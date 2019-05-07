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Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.3

07.05.2019 23:51

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.0.3. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Gemini, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

В новой версии в основном отмечаются исправления ошибок и обновления системных компонентов. Звуковой сервер PulseAudio обновлён до версии 12. Библиотека glibc обновлена до версии 2.25 (до этого была версия 2.19), а GCC до выпуска 4.9 (был 4.8). Браузер обновлён до движка Gecko, соответствующего выпуску Firefox 45. Обновления являются промежуточными и реализованы как один из этапов перехода с устаревших версий на актуальные выпуски. Также обновлены iptables 1.8.2, pcre 8.42, shared-mime-info 1.12, util-linux 2.33.1, valgrind 3.14, zlib 1.2.11. Для устройства Xperia XA2 добавлена начальная поддержка NFC и реализовано тестовое окружение для запуска Android-приложений, основанное на Android 8.1. Расширены средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management), добавлены API контроля подключения к мобильным операторам и управления доступом к счётчикам трафика.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/hossa/...)
  2. OpenNews: Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.1
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3
  6. OpenNews: Анонсирован Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, Аноним (1), 23:58, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Браузер обновлён до движка Gecko, соответствующего выпуску Firefox 45.

    В названии Sailfish буква b символизирует безопасность.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:06, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но там ведь нету буквы b
     
     
  • 3.4, анонимма (?), 00:35, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ахах, да, и правда)))0 Набаш!!1))
    Ох уж эти шутники.
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:39, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толсто
     
  • 2.11, iPony (?), 05:05, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа того.
    Безопасность — она такая штука, вливать в которую не имеет практического смысла, если куча других проблем, а вероятность использования дыр крайне мала по принципу Джо.
    Кстати, средний Android на устройствах — это просто лютое сито с горами весьма опасных уязвимостей. Да, всё это пахнет сильно нехорошо, но как-то не бабахает 😐
     
     
  • 3.17, Саша (??), 07:45, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Безопасность — она такая штука

    А я не рвусь кого-то защищать, тем более - бесплатно в условиях капитализма...

     

  • 1.2, Котовшив (?), 23:58, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошее, конечно, дело. Но оно хоть окупает себя?
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:47, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извините, знающие люди, я новичок в данном деле, если не прав - поправьте, пожалуйста. Для чего нужна эта ОС? Может быть есть какие-то технологии, которые возможно будут нужны разработчикам железа, или чего-то ещё, поясните, пожалуйста, гуру! Заранее, спасибо!
     
     
  • 2.7, Зщз (?), 00:55, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ОС не нужна, нужна была компания которая её делает для улучшения капитализации. Но, купили ОС, а не компанию, потому что дятлы. Или гладиолусы. Теперь пытаются состричь бабла с правительства/гос.органов, обосновывая, что они это уже купили и внесли в реестр (своих покупок).
     
  • 2.10, px (??), 04:04, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сравнительно не плохая ос для мобильного девайса когда нужен нормальный gnu/linux к примеру для gemini pda это кажется наиболее удобный вариант. Хотя кейс и узковат
     
  • 2.13, fisher (??), 07:10, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sailfish вам не нужен. Для новичков есть android/iOS. Sailfish используют гики, чтобы тестировать Wayland (новый графический стек GNU/linux). Ведь он там предустановлен и работает аж с 2013 года.

    Я предпочитаю sailfish, потому что в нём нет следующих недостатков android:

    1. Приложения в фоне. Нельзя просто взять и закрыть приложение. Да, можно подсказать андроиду, чтобы он выгрузил его из памяти. Но и после этого приложение будет регулярно писать вам сообщения о том что соскучилось и попросит поскорее себя запустить.
    Конечно, уведомления вроде как теперь можно отключать. Но это не поведение по умолчанию!
    А Ещё в некоторых прощивках приложения как будто сами меняют настройки своих уведомлений.
    А вы думали это ваш телефон? Нет, им владеют приложения, которые умнее вас.

    2. Google play - на первый взгляд это просто магазин приложений. Но нет -это толстенная штука, требующая запуска кучи гугл-сервисов, всё это тормозит и ест память. Со временем (на старых устройствах) сервисы начинают вылетать, глючить, маркет перестаёт работать.
    Чтобы отключить гугл-сервисы нужны рут права. Но ведь все знают, что это плохо, трудно, опасно, и что лишат гарантии...

    Да, на android есть много, в том числе и полезных приложений. Но работать с ними приятнее в нормальной ОС, такой как Sailfish:
    1. Работают и приложения android и нативные (хоть их и мало).
    2. Приложения по настоящему закрываются. в том числе android-приложения.
    3. Не возбраняется использовать несколько маркетов. Раньше даже стоял play market, но он перестал работать.
    В основном использую:
    f-droid - FOSS android-приложения + можно подключать свои репозитории с apk.
    yalp store - приложения из google play

    4. Переключение между экранами, приложениями, закрытие приложения с помощью жестов. Поначалу непривычно, но удобнее чем "три кнопки". Три кнопки появляются в андроид-приложениях.
    5. Рут доступ получается просто и оффициально.
    6. Привычное окружение GNU/Linux, ssh, простенький пакетный менеджер.

     

  • 1.8, Аноним (6), 01:20, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите, уважаемый, а как данная ОС используется в гос. органах? Там же везде Виндоус?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 05:50, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госы последние лет 10 переходят на использование Linux, особенно в критичных областях. Куча же всяких форков нынче: АстраЛинукс, АльтЛинукс, Роса Линукс и другие. Все они сертифицированы всякими ФСТЭК.
     
  • 2.15, woodman (??), 07:39, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приставы уже лет 5 как полностью перешли на linux, за остальных не знаю
     

  • 1.9, kravich (ok), 02:00, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люблю Sailfish. Желаю Jolla'е удачно справиться с текущими финансовыми проблемами и еще долго радовать нас выпусками полноценного мобильного дистрибутива Linux
     
  • 1.14, Аноним (14), 07:12, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, майор со скрепами там уже идет в комплекте?
     
  • 1.16, Саша (??), 07:43, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cайт:

    https://sailfishos.org/

    Про сие на Википедии:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Sailfish_OS

     
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