Опубликован GTK 3.96, экспериментальный выпуск GTK 4

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|1.1, Аноним (1), 12:24, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Cub unity переизобретен уга товагищи!
А , что таг можнго было?
Где куб кроме как в юнити вращается виндовс разве что.
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|2.11, Нов (?), 13:17, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неужели куб это важный элемент de?
Плевать на этот куб
Главное чтобы был быстрый, экономичный, безопасный и удобный
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|3.12, Аноним (20), 13:21, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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> Главное чтобы был быстрый, экономичный, безопасный и удобный
А это в данной теме офтопик.
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|1.2, Аноним (2), 12:28, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо, что OpenGL отрисовку сцен и X11 бэкенд оставили, таки будут гномовские приложения на старом железе со старыми ОС работать.
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|1.3, Аноним (3), 12:33, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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> Прекращена поддержка ключевых тем оформления
Кто бы сомневался! Без этого релиз GTK не релиз.
Кстати, разработчики же вроде говорили про возможность настройки оформления GTK 4 без копания в CSS? Я что-то пропустил или они решили, что это будет слишком легко для пользователей?
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|2.19, Аноним (-), 15:37, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот, в >= GTK3 тем нет, как таковых. А то что все привыкли видеть под видом тем, есть ничто иное как переопределения CSS, которые подгоняются под ограниченный круг приложений и виджетов.
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|2.8, llolik (ok), 13:04, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я вижу на скриншоте, это теперь можно делать с панелями внутри окна. Compiz же окна целиком декорировал. Или я неправильно понял?
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|1.6, Аноним (6), 12:52, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Базовая функциональность GtkEntry перемещена в новый виджет GtkText
Неужели Undo завезут?
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|1.13, Аноним (13), 13:49, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Когда коту нечего делать, то он... Так и тут, деградация линукса на лицо, погоня за версиями тулкита, рука/лицо.
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|2.14, Егоркий (?), 13:54, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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нет, просто переписывают то, что было написано много лет назад.
закладывают новый фундамент под то, что будет стоять еще долго.
Переписывание тулкита каждые 8 лет вполне обыденная вещь.
Или ты хочешь сидеть на гтк2 еще лет 10?
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|3.16, имя (?), 14:08, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>закладывают новый фундамент под то, что будет стоять еще долго.
да уж, что мертво - умереть не может.
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|3.21, Аноним (20), 16:10, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Переписывание тулкита каждые 8 лет вполне обыденная вещь.
А непрерывное переписывание тулкита на протяжении 8 лет?
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|1.22, cat666 (ok), 16:31, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шёл 2019 год большинство комментаторов на opennet так и не научились читать новости. Картинки с подписью наше всё.... М-да...
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