  • 3.40, kvaps (ok), 14:55, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SUID на su?

    А как еще, по вашему, su должен работать?

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:08, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за бред? Такой образ и должен поставляться с пустым паролем - пользователь _обязан_ поставить свой пароль в любом случае, независимо от того, пустой или не пустой пароль поставил создатель имиджа.
    Или, по мнению "исследователей, обнаруживших уязвимость", непустой пароль, указанный в документации, намного безопаснее?
    А вот то, что руту разрешён вход напрямую - это да, это косяк.
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 12:02, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользователь _обязан_ поставить свой пароль в любом случае

    Ничем пользователь никому не обязан. В большинстве случаев вход по паролю там на фиг не нужен, руту — и подавно. А пароль должен быть залочен, что технически реализуется указанием невалидного хеша пароля.

     
     
  • 3.22, Michael Shigorin (ok), 12:16, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...для чего там и стоял "!".

    PS: как не сам дыркер, так джокер: "что выпадет"...

     
     
  • 4.23, Аноним (19), 12:23, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...для чего там и стоял "!".

    Не видать тебе повышения, сержант Очевидность.

     
  • 2.18, Fyjybv755 (?), 12:07, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > пользователь _обязан_ поставить свой пароль в любом случае

    Ну задайте пароль рута в Dockerfile.

     
     
  • 3.35, Аноним (11), 13:24, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видишь, тебе уже кто-то из юных девляпсов минус влепил. Рихтовать имиджи докерфайлом  у новой поросли IT-макак считается неприличным.
     
     
  • 4.38, Аноним (19), 14:20, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивлён, что среди недокорчёванной предыдущей поросли ещё встречаются те, кто держит пароли в гите.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно генерировать пароль во время разворачивания docker-контейнера. А потом смотреть пароли через docker container logs или как там.
     
     
  • 3.44, Аноним (19), 16:03, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе его генерировать и смотреть? Вот куда ты его вводить собрался?
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:10, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    так докер пожизни запускается с рутом внутри, и гадит на хост с рутовым UID, не понимаю, чем новость принципиально плоха. Докер - само по себе дыра, о чем говорить. А в таких вещах наличие паролей - ложное чувство безопасности.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:40, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нормальных людей он ничего не гадит на хост.
    У не нормальных как написали ниже там и sshd стоит)
     
  • 2.16, Аноним (19), 11:49, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди в здравом уме используют директиву USER.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:37, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Куда входа-то. В контейнер ssh ставят только наркоманы. А docker exec итак из-под рута.
    В здравом уме на хост ноду alpine тоже никто не поставит
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:44, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще очень много старых разработчиков которые помнят времена пришествия контейнеров.
    И хотят все старые практики оттуда. composer и npm внутри имейджа, пароли в dockrerfile и тому подобные штуки.
    Ломать это все сложно и тяжело, с их точки зрения - работало же, хочу и сейчас как привык.
     
     
  • 3.20, Fyjybv755 (?), 12:14, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не пробовали на мороз их выгонять?

    Например, есть разрабы, которые везде тянут постргрес, и заосвывают в него значительную часть логики приложения (триггеры, хранимки, etc), и при словах "шардирование" и "балансировка" сплевывают и говорят "свят-свят". Родом прямо из нулевых. Таких на разработку новых приложений брать однозначно не стоит.

    Вообще, чем больше человек привык к старым технологиям, тем меньше он стоит как специалист. Конечно, легаси поддерживать кто-то должен, но это гораздо скучнее и ниже оплачивается, чем разработка нового или перевод старого на новые технологии.

     
     
  • 4.25, Sw00p aka Jerom (?), 12:36, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Родом прямо из нулевых. Таких на разработку новых приложений брать однозначно не стоит.

    а че же так далеко заехали до нулевых, как по мне все то, что вы сейчас используете, было создано еще в 70-ых

    >Вообще, чем больше человек привык к старым технологиям, тем меньше он стоит как специалист.

    ваш мозг от таких рассуждений быстрее постареет, а чем вы старее, тем вы "меньше он стоит как специалист".
    И как ни странно всякие технологии Евклида до сих пор еще работают, привыкли уже?

     
     
  • 5.33, Аноним (19), 13:06, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а че же так далеко заехали до нулевых

    Просто он сам тоже родом из нулевых. Всё, что было раньше, для него — «до нашей эры», только из учебника истории узнать можно.

     
  • 4.26, Аноним (26), 12:38, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    По такой логике самые лучшие специалисты -- мартышки, скачущие с фреймворка на фреймворк.
     
  • 4.28, Michael Shigorin (ok), 12:44, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть и такие, которых не стоит набирать по объявлениям -- разведут шардинг там, где изначально головой немного надо было думать и не валить всё в одну кучу.

    Впрочем, бродячая фраза про радикалов в двадцать, консерваторов в сорок и соотношение с сердцем и умом вроде бы никуда не убегала.

    Ну, [I]балансировки[/I] ради.

     
  • 4.29, Разраб (?), 12:45, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочу отвыкнуть от старых технологий. Посоветуй, за что лучше взяться? Монга уже состарилась, или ещё нет?
     
  • 4.36, Аноним (11), 13:36, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И сколько разрабов, умеющих в триггеры и хранимки на ПГ, а также осведомлённых о подводных камнях "шардирования" и "балансировки" вы лично уволили в течение 4 месяцев этого года?
     
  • 4.41, Ordu (ok), 15:40, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    You are not Google 1 Современный мир предлагает широкий спектр решений, и счит... текст свёрнут, показать
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:51, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    alphine-virt уязвимости не подвержен?
     
  • 1.42, Ключевский (?), 15:41, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А куда собрались входить, извините?
    Если это контейнер, то в него входят через docker exec или там lxc exec, в контейнере нет ssh, он там не только не нужен, но и с точки зрения идеологии контейнеров недопустим.
     
     
  • 2.43, Аноним (19), 15:59, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в контейнере нет ssh, он там не только не нужен, но и с точки зрения идеологии контейнеров недопустим.

    Во-первых, нет никакой «идеологии контейнеров». До появления docker нормально было использовать контейнер как обычную виртуалку (да и сейчас нормально, посмотри, сколько кругом VPS на OpenVZ). Вход туда по SSH — норма. Во-вторых, с точки зрения идеологии docker, ssh в контейнере тоже вполне допустим, если он является ключевой частью контейнеризованного приложения. Мало ли для чего он там может понадобиться кроме администрирования.

     
     
  • 3.46, Ключевский (?), 16:16, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenVZ это чрут на стероидах, его использование — признак принадлежности к интеллектуальному большинству.
     

  • 1.45, Аноним (45), 16:09, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    новость ни о чем - докер от рута давно не пускают, только через --userns-remap. ssh в докере никто тоже не ставит
     
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