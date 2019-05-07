Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.3

Sailfish вам не нужен. Для новичков есть android/iOS. Sailfish используют гики, чтобы тестировать Wayland (новый графический стек GNU/linux). Ведь он там предустановлен и работает аж с 2013 года. Я предпочитаю sailfish, потому что в нём нет следующих недостатков android: 1. Приложения в фоне. Нельзя просто взять и закрыть приложение. Да, можно подсказать андроиду, чтобы он выгрузил его из памяти. Но и после этого приложение будет регулярно писать вам сообщения о том что соскучилось и попросит поскорее себя запустить.

Конечно, уведомления вроде как теперь можно отключать. Но это не поведение по умолчанию!

А Ещё в некоторых прощивках приложения как будто сами меняют настройки своих уведомлений.

А вы думали это ваш телефон? Нет, им владеют приложения, которые умнее вас. 2. Google play - на первый взгляд это просто магазин приложений. Но нет -это толстенная штука, требующая запуска кучи гугл-сервисов, всё это тормозит и ест память. Со временем (на старых устройствах) сервисы начинают вылетать, глючить, маркет перестаёт работать.

Чтобы отключить гугл-сервисы нужны рут права. Но ведь все знают, что это плохо, трудно, опасно, и что лишат гарантии... Да, на android есть много, в том числе и полезных приложений. Но работать с ними приятнее в нормальной ОС, такой как Sailfish:

1. Работают и приложения android и нативные (хоть их и мало).

2. Приложения по настоящему закрываются. в том числе android-приложения.

3. Не возбраняется использовать несколько маркетов. Раньше даже стоял play market, но он перестал работать.

В основном использую:

f-droid - FOSS android-приложения + можно подключать свои репозитории с apk.

yalp store - приложения из google play 4. Переключение между экранами, приложениями, закрытие приложения с помощью жестов. Поначалу непривычно, но удобнее чем "три кнопки". Три кнопки появляются в андроид-приложениях.

5. Рут доступ получается просто и оффициально.

6. Привычное окружение GNU/Linux, ssh, простенький пакетный менеджер.

