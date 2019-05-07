Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.3

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|1.1, Аноним (1), 23:58, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Браузер обновлён до движка Gecko, соответствующего выпуску Firefox 45.
В названии Sailfish буква b символизирует безопасность.
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|2.11, iPony (?), 05:05, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну типа того.
Безопасность — она такая штука, вливать в которую не имеет практического смысла, если куча других проблем, а вероятность использования дыр крайне мала по принципу Джо.
Кстати, средний Android на устройствах — это просто лютое сито с горами весьма опасных уязвимостей. Да, всё это пахнет сильно нехорошо, но как-то не бабахает 😐
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|3.17, Саша (??), 07:45, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Безопасность — она такая штука
А я не рвусь кого-то защищать, тем более - бесплатно в условиях капитализма...
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|1.6, Аноним (6), 00:47, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Извините, знающие люди, я новичок в данном деле, если не прав - поправьте, пожалуйста. Для чего нужна эта ОС? Может быть есть какие-то технологии, которые возможно будут нужны разработчикам железа, или чего-то ещё, поясните, пожалуйста, гуру! Заранее, спасибо!
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|2.7, Зщз (?), 00:55, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ОС не нужна, нужна была компания которая её делает для улучшения капитализации. Но, купили ОС, а не компанию, потому что дятлы. Или гладиолусы. Теперь пытаются состричь бабла с правительства/гос.органов, обосновывая, что они это уже купили и внесли в реестр (своих покупок).
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|2.10, px (??), 04:04, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сравнительно не плохая ос для мобильного девайса когда нужен нормальный gnu/linux к примеру для gemini pda это кажется наиболее удобный вариант. Хотя кейс и узковат
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|2.13, fisher (??), 07:10, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Sailfish вам не нужен. Для новичков есть android/iOS. Sailfish используют гики, чтобы тестировать Wayland (новый графический стек GNU/linux). Ведь он там предустановлен и работает аж с 2013 года.
Я предпочитаю sailfish, потому что в нём нет следующих недостатков android:
1. Приложения в фоне. Нельзя просто взять и закрыть приложение. Да, можно подсказать андроиду, чтобы он выгрузил его из памяти. Но и после этого приложение будет регулярно писать вам сообщения о том что соскучилось и попросит поскорее себя запустить.
Конечно, уведомления вроде как теперь можно отключать. Но это не поведение по умолчанию!
А Ещё в некоторых прощивках приложения как будто сами меняют настройки своих уведомлений.
А вы думали это ваш телефон? Нет, им владеют приложения, которые умнее вас.
2. Google play - на первый взгляд это просто магазин приложений. Но нет -это толстенная штука, требующая запуска кучи гугл-сервисов, всё это тормозит и ест память. Со временем (на старых устройствах) сервисы начинают вылетать, глючить, маркет перестаёт работать.
Чтобы отключить гугл-сервисы нужны рут права. Но ведь все знают, что это плохо, трудно, опасно, и что лишат гарантии...
Да, на android есть много, в том числе и полезных приложений. Но работать с ними приятнее в нормальной ОС, такой как Sailfish:
1. Работают и приложения android и нативные (хоть их и мало).
2. Приложения по настоящему закрываются. в том числе android-приложения.
3. Не возбраняется использовать несколько маркетов. Раньше даже стоял play market, но он перестал работать.
В основном использую:
f-droid - FOSS android-приложения + можно подключать свои репозитории с apk.
yalp store - приложения из google play
4. Переключение между экранами, приложениями, закрытие приложения с помощью жестов. Поначалу непривычно, но удобнее чем "три кнопки". Три кнопки появляются в андроид-приложениях.
5. Рут доступ получается просто и оффициально.
6. Привычное окружение GNU/Linux, ssh, простенький пакетный менеджер.
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|1.8, Аноним (6), 01:20, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Простите, уважаемый, а как данная ОС используется в гос. органах? Там же везде Виндоус?
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|2.12, Аноним (12), 05:50, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Госы последние лет 10 переходят на использование Linux, особенно в критичных областях. Куча же всяких форков нынче: АстраЛинукс, АльтЛинукс, Роса Линукс и другие. Все они сертифицированы всякими ФСТЭК.
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|2.15, woodman (??), 07:39, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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приставы уже лет 5 как полностью перешли на linux, за остальных не знаю
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|1.9, kravich (ok), 02:00, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люблю Sailfish. Желаю Jolla'е удачно справиться с текущими финансовыми проблемами и еще долго радовать нас выпусками полноценного мобильного дистрибутива Linux
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